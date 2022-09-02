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Появились кадры с места покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

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Появились кадры с места покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Аргентинская полиция подтверждает информацию о покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Сообщается о том, что неизвестный пытался убить второго человека в государственно аргентинской иерархии возле её дома. Он, по последним данным, совершил выстрел, однако пистолет по каким-то причинам дал осечку.


На данный момент известно о том, что напавшим на вице-президента Аргентины является 35-летний гражданин Бразилии. Его задержала аргентинская полиция, и он даёт показания.

Преступник находился в толпе людей, которые ожидали появления Кристины Киршнер возле её дома и приветствовали её. Как только она вышла из машины и направилась к домовладению, бразилец достал пистолет и попытался произвести выстрелы. Это отражено на появившихся кадрах.

Глава министерства нацбезопасности Аргентины Анибал Фернандес указал на примечательную деталь. Пытавшийся стрелять в вице-президента страны ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение оружия. Его задерживали сотрудники полиции в марте текущего года. По некоторым данным, он отделался штрафом и был отпущен на свободу.

Для справки: Кристина Киршнер находится на посту вице-президента Аргентины с 2019 года. А в период с 2007 по 2015 годы занимала пост президента этой латиноамериканской страны. Проводила активную кампанию по национализации крупных предприятий Аргентины, что, мягко говоря, не стыковалось с интересами олигархических кругов и держателей иностранного (в том числе американского) капитала. Одновременно с этим при Киршнер в Аргентине были легализованы однополые браки, что она назвала «большой победой на пути к равноправию».

На данный момент о мотивах покушения на чиновницу высокого ранга не сообщается.

Ролик YouTube (сервиса, нарушающего законодательство РФ):


По этим кадрам видно, что стрелял преступник в упор.
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24 комментария
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  1. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 06:11
    +6
    Глобалисты взяли в руки оружие..Впрочем,может быть и просто больной человек
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 06:19
      +4
      Хотел стать новым Освальдом, но не вышло.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 06:57
        +1
        . совершил выстрел, однако пистолет по каким-то причинам дал осечку.

        Или совершил или нет!
        Попытался выстрелить но не смог!
        Как то слов не хватает у автора да и путаются они
    2. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 06:47
      0
      Как бы гражданин Бразилии пытается угробить политика Аргентины...ну. Вполне возможно, что глобалисты подготовили этакую "торпеду", причем психически не здоровую. Проще потом свалить на его сумашествие
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:12
    -9
    Повезло женщине, а вот преступнику не повезло с оружием, тщательнее надо подходить к выбору оружия возмездия.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 06:41
      0
      Если она сделает выводы, возможно и уцелеет. Бог второго шанса не даст, он и первый даёт не многим...
    2. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 06:49
      +4
      Какое "возмездие" может быть у гражданина другой страны? Вроде Аргентина с Бразилией не конфликтуют
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 07:08
        0
        Ну покушение он совершал явно не для проверки оружия, значит какие то мотивы есть? Редко кто планирует убийство политика такого ранга из скуки. Значит считал себя правым или за что то мстил, вот и оружие для НЕГО может быть и возмездия.
        1. Kozak Za Bugra
          Kozak Za Bugra Сегодня, 09:34
          +1
          Здравствуйте! Ниже по ветке поделился некоторыми соображениями, но уточню ситуацию.
          Против Кристины возбудили уголовное дело по коррупции и в связи её популярности перед домом уже неделю собрана масса людей в её поддержку. Это усложняет автомобильное движение в этой части города и человек совершивший покушение уже мелькал на камере где выражался против манифестации и против левых взглядов Кристини.
          Предполагаю что он видел что Кристина по возвращении к дому выходит на встречу людям и скорее всего у него зародилась идея этого покушения- ведь это просто , подошёл под предлогом высказать слова поддержки а заместь этого достал пистолет и выстрелил обеспечивая себе славу в неонацистких кругах Аргентины.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:20
    +5
    Судя по всему у покушавшегося не все нормально с психикой. Было бы запланированное заказное убийство, то 100% пистолет не дал бы осечки.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:30
      0
      Как там Гурченко пела: "Странно это, странно это..." скорее всего очередной пиар...
  4. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 06:20
    -1
    пистолет по каким-то причинам дал осечку.

    Если это была осечка, то что за непонятная видимая струя воздуха вылетела из ствола в лицо жертве?
  5. kim
    kim Сегодня, 06:20
    -1
    Зачем ?
    Если с Абэ хоть какие-то предположения могут быть, то с Киршнер ?
  6. Комментарий был удален.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:28
    +1
    Вряд ли заказуха, пацанчик в историю решил войти , наряду с остальными. В учебном заведении стрелять банально, а завалю -ка вице-президента,хотя бы Аргентины
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:33
    0
    Кристина Киршнер находится на посту вице-президента Аргентины с 2019 года. А в период с 2007 по 2015 годы занимала пост президента этой латиноамериканской страны.
    ... однако пистолет по каким-то причинам дал осечку.
    Представляю, что испытала Кристина ! ( правая часть фото )
  9. Hog
    Hog Сегодня, 06:58
    0
    Повезло так повезло.
  10. Dikson
    Dikson Сегодня, 07:04
    +1
    Если пиар -то очень уж сомнительный.. Если политика - глупость какая то.. Чего там делить Бразилии с Аргентиной? Больной идиот со стволом решил стать знаменитостью.. Сколько таких уже было? Вспомнился не недавний случай с Абэ, а покушение на Рейгана..
  11. Комментарий был удален.
  12. Kozak Za Bugra
    Kozak Za Bugra Сегодня, 09:03
    +7
    Здравствуйте! Я из Аргентины.
    Насчёт оружия- их содержат в очень плохих условиях и они часто дают осечки, по мне когда хотели выстрелить была осечка.
    Насчёт человека совершившего покушение- он неонацист, у него на локте татуха "чёрное солнце" а на кисти железный крест.
    Предполагаю что чисто неуравновешенный из среды южноамериканских неонациков, которые утверждают что "Кристина коммунистка которой управляют масоны сионисты" это скорее всего послужило мотивом.

    1. Kozak Za Bugra
      Kozak Za Bugra Сегодня, 09:04
      +3
      Я не склонен к идее пиар акции, в Аргентине иностранцам с судимостями частое явление.

      (Извиняюсь что вношу поправки- возвращаюсь с работы)

      Этот человек бразильской национальности ,но живёт в Аргентине уже пять лет, здесь же он вроде и набил себе эти татуировки, предполагаю что здесь же у него и напарники по политическим взглядам могли подстрекать на это, ведь он может добиться екстрадикции и избежать серьезного уголовного наказания.
      1. Kozak Za Bugra
        Kozak Za Bugra Сегодня, 09:06
        +3
        Скорее всего просто не уравновешенный человек который уже по телевизору мелкал два раза на этой недели в связи с массовыми протестами решил добиться славы.
    2. Kolins
      Kolins Сегодня, 10:38
      0
      Упс, опа это гнилое Солцне. Сначала у подвальных захистников с Азовстали, потом такое же с расстрелом шоколадок в США в прямом эфире, а теперь это. Уже не верю в совпадения.
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 12:23
    0
    Ересь какая то. Хотел бы - выстрелил. В такой суматохе мог бы и повторить попытку. Инсценировка в пользу бедной Кристины, затасканной по судам, что б пожалели...
    1. Alemax
      Alemax Сегодня, 13:54
      0
      Не факт. Судя по видео, забыл с предохранителя снять. Тоже нервничал.
  14. Alemax
    Alemax Сегодня, 13:53
    0
    Бедная Кристина. Мне аж самому страшно стало. Чуть не обделался. Не позавидуешь.