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Инициатива Еврокомиссии по изъятию сверхдоходов у энергетических компаний может привести к войне еврочиновников с крупным бизнесом

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Стало известно об отказе Европейской комиссии (фактически правительства ЕС) поддержать идею с ограничениями цен на газ. Напомним, что в связи с ростом цен на «голубое топливо» на европейских биржах еврочиновники пытаются принять решение, которое хоть как-то позволило бы сдержать рост цен на энергоносители для конечного потребителя. Ничего лучше пока не нашли, кроме того, чтобы поговорить о возможности искусственного установления верхней планки цен на газ. Фактически речь идёт о прямом вмешательстве государственных институтов в экономику, что для ЕС всегда считалось неприемлемым.

В Еврокомиссии заявили о том, что ставку нужно делать не на установлении предела цен на энергоносители, а на «энергосбережение и перераспределение прибыли энергетический компаний».

Таким образом, речь идёт о варианте «отнять и поделить», так как европейские чиновники считают, что энергетические компании получают сейчас сверхдоходы, которые государственные органы могут себе позволить «частично» использовать в своих интересах. Совершенно очевидно, что и это нарушение всех законов рыночной экономики.

А ведь сколько было слов о том, что «рынок сам всё отрегулирует».

Отказ ЕК поддержать идею о введении лимита цен на газ в Евросоюзе объясняется тем, что в таком случае придётся субсидировать процесс из европейского консолидированного бюджета. Но вся проблема в том, что высокие цены на энергоносители гораздо быстрее обычного опустошают этот бюджет. В таком случае пришлось бы повышать налоги для наполнения казны. Но в чём же тогда окажется конечная помощь гражданам со стороны правительств? Ведь вряд ли среднестатистический европеец воодушевится тем, что цена на газ для него снизится за счёт того, что ему просто придётся платить больше налогов.

Идея об изъятии сверхприбыли у энергетических компаний вызвала более чем активную критику в ЕС. Мало того, что это нарушение всех принципов макроэкономики, посягательство на частную собственность. Это ещё и фактическое объявление войны крупному бизнесу, который работает на территории ЕС. Эксперты считают, что если ЕК действительно пролоббирует «перераспределение» средств в виде доходов энергокомпаний, то многие из них просто начнут искать возможность перерегистрироваться на территориях, на которые уже не будет распространяться европейское законодательство.
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29 комментариев
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  1. Cottodraton
    Cottodraton Сегодня, 06:55
    +14
    А как же "о невозможности вмешивательства государства в рыночные механизмы"? А то столько лет нас за это критиковали госдеп и разного рода еврокомиссии...
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:00
      +21
      Цитата: Cottodraton
      А как же "о невозможности вмешивательства государства в рыночные механизмы"?

      Как говорил один африканский абориген: "Когда у меня воруют коров - это плохо, а когда коров ворую я - это хорошо!"
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:17
        +3
        Золотые слова!!
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 07:21
          +4
          Как говорил один африканский абориген: "Когда у меня воруют коров - это плохо, а когда коров ворую я - это хорошо

          wassat лучший комментарий good
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 07:59
            +2
            Эксперты считают, что если ЕК действительно пролоббирует «перераспределение» средств в виде доходов энергокомпаний, то многие из них просто начнут искать возможность перерегистрироваться на территориях, на которые уже не будет распространяться европейское законодательство.

            Это по сути бегство финансов из ЕС закончится, которое закончится национализацией производственного капитала в странах ЕС, что приведёт ещё к большему отходу от идеологического блефа американцв Милтона Фридмана якобы о существовании в мире т.н. "свободного" и "чистого" рынка."

            В ЕС начнётся примерно то же самое, что и в Украине. Собственность будут отнимать у одних и перепродавать её другим за проеделами ЕС - США И Великобритании.
        2. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 07:33
          +1
          Цитата: роман66
          Золотые слова!!

          Готтентотская мораль. request
          Цивилизация . Это когда общество знает Моральные Нормы, но слишком умно, чтобы по ним жить. "Если у меня украли корову, самое время вспомнить, что коров красть нельзя, вор да будет наказан. Но если я украл корову, это доказывает моё Цивилизационное Преимущество. Да, кстати, за слово "украл" мерзкий варвар и клеветник да будет наказан сугубо и трегубо, ибо такие высказывания должны становиться концом политической карьеры и общественной деятельности".
    2. Сергей Жихарев
      Сергей Жихарев Сегодня, 07:20
      +2
      "Вы не понимаете, это другое!"
    3. Master2030
      Master2030 Сегодня, 09:29
      0
      Полноте, батинька. Это ж"другое".)))
    4. for
      for Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Cottodraton
      А как же "о невозможности вмешивательства государства в рыночные механизмы"?

      Ну у нас как бы наоборот бизнес вмешивается в дела государства (если не рулит им) и требует покрытия свои убытков государством.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:56
    +6
    «Рынок сам всё отрегулирует»

    ***
    – Отрегулируем...


    ***
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:59
    +2
    фактическое объявление войны крупному бизнесу, который работает на территории ЕС

    какая прелесть! Но попробуй у крупного бизнеса прибыль забрать! Скорее олигархи Европейскую Комиссию удушат.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +10
    речь идёт о варианте «отнять и поделить»
    Интересно было бы посмотреть как это будет происходить. Представил картинку - еврочиновники в кожаных тужурках с "Маузерами" и красным бантом в петлице врываются в офисы крупных энергетических компаний и проводят экспроприацию нажитого "непосильным трудом". Чем не сюжет. И эти еще критиковали СССР, а затем Россию?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:19
      -2
      Ха! Офисы крупных энергетических компаний охраняют весьма квалифицированные люди, и уж точно с чём-то поновее Маузера.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: rotmistr60
      И эти еще критиковали СССР, а затем Россию?

      В 90-е у нас был шок, они нас успокаивали: "Всё нормально, Григорий! Отлично, Константин! Рынок всё сам сделает, нечего опасаться, всё идёт как надо."
      Теперь мы можем их успокоить - "Давайте-давайте... Всё идёт как надо. Сами себя добьёте."

      Вчера Лиза с Трассы боялась, что мы, после Украины, пойдём в Польшу и дальше по Европе. А зачем оно нам? Они сами себя угробят - дай сумасшедшему палку, так он себе же лоб расшибёт...
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:22
    +1
    Ну что буржуины, вляпались? А ведь сами и нагадили...
  6. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 07:32
    +5
    Эуропа .пригласи Чубайса - он порешает все проблемы в энергетике! Нам, в РОССИИ, это хорошо известно. И будет у вас "#чубайссобакасветанет"
    1. Алекс_1973
      Алекс_1973 Сегодня, 08:02
      +2
      Sibguest (Рождённый в СССР)
      И будет у вас "#чубайссобакасветанет"
      Они там и без чубайса сами прекрасно справляются. Кондёры не работают, подсветку ночью отключают, а зима еще и не начиналась...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:41
        +2
        Цитата: Алекс_1973
        Кондёры не работают, подсветку ночью отключают, а зима еще и не начиналась...

        А в том, что будет зима - тоже Россия виновата?
        1. Алекс_1973
          Алекс_1973 Сегодня, 09:07
          +4
          Не просто Росссия, а лично Путин. Он мастерски овладел приемами влияния на погоду, поэтому в Европе сейчас засуха и не урожай, а потом Путин напустит на них лютую зиму и генерала мороза, а вместе с ними в Европу придет наш северный пушной зверек... laughing
    2. VIK1711
      VIK1711 Сегодня, 10:33
      0
      Эуропа .пригласи Чубайса - он порешает все проблемы в энергетике!


      Таки он уже там!!! Теперь дела попрут!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +1
    Стало известно об отказе Европейской комиссии (фактически правительства ЕС) поддержать идею с ограничениями цен на газ. Напомним, что в связи с ростом цен на «голубое топливо» на европейских биржах еврочиновники пытаются принять решение, которое хоть как-то позволило бы сдержать рост цен на энергоносители для конечного потребителя. Ничего лучше пока не нашли, кроме того, чтобы поговорить о возможности искусственного установления верхней планки цен на газ. Фактически речь идёт о прямом вмешательстве государственных институтов в экономику, что для ЕС всегда считалось неприемлемым.
    Как так то??? Там же-ж СВОБОДА ... личности, бизнеса и всего остального прочего!!!
    Или теперь по другому? Всяким ИЗВРАМ полная свобода, а бизнес, большой и малый, можно нужно "грабить" или ограничивать, как они хотят.
    Ха, вон и "большая семёрка" свои грабки к доходам России хочет протянуть, пограбить!
    Вот и посмотрим, кого евро начальники, большая семёрка, смогут ограбить, а кто им хотелки обломает?
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:38
    +3
    "Ничего лучше пока не нашли, кроме того, чтобы поговорить о возможности искусственного установления верхней планки цен на газ." - то есть сами пытаются назначать цены на то, что хотят купить, типа, "авторитетом" пытаются давить. Парадоксально, но Евросоюз пытается использовать методы, которые "весь свободный мир" приписывал в свое время СССР и называл признаком "империи зла".
  9. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 08:08
    +2
    Попкорном запасся. Сериал будет однозначно интересный.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    +3
    Чужих уже всех грабанули, принялись за своих...
  11. User_neydobniu
    User_neydobniu Сегодня, 08:27
    0
    Таким образом, речь идёт о варианте «отнять и поделить», так как европейские чиновники считают, что энергетические компании получают сейчас сверхдоходы, которые государственные органы могут себе позволить «частично» использовать в своих интересах. Совершенно очевидно, что и это нарушение всех законов рыночной экономики.

    Ну там же не идиоты сидят... Это у нас тут рыночная экономика и всеобщая поддержка, и не кошмаренье бизнеса ( привет Зимней Вишни )

    А ведь сколько было слов о том, что «рынок сам всё отрегулирует»

    Ну так в России уже отрегулировал, вряд ликто-то такой же участи хочет
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:54
    0
    поговорить о возможности искусственного установления верхней планки цен на газ. Фактически речь идёт о прямом вмешательстве государственных институтов в экономику, что для ЕС всегда считалось неприемлемым.
    "и эти люди запрещают мне ковырять в носу!" А простые методы они не зрият попробовать, отменить санкции, запустить северный поток 2? Напоминает ректальное удаление гланд.
  13. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:24
    0
    если азия согласится покупать газ по рыночным ценам, то еврокомиссия со своим изъятием сверхдоходов сядет в лужу. а вот интересно что на это скажут норги?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:34
      +1
      Товарищи норги уже сказали,нефть и газ в норвежских трубах ,будут только по рыночным ценам.Им 173 млрд $ надо компенсировать из ФНБ,которые они потеряли на акциях.Что приятно 3 млрд $у них зависло в России.Не виртуальных,а живых $,которые они заплатили за акции российских компаний.Т.Е проспонсировали нашу экономику безвозмездно.у них тоже есть норвежская Набиулина.
  14. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 10:20
    +1
    То есть еврочиновникам проще отказаться от принципов частной собственности, чем отменить Третий Энергопакет и либерализацию рынка энергоносителей, и по новой перейти на заключение долгосрочных контрактов.
    Тем лучше для нас.