Появились кадры с места покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Аргентинская полиция подтверждает информацию о покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Сообщается о том, что неизвестный пытался убить второго человека в государственно аргентинской иерархии возле её дома. Он, по последним данным, совершил выстрел, однако пистолет по каким-то причинам дал осечку.
На данный момент известно о том, что напавшим на вице-президента Аргентины является 35-летний гражданин Бразилии. Его задержала аргентинская полиция, и он даёт показания.
Преступник находился в толпе людей, которые ожидали появления Кристины Киршнер возле её дома и приветствовали её. Как только она вышла из машины и направилась к домовладению, бразилец достал пистолет и попытался произвести выстрелы. Это отражено на появившихся кадрах.
Глава министерства нацбезопасности Аргентины Анибал Фернандес указал на примечательную деталь. Пытавшийся стрелять в вице-президента страны ранее уже привлекался к ответственности за незаконное ношение оружия. Его задерживали сотрудники полиции в марте текущего года. По некоторым данным, он отделался штрафом и был отпущен на свободу.
Для справки: Кристина Киршнер находится на посту вице-президента Аргентины с 2019 года. А в период с 2007 по 2015 годы занимала пост президента этой латиноамериканской страны. Проводила активную кампанию по национализации крупных предприятий Аргентины, что, мягко говоря, не стыковалось с интересами олигархических кругов и держателей иностранного (в том числе американского) капитала. Одновременно с этим при Киршнер в Аргентине были легализованы однополые браки, что она назвала «большой победой на пути к равноправию».
На данный момент о мотивах покушения на чиновницу высокого ранга не сообщается.
Ролик YouTube (сервиса, нарушающего законодательство РФ):
По этим кадрам видно, что стрелял преступник в упор.