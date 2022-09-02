Прогресс проекта БТ-3Ф

БТ-3Ф с дополнительным бронированием

Ход проекта

Арктический вариант, представленный в 2021 г.

Новая комплектация

Базовый вариант БТ-3Ф

Возможность выбора

Коммерческие планы

Очевидный прогресс

Российская промышленность продолжает работы по перспективному плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф. К настоящему времени была проведена основная часть необходимых испытаний, что позволяет переходить на новые этапы и готовиться к производству в интересах тех или иных заказчиков. Кроме того, разрабатываются и испытываются дополнительные устройства и специальные комплектации техники.О текущих работах и успехах проекта БТ-3Ф рассказали накануне форума «Армия-2022». 12 августа агентство ТАСС опубликовало большое интервью с исполнительным директором предприятия «Курганмашзавод» Петром Тюковым. Темой беседы стали современные и перспективные образцы бронетехники, в т.ч. новый плавающий бронетранспортер.ТАСС напомнило, что в феврале сообщалось о проведении предварительных испытаний БТ-3Ф. На тот момент эти работы приближались к своему завершению. По словам П. Тюкова, к настоящему времени этот этап испытаний успешно пройден. Теперь предприятие-разработчик оформляет нормативно-техническую документацию, необходимую для присвоения проекту литеры «О».После этого БТ-3Ф сможет полноценно выйти на международный рынок. Имея необходимое разрешение, завод-изготовитель начнет поиск покупателей, а также будет проводить переговоры и подписывать контракты на технику. При этом представитель «Курганмашзавода» отметил, что на коммерческих перспективах новой машины может сказаться текущая международная обстановка.Проясняется вопрос возможных поставок БТ-3Ф российским вооруженным силам. Министерство обороны планирует провести государственные испытания, по результатам которых БТР сможет поступить на вооружение. На данный момент, как сообщил П. Тюков, заказчик и исполнитель обсуждают возможные объемы поставок техники.Также вспомнили об арктической версии БТ-3Ф, представленной в прошлом году. Перспективы такой модификации тоже зависят от будущего прохождения государственных испытаний. Поставки этого варианта можно будет начать лишь после завершения опытно-конструкторской работы и проведения всех требуемых проверок.К сожалению, точный график последующих мероприятий не назван, и обошлись только общими формулировками. БТ-3Ф сможет выйти на международный рынок «в скором времени». Сроки начала испытаний в интересах российской армии неизвестны.В начале августа АО «СКБМ» из состава холдинга «Высокоточные комплексы» («Ростех») рассказало, какие образцы планирует показать на будущем форуме «Армия-2022». Так, анонсировали несколько вариантов дополнительной защиты для существующих бронемашин. Один из таких комплектов, разработанных совместно с «Курганмашзаводом», предназначался для плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.Как и было обещано, на одной из статических стоянок «Армии-2022» был показан опытный БТ-3Ф с новым комплектом защиты и другим оснащением. Точные характеристики навесного бронирования не сообщаются. Вероятно, лобовые преграды по-прежнему выдерживают попадание малокалиберных снарядов и сохранена всеракурсная защита от крупнокалиберных пуль и осколков. При этом обстрел может осуществляться с меньшей дистанции.Дополнительное бронирование выполнено в виде листов необходимых форм и размеров. Они на болтах закрепляются поверх корпуса машины с созданием необходимого зазора. Проект предусматривает использование накладной брони для верхнего лобового листа – переднего элемента надстройки корпуса. Функция дополнительного бронирования нижней части лба по-прежнему выполняется волноотражательным щитком. Также используются две крупные составные панели, прикрывающие борта корпуса с надстройкой и, частично, гусеничное шасси.В таком проекте модернизации приняты меры по улучшению обзора. Так, на накладной лобовой броне надстройки установлены три защищенные видеокамеры. Они направлены в переднюю полусферу и должны упрощать работу водителя.Установка дополнительного бронирования, повышая уровень защиты, должна приводить к некоторому увеличению боевой массы. Рост этого показателя остается в приемлемых рамках и не оказывает негативного влияния на подвижность, как на суше, так и на воде. В остальном БТ-3Ф с дополнительной защитой практически не отличается от базовой модификации, представленной несколько лет назад.Таким образом, «Курганмашзавод» и СКБМ делают все возможное для скорейшего завершения опытно-конструкторской работы, и уже могут похвастать определенными успехами. Кроме того, осуществляется развитие исходного проекта, направленное на привлечение внимания потенциальных заказчиков и удовлетворение их требований.В первую очередь, предприятиям-разработчикам удалось создать удачную современную бронемашину на базе существующего образца. БТ-3Ф основывается на конструкции БМП-3 и сохраняет ряд ее преимуществ, таких как уровень защиты или высокая подвижность. При этом обеспечена перевозка и высадка десанта из 14 чел. с возможностью огневой поддержки разными средствами.Предлагается несколько вариантов доработки и улучшения БТ-3Ф с теми или иными задачами. Так, в базовой конфигурации БТР оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом КОРД. Такой ДУБМ может заменяться другим изделием с иным вооружением, вплоть до малокалиберного орудия.БТ-3Ф обладает достаточной защитой, но ее можно усилить. Недавно был показан комплект накладного бронирования, улучшающий устойчивость машины без потерь в подвижности и других характеристиках.Обитаемый отсек изначально оснащается системами вентиляции и обогрева. Также разработана арктическая комплектация БТР, рассчитанная на суровый климат. В этом случае обитаемый объем утепляется и получает более мощное климатическое оборудование. Кроме того, используются более широкие гусеницы, снижающие давление на поверхность и улучшающие проходимость.По всей видимости, наработки и нововведения различных модификаций могут комбинироваться. Заказчик имеет возможность выбрать оптимальную конфигурацию бронетранспортера с требуемыми возможностями и компонентами. Так, один покупатель может приобрести БТ-3Ф в исходной комплектации, а другой затребует накладную броню, утепление и иной боевой модуль.Испытания и доработка БТ-3Ф пока продолжается, но будущее проекта уже известно. Так, в апреле 2019 г. «Рособоронэкспорт» и министерство обороны Индонезии подписали контракт на поставку БМП-3Ф и БТ-3Ф. В соответствии с ним, индонезийская морская пехота в обозримом будущем должна была получить 21 БТР нового типа.Поставки предполагалось начать после завершения опытно-конструкторской работы и основных испытаний. Несмотря на известные трудности последних лет, этот этап приближается к своему окончанию. Соответственно, в скором будущем российская промышленность сможет запустить производство и отгрузить серийные БТ-3Ф первому иностранному заказчику. Вполне вероятно, что на этом российско-индонезийское сотрудничество не закончится, и затем появятся новые заказы на дополнительные партии плавающих БТР.Кроме того, «Курганмашзавод» уже открыто говорит об интересе со стороны российского Минобороны. В ближайшее время ожидается старт государственных испытаний, и после этого можно ожидать размещение нового заказа. Требуемое количество БТ-3Ф пока не определено. Возможно, для перевооружения закажут, как минимум, десятки подобных машин.Также можно ожидать, что наше Минобороны использует все или почти все возможности БТ-3Ф в контексте комплектаций. В таком случае в строй встанут машины в базовой конфигурации, с дополнительной защитой, с разным вооружением и т.д.Таким образом, проект плавающего бронетранспортера БТ-3Ф успешно продвигается вперед. Проводятся необходимые работы и испытания; на данный момент с прицелом на экспорт. Также составляются планы по обеспечению нужд российской армии. Одновременно продолжается развитие проекта в техническом отношении.Все это означает, что в ближайшем будущем БТ-3Ф дойдет до серийного производства, и затем заказчики получат желаемую технику. Пока речь идет только одном контракте и еще одном потенциальном заказчике, но в будущем возможно появление новых покупателей с теми или иными требованиями и пожеланиями.