Бронеавтомобиль MLS Shield для Украины: главный герой сомнительной истории

Опытный образец броневика MLS Shield. Внешне он отличался от серийных машин
Основная масса иностранной военной техники поступает на Украину в порядке помощи, но имеют место и прямые закупки продукции. Так, несколько недель назад на украинской территории были замечены бронеавтомобили MLS Shield итальянского производства. Небольшое количество такой техники было приобретено у производителя, и, по всей видимости, главной целью такой закупки являлось освоение бюджета.
Процесс закупки
Теперь известно, что переговоры о закупке итальянских бронеавтомобилей для нужд украинской армии начались еще в марте или апреле. Инициатором такой сделки выступил бывший украинский президент Петр Порошенко. Он также выразил готовность выделить часть необходимой суммы. Остальные деньги планировалось собрать при помощи волонтеров.
По всей видимости, переговорный процесс столкнулся с трудностями, из-за чего растянулся на несколько месяцев. Из-за этого о закупке итальянской техники, выпускаемой компанией Tekne srl, впервые официально объявили только в начале июля. В середине месяца инициатор сделки П. Порошенко объявил, что купленные машины MLS Shield покинули Италию и уже приближаются к украинской границе. Он пообещал, что в ближайшее время они попадут на фронт.
Итогом длительных переговоров стала закупка всего 11 бронеавтомобилей. Их общая стоимость составила 95 млн гривен (ок. 3,3 млн долл. США по курсу на момент закупки). Соответственно, каждый броневик обошелся заказчику в 300 тыс. долл. Сообщается, что около половины средств, 50 млн гривен, внесли организации П. Порошенко. Оставшиеся деньги собрали за счет пожертвований.
Интерьер машины
Полученные броневики были переданы 79-й десантно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины. Путь в зону боевых действий занял несколько недель, и не позднее 10-12 августа вся эта техника прибыла в один из оккупированных районов Донецкой народной республики. Естественно, это событие не забыли прорекламировать.
Какие-либо сведения о боевом применении новых броневиков пока не поступали. Более того, малое их количество не способствует частому появлению таких новостей. О потерях техники тоже пока ничего не известно, хотя исключать их нельзя. Объекты 79-й дшбр украинской армии регулярно фигурирует в сводках российского министерства обороны в качестве целей, по которым наносятся удары. Вполне вероятно, что в последние недели под такую демилитаризацию могли попасть и броневики MLS Shield.
Малосерийное производство
Многоцелевой бронеавтомобиль MLS Shield был разработан и выпускается итальянской компанией Tekne srl. Она давно занимается автомобильной и специальной техникой различного назначения, а в начале десятых годов попыталась занять место в сфере бронетехники для силовых структур. Готовый броневик MLS Shield представили в 2016 г.
Целью этого проекта являлось создание колесной машины с высоким уровнем противопульной и противоосколочной защиты. Предусматривалась установка разнообразных вооружений и/или специального оснащения. Предполагалось, что подобный броневик заинтересует силовые структуры и армии зарубежных государств.
Броневики из первой партии 2017 г.
С целью упрощения разработки и производства, а также сокращения стоимости готовой продукции проект MLS Shield выполнили на основе доступных коммерческих комплектующих. Так, основой броневика стало одно из автомобильных шасси Ford, подвергшееся некоторой доработке. Силовой агрегат, элементы ходовой части и т.д. тоже взяли на коммерческом рынке.
Несмотря на достаточно высокие характеристики, броневик от Tekne не пользуется популярностью среди заказчиков. На данный момент известно только о двух контрактах на поставку. Первый был выполнен в конце 2017 г. Тогд некоторое количество машин передали неназванному иностранному заказчику для использования в правоохранительных органах. Второй контракт удалось получить только в этом году – покупателем стала Украина. Однако и этот заказ не отличается большими объемами и стоимостью.
По всей видимости, к настоящему времени компании «Текне» удалось продать не более 15-20 броневиков MLS Shield. Другие ее разработки пользуются куда большей популярностью среди заказчиков и приносят соответствующие деньги. Удастся ли изменить эту ситуацию в будущем – большой вопрос.
Технические особенности
MLS Shield представляет собой бронеавтомобиль рамной конструкции. На доработанном шасси коммерческого автомобиля устанавливается броневой корпус собственной разработки. Получившаяся машина имеет длину 6,1 м при ширине 2,5 м и высоте 2,65 м. Снаряженная масса, в зависимости от комплектации, достигает 11,5 т, боевая – до 15 т.
MLS Shield, изготовленные для украинской армии, июль 2022 г.
Под броневым капотом находится шестицилиндровый дизель Cummins мощностью 360 л.с. Трансмиссия построена на основе автоматической коробки передач Allison 3200SP и механической двухскоростной раздаточной коробки. Последняя соединена с двумя ведущими мостами, имеющими блокируемый дифференциал. С такой силовой установкой и трансмиссией машина развивает скорость 110 км/ч.
Передняя ось имеет подвеску на вертикальных пружинах. На задней используются листовые рессоры. Автомобиль комплектуется шинами размера 14.00R20 с жесткими внутренними вставками run-flat. Рулевая система передней оси включает гидравлический усилитель.
Броневик оснащен корпусом двухобъемной компоновки с защищенным капотом и объемным обитаемым отсеком. Заявлена баллистическая защита по уровню FB7 европейского стандарта EN 1522/3 или BR7 стандарта EN 1063. Детали брони и остекления должны выдерживать несколько попаданий 7,62-мм небронебойной винтовочной пули. По требованию заказчика, бронестекла могут прикрываться сетками. Специальная противоминная защита не предусматривается.
В передней части обитаемого объема находятся места водителя и командира; для них предусмотрены бортовые двери. Остальной объем вмещает 6 или 8 кресел для десанта. Они могут устанавливаться у бортов или вдоль оси корпуса. Доступ в такой десантный отсек обеспечен кормовой аппарелью или дверью, имеется люк в крыше. На остеклении могут устанавливаться амбразуры для применения личного оружия.
Автомобили на пути в зону боевых действий, август 2022 г.
Штатного вооружения броневик MLS Shields не имеет. На крыше предусмотрен круглый люк, на котором может монтироваться пулемет или иная система по выбору заказчика. Состав аппаратуры связи, специального оснащения и т.д. тоже определяется покупателем. К примеру, броневики первой партии 2017 г. получили систему наблюдения Situational Awareness System.
Без явных преимуществ
В целом изделие MLS Shield представляет собой типичный современный бронеавтомобиль на двухосном шасси. Он способен брать на борт до десяти человек, включая водителя и/или везти некоторый груз. Подобная нагрузка защищена от обстрела и, вероятно, от легких взрывных устройств. Возможна установка пулеметов, гранатометов и т.д. Машина может с высокой скоростью двигаться по шоссе или преодолевать пересеченную местность.
Характеристики итальянского броневика находятся на достаточно высоком уровне, но какие-либо преимущества перед другой техникой этого класса отсутствуют. Как следствие, машина не представляет особого интереса для заказчиков – и это подтверждается ее коммерческими «успехами». За все время компания Tekne смогла продать не более пары десятков подобных броневиков.
Внезапный интерес к непопулярным машинам со стороны Украины не вполне понятен. На рынке присутствуют различные образцы бронетехники, нового производства и подержанные, но П. Порошенко решил закупить именно малосерийные итальянские изделия без явных преимуществ перед конкурентами.
Причины этого могут крыться в особенностях финансирования закупки. Только половину от необходимой суммы выделили структуры бывшего президента, а остальные деньги собрали за счет пожертвований. Нельзя исключать, что через такой механизм производилось т.н. отмывание нелегальных денег. Кроме того, реальная стоимость купленной техники может быть ниже заявленной. В таком случае должны были образоваться «лишние» деньги, которым сразу же нашелся хозяин.
По всей видимости, именно финансовые махинации или коррупционные процессы и были главной причиной закупки итальянских броневиков. Заявленное желание помочь украинской армии в таком случае было лишь официальным предлогом для проведения комбинации и получения выгоды. Тактико-технические характеристики и реальный потенциал закупленной техники отошли на второй план.
Сомнительная история
Таким образом, не самые известные и популярные бронеавтомобили MLS Shield оказались в центре сомнительной истории. Украина несколько месяцев вела переговоры о приобретении такой техники и в итоге купила всего 11 машин. Реальной пользы от такого «парка» ожидать не приходится, зато имеются все риски его скорого уничтожения – вместе с экипажами и десантом.
Впрочем, компания-производитель уже получила деньги и теперь, возможно, ожидает новые заказы на свои машины. Покупатель, в свою очередь, получил прекрасный повод провести финансовые комбинации и не остался без выгоды, при этом показав свою лояльность текущему киевскому режиму. А перспективы броневиков и их экипажей никого не интересуют. Свою роль они уже сыграли.