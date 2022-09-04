«Ложь во время войны»

Ложью во время войны может быть и хорошо снятый кинофильм. Например, такой, как «Серенада солнечной долины», с очаровательной фигуристкой Соней Хени в главной роли. Она играет роль беженки из охваченной войной Европы (фильм снимался и вышел в прокат в 1941 году), но для американцев это был всего лишь экзотический антураж! Кадр из фильма
«Надо объяснить людям реальную обстановку того,
как велика тайна, в которой война рождается...
Надо объяснить людям со всей конкретностью, еще и еще раз,
как обстояло дело во время последней войны».
В. И. Ленин «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге»,
ПСС, Т. 45, С. 318–322
как велика тайна, в которой война рождается...
Надо объяснить людям со всей конкретностью, еще и еще раз,
как обстояло дело во время последней войны».
В. И. Ленин «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге»,
ПСС, Т. 45, С. 318–322
Раритеты истории. История человечества насчитывает (даже письменная) несколько тысяч лет. На камне, папирусе, пергаменте и бумаге зафиксированы все его достижения, весь его опыт. Анализ показывает: ничего нового нет. Все то, что было, повторяется на новом витке истории. Да, с новыми инструментами, с новыми технологиями, новым оружием, но суть совершаемого всегда одна. Сильный не может терпеть рядом с собой неадекватного слабого, «косой строй», предложенный Эпаминондом, и «Канны» Ганнибала когда-то были новинкой, но потом повторялись много раз. Трактаты, посвящённые военной стратегии и политике китайца Сунь-Цзы, применяли самурай Такэда Сингэн, армия Соединенных Штатов и вьетнамский лидер Хо Ши Мин. То есть нового вокруг нас во взаимоотношениях между людьми практически ничего нет. Лень и зависть все так же являются двигателями прогресса, а ложь… Ложь является спутником любой идущей войны.
Оркестр, который должен был играть на горнолыжном курорте, решил взять на содержание беженца. Вот такого малыша… Но вместо малыша музыкантам досталась милая и озабоченная поисками мужа норвежка. Кадр из фильма
И надо заметить, что на эту тему есть интереснейшая книга британского аристократа Артура Понсонби. И вот сегодня мы с ней как с раритетом истории и познакомимся.
Начнем с того, что сам Артур Понсонби был не какой-то там «мелкой сошкой» или новоиспечённым дворянином. Нет, по происхождению он принадлежал к высшей придворной знати и уже в одиннадцать лет стал почетным пажом королевы Виктории. Затем, уже взрослым, он занимал видные должности в Министерстве иностранных дел Великобритании, а в первом кабинете Макдональда и вовсе был «товарищем министра иностранных дел», то есть был посвящен во все хитросплетения британской внешней политики!
Вот он какой был, Артур Понсонби
И вот итогом всей его деятельности на политическом поприще в годы Первой мировой войны как раз и стала книга «Ложь во время войны», кстати, издававшаяся также в Германии и у нас, в Советской России, в 1931 году («Война классов», № 5. Сентябрь 1931. С. 79–83).
А это обложка его книги
В ней Артур Понсонби пишет о том, что ложь – «признанное и в высшей степени полезное во время войны оружие», и тут уж ничего не поделаешь. Каждая страна использует её, чтобы обмануть, прежде всего, свой собственный народ, воздействовать в нужном ключе на нейтральные страны и, конечно, посеять сомнения в умах врага... Причем, так было, так есть и так будет. И принять надо это как данность, как то, что есть ночь и день, а с неба, закрытого облаками, очень часто капает дождь. Ну а интересные примеры из этой книги – вот они.
Так, все считают, что поводом к Первой мировой войне послужило убийство в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда и последовавший затем австрийский ультиматум Сербии. То есть «бедную маленькую Сербию» обидела лоскутная империя, поэтому надо идти воевать. Так утверждала пропаганда многих стран, включая и Россию (тут ещё добавляли, что сербы – наши братья-славяне), и надо её защитить. На самом деле, сообщает Понсонби, к этому убийству было причастно само сербское правительство. Ему было известно о готовящемся покушении, однако правительство Австро-Венгрии оно об этом информировать не стало.
В фильме много забавных ситуаций и не менее забавных актеров…
Более того, Понсонби написал (и никто потом его сообщения не дезавуировал), что ещё до окончания войны, в 1917 году, английское военное министерство было официально извещено, что главным организатором убийства являлся агент сербской охранки Димитриевич, которого в 1917 году казнили в Салониках только потому, что он слишком много знал.
Предлогом для вступления в войну Англии стало нарушение Германией границ Бельгии. Вот что писала об этом британская газета «Таймс» 5 августа 1917 года:
«Мы вступаем в войну, в которую мы вынуждены вмешаться как защитники слабых и борцы за свободу Европы».
Однако из опубликованных Бельгией документов ясно, что на переговорах 1906 года речь о Германии шла только как о «враге», и уже тогда был разработан и принят подробный план десантирования английских войск на её территорию.
А вот что сообщал генерал Персен, который был членом высшего военного совета Франции в 1910–1911 годах, газете «Эр нувель» в январе 1925 года:
«Тот, кто больше всего хотел войны, должен был жаждать вторжения на бельгийскую территорию».
А поскольку немцы, повинуясь логике войны, просто не могли воевать с Францией, не затронув её территорию, оставалось лишь подождать, когда это случится, чтобы заранее принятые планы тут же привести в действие.
Ну а после начала войны в ход пошли самые нелепые басни, цель у которых была одна: вызвать у мужчин желание идти воевать. Так, в газетах появился жуткий рассказ о бельгийском ребенке, которому немецкие варвары отрезали руки. Но зато уже после войны нашелся досужий американец, который послал в Бельгию человека, чтобы тот отыскал там детей с отрезанными руками и назначил им пенсию. И ни одного такого изувеченного ребенка он не нашел.
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А вот что рассказал бывший редактор «Санди Таймс» капитан Вильсон в интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс» в 1922 году. Оказывается, лондонскому корреспонденту «Дейли Мейл» в Брюсселе послали телеграмму, что им срочно требуется информация о германских зверствах. А зверств пока что ещё никаких не было, но ждать тоже было нельзя. А вдруг их не будет и вовсе?
И тогда журналист вспомнил, что в окрестностях Брюсселя имеется городок с хорошим рестораном, куда он ездил обедать. Узнав, что туда уже вошли немцы, он подумал, что какой-нибудь несчастный ребенок найдется там наверняка. И тут же написал душераздирающую историю о бельгийском мальчике из Курбек Лоо, спасенном из горящего дома, который, естественно, подожгли звери-германцы.
Он отправил материал, но уже на следующий день из редакции ему прислали срочное сообщение, что получено более 5 000 писем, авторы которых хотят этого ребенка усыновить. Более того, что редакция завалена вещами, которые ему прислали, и не может работать! «Дайте ребенка!» – потребовал от него редактор.
А нельзя дать то, чего нет. Поэтому журналист сговорился с врачом, обслуживавшим беженцев, что ребенок… умер. Причем от заразной болезни, поэтому публичное погребение несчастного дитя произвести невозможно. Уже позднее журналист узнал, что леди Нортклиф в пожертвованную этому ребенку одежду смогла одеть целые детские ясли.
Непосвященный и наивный человек может подумать, что существуют вещи, к которым на информационном пространстве можно относиться с доверием. Это – фоторепродукции. Никому и в голову не придет сомневаться в увиденном, что та или иная фотография подлинной не является. И вот именно поэтому, писал Понсонби, сфальсифицированные фотографии обладают исключительной ценностью. Простой доклад можно раскритиковать или опровергнуть, как недостоверный. А вот обнаружить, что данная фотография на самом деле сфальсифицирована, совсем непросто, и потребует такая работа много времени.
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Производство фотографических фальшивок превратилось в годы Первой мировой войны едва ли не в отрасль промышленности. В Вене одна из контор печатала фотографии, изображающие различные зверства, причем оставлялось пустое место для подписи, так что их можно было использовать для пропаганды как со стороны Четверного союза, так и Антанты. Однако именно французы, как автору кажется, в производстве фальшивок достигли наибольшего мастерства.
Вот, например, как они действовали: фото толпы перед дворцом в Берлине 13 июля 1914 года (до начала войны) во французском журнале «Монд иллюстре» поместили 21 августа 1915 года с подписью: «Энтузиазм и радость варваров», ликовавших в честь потопления лайнера «Лузитания».
Фото города Швейдница после того, как туда вступили русские войска, датский иллюстрированный журнал «Иллюстререт фамилиенблад» дал с подписью: «Французский город после бомбардировки его немцами».
В вот фото немецкого солдата, который наклонился над своим павшим товарищем, в английском журнале «Уорд иллюстрейтед» поместили с такой подписью:
«Наглядное доказательство нарушения немцами правил войны. Немецкий бандит, застигнутый на месте преступления в момент ограбления им русского».
В 1905 году на месте еврейских погромов в России было сделано много фотографий. Одна из них изображала груду трупов и порядочную толпу, возле неё собравшуюся. Французский журнал «Мемуар» 14 ноября 1915 года опубликовал это фото, подписав: «Преступления немецких орд в Польше».
Одно из правил PR гласит: «нет новости – создайте её»! Причем сделать это могут и сами журналисты, просто, когда цепочка длинная, меньше шансов, что ложь будет раскрыта. Например, в ноябре 1914 года, когда немецкие войска взяли Антверпен, в немецкой газете «Кельнише цайтунг» поместили сообщение:
«Когда разнеслась весть о падении Антверпена, стали звонить в колокола» (в Германии).
Журналисты из французской газеты «Матен» переписали эту новость так:
«По сообщению «Кельнише цайтунг», немцы заставили антверпенское духовенство звонить в колокола, когда была взята эта крепость».
Игру в испорченный телефон подхватила британская «Таймс»:
«По сведениям «Матен», полученным из Кельна, бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола по случаю взятия крепости, лишены права совершать богослужение».
Итальянская «Коррьере делла Серра» продолжила тему «колоколов и несчастных священников»:
«По сведениям «Таймс», полученным из Кельна через Париж, несчастные бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола, когда Антверпен был взят, приговорены к пожизненным каторжным работам».
И опять «Матен»:
«По сведениям «Коррьере делла Серра», полученным из Кельна через Лондон, подтверждается слух, что варвары, захватчики Антверпена, покарали несчастных бельгийских священников, героически отказавшихся звонить в колокола, привязав их головой вниз к колоколу в виде живого языка».
«... Мы сразу пришли к выводу, и вполне основательно, что мало того, чтобы воспламенить массы в пользу войны и изобразить врага как опасного нарушителя мира и самого страшного врага человечества, во избежание ответственности за то, что вызвали ее, – рассказывал один «французский редактор» в книге «За кулисами французской журналистики», вышедшей после войны в США, – не прошло и трех дней с момента объявления войны, как Вивиани внес в палату законопроект, который в тот же день был принят обеими инстанциями – палатой и сенатом. По этому закону на организацию мощной пропаганды отпускался для начала пустячок в 24 млн франков...»
Деньги пошли на создание «Дома печати» – огромного здания в четыре этажа, не считая цокольного, в котором не только стояли станки, но и находилось двести комнат, где сидели всевозможные «мастера своего дела». Здесь же печатались фотографии и гравюры, изображавшие людей с отрезанными руками и вырванными языками, с глазами, вылезшими из орбит, пробитыми черепами, обнажавшими мозги. Потом все эти фотографии, как и фальшивые новости, рассылались по всему миру и становились документальными свидетельствами германского варварства.
Ужасно компрометирующая ситуация, но в итоге, надо полагать, все закончится хорошо. К радости кинозрителей. А война? Война где-то там, в Европе… Зачем о ней думать и из-за неё переживать…
Понятно, что союзники не могли открыто заявить, что война идет за колонии и перераспределение рынков. Поэтому в ход пошли мессианского толка лозунги, которые сильно действовали на массы.
Например, был выброшен лозунг:
«Война, чтобы убить милитаризм».
Фальшь лозунга легко разоблачить, если посмотреть на рост военных расходов стран-победительниц, выросших в 1914–1925 гг. в сравнении с 1913 годом более чем на 50 %.
Другой мессианский лозунг:
«Война для защиты малых наций».
На самом деле все было не так. Была Черногория до войны, а после неё исчезла. Египет как был оккупирован, так и остался. Франция бомбардировала Дамаск, рифы захотели самостоятельности, но им её не дали. Ну и отличный пример с Никарагуа и Панамой, – пишет Понсонби – они после войны подчинились политическому диктату САСШ и т. д.
Умиротворяющий лозунг для британского истеблишмента:
«Англия не ищет территорий».
Но… до войны Египет был турецким протекторатом, а после – стал частью Британской империи – приобретение 350 000 кв. км. То же самое случилось и с Кипром – ещё 3 584 кв. км.
Юго-Западная Африка до войны принадлежала Германской империи. Теперь мандат на нее был выдан Южно-Африканскому союзу – приращение на 322 450 кв. км.
Восточная Африка (тоже бывшая до войны германская колония) сделалась подмандатной территорией все той же Великобритании – 384 180 кв. км, а Того и Камерун – пополам поделили Франция и Англия – 112 415 кв. км.
Австралия за участие в войне получила острова Самоа – 1 050 кв. км.
Палестина попала под мандат Англии – а это ещё 9 000 кв. км.
В общем, лучше всего правительствам было бы не выступать с ложными декларациями, которые в будущем с неизбежностью приводят к обвинениям в лицемерии...