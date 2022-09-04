Военное обозрение
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«Ложь во время войны»

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«Ложь во время войны»

Ложью во время войны может быть и хорошо снятый кинофильм. Например, такой, как «Серенада солнечной долины», с очаровательной фигуристкой Соней Хени в главной роли. Она играет роль беженки из охваченной войной Европы (фильм снимался и вышел в прокат в 1941 году), но для американцев это был всего лишь экзотический антураж! Кадр из фильма



«Надо объяснить людям реальную обстановку того,
как велика тайна, в которой война рождается...
Надо объяснить людям со всей конкретностью, еще и еще раз,
как обстояло дело во время последней войны».
В. И. Ленин «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге»,
ПСС, Т. 45, С. 318–322

Раритеты истории. История человечества насчитывает (даже письменная) несколько тысяч лет. На камне, папирусе, пергаменте и бумаге зафиксированы все его достижения, весь его опыт. Анализ показывает: ничего нового нет. Все то, что было, повторяется на новом витке истории. Да, с новыми инструментами, с новыми технологиями, новым оружием, но суть совершаемого всегда одна. Сильный не может терпеть рядом с собой неадекватного слабого, «косой строй», предложенный Эпаминондом, и «Канны» Ганнибала когда-то были новинкой, но потом повторялись много раз. Трактаты, посвящённые военной стратегии и политике китайца Сунь-Цзы, применяли самурай Такэда Сингэн, армия Соединенных Штатов и вьетнамский лидер Хо Ши Мин. То есть нового вокруг нас во взаимоотношениях между людьми практически ничего нет. Лень и зависть все так же являются двигателями прогресса, а ложь… Ложь является спутником любой идущей войны.


Оркестр, который должен был играть на горнолыжном курорте, решил взять на содержание беженца. Вот такого малыша… Но вместо малыша музыкантам досталась милая и озабоченная поисками мужа норвежка. Кадр из фильма

И надо заметить, что на эту тему есть интереснейшая книга британского аристократа Артура Понсонби. И вот сегодня мы с ней как с раритетом истории и познакомимся.

Начнем с того, что сам Артур Понсонби был не какой-то там «мелкой сошкой» или новоиспечённым дворянином. Нет, по происхождению он принадлежал к высшей придворной знати и уже в одиннадцать лет стал почетным пажом королевы Виктории. Затем, уже взрослым, он занимал видные должности в Министерстве иностранных дел Великобритании, а в первом кабинете Макдональда и вовсе был «товарищем министра иностранных дел», то есть был посвящен во все хитросплетения британской внешней политики!


Вот он какой был, Артур Понсонби

И вот итогом всей его деятельности на политическом поприще в годы Первой мировой войны как раз и стала книга «Ложь во время войны», кстати, издававшаяся также в Германии и у нас, в Советской России, в 1931 году («Война классов», № 5. Сентябрь 1931. С. 79–83).


А это обложка его книги

В ней Артур Понсонби пишет о том, что ложь – «признанное и в высшей степени полезное во время войны оружие», и тут уж ничего не поделаешь. Каждая страна использует её, чтобы обмануть, прежде всего, свой собственный народ, воздействовать в нужном ключе на нейтральные страны и, конечно, посеять сомнения в умах врага... Причем, так было, так есть и так будет. И принять надо это как данность, как то, что есть ночь и день, а с неба, закрытого облаками, очень часто капает дождь. Ну а интересные примеры из этой книги – вот они.

Так, все считают, что поводом к Первой мировой войне послужило убийство в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда и последовавший затем австрийский ультиматум Сербии. То есть «бедную маленькую Сербию» обидела лоскутная империя, поэтому надо идти воевать. Так утверждала пропаганда многих стран, включая и Россию (тут ещё добавляли, что сербы – наши братья-славяне), и надо её защитить. На самом деле, сообщает Понсонби, к этому убийству было причастно само сербское правительство. Ему было известно о готовящемся покушении, однако правительство Австро-Венгрии оно об этом информировать не стало.


В фильме много забавных ситуаций и не менее забавных актеров…

Более того, Понсонби написал (и никто потом его сообщения не дезавуировал), что ещё до окончания войны, в 1917 году, английское военное министерство было официально извещено, что главным организатором убийства являлся агент сербской охранки Димитриевич, которого в 1917 году казнили в Салониках только потому, что он слишком много знал.

Предлогом для вступления в войну Англии стало нарушение Германией границ Бельгии. Вот что писала об этом британская газета «Таймс» 5 августа 1917 года:

«Мы вступаем в войну, в которую мы вынуждены вмешаться как защитники слабых и борцы за свободу Европы».

Однако из опубликованных Бельгией документов ясно, что на переговорах 1906 года речь о Германии шла только как о «враге», и уже тогда был разработан и принят подробный план десантирования английских войск на её территорию.

А вот что сообщал генерал Персен, который был членом высшего военного совета Франции в 1910–1911 годах, газете «Эр нувель» в январе 1925 года:

«Тот, кто больше всего хотел войны, должен был жаждать вторжения на бельгийскую территорию».

А поскольку немцы, повинуясь логике войны, просто не могли воевать с Францией, не затронув её территорию, оставалось лишь подождать, когда это случится, чтобы заранее принятые планы тут же привести в действие.

Ну а после начала войны в ход пошли самые нелепые басни, цель у которых была одна: вызвать у мужчин желание идти воевать. Так, в газетах появился жуткий рассказ о бельгийском ребенке, которому немецкие варвары отрезали руки. Но зато уже после войны нашелся досужий американец, который послал в Бельгию человека, чтобы тот отыскал там детей с отрезанными руками и назначил им пенсию. И ни одного такого изувеченного ребенка он не нашел.


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А вот что рассказал бывший редактор «Санди Таймс» капитан Вильсон в интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс» в 1922 году. Оказывается, лондонскому корреспонденту «Дейли Мейл» в Брюсселе послали телеграмму, что им срочно требуется информация о германских зверствах. А зверств пока что ещё никаких не было, но ждать тоже было нельзя. А вдруг их не будет и вовсе?

И тогда журналист вспомнил, что в окрестностях Брюсселя имеется городок с хорошим рестораном, куда он ездил обедать. Узнав, что туда уже вошли немцы, он подумал, что какой-нибудь несчастный ребенок найдется там наверняка. И тут же написал душераздирающую историю о бельгийском мальчике из Курбек Лоо, спасенном из горящего дома, который, естественно, подожгли звери-германцы.

Он отправил материал, но уже на следующий день из редакции ему прислали срочное сообщение, что получено более 5 000 писем, авторы которых хотят этого ребенка усыновить. Более того, что редакция завалена вещами, которые ему прислали, и не может работать! «Дайте ребенка!» – потребовал от него редактор.

А нельзя дать то, чего нет. Поэтому журналист сговорился с врачом, обслуживавшим беженцев, что ребенок… умер. Причем от заразной болезни, поэтому публичное погребение несчастного дитя произвести невозможно. Уже позднее журналист узнал, что леди Нортклиф в пожертвованную этому ребенку одежду смогла одеть целые детские ясли.

Непосвященный и наивный человек может подумать, что существуют вещи, к которым на информационном пространстве можно относиться с доверием. Это – фоторепродукции. Никому и в голову не придет сомневаться в увиденном, что та или иная фотография подлинной не является. И вот именно поэтому, писал Понсонби, сфальсифицированные фотографии обладают исключительной ценностью. Простой доклад можно раскритиковать или опровергнуть, как недостоверный. А вот обнаружить, что данная фотография на самом деле сфальсифицирована, совсем непросто, и потребует такая работа много времени.


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Производство фотографических фальшивок превратилось в годы Первой мировой войны едва ли не в отрасль промышленности. В Вене одна из контор печатала фотографии, изображающие различные зверства, причем оставлялось пустое место для подписи, так что их можно было использовать для пропаганды как со стороны Четверного союза, так и Антанты. Однако именно французы, как автору кажется, в производстве фальшивок достигли наибольшего мастерства.

Вот, например, как они действовали: фото толпы перед дворцом в Берлине 13 июля 1914 года (до начала войны) во французском журнале «Монд иллюстре» поместили 21 августа 1915 года с подписью: «Энтузиазм и радость варваров», ликовавших в честь потопления лайнера «Лузитания».

Фото города Швейдница после того, как туда вступили русские войска, датский иллюстрированный журнал «Иллюстререт фамилиенблад» дал с подписью: «Французский город после бомбардировки его немцами».

В вот фото немецкого солдата, который наклонился над своим павшим товарищем, в английском журнале «Уорд иллюстрейтед» поместили с такой подписью:

«Наглядное доказательство нарушения немцами правил войны. Немецкий бандит, застигнутый на месте преступления в момент ограбления им русского».

В 1905 году на месте еврейских погромов в России было сделано много фотографий. Одна из них изображала груду трупов и порядочную толпу, возле неё собравшуюся. Французский журнал «Мемуар» 14 ноября 1915 года опубликовал это фото, подписав: «Преступления немецких орд в Польше».

Одно из правил PR гласит: «нет новости – создайте её»! Причем сделать это могут и сами журналисты, просто, когда цепочка длинная, меньше шансов, что ложь будет раскрыта. Например, в ноябре 1914 года, когда немецкие войска взяли Антверпен, в немецкой газете «Кельнише цайтунг» поместили сообщение:

«Когда разнеслась весть о падении Антверпена, стали звонить в колокола» (в Германии).

Журналисты из французской газеты «Матен» переписали эту новость так:

«По сообщению «Кельнише цайтунг», немцы заставили антверпенское духовенство звонить в колокола, когда была взята эта крепость».

Игру в испорченный телефон подхватила британская «Таймс»:

«По сведениям «Матен», полученным из Кельна, бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола по случаю взятия крепости, лишены права совершать богослужение».

Итальянская «Коррьере делла Серра» продолжила тему «колоколов и несчастных священников»:

«По сведениям «Таймс», полученным из Кельна через Париж, несчастные бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола, когда Антверпен был взят, приговорены к пожизненным каторжным работам».

И опять «Матен»:

«По сведениям «Коррьере делла Серра», полученным из Кельна через Лондон, подтверждается слух, что варвары, захватчики Антверпена, покарали несчастных бельгийских священников, героически отказавшихся звонить в колокола, привязав их головой вниз к колоколу в виде живого языка».

«... Мы сразу пришли к выводу, и вполне основательно, что мало того, чтобы воспламенить массы в пользу войны и изобразить врага как опасного нарушителя мира и самого страшного врага человечества, во избежание ответственности за то, что вызвали ее, – рассказывал один «французский редактор» в книге «За кулисами французской журналистики», вышедшей после войны в США, – не прошло и трех дней с момента объявления войны, как Вивиани внес в палату законопроект, который в тот же день был принят обеими инстанциями – палатой и сенатом. По этому закону на организацию мощной пропаганды отпускался для начала пустячок в 24 млн франков...»

Деньги пошли на создание «Дома печати» – огромного здания в четыре этажа, не считая цокольного, в котором не только стояли станки, но и находилось двести комнат, где сидели всевозможные «мастера своего дела». Здесь же печатались фотографии и гравюры, изображавшие людей с отрезанными руками и вырванными языками, с глазами, вылезшими из орбит, пробитыми черепами, обнажавшими мозги. Потом все эти фотографии, как и фальшивые новости, рассылались по всему миру и становились документальными свидетельствами германского варварства.


Ужасно компрометирующая ситуация, но в итоге, надо полагать, все закончится хорошо. К радости кинозрителей. А война? Война где-то там, в Европе… Зачем о ней думать и из-за неё переживать…

Понятно, что союзники не могли открыто заявить, что война идет за колонии и перераспределение рынков. Поэтому в ход пошли мессианского толка лозунги, которые сильно действовали на массы.

Например, был выброшен лозунг:

«Война, чтобы убить милитаризм».

Фальшь лозунга легко разоблачить, если посмотреть на рост военных расходов стран-победительниц, выросших в 1914–1925 гг. в сравнении с 1913 годом более чем на 50 %.

Другой мессианский лозунг:

«Война для защиты малых наций».

На самом деле все было не так. Была Черногория до войны, а после неё исчезла. Египет как был оккупирован, так и остался. Франция бомбардировала Дамаск, рифы захотели самостоятельности, но им её не дали. Ну и отличный пример с Никарагуа и Панамой, – пишет Понсонби – они после войны подчинились политическому диктату САСШ и т. д.

Умиротворяющий лозунг для британского истеблишмента:

«Англия не ищет территорий».

Но… до войны Египет был турецким протекторатом, а после – стал частью Британской империи – приобретение 350 000 кв. км. То же самое случилось и с Кипром – ещё 3 584 кв. км.

Юго-Западная Африка до войны принадлежала Германской империи. Теперь мандат на нее был выдан Южно-Африканскому союзу – приращение на 322 450 кв. км.

Восточная Африка (тоже бывшая до войны германская колония) сделалась подмандатной территорией все той же Великобритании – 384 180 кв. км, а Того и Камерун – пополам поделили Франция и Англия – 112 415 кв. км.

Австралия за участие в войне получила острова Самоа – 1 050 кв. км.

Палестина попала под мандат Англии – а это ещё 9 000 кв. км.

В общем, лучше всего правительствам было бы не выступать с ложными декларациями, которые в будущем с неизбежностью приводят к обвинениям в лицемерии...
Автор:
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12 комментариев
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  1. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 05:07
    +1
    Гм. Во время войны врут все стороны: преувеличивая свои успехи или их просто придумывая и принижая достижения врага, а то и вовсе о них не сообщая. Например если слушать сводки Совинформбюро времён ВОВ, то даже летом 41 года там звучало, что советские войска успешно громят врага на всех направлениях, замедляют его продвижение, что танкисты такой-то дивизии подбили 50 танков, пилоты такой-то эскадрильи сбили 50 самолётов, доблестные войска на таком-то направлении уничтожили столько-то техники и живой силы противника и только в конце, коротко замечается, что: в результате ожесточенных боёв с превосходящими силами противника оставлены города ( следует перечисление), при этом противник понес тяжёлые и невосполнимые потери. Думаете сейчас что-то изменилось в этом плане, плане лжи и пропаганды на войне? Ничего не изменилось. Именно поэтому нужна не слепая вера в информацию, которая исходит из якобы "правильных" источников, а нужен анализ, именно анализ разной информации, полученной из как можно большего количества разных источников. Именно сравнение разной информации ее подкрепленности разными материалами фото-видеофиксации и показаниями из соцсетей, форумов, разных средств обмена информацией населения и пр. может дать более или менее правдоподобное представление о происходящем. К сожалению многие не хотят этим заниматься им просто проще верить, просто верить в "правильную" информацию из "правильных" источников, отметая все иное. Так проще и удобнее для них.
    1. Ermak_Timofeich
      Ermak_Timofeich Сегодня, 07:34
      +2
      ... дать более или менее правдоподобное представление о происходящем. К сожалению многие не хотят этим заниматься

      Совершенно справедливо, но Вы в их числе. Или считаете, что имеющийся на 22 июня миллионный резерв Вермахта был к осени 1941 года полностью израсходован для пополнения частей по причине дизентерии? В первой "Истории Второй Мировой войны" Типпельскирха все потери в ходе компаний с сентября 1939 по июнь 1941 расписаны чуть ли не по дням. А потери после начала Восточной компании описаны только этой фразой. Так куда к началу битвы под Москвой, по Вашему, был растрачен немцами этот резерв, если в сводках Совинформбюро была только ложь и пропаганда?
  2. Попенко
    Попенко Сегодня, 05:24
    +1
    Для сторон военного конфликта все средства хороши, которые содействуют победе. Так было всегда. Разница только в степени "непорядочности" этих средств. Одно дело, скрывать свои и преувеличивать чужие потери, и другое - говорить, что это русские сами бомбят Донецк и ЗАЭС.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:52
    +2
    Все понятно, кроме того, причем "Серенада солнечной долины"?
    Интересно, к какой категории автор отнес бы фильм "Насретдин в Бухаре", снятый в 1943 году Ташкентской киностудией Я.Протазановым со Львом Свердлиным в главной роли?
    1. Комментарий был удален.
    2. Тимофей Чарута
      Тимофей Чарута Сегодня, 07:52
      +1
      "Насреддин..." - Прекрасный фильм с прекрасными актёрами, с крылатыми фразами."За двадцать лет кто-нибудь уж обязательно умрёт — или я, или эмир, или ишак!"
      Давал страдающим от страшной войны людям возможность чуток расслабиться, улыбнуться, отвлечься на хорошее. Антидепрессант.

      С "Серенадой..." я понял так - Война войной, а Голливуд по расписанию. Вообще америкашки всегда остаются америкашками. За войну понастроили в Лас-Вегасе казино, рулетку крутили во всю. Электричества спалили столько, что начались перебои с электрикой на верфях, где клепали авианосцы против япошек. Пришлось просить (!) главарей мафии чуток поубавить световую рекламу. А где-то далеко, далеко, за морями, океанами сражался Сталинград...

      Кстати, для почитателей Насреддина рекомендую классный, но уже забытый, фильм про него
      https://www.youtube.com/watch?v=fZKtcSnzNbY
      Остальные многочисленные продолжения не так удачны.


  4. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:00
    +4
    Вот и думай, какая же профессия древнейшая, журналист или "женщины с пониженной социальной ответственностью"? Сдается мне от последних и вреда меньше.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: Алексей 1970
      журналист или "женщины с пониженной социальной ответственностью"

      Один коллега, как-то упомянул, что одно время хотел быть журналистом, но знакомый его отговорил, сказав, что "ты не такая сволочь".
  5. AUSSIE
    AUSSIE Сегодня, 06:29
    +1
    Objective journalism is almost dead in the West. When you consider the likes of the Murdoch empire, it continually promotes the propaganda of the Yanks and Poms purporting that it is the truth. It was interesting for me to see on line videos from Mariupol verifying the locals reports of AZOV Nazi atrocities.
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:08
    +3
    «Ложь во время войны»


    Не надо называть ложью пропаганду во время войны. Раньше люди были наивнее и большинство искренне верили в то, что им преподносят официальные СМИ во время войны. В "святые 90-е" ударились в другую крайность и стали верить фронтовым мифам про трупные поля, про винтовку на троих и даже про то, что наши солдаты изнасиловали всех немок. Тем более появились переводы зарубежных "писателей", произведения которых стали бестселлерами. Например Пауль Карел.
    Который живописал про уничтожение 10-й роты полка Сс "Дер фюрер" 30-ю советскими танками, а на самом деле там было всего два танка, но которые воевали за 30 танков. Мы тоже преувеличивали, оправдывая потери, что там был батальон СС, а не рота.
    А Пауль Карел это Пауль Шмидт, бывший пресс-атташе Рибентроппа, вот такой "объективный" писатель.
    Кому интересен этот бой, читайте
    https://topwar.ru/191214-vtoroj-legendarnyj-rejd-tanka-stepana-gorobca.html
    Во время войны правду не узнаешь, а потом тем более, даже в архивах много наносного. Но...сейчас мало изменилось в освещении, очень много постановочного видео или с нужными комментариями.
  7. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:49
    +3
    Как тут не вспомнить известное изречение, кажется, Бисмарка: "Нигде так не врут, как после охоты, перед выборами и во время войны"...
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 08:12
      0
      Количество цитат приписываемых Бисмарку неуклонно растет год от года. Канцлер не мечтал о славе Черномырдина.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 08:13
      0
      Доброе утро коллеги .
      Я уже как то писал в комменте , тоже не знаю чьё излечение.
      Первой жертвой любой войны ВСЕГДА была правда .
      Лгут абсолютно все . Ну или по крайней мере недоговаривают или умалчивают .