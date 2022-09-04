Российская императрица Анна Иоанновна



Анна Иоанновна на портрете неизвестного художника

Герцогиня становится императрицей



А. П. Антропов. Портрет императора Петра II в парике



И. Шарлемань. «Императрица Анна Иоанновна разрывает «кондиции»







«...заключаются обстоятельства, заставляющие опасаться впредь для народа событий неприятных, которыми враги отечества могут воспользоваться.»

Императрица Анна Иоанновна



Луи Каравак. Портрет Анны Иоанновны, 1730 г.



Серебряный рубль 1730 г.

«любила покой... предоставляя министрам делать все, что им заблагорассудится.»

«Петра Великого недоконченные проекты старалась в действо произвести наитщательнейше.»

«из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских, которые на определённых против гвардии рангами и жалованьем, себя содержать к чистоте полка могут без нужды и к обучению приложат свой труд.»



Б. А. Чориков. «Императрица Анна Иоанновна принимает китайских посланников». Иллюстрация издания «Живописный Карамзин, или Русская история в картинках», 1836 г.

«Развлечения (Екатерины) заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду.»



В. Якоби. «Утро во дворце Анны Иоанновны»



Ян д'Акоста, один из шутов Анны Иоанновны. Потомок португальских марранов (насильно крещёных евреев), был привезён в Россию Петром I, получил от него шутовской титул «самоедского короля», ходил в жестяной короне, помогал царю стричь боярам бороды



Свадебный поезд шутов



А. Рябушкин. Анна Иоанновна с Волынским и Бироном на охоте в петергофском зверинце. 1900-е гг.

Анна Иоанновна в воспоминаниях современников

«Государыня у нас дура и резолюции от нее никакой не добьешься.»

«Я не сомневаюсь, что при помощи интриг и низостей он добьется поста кабинет-министра; но вы увидите, что через два-три года его участия в кабинете его придется повесить.»



В. Якоби. «Артемий Петрович Волынский на заседании кабинета министров»

«Престрашного была взору, отвратное лицо имела... была велика... и чрезвычайно толста.»

«Она почти моего росту, но несколько толще, с стройным станом, смуглым, веселым и приятным лицом, черными волосами и голубыми глазами. В телодвижениях показывает какую-то торжественность, которая вас поразит при первом взгляде; но когда она говорит, на устах играет улыбка, которая чрезвычайно приятна. Она говорит много со всеми и с такою ласковостью, что кажется, будто вы говорите с кем-то равным. Впрочем, она ни на одну минуту не теряет достоинства монархини; кажется, что она очень милостива и думаю, что её бы назвали приятною и тонкою женщиною, если б она была частным лицом.»



Анна Иоанновна на гравюре Фогеля, 1738 г., гравюра хранится в Нюрнберге

«Её величество высока, очень крепкого сложения и держится соответственно коронованной особе. На её лице выражение и величия, и мягкости. Она живёт согласно принципам своей религии. Она обладает отвагой, необычайной для её пола, соединяет в себе все добродетели, какие можно было бы пожелать для монаршей особы, и хотя является абсолютной властительницей, всегда милосердна.»

«Императрица Анна толста, смугловата, и лицо у нее более мужское, нежели женское. В обхождении она приятна, ласкова и чрезвычайно внимательна… Она строго требует повиновения себе и желает знать все, что делается в ее государстве, не забывает услуг, ей оказанных, но вместе с тем хорошо помнит и нанесенные ей оскорбления. Говорят, что у нее нежное сердце, и я этому верю, хотя она и скрывает тщательно свои поступки. Вообще могу сказать, что она совершенная государыня.»

«Она отличается возвышенностью души, твердостью ума; щедрая на награды, строгая в наказаниях, она была добра по природным склонностям и сластолюбива без разврата.»

«Эта великая государыня обладала от природы большими достоинствами. Она имела ясный и проницательный ум, знала характер всех, кто ее окружал, любила порядок и великолепие, и никогда двор не управлялся так хорошо, как в ее царствование.»

«Она (Анна) была одарена хорошим разумом, имела беспримерную память и родным языком владела в совершенстве.»

«Сия государыня сама одевается едва ли не хуже всего двора, за исключением торжественных дней и празднеств, когда облачается так, что никто не может ей подражать, особенно в отношении драгоценностей.»