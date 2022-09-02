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Американский эксперт: Никакого смысла в наступлении украинской армии на юге нет

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Американский эксперт: Никакого смысла в наступлении украинской армии на юге нет

В "контрнаступлении" украинской армии на юге страны не было никакого смысла, Зеленский затеял эту операцию ради самопиара, чтобы показать западным спонсорам свои "успехи". Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.


Украинская армия в течение трех суток пыталась прорвать оборону в направлении Херсона, но добилась только колоссальных потерь, не сумев продвинутся. Однако такая цель и не ставилась, Зеленский и его советники знали, что невозможно прорвать построенную русскими оборону, а это наступление необходимо было для новой волны публикаций в западных СМИ на фоне падения интереса к происходящему.

Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. (...) Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад

- заявил Риттер.

Между тем уже появились прогнозы, что Киев не сможет оправиться от неудачного наступления на юге и это может стать началом конца режима Зеленского. Британское издание Evening Standard также пришло к выводу, что затеянное украинскими властями "контрнаступление" носит скорей символический характер, в нем нет никакого стратегического смысла, тем более, что против этой операции выступали военные, но Зеленский ее "продавил", ему была нужна "победа", так как он боится потерять поддержку западных союзников.

Как ранее сообщило российское Минобороны, за трое суток атак на николаевско-криврожском направлении украинская армия потеряла убитыми только более 2 тысяч человек и множество бронетехники, с таким трудом поставленной западными спонсорами Зеленского. Неудачное наступление вынудило командование ВСУ подтянуть резервы из Одессы и западной Украины, но и второй эшелон был перемолот при попытках прорвать оборону российской армии. Слишком дорогим вышло желание Зеленского показать Западу свою преданность.
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50 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    +11
    Американский эксперт: Никакого смысла в наступлении украинской армии на юге нет
    Это бы своим рассказал, кто планировал такую операцию. Заодно и наглам.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 07:07
      +8
      Смысла нет там нигде.Ни в руководстве,ни в существовании руины soldier Бесполезное это занятие -искать там смысл
      1. krot
        krot Сегодня, 07:27
        +3
        Никакого смысла в наступлении украинской армии на юге нет

        Как это нет смысла в этой операции??? Есть очень большой: быстрее покосить армию руины и подписать полную капитуляцию. Тупенький Зеля работает на нас!
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 07:28
          +1
          Помню этого эксперта Риттера. В марте он говорил по поводу наступления на Киев:

          "То, что мы видим - это классическая многовекторная стратегия. Её цель - связывание вражеских сил, удержание их на местах, уничтожение командных пунктов, окружение вражеских сил и захват стратегически важных объектов".

          "Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в Операции «Блицкриг» во Второй Мировой. Поэтому, если кто-то говорит «медленно» - нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории".

          У меня есть вопросы к его экспертизе.
          1. DvaParovoza
            DvaParovoza Сегодня, 10:48
            0
            А что не так в его экспертизе по поводу наступления на Киев? Есть вопросы? Тогда тебе сюда:
            https://www.youtube.com/channel/UCfY7XAyMdxa9sVOuRok_R2w/featured
            1. military_cat
              military_cat Сегодня, 11:06
              +2
              Цитата: DvaParovoza
              А что не так в его экспертизе по поводу наступления на Киев?
              Вы забыли, чем закончилось наступление на Киев? Как бы не совсем связыванием вражеских сил, удержанием их на местах, уничтожением командных пунктов, окружением вражеских сил и захватом стратегических объектов. А потерями на растянутых незащищённых (из-за спешки и непонимания ситуации) линиях снабжения, и отступлением, как стало понятно, что оторванный от реальности план быстрой сдачи без боя провалился.

              Если экспертиза подразумевает хоть что-нибудь, то это точно способность не промахиваться в оценках вот настолько.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:27
      +3
      Это бы своим рассказал, кто планировал такую операцию.

      Кстати да. По поступающей информации, если подготовка шла при непосредственном руководстве западных спецслужб, возникает вопрос об их компетенции.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:23
        +2
        Цитата: Canecat
        возникает вопрос об их компетенции.

        Ну или о целеполагании. Согласитесь, противник всегда будет в ваших глазах выглядеть дураком, если в ваших мыслях он добивается одного, а на деле чего-то другого.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 08:43
          +1
          Цитата: Тарелка
          выглядеть дураком, если в ваших мыслях он добивается одного, а на деле чего-то другого.

          Если в планах было нанести урон ВСУ по средствам ВС РФ, то тут они добились явного преимущества, если это было отвлечением от ЗАЭС, что само по себе маловероятно, то это провал.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 08:57
            0
            Вполне возможно, это и было промежуточной цели к чему-то другому. В дурачка-Зеленского и некомпетентный украинский генштаб я ещё поверю. Но в некомпетентные западные спецслужбы? Нет уж.
            1. Canecat
              Canecat Сегодня, 10:39
              +1
              Цитата: Тарелка
              в некомпетентные западные спецслужбы? Нет уж.

              Одно дело предоставить развединформацию, другое дело провести планирование на ее основе. Вот с планированием они явно прокололись.
    3. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 10:10
      0
      "Это бы своим рассказал, кто планировал такую операцию. Заодно и наглам"
      Если не знаешь кто такой Скотт Риттер, то просто не пиши всякую херню, а лучше загугли и поинтересуйся что и кому он говорит.
    4. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 12:41
      0
      Это бы своим рассказал

      он для них не свой,
      он давно в отставке и постоянно критикует Байдена и армию США, еще с войны в Ираке)
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 06:44
    +2
    Преданность звучит как предательство...
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 06:51
      +11
      Как это нет смысла? Хорошее жертвоприношение в угоду англосаксонским хозяевам. Боря похвалит Зелю. laughing
      Если серьёзно, то согласен с мнением, что фюреру срочно нужно как то убрать конкурента в лице группенфюрера залужного. Если верить нашим тг- каналам и сми - тот был против этой " операции", но кого это интересует?
      В случае успеха - Зе гений военного искусства laughing , которому хозяева к тому же кинут очередную подачку. В случае провала - все можно свалить на бездарность руководства ВСУ...ну а потери? Да плевать ему на них.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 06:59
        +16
        Жертвоприношение...- пожалуй, это самое точное и лучшее определение произошедшему.
        Ради упоминания себя любимого в западных СМИ положить тысячи человек. По человеку за каждое хвалебное слово о тебе....по сотне оставшихся сирот, вдов, матерей за каждое "Гут, Гут Вольдемар!" от западных хозяев ...по тысячам тех, кому сломал судьбу, кого навсегда сделал инвалидами за каждую пару миллионов долларов, что выведет на свои счета, своровав "финансову пидтримку" за которую внуки внуков этих инвалидов и сирот будут рассчитываться ...
        Да был в истории человечества Гитлер, Пол Пот, Пиночет и тд, но кажется, что в истории человечества ещё не было такого циничного убийцы людей, который так легко отправлял бы на смерть людей ради "лайков" и фото своей жены на обложке известного модного журнала...
        Каждого, до кого он может дотянуться своей властью, западным оружием - каждого он хочет и может сделать своими жертвами ради своего Эго. Правильно сказано, что нет ничего страшнее шута, играющего роль короля.
        1. mojohed2012
          mojohed2012 Сегодня, 07:25
          +2
          А вы не забывайте, что в сказанном вами понятии "жертвоприношение" таки есть особый сокральный смысл по отношению к большей части нацбатальонов ВСУ и некоторых западных наемников. Они поклоняются на полном серьезе Перуну и Сатане, кто-то отдельно кому-то, а некоторые и тому и второму сразу.
          В Мариуполе и Азов-стали нашли капища со следами языческих обрядов.
          Так что, вероятно, что это была жертва Хорсу, Перуну и Сатане.
          1. nnm
            nnm Сегодня, 07:36
            +4
            Коллега, все эти культы, обряды, образы - это всего лишь инструмент подчинения сознания одних людей другими. Это всего лишь техника, с помощью которой люди, финансирующие эти части собирают свою частную армию, преданную во многом только им самим. Фанатичную, беспрекословным, готовую на любые преступления армию. Но все эти проявления - тольковнешние инструменты. И тем интереснее видеть то, как эти фанатичные отбросы стали уже в свою очередь инструментами в руках ещё больших, более могущественных игроков. Как тех, кто видел себя распоряжающемися чужими жизнями, самих разыгрывают уже в других партиях, как уже их стараются максимально уничтожить новые хозяева ради того, что бы уже из них сделать удобные для себя символы, создать новые ритуалы.
        2. Мур
          Мур Сегодня, 07:43
          +1
          Полагаю, этот жалкий фигляр не является исходным для принятия таких решений лицом. Да, его шутовские навыки (самопиар, желание играть великого) вовсю используются тихими мра зями, подготовившими чудовищный проект "антиРоссия" - играют с ним, как они успешно это делали с Горби. А чтобы не рыпнулся вдруг - чья там у него личная охрана? Интересно, Зеля всерьёз думает над тем, что в этом сценарии он запросто может "героически погибнуть на посту от рук предателей/клятых м.лей/выберете сами"? Понятно,что марафет свое дело делает, но куда он дел инстинкт самосохранения??
          1. nnm
            nnm Сегодня, 07:50
            +3
            Так и наших "заокеанских партнёров" не стоит недооценивать. Они играют с такими мелкими диктаторами типа Зе уже не одну сотню лет и сожрали, подчинили себе не одну сотню таких как он. Для меня например показательно то, с какими идеями Зе избирался и как резко он изменился в первые же дни президентства. Причем, внутренне я уверен (хотя, конечно, могу и ошибаться), что он реально хотел быть тем самым Голобородько. Но мне кажется, что его сломали, купили, запугали буквально в первые же часы после избрания. И знаете, как предателей, что бы они доказали свою лояльность взявшему их в плен влагу заставляют совершать самые ужасные преступления, так и его сначала заставили доказывать свою лояльность, а потом ему и самому понравилось это мнимое ощущение собственной власти и величия. Я думаю, что сейчас ему уже просто задают общее направление, а он уже сам в этих рамках беснуется. То, что в итоге он может лучше других подойти на роль итоговой сакральной жертвы, конечно, он понимает. Но что он может сделать, когда уже по уши вымазался в крови, когда не известно какой на него есть компромат....только творить ещё более ужасные вещи, доказывая хозяевам, что он живой им пока что больше нужен, чем мертвый...и дальше как в той известной партитуре Листа в одном романе..."быстрее, ещё быстрее, быстро как только это возможно....ещё быстрее". Вот только быстрее в партитуре зеленского означает - кровавее, ужаснее, циничнее!
            1. mojohed2012
              mojohed2012 Сегодня, 08:03
              +2
              Всё верно. Попав в водоворот реализуемых планов Байденов и активных демократов в США по подготовке войны против России, Зе волей или неволей встроился в условную "пищевую цепочку" этой штатовской авантюры. И как член такой цепочки, его должны рано или поздно употребить, схарчить для утоления даже сиюминутного желания западного господина. И Зе это знает, потому он и его ближние, встав в первые ряды "налицо" созданной ими авантюры запада, приняв на себя и свою совесть все творимые ужасы и беспредел, зная о скорой конечности своего существования плотно сидят на наркотиках и алкоголе. Т.к. на трезвую голову принимать такую действительность и скорое трагичное для них будущее невыносимо уже.
              А то, что это будущее так или иначе будет для них не счастливым - не может не свершится.
      2. Mister X
        Mister X Сегодня, 07:58
        +1
        Цитата: Чёрный
        фюреру срочно нужно

        hi
        Вспоминаю слова про Гитлера из «17 мгновений весны»:

        Младший чин (ефрейтор), выкравший генеральские сапоги...

        Это война дилетанта.
        Он решил, что воевать можно по наитию.
        Он один знает, что нам всем надо.
        Он один любит великую Германию, а мы все только и думаем, как бы ее предать большевикам и американцам...
  3. АИК05
    АИК05 Сегодня, 06:47
    +4
    Все эксперты умны задним числом, а впрочем пусть всегда будет так для укропов, может ещё и с Донбасса снимут войска и на Херсон отправят, сразу закончим с вояками бандеровскими.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 07:18
      +3
      Ну почему задним умом? О том, чем обернется для ВСУ контрнаступление по открытым степям херсонщины, с учётом проигрыша в артиллерии и авиации, писали задолго до последних событий. Наверное, просто никто все таки не предполагал, что Зеленский настолько безумен и что кроме "контрнаступлении" в СМИ он реально бросит тысячи людей просто на верную смерть. Но как оказалось, для него вообще не существует понятия ценности жизни - все, что может быть отправлено на убой - будет отправлено ради лайков, реалистов, статей...
      Тем больше стоит задуматься о том, что он может натворить на промышленных опасных объектах типа ЗАЭС. Я уже не сомневаюсь, что будь у него шанс устроить ядерный взрыв на АЭС - он не сомневаясь, сделает это. Плевать на всех, кроме самого себя. Весь мир не достоин и одной красивой фоточки себя в помятой зелёной майке....Аз есмь! А все остальные в этом мире для него не существуют кроме как в виде инструментов для достижения его самопиара.
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 08:17
        +1
        Думаю, если бы из США поступил сигнал к проведению атак на ЗАЭС с целью инициации радиационной аварии и заражения местности, Зе и это бы выполнил.
        Из ЕС пришли миллионы таблеток Калия в Киев. Значит и провокации радиационные не исключены.
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:48
    +2
    Однако не срослось.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:51
    +3
    Зеля попытался обмануть запад, показав "сильное и результативное" контрнаступление. Посмотрели на западе на результат...и решили, что надо договариваться с Путиным
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 06:59
      +4
      Цитата: Егоза
      Зеля попытался обмануть запад, показав "сильное и результативное" контрнаступление. Посмотрели на западе на результат...и решили, что надо договариваться с Путиным

      Не будут они договариваться...пока. Недостаточно, по их мнению, крови... Побегут договариваться, когда фронт украинский рухнет и появится угроза потерять ВСЕ...
      1. АИК05
        АИК05 Сегодня, 07:38
        +1
        Когда они побегут договариваться, то ВВП будет занят более важными делами, а они будут волосы рвать на пятой точке
    2. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 07:09
      +3
      Из сообщений.Есть сведения что просят принять на лечение несколько тысяч раненных в больницы ЕС.Может и психиатров попросить,забрать "квартал"скопом.Гадские клоуны
      1. nnm
        nnm Сегодня, 08:11
        +2
        Да с "кварталом" то все супер! Косят деньги направо и налево! Как там Кошевой о своей мобилизации сказал - ..я же не подготовлен, меня там убить могут, поэтому я не пойду воевать! Так что у них все просто замечательно - покой, тишина, под маркой войны можно творить что угодно и деньги, деньги, деньги..

        Но я, конечно, понимаю, что вы не именно "квартал" имели в виду, а систему власти в целом.
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:54
    +4
    Не, ну нормально получается! Накачивают Зеленского деньгами, оружием... Звон стоИт о том, что они его поддерживают во всём (даже в том, в чём цивилизованным государствам должно быть стыдно поддерживать) - а потом вдруг требуют отчёта и рассказывают, что они всё хорошо спланировали, а он реализовать не сумел. А потому всё впустую и не имело смысла.

    А мне интересно - хоть одна армия в мире есть, которой Америка поставляла оружие, инструкторов, и чтобы эта армия себя хоть как-то проявила?
    Грузию 08.08.08 помним... Кстати, не я вспомнил. На CNN звон идёт - "в 2008-м атаковали Грузию, теперь напали на "белую и пушистую Украину..."
    Про Афган как-то и вспоминать в этом свете неудобно - грандиозней был только Вьетнам, но то было давно и сегодняшние американские "боевые генералы" уже не помнят.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:20
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      А мне интересно - хоть одна армия в мире есть, которой Америка поставляла оружие, инструкторов, и чтобы эта армия себя хоть как-то проявила?

      например, афганская армия в войне Афганистан-СССР, турецкая армия вторжение на Кипр, израильская армия-война судного дня и т.д. поражает, насколько многим хочется нарисовать из америкосов, каких-то геев пугающихся вида автомата.. не стоит недооценивать противника.. все у них есть и спецы и оружие нормальное..
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:45
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        афганская армия в войне Афганистан-СССР

        Про другие конфликты не скажу, а скажу о том, что на своей шкурке испытал.
        В той войне афганцам на Америку плевать как-то было. Воевало население, а не обученная и снаряжённая Америкой армия. А поставила Америка им "Стингеры" - так кто ж откажется?
        А вот в войне НАТО-Талибан именно за 20 лет создали, как им казалось, "армию". И как эта армия себя проявила - помним... За шасси самолётов цеплялась...

        Цитата: советник 2 уровня
        поражает, насколько многим хочется нарисовать из америкосов, каких-то геев пугающихся вида автомата.. не стоит недооценивать противника..

        Недооценивать врага - это самое вредное, что может быть. Так меня учили в армии, так меня отец, подполковник ВДВ, воевавший на четырёх материках, учил.
        Да только армия сильна не только новейшим оружием, но и своими боевыми традициями, победами отцов и дедов, своим боевым духом. А где всё это в американской армии?

        И про геев Вы правильно заметили.
        Уж кому-кому, а, случись воевать на земле с Америкой - в плен им сдаваться точно нельзя. Духи-то в Афгане - подумаешь, голову отрежут и делов-то... А эти ещё и оттрахают...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +3
    Скотт Риттер
    Этот без стеснения кроет ВСУ и киевский режим с начала операции говоря об их полном поражении. Что интересно, даже британское издание уподобилось сделать вывод, что
    затеянное украинскими властями "контрнаступление" носит скорей символический характер, в нем нет никакого стратегического смысла
    И это при том, что практически все британские СМИ активно поддерживают Зеленского и пишут только о виртуальных "победах" ВСУ. Наверное все же дело в итоге идет к одному - "сливайте воду".
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:58
    +4
    Американский эксперт: Никакого смысла в наступлении украинской армии на юге нет
    Амер написал глупость. fool Ибо совсем fool . Смысла нет военного для Укропии, а геополитеческого для США? Смысл очевиден. Зачистка территории Укропии от биологического мусора. С какой целью..... ну это к серьезным экспертам. Бандеровцы выполнили разведку боем за 6 месяцев, в США провели анализ наших вооружений, военных практик, да и театра будущих сталкновений, и нашей экономической и социальной устойчивости во время войны. США выгоднее отдать землю Укропии полякам, более русофобским, более преданным англосаксам, католикам и проверенным. И готовых при нынешнем правительстве и повоевать с нами. request
    А х, это Риттер написал, прошу прощения. hi Вспылил, был не прав. Но с другой стороны, что взять с морпеха США? Его можно спрашивать ТОЛЬКО про войну.....
    А у нас на Укропии и СВО, и гражданская война, и завязывается мировая война России пока с наглосаксами, а во что выльется? Может со всем Западом. "Слушай, сам не хочу!" recourse Наемники, инструкторы-операторы, разведданные онлайн, вооружение...
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:04
    +1
    Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад

    украинская армия потеряла убитыми только более 2 тысяч человек и множество бронетехники

    Сильна Украина, чего уж там...
  10. Volga073
    Volga073 Сегодня, 07:05
    +2
    Зеле, давай еще !!!
    Останутся одни бабы на селениях ))
  11. zorch
    zorch Сегодня, 07:17
    +1
    Артист-стратег понадеялся на Запад, а тем украинцев не жалко bully
  12. marc75
    marc75 Сегодня, 07:39
    +2
    Смысла нет в самом существовании Украины, а все про наступление... hi
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42
    +1
    В "контрнаступлении" украинской армии на юге страны не было никакого смысла, Зеленский затеял эту операцию ради самопиара, чтобы показать западным спонсорам свои "успехи". Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
    Да откуда мы знаем, какие там идЭи, хотелки, подводные течения ...
    Другое дело, что удачи зелебобусу не видать, побед не могло быть ... а вдруг, ему сам процесс утилизации укропа\ скакуасов и нужен, он за это свои плюшки и получает?
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:45
    +2
    Все решает время и территории, чем меньше территория окраины, тем сговорчивее будет фашингтон, цель измотать Россию и оставить клочёк окраины, как долговременный раздражитель....
  15. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:52
    0
    Как никакого смысла? Уничтожение русского населения,на западе ведь прекрасно понимают что там такие же русские и пока до них это не дошло и они думают что они какие то украинцы , их нужно утилизировать как можно больше.
    Железа для этого жалеть не будут.
  16. FASTWOLF
    FASTWOLF Сегодня, 08:10
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    wild dogs can not take on a bear.
  17. FASTWOLF
    FASTWOLF Сегодня, 08:16
    0
    Scott Ritter. is a good man but he still thinks like a American , he kiss the ring and now wants to act like he didn't . trust no one . keep your eyes open .
  18. Михаил_Николаевич
    Михаил_Николаевич Сегодня, 08:45
    0
    Перед Богом нет смысла в убийстве совсем. Но сатанисты от США, Британии и Киева гонят людей на смерь
  19. андрей кузнецов_3
    андрей кузнецов_3 Сегодня, 09:06
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    А как ВСУ зачищать без наступления.
  20. waleri777
    waleri777 Сегодня, 12:13
    0
    Как только захватим "еврейский треугольник" (Одесса, Умань, Днепропетровск) БУ упадет к нашим ногам как созревший фрукт.
  21. Е В
    Е В Сегодня, 12:30
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    Ясно одно-клоун своей смерью не помрет.решив переплюнуть всяких гитлеров и наполеонов,кишка тонка
  22. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 12:31
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    Мужикам из Закарпатья там вообще воевать не за что