Российские военные уничтожили базу боевиков с дронами, ранее пытавшимися атаковать аэродром «Хмеймим»
Российские ВКС уничтожили базу террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе города Эриха провинции Идлиб Сирии. На данной базе террористы организовали производство кустарных дронов, применявшихся для атак на российскую авиабазу "Хмеймим".
Группировки террористов, окопавшихся на территории провинции Идлиб, единственной остающейся в Сирии под их полным контролем, предпринимали и продолжают предпринимать атаки на российскую авиабазу "Хмеймим" в том числе и с помощью беспилотников, в основном кустарных. Турецкая разведка вычислила место базирования террористов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе сирийского города Эриха. Как оказалось, на данной базе боевики занимались еще и производством беспилотников, с помощью которых потом атаковали российских военных, позиции войск Сирии и жилые кварталы в районах Серакаб и Маар-Шурин. Также эта база служила в качестве места хранения ударных дронов.
Полученные сведения турки передали российским военным в рамках ранее подписанного договора о совместной борьбе с терроризмом. Наша разведка провела собственные мероприятия разведывательного характера, в ходе которых информация о базировании террористов и производстве беспилотников подтвердилась. После этого было принято решение о ликвидации, в воздух был поднят российский самолет, скорей всего Су-34, который применил по базе довольно мощный боеприпас, судя по видео.
С ударом наши также подгадали, слежение за террористами осуществлял российский беспилотник и самолет ВКС РФ нанес удар в момент, когда на базу прибыли боевики и привезли какой-то груз. В результате действий российской авиации база террористов, где производились беспилотники, уничтожена. По имеющейся информации в момент взрыва на ней находилось более 30 боевиков.