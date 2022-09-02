Военное обозрение
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После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими

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После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими

Украинские паблики приводят информацию о том, что клиники в Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными украинскими военнослужащими, которые на днях командованием были направлены в так называемой контрнаступление на Херсонское направление.


Одновременно с этим из упомянутых регионов приходит информация о том, что там кратно вырос запрос на донорскую помощь. Сообщается о том, что местные власти призывают граждан сдавать кровь для военнослужащих.

Ранее военнослужащие украинской армией поступают с мест, где ВСУ потерпели крупное поражение в период с 29 августа по 1 сентября. Это районы Давыдова Брода, Сухого Ставка, Потёмкино Херсонской области, Снигирёвки Николаевской области. Российская сторона беспрепятственно даёт возможность противнику вывозить раненых и тела погибших.

Ранее поступала информация о крупных потерях в составе 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. В связи с большими потерями в составе этой бригады в Закарпатской области, как уже сообщало «Военное обозрение», сегодняшний день объявлен днём траура.

На этом фоне продолжают приходить сообщения о попытках украинских отрядов идти в бессмысленные контратаки на различных направлениях. Накануне такие контратаки были отбиты к северу и к северо-востоку от Харькова, где противник в очередной раз понёс значительные потери. Полным провалом для противника закончилась и вчерашняя провокация с высадкой десанта в Энергодаре. Подавляющее большинство военнослужащих, отправленных на осуществление провокации, было ликвидировано, несколько человек, получив ранения, попали в плен.
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32 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:30
    +12
    В связи с большими потерями в составе этой бригады в Закарпатской области, как уже сообщало «Военное обозрение», сегодняшний день объявлен днём траура.
    А чего они забыли на востоке? Хотели ватников)) пострелять, да бабок срубить? Пусть у них траур будет 365 дней в году.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 06:35
      +8
      Они накачены антироссийской пропагандой по самую крышку.Ехали "русню резать"Вернулись в деревянных макинтошах
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
        +7

        dmi.pris (дмитрий)
        Сегодня, 06:35
        НОВЫЙ

        +1
        Они накачены антироссийской пропагандой по самую крышку.Ехали "русню резать"Вернулись в деревянных макинтошах
        Согласен с Вами, Дмитрий. Потому и поделОм им. Может соседи сгинувших подумают, прежде чем отправлять свою родню на следующий убой? Или они как бараны, их режут, а они в очереди стоят?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 07:26
          0
          В связи с большими потерями в составе этой бригады в Закарпатской области, как уже сообщало «Военное обозрение», сегодняшний день объявлен днём траура.


          В Закарпатье начались протесты против мобилизации Тероборовцев ещё в мае 2022 года.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 07:20
        +4
        Цитата: dmi.pris
        Ехали "русню резать"

        Порезались ОБ русню laughing
        А наши молодцы, при явном превосходстве противника в разведданных, нанесли крупнейшее поражение.
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 12:40
        +2
        Цитата: dmi.pris
        Они накачены антироссийской пропагандой по самую крышку.Ехали "русню резать"Вернулись в деревянных макинтошах

        Как говорили наши деды- пошли по шерсть, да вернулись стрижеными.
  2. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 06:33
    +7
    Траур?Значит все же доходит инфа до рогулей.А то фейками кормятся.Ну,да ладно.Будем и дальше их могилизировать.А че,только в Закарпатье?В Киеве,что?
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:40
      +4
      Куев(Киев) не трожь, там от такой радости "свидомые" тусовки устраивают
      1. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 07:02
        +1
        Значит до Куева еще не дошла очередь.Селян валим,до стольчных очередь не дошла.Но то ли еще будет
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 07:16
        +1
        Киев - это другое. В Киеве веселятся и гоняют на крутых тачках мажоры. Их от неприятностей папаши защитили.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 06:35
    +8
    сегодняшний день объявлен днём траура.

    «Маленькое симпатичное наступление», как видит его Люся...
    1. Paladin
      Paladin Сегодня, 06:47
      +3
      Реально симпатичное. "Клиники переполнены ранеными", поля переполнены убитыми. Симпатичный натюрМорт, Люсе понравилось)))
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 07:09
        +1
        Цитата: Paladin
        Люсе понравилось))

        Да. Он ещё обещал продолжение с развитием. fool
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 07:11
        0
        Русские убивают русских... Мне не смешно...
        1. serg.shishkov2015
          serg.shishkov2015 Сегодня, 07:27
          +3
          Меня это тоже не радует, но результатами работы НАШИХ русских я доволен! НАШИХ,! А национальность не важна!
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:37
    +1
    . Российская сторона беспрепятственно даёт возможность противнику вывозить раненых и тела погибших.

    Подлечатся и снова в бой. Еще и технику утащат. Для чего всё это?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 06:41
      +2
      Цитата: Stas157
      Подлечатся и снова в бой.

      Предлагаете нам их лечить и содержать инвалидов? recourse
      Ранее военнослужащие украинской армией поступают с мест, где ВСУ потерпели крупное поражение в период с 29 августа по 1 сентября.
      РАНЕННЫЕ - тсчательнее хотелось бы. feel
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:08
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Предлагаете нам их лечить и содержать инвалидов?

        Предлагаю добивать, но не физически, а стратегически.
        Можно сколько угодно глумится над потерями рогулей, но отбитая атака ничего не стоит без серьёзного развития успеха. hi
        1. lets-true
          lets-true Сегодня, 13:31
          +2
          Cолидарен с вами. Тем более что с нашей тороны тоже несутся потери. Всё как всегда строится на героизме отдельных личностей. Боремся с превосходящим числом всегда. 126 бригада чудеса героизма проявляет. Если зерги без проблем восполнят ресурс свинорыл, то нашим восполнить потери сложнее. Да и такая тактика истощения людского ресурса ущербная и малоэффективная, даже по тысяче в день уничтожать это сколько у нас СВО длится будет? Воюй не числом а умением. Мы никаких сюрпризов свинарнии не преподносим. Стратегических ходов не видно. Все стандартно- вечером вылет искандеров, днем ствольная артиллерия. И сколько уже такое длится. Если раньше они сидели в основном в обороне, то теперь из-за нашей пассивности свиное рыло осмелело и выходит в атаку. Ставка на истощение свиного ресурса неверная , они возмещают и в обозримом будущем будут возмещатть потери свежим мясным набором.
    2. литий17
      литий17 Сегодня, 06:42
      +3
      Все правильно, смысл есть, зачем нам лишнии заботы - лечить или хоронить. Что либо живое давно уже оприходовано в плен. Ну а технику утащить..., вы как это представляете? Тем более если что либо там и есть из живого железа будет прихватизировано нашими.
    3. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 07:04
      +1
      Интересно.А какая будет моттвация у этих подлечившихся?Снова "оркив бить"пойдем?Баранов надо резать на ухнарь,всех.Их мозги нам уже не интересны
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:40
    +2
    После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими
    Это что, опять Путин виноват? feel
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
      +1

      Mavrikiy
      Сегодня, 06:40
      НОВЫЙ
      0
      После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими
      Это что, опять Путин виноват? feel
      Вполне)). Если снова начнут давать советы типа карамельки, да прочих приближённых к наркоману зе.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    0
    клиники в Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными украинскими военнослужащими
    Этим повезло - живы остались. А вот те, что в поле валялись больше "контратаковать" не будут. За три дня огромнейшие потери, плюс к этому большие потери при попытке захвата ЗАЭС (по СМИ более 300 спецназовцев и по пока непроверенным данным несколько британских офицеров), а Зеле все мало. После такого "удара в челюсть" украинскому президенту пора паковать чемоданы, т.к. военные ему это вряд ли простят, а может как обычно и забудут.
  7. moscowp
    moscowp Сегодня, 07:07
    -2
    Интересно. Читаю сейчас в новостях про каких-то украинских военнослужащих ВСУ, которых ещё пару месяцев назад иначе как боевиками и вооруженными формированиями нигде в статьях не называли. Новая методичка вышла или как это работает?
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 07:25
      +1
      После смерти или ранения - военнослужащие, ибо враги убитые в бою, удостоились такого названия, а пока о сёлам самогон пили, да маричек щупали - боевики и вооруженные формирования. Неужели непонятно.
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:42
    +4
    Они восемь лет орали про то, что "херои не вмирають" ошибочно полагая, что "херои" это они, но Россия доказала им обратное, а именно то, что "вмирають" и что они не "херои", а просто убийцы и мародёры.
    Пусть не на Херсон, а на Куев наступают и сносят эту злочинную владу, которая гонит их на убой.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    0
    В общем .... чем скорее это всё закончится, тем лучше будет, причём всем!!! Может за исключением наглов и их кузенов, но на них то нам, как раз, ПОФИГ!
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:50
    +1
    Зе-клоун траур по стране не объявит...., да и на западенщине не дадут "праздновать"...., потери ничто, главное имидж....., тем более, что у Люси все хорошо...., маленькое и веселое наступление....
  11. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 10:30
    0
    Хороший укронацист (бандеровец) - мертвый укронацист (бандеровец). Никто их из нормальных людей не призывал убивать людей. Решили, как их предки лизоблюдничали и пресмыкались перед гитлеровцами, лизоблюдничать и пресмыкаться перед ами и выполнять карательные акцию в угоду им туда всем укронацистам и дорога
  12. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 10:30
    0
    Туда им укронацистам и дорога
  13. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 10:32
    0
    Туда им укронацистам и дорога