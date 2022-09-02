Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские военные уничтожили базу боевиков с дронами, ранее пытавшимися атаковать аэродром «Хмеймим»

13

Российские ВКС уничтожили базу террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе города Эриха провинции Идлиб Сирии. На данной базе террористы организовали производство кустарных дронов, применявшихся для атак на российскую авиабазу "Хмеймим".


Группировки террористов, окопавшихся на территории провинции Идлиб, единственной остающейся в Сирии под их полным контролем, предпринимали и продолжают предпринимать атаки на российскую авиабазу "Хмеймим" в том числе и с помощью беспилотников, в основном кустарных. Турецкая разведка вычислила место базирования террористов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе сирийского города Эриха. Как оказалось, на данной базе боевики занимались еще и производством беспилотников, с помощью которых потом атаковали российских военных, позиции войск Сирии и жилые кварталы в районах Серакаб и Маар-Шурин. Также эта база служила в качестве места хранения ударных дронов.

Полученные сведения турки передали российским военным в рамках ранее подписанного договора о совместной борьбе с терроризмом. Наша разведка провела собственные мероприятия разведывательного характера, в ходе которых информация о базировании террористов и производстве беспилотников подтвердилась. После этого было принято решение о ликвидации, в воздух был поднят российский самолет, скорей всего Су-34, который применил по базе довольно мощный боеприпас, судя по видео.

С ударом наши также подгадали, слежение за террористами осуществлял российский беспилотник и самолет ВКС РФ нанес удар в момент, когда на базу прибыли боевики и привезли какой-то груз. В результате действий российской авиации база террористов, где производились беспилотники, уничтожена. По имеющейся информации в момент взрыва на ней находилось более 30 боевиков.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:28
    +1
    Российские военные уничтожили базу боевиков с дронами, ранее пытавшимися атаковать аэродром «Хмеймим»
    Да совсем СМИ о них забыли. request
    В результате действий российской авиации база террористов, где производились беспилотники, уничтожена
    Эк разошлись, шарах, шарах, надо было БПЛА набрать.... feel
    1. krot
      krot Сегодня, 07:32
      0
      Боеприпас действительно не маленький.. Но есть ощущение, что обьект был покинут террористами, ни машины рядом перед взрывом, ни какой-то суеты рядом нет..
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:02
        -1
        Цитата: krot
        Но есть ощущение, что обьект был покинут террористами, ни машины рядом перед взрывом, ни какой-то суеты рядом нет..

        Так не машинку ликвидировали, но базу. hi

        Какое-то хитрое с Турками взамодействие.
        С одной стороны
        Полученные сведения турки передали российским военным в рамках ранее подписанного договора о совместной борьбе с терроризмом.
        ,
        с другой - байрактары укротеррористам.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 08:13
          +1
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Какое-то хитрое с Турками взамодействие.

          Весьма понятное взаимодействие. С нами есть договорённости о передаче соответствующих данных - выполняют, передают. С Украиной есть договорённости о продаже Байрактаров - выполняют, продают.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 07:41
    -6
    Полученные сведения турки передали российским военным

    Как то уж очень с трудом в такое верится. У Эрдогана скоро выборы, в стране тяжёлая ситуация в экономике и ему нужны победы. И тут такой "слив". Да с чего ради то? Единственный вариант - если эта группировка сама мешала туркам грабить Сирию. Иными словами - нашими руками турки расчистили пространство для себя любимых.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:47
      +3
      Ага, а турки "в благодарность" подняли плату за проход по своему каналу в 5 раз.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 07:55
        -2
        Да они много чего "в благодарность" сделали, включая Байрактары, запрет на проход наших кораблей в чёрное море и тд. (про самолёт и убийство посла, я вообще молчу).
        Потому и говорю, что вот меньше всего верится в то, что внезапно турки решили нам помочь.
        1. kim
          kim Сегодня, 08:20
          0
          есть предложения, от которых невозможно отказаться :)
          ---------------
          ещё вариант : "работа" чисто наша, но захотели "привязать" турок - поссорить с бармалеями или ещё что-то
          1. nnm
            nnm Сегодня, 08:26
            -1
            Совершенно верно! Вполне может быть и такой вариант - вбить между ними клин. И пусть турки теперь пытаются своим бородатым друзьям доказать, что они не при чем
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:11
        +9
        Цитата: Nexcom
        Ага, а турки "в благодарность" подняли плату за проход по своему каналу в 5 раз.

        1. Таки не через канал, его ещё нет, - но через проливы.
        2. Подняли не избирательно для России, но для всех.
        hi
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:37
    -2
    Почему про бандеровцев такое кино не снимают и не показывают?
  4. Dikson
    Dikson Сегодня, 08:58
    -1
    Наконец-то хорошие новости из Сирии..
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:56
    +2
    Молодцы, что тут скажешь? Очередной кружок "очумелые ручки" прекратил своё существование, вместе с бородатыми "конструкторами-юннатами".