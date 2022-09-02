После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими

Украинские паблики приводят информацию о том, что клиники в Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными украинскими военнослужащими, которые на днях командованием были направлены в так называемой контрнаступление на Херсонское направление.Одновременно с этим из упомянутых регионов приходит информация о том, что там кратно вырос запрос на донорскую помощь. Сообщается о том, что местные власти призывают граждан сдавать кровь для военнослужащих.Ранее военнослужащие украинской армией поступают с мест, где ВСУ потерпели крупное поражение в период с 29 августа по 1 сентября. Это районы Давыдова Брода, Сухого Ставка, Потёмкино Херсонской области, Снигирёвки Николаевской области. Российская сторона беспрепятственно даёт возможность противнику вывозить раненых и тела погибших.Ранее поступала информация о крупных потерях в составе 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. В связи с большими потерями в составе этой бригады в Закарпатской области, как уже сообщало «Военное обозрение», сегодняшний день объявлен днём траура.На этом фоне продолжают приходить сообщения о попытках украинских отрядов идти в бессмысленные контратаки на различных направлениях. Накануне такие контратаки были отбиты к северу и к северо-востоку от Харькова, где противник в очередной раз понёс значительные потери. Полным провалом для противника закончилась и вчерашняя провокация с высадкой десанта в Энергодаре. Подавляющее большинство военнослужащих, отправленных на осуществление провокации, было ликвидировано, несколько человек, получив ранения, попали в плен.