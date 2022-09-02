Инициатива Еврокомиссии по изъятию сверхдоходов у энергетических компаний может привести к войне еврочиновников с крупным бизнесом

Стало известно об отказе Европейской комиссии (фактически правительства ЕС) поддержать идею с ограничениями цен на газ. Напомним, что в связи с ростом цен на «голубое топливо» на европейских биржах еврочиновники пытаются принять решение, которое хоть как-то позволило бы сдержать рост цен на энергоносители для конечного потребителя. Ничего лучше пока не нашли, кроме того, чтобы поговорить о возможности искусственного установления верхней планки цен на газ. Фактически речь идёт о прямом вмешательстве государственных институтов в экономику, что для ЕС всегда считалось неприемлемым.В Еврокомиссии заявили о том, что ставку нужно делать не на установлении предела цен на энергоносители, а на «энергосбережение и перераспределение прибыли энергетический компаний».Таким образом, речь идёт о варианте «отнять и поделить», так как европейские чиновники считают, что энергетические компании получают сейчас сверхдоходы, которые государственные органы могут себе позволить «частично» использовать в своих интересах. Совершенно очевидно, что и это нарушение всех законов рыночной экономики.А ведь сколько было слов о том, что «рынок сам всё отрегулирует».Отказ ЕК поддержать идею о введении лимита цен на газ в Евросоюзе объясняется тем, что в таком случае придётся субсидировать процесс из европейского консолидированного бюджета. Но вся проблема в том, что высокие цены на энергоносители гораздо быстрее обычного опустошают этот бюджет. В таком случае пришлось бы повышать налоги для наполнения казны. Но в чём же тогда окажется конечная помощь гражданам со стороны правительств? Ведь вряд ли среднестатистический европеец воодушевится тем, что цена на газ для него снизится за счёт того, что ему просто придётся платить больше налогов.Идея об изъятии сверхприбыли у энергетических компаний вызвала более чем активную критику в ЕС. Мало того, что это нарушение всех принципов макроэкономики, посягательство на частную собственность. Это ещё и фактическое объявление войны крупному бизнесу, который работает на территории ЕС. Эксперты считают, что если ЕК действительно пролоббирует «перераспределение» средств в виде доходов энергокомпаний, то многие из них просто начнут искать возможность перерегистрироваться на территориях, на которые уже не будет распространяться европейское законодательство.