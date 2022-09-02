Военное обозрение
Войти Регистрация

Прогресс проекта БТ-3Ф

44

БТ-3Ф с дополнительным бронированием



Российская промышленность продолжает работы по перспективному плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф. К настоящему времени была проведена основная часть необходимых испытаний, что позволяет переходить на новые этапы и готовиться к производству в интересах тех или иных заказчиков. Кроме того, разрабатываются и испытываются дополнительные устройства и специальные комплектации техники.

Ход проекта


О текущих работах и успехах проекта БТ-3Ф рассказали накануне форума «Армия-2022». 12 августа агентство ТАСС опубликовало большое интервью с исполнительным директором предприятия «Курганмашзавод» Петром Тюковым. Темой беседы стали современные и перспективные образцы бронетехники, в т.ч. новый плавающий бронетранспортер.

ТАСС напомнило, что в феврале сообщалось о проведении предварительных испытаний БТ-3Ф. На тот момент эти работы приближались к своему завершению. По словам П. Тюкова, к настоящему времени этот этап испытаний успешно пройден. Теперь предприятие-разработчик оформляет нормативно-техническую документацию, необходимую для присвоения проекту литеры «О».

После этого БТ-3Ф сможет полноценно выйти на международный рынок. Имея необходимое разрешение, завод-изготовитель начнет поиск покупателей, а также будет проводить переговоры и подписывать контракты на технику. При этом представитель «Курганмашзавода» отметил, что на коммерческих перспективах новой машины может сказаться текущая международная обстановка.

Проясняется вопрос возможных поставок БТ-3Ф российским вооруженным силам. Министерство обороны планирует провести государственные испытания, по результатам которых БТР сможет поступить на вооружение. На данный момент, как сообщил П. Тюков, заказчик и исполнитель обсуждают возможные объемы поставок техники.


Арктический вариант, представленный в 2021 г.

Также вспомнили об арктической версии БТ-3Ф, представленной в прошлом году. Перспективы такой модификации тоже зависят от будущего прохождения государственных испытаний. Поставки этого варианта можно будет начать лишь после завершения опытно-конструкторской работы и проведения всех требуемых проверок.

К сожалению, точный график последующих мероприятий не назван, и обошлись только общими формулировками. БТ-3Ф сможет выйти на международный рынок «в скором времени». Сроки начала испытаний в интересах российской армии неизвестны.

Новая комплектация


В начале августа АО «СКБМ» из состава холдинга «Высокоточные комплексы» («Ростех») рассказало, какие образцы планирует показать на будущем форуме «Армия-2022». Так, анонсировали несколько вариантов дополнительной защиты для существующих бронемашин. Один из таких комплектов, разработанных совместно с «Курганмашзаводом», предназначался для плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.

Как и было обещано, на одной из статических стоянок «Армии-2022» был показан опытный БТ-3Ф с новым комплектом защиты и другим оснащением. Точные характеристики навесного бронирования не сообщаются. Вероятно, лобовые преграды по-прежнему выдерживают попадание малокалиберных снарядов и сохранена всеракурсная защита от крупнокалиберных пуль и осколков. При этом обстрел может осуществляться с меньшей дистанции.

Дополнительное бронирование выполнено в виде листов необходимых форм и размеров. Они на болтах закрепляются поверх корпуса машины с созданием необходимого зазора. Проект предусматривает использование накладной брони для верхнего лобового листа – переднего элемента надстройки корпуса. Функция дополнительного бронирования нижней части лба по-прежнему выполняется волноотражательным щитком. Также используются две крупные составные панели, прикрывающие борта корпуса с надстройкой и, частично, гусеничное шасси.


Базовый вариант БТ-3Ф

В таком проекте модернизации приняты меры по улучшению обзора. Так, на накладной лобовой броне надстройки установлены три защищенные видеокамеры. Они направлены в переднюю полусферу и должны упрощать работу водителя.

Установка дополнительного бронирования, повышая уровень защиты, должна приводить к некоторому увеличению боевой массы. Рост этого показателя остается в приемлемых рамках и не оказывает негативного влияния на подвижность, как на суше, так и на воде. В остальном БТ-3Ф с дополнительной защитой практически не отличается от базовой модификации, представленной несколько лет назад.

Возможность выбора


Таким образом, «Курганмашзавод» и СКБМ делают все возможное для скорейшего завершения опытно-конструкторской работы, и уже могут похвастать определенными успехами. Кроме того, осуществляется развитие исходного проекта, направленное на привлечение внимания потенциальных заказчиков и удовлетворение их требований.

В первую очередь, предприятиям-разработчикам удалось создать удачную современную бронемашину на базе существующего образца. БТ-3Ф основывается на конструкции БМП-3 и сохраняет ряд ее преимуществ, таких как уровень защиты или высокая подвижность. При этом обеспечена перевозка и высадка десанта из 14 чел. с возможностью огневой поддержки разными средствами.

Предлагается несколько вариантов доработки и улучшения БТ-3Ф с теми или иными задачами. Так, в базовой конфигурации БТР оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом КОРД. Такой ДУБМ может заменяться другим изделием с иным вооружением, вплоть до малокалиберного орудия.


БТ-3Ф обладает достаточной защитой, но ее можно усилить. Недавно был показан комплект накладного бронирования, улучшающий устойчивость машины без потерь в подвижности и других характеристиках.

Обитаемый отсек изначально оснащается системами вентиляции и обогрева. Также разработана арктическая комплектация БТР, рассчитанная на суровый климат. В этом случае обитаемый объем утепляется и получает более мощное климатическое оборудование. Кроме того, используются более широкие гусеницы, снижающие давление на поверхность и улучшающие проходимость.

По всей видимости, наработки и нововведения различных модификаций могут комбинироваться. Заказчик имеет возможность выбрать оптимальную конфигурацию бронетранспортера с требуемыми возможностями и компонентами. Так, один покупатель может приобрести БТ-3Ф в исходной комплектации, а другой затребует накладную броню, утепление и иной боевой модуль.

Коммерческие планы


Испытания и доработка БТ-3Ф пока продолжается, но будущее проекта уже известно. Так, в апреле 2019 г. «Рособоронэкспорт» и министерство обороны Индонезии подписали контракт на поставку БМП-3Ф и БТ-3Ф. В соответствии с ним, индонезийская морская пехота в обозримом будущем должна была получить 21 БТР нового типа.

Поставки предполагалось начать после завершения опытно-конструкторской работы и основных испытаний. Несмотря на известные трудности последних лет, этот этап приближается к своему окончанию. Соответственно, в скором будущем российская промышленность сможет запустить производство и отгрузить серийные БТ-3Ф первому иностранному заказчику. Вполне вероятно, что на этом российско-индонезийское сотрудничество не закончится, и затем появятся новые заказы на дополнительные партии плавающих БТР.


Кроме того, «Курганмашзавод» уже открыто говорит об интересе со стороны российского Минобороны. В ближайшее время ожидается старт государственных испытаний, и после этого можно ожидать размещение нового заказа. Требуемое количество БТ-3Ф пока не определено. Возможно, для перевооружения закажут, как минимум, десятки подобных машин.

Также можно ожидать, что наше Минобороны использует все или почти все возможности БТ-3Ф в контексте комплектаций. В таком случае в строй встанут машины в базовой конфигурации, с дополнительной защитой, с разным вооружением и т.д.

Очевидный прогресс


Таким образом, проект плавающего бронетранспортера БТ-3Ф успешно продвигается вперед. Проводятся необходимые работы и испытания; на данный момент с прицелом на экспорт. Также составляются планы по обеспечению нужд российской армии. Одновременно продолжается развитие проекта в техническом отношении.

Все это означает, что в ближайшем будущем БТ-3Ф дойдет до серийного производства, и затем заказчики получат желаемую технику. Пока речь идет только одном контракте и еще одном потенциальном заказчике, но в будущем возможно появление новых покупателей с теми или иными требованиями и пожеланиями.
Автор:
Использованы фотографии:
Vitalykuzmin.net, Ростех
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
44 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 04:29
    +4
    Так, в базовой конфигурации БТР оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом КОРД.
    Это отлично, жаль только , что на столь большую боевую машину чего то более серьезное поставить будет видимо нельзя, так как место на крыше ограничено крышками большого десантного люка...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 05:51
      +10
      Я так понимаю что все технические мысли ходят по кругу и периодически возвращаются в новом качестве (совсем не значит что в лучшем).

      Цитата: svp67
      жаль только , что на столь большую боевую машину чего то более серьезное поставить будет видимо нельзя

      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:12
        +1
        Что? Опять плавающий? Да сколько можно...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:54
          +10
          как говорил наш прапрщик - лучше мотолыги может быть только новая мотолыга.
        2. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 11:33
          +6
          А для морской пехоты разве нужен тонущий, а не плавающий? smile
        3. svp67
          svp67 Сегодня, 11:57
          +3
          Цитата: Гражданский
          Что? Опять плавающий? Да сколько можно...

          Эта машина создается для морской пехоты, если не плавающая то какая должна быть у неё техника?
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 14:53
            +1
            Цитата: svp67
            Цитата: Гражданский
            Что? Опять плавающий? Да сколько можно...

            Эта машина создается для морской пехоты, если не плавающая то какая должна быть у неё техника?

            Человеку этому лишь бы ляпнуть что ... А что ляпнул , сам не понимает ... Слова быстрее мыслей выскакивают .. wassat fool
      2. MegaWattExpert
        MegaWattExpert Сегодня, 09:04
        0
        Это что за техника?
      3. svp67
        svp67 Сегодня, 15:12
        +2
        Ну на БТР-50 и не то устанавливали, так люк для десанта иной
    2. garri-lin
      garri-lin Сегодня, 09:23
      -3
      БТР. Зачем БТРу зубы? Чтоб его в бой гоняли? ДУБМ для такой техники давно нужно разработать с логичным составом вооружения. КОРД и АГС 30 мм. Для самообороны на марше. И все.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 11:32
        -1
        Беспилотник и большой монитор для его отслеживания тоже не будут лишними.
        1. garri-lin
          garri-lin Сегодня, 17:36
          -1
          БТР. Просто транспорт для пехоты. Зачем ему монитор и беспилотник. Это просто автобус для вооруженных людей.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 19:05
            0
            И в самом деле, зачем беспилотник и монитор? Беспилотники будем подмышками носить и с коленок запускать. wassat
          2. Blackgrifon
            Blackgrifon Сегодня, 19:15
            0
            Цитата: garri-lin
            БТР. Просто транспорт для пехоты. Зачем ему монитор и беспилотник. Это просто автобус для вооруженных людей.

            А теперь открываем Устав и/или читаем как и для чего используются БТРы всеми армиями мира с 20х годов ХХ по настоящее время. И тут, сюрприз, мы узнаем, что БТР это вообще не только "автобус", но и средство огневой поддержки, а еще он предназначен и для ведения боя без спешивания (!).
  2. vkfriendly
    vkfriendly Сегодня, 05:41
    0
    Такое впечатление что делали как попало и в спешке не корпус, а страшило - сварной ящик даже швы не обработали, а зеркала заднего вида на двух тоненьких трубках для кого, камеры заднего вида нельзя было поставить ? Торопились к бюджету присосаться?
  3. WhoWhy
    WhoWhy Сегодня, 06:34
    +2
    Народ всё равно будет ездить на броне. Так может уже сделать для этого максимально удобную машину с откидывающимися бортами (для быстрого десантирования).... wink
    1. Грац
      Грац Сегодня, 12:35
      +4
      какие откидывающиеся борта. машина должна быть герметичной как можно больше, она для морской пехоты и в частности для десантирования с моря, чем меньше дырок и щелей тем лучше, тем более в бортах
  4. Bobik012
    Bobik012 Сегодня, 06:35
    +6
    Таки и не понял, что там было проектировать? БТР-50 уже 70 лет назад спроектирован
    1. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 14:09
      +1
      Таки и не понял, что там было проектировать? БТР-50 уже 70 лет назад спроектирован
      Примерно его и спроектировали, просто на базе БМП-3. Только, не понимаю зачем оставили курсовые пулеметы.
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:41
    0
    Кстати ещё один довод за плавающую бронетехнику - Арктика!
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:19
      +2
      Для Арктики лучше подходит древний МТЛБ, у него гусеницы шире.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: СергейАлександрович
        Для Арктики лучше подходит древний МТЛБ, у него гусеницы шире.

        Ну так гусеницы дело такое , вполне сменное. Я про плавучесь в принципе.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 14:59
          +1
          Тоже обеими руками за плавучесть, особенно для морской пехоты, плюс на сообщении от меня.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 16:39
            0
            Цитата: СергейАлександрович
            Тоже обеими руками за плавучесть, особенно для морской пехоты, плюс на сообщении от меня.
            hi
  6. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 07:00
    +1
    Цитата: Владимир_2У
    Кстати ещё один довод за плавающую бронетехнику - Арктика!

    Вот уж где а в Арктике это чудо точно не нужно.
    Да и вообще есть ПТС для Арктике это предел.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:31
      +2
      Цитата: Архитектор
      Вот уж где а в Арктике это чудо точно не нужно.
      Да и вообще есть ПТС для Арктике это предел.

      Т.е. если в Арктике, то броня вообще не нужна, я Вас правильно понял?
  7. nedgen
    nedgen Сегодня, 08:13
    +1
    Очередная картонка да еще и беззубая.
  8. MegaWattExpert
    MegaWattExpert Сегодня, 09:02
    +1
    Ни решеток ни экранов. Легкая мишень для любого типа оружия
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: MegaWattExpert
      Ни решеток ни экранов. Легкая мишень для любого типа оружия

      Ну так это ведь не танк. Это БТР. Его задача доставить морпехов на передок.
  9. штурм
    штурм Сегодня, 09:52
    +3
    Для перевооружения имеющихся шести бригад морской пехоты нужно 18 батальонных комплектов. + 2 комплекта для Каспийской флотилии.
    Для ВДВ батальонный комплект это 31 БМД-4М +16 БТР -Д Ракушка.
    Для МП батальонный комплект
    это 31 БМП -3Ф + 16-20 БТР -Ф
    Для удобства и упрощения эксплуатации желательно чтобы ходовая часть БМП-3Ф и БТР-Ф была единой.
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:50
    +1
    А если его сделать не плавающим, то совсем всё, небеса упадут на землю?
    1. Грац
      Грац Сегодня, 12:38
      +4
      ерундой заниматься не надо, и вдв и морпехи должны иметь 2 комплекта техники
      1 комплект специализированный под их специализацию
      2 комплект общевойсковой как у мотострелков
      соответственно и пользоваться они должны тем который актуален в той ситуации в какой применяются данные подразделения.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:39
        -1
        Вам скажут, но это же "ОЧЕНЬ ДОРОГО" laughing
      2. Blackgrifon
        Blackgrifon Сегодня, 19:21
        0
        Цитата: Грац
        олжны иметь 2 комплекта техники
        1 комплект специализированный под их специализацию
        2 комплект общевойсковой как у мотострелков

        А что не сразу 10 комплектов? Под каждый биом и запасной? Не пора ли уже понять, что основную работу в конфликтах делают СВ и морпехи. И те, и те пользуются ОДНИМ комплектом. ВДВ - наравне с морпехами и спецназом - это элита, но делать перекос на них не надо.
  11. DenVB
    DenVB Сегодня, 12:28
    +1
    Так, на накладной лобовой броне надстройки установлены три защищенные видеокамеры.

    Наконец-то додумались.
  12. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 13:39
    +1
    Колхозно как-то выглядит. Как будто в гараже сваркой и божьей матери делали.
    Почему оставили излом между "капотом" и "лобовым стеклом"?
    Дата сзади тоже не очень очертания.
    При таком базовом силуэте весь вверх легко вписывается в одну линию с очень плавными переходами.
    А так "лобовуха" и "заднее стекло" будут собирать проблемы
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:04
    +1
    Военные потом захотят на общей базе сделать что-то по типу Ноны.
  14. Vladimir Michailovich
    Vladimir Michailovich Сегодня, 15:16
    0
    За такое уродство надо ставить к стенке.Явно эффективные менеджеры из Ростеха сэкономили.
    Ясно ведь что надо делать один наклонный сплошной лист (как БТР М113),вместо двух с изломом.
    Мореходность существенно вырастит,а смещение центра масс можно исправить удлинением шасси на 500 мм,можно даже добавить один каток.
    Нет же лепят очередного урода...
  15. Vladimir Michailovich
    Vladimir Michailovich Сегодня, 15:18
    0
    Цитата: Грац
    соответственно и пользоваться они должны тем который актуален в той ситуации в какой применяются данные подразделения.

    Абсолютно верное утверждение.
  16. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:19
    0
    По такому БТРу следует добавить и в мотострелковые взвода на БМП-3. Туда можно усадить командира взвода, оператора беспилотника/связиста и гранатометное или пулеметное отделение с дополнительными боеприпасами. Именно такого БТРа не хватает и в сухопутных частях, разве что вооружение следует усилить.
  17. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 18:02
    0
    Я не вполне уловил логику. Если морпехам нужно добраться с корабля до берега, может быть, лучше плыть на лодке?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:10
      0
      Лодку потом будет сложно волочить за собой по берегу. wassat
  18. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 18:09
    0
    О, сделали дорогую мотолыгу)
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:12
      0
      Только толще, лучше бронированную и более вместительную. love