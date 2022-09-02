Бронеавтомобиль MLS Shield для Украины: главный герой сомнительной истории

Опытный образец броневика MLS Shield. Внешне он отличался от серийных машин

Процесс закупки

Интерьер машины

Малосерийное производство

Броневики из первой партии 2017 г.

Технические особенности

MLS Shield, изготовленные для украинской армии, июль 2022 г.

Автомобили на пути в зону боевых действий, август 2022 г.

Без явных преимуществ

Сомнительная история