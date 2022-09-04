«Ложь во время войны»

Ложью во время войны может быть и хорошо снятый кинофильм. Например, такой, как «Серенада солнечной долины», с очаровательной фигуристкой Соней Хени в главной роли. Она играет роль беженки из охваченной войной Европы (фильм снимался и вышел в прокат в 1941 году), но для американцев это был всего лишь экзотический антураж! Кадр из фильма

«Надо объяснить людям реальную обстановку того,

как велика тайна, в которой война рождается...

Надо объяснить людям со всей конкретностью, еще и еще раз,

как обстояло дело во время последней войны».

В. И. Ленин «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге»,

ПСС, Т. 45, С. 318–322

Оркестр, который должен был играть на горнолыжном курорте, решил взять на содержание беженца. Вот такого малыша… Но вместо малыша музыкантам досталась милая и озабоченная поисками мужа норвежка. Кадр из фильма

Вот он какой был, Артур Понсонби

А это обложка его книги

В фильме много забавных ситуаций и не менее забавных актеров…

«Мы вступаем в войну, в которую мы вынуждены вмешаться как защитники слабых и борцы за свободу Европы».

«Тот, кто больше всего хотел войны, должен был жаждать вторжения на бельгийскую территорию».

Любовный треугольник: лыжница и фигуристка, пианист и певец, и певица со сложным характером

Лыжница – мастерица готовить нравится главному герою все больше и больше…

«Наглядное доказательство нарушения немцами правил войны. Немецкий бандит, застигнутый на месте преступления в момент ограбления им русского».

«Когда разнеслась весть о падении Антверпена, стали звонить в колокола» (в Германии).

«По сообщению «Кельнише цайтунг», немцы заставили антверпенское духовенство звонить в колокола, когда была взята эта крепость».

«По сведениям «Матен», полученным из Кельна, бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола по случаю взятия крепости, лишены права совершать богослужение».

«По сведениям «Таймс», полученным из Кельна через Париж, несчастные бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола, когда Антверпен был взят, приговорены к пожизненным каторжным работам».

«По сведениям «Коррьере делла Серра», полученным из Кельна через Лондон, подтверждается слух, что варвары, захватчики Антверпена, покарали несчастных бельгийских священников, героически отказавшихся звонить в колокола, привязав их головой вниз к колоколу в виде живого языка».

«... Мы сразу пришли к выводу, и вполне основательно, что мало того, чтобы воспламенить массы в пользу войны и изобразить врага как опасного нарушителя мира и самого страшного врага человечества, во избежание ответственности за то, что вызвали ее, – рассказывал один «французский редактор» в книге «За кулисами французской журналистики», вышедшей после войны в США, – не прошло и трех дней с момента объявления войны, как Вивиани внес в палату законопроект, который в тот же день был принят обеими инстанциями – палатой и сенатом. По этому закону на организацию мощной пропаганды отпускался для начала пустячок в 24 млн франков...»

Ужасно компрометирующая ситуация, но в итоге, надо полагать, все закончится хорошо. К радости кинозрителей. А война? Война где-то там, в Европе… Зачем о ней думать и из-за неё переживать…

«Война, чтобы убить милитаризм».

«Война для защиты малых наций».

«Англия не ищет территорий».