Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. (...) Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад

В "контрнаступлении" украинской армии на юге страны не было никакого смысла, Зеленский затеял эту операцию ради самопиара, чтобы показать западным спонсорам свои "успехи". Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.Украинская армия в течение трех суток пыталась прорвать оборону в направлении Херсона, но добилась только колоссальных потерь, не сумев продвинутся. Однако такая цель и не ставилась, Зеленский и его советники знали, что невозможно прорвать построенную русскими оборону, а это наступление необходимо было для новой волны публикаций в западных СМИ на фоне падения интереса к происходящему.- заявил Риттер.Между тем уже появились прогнозы, что Киев не сможет оправиться от неудачного наступления на юге и это может стать началом конца режима Зеленского. Британское издание Evening Standard также пришло к выводу, что затеянное украинскими властями "контрнаступление" носит скорей символический характер, в нем нет никакого стратегического смысла, тем более, что против этой операции выступали военные, но Зеленский ее "продавил", ему была нужна "победа", так как он боится потерять поддержку западных союзников.Как ранее сообщило российское Минобороны, за трое суток атак на николаевско-криврожском направлении украинская армия потеряла убитыми только более 2 тысяч человек и множество бронетехники, с таким трудом поставленной западными спонсорами Зеленского. Неудачное наступление вынудило командование ВСУ подтянуть резервы из Одессы и западной Украины, но и второй эшелон был перемолот при попытках прорвать оборону российской армии. Слишком дорогим вышло желание Зеленского показать Западу свою преданность.