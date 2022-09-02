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Журнал в США: Как можно доверять Пентагону в поставках оружия Украине, если он не сообщил о пропаже своих 6 ядерных боеголовок

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В американских экспертных и медийных кругах всё активнее обсуждают вопросы контроля поставок оружия киевскому режиму. Вопросов всё больше, ответов всё меньше.


Всё чаще в США обнаруживают нестыковки в том, что можно увидеть на кадрах с передовой на территории Украины, и что в своих отчётах по отправке вооружения предоставляет Пентагон. По самым скромным оценкам, треть того оружия, которое отправляется для нужд ВСУ, до украинских вооружённых не доходит. Есть и другие экспертные оценки, на основании которых даже эти данные сильно преуменьшены: не доходят две трети поставок.

В американском издании American Thinker вышел материал, в котором автор пишет, что американское государство в последнее время фактически расписалось в том, что с учётом оружия у него большие проблемы.

Миллиарды долларов выделялись на вооружение афганской армии. Теперь львиная доля этого оружия находится в руках террористической группировки «Талибан» (*запрещена в России), включая вертолёты и штурмовую авиацию. И до сих пор Вашингтон не предоставил точного отчёта о том, какие объёмы вооружений дошли до афганской армии. Миллиарды долларов выделяются на вооружение украинской армии. При этом на кадрах с передовой можно видеть украинских военнослужащих, у которых при себе из оружия советский автомат Калашникова.

Автор в упомянутом издании пишет, что необходимо вспомнить ещё один, крайне важный эпизод американской, относительно недавней, истории. При изучении отчётов конгресса США и Пентагона за вторую половину XX века можно прийти к выводу о том, что США «потеряли» по меньшей мере шесть ядерных боеголовок. Речь идёт о ряде инцидентов с ядерными боеприпасами в Соединённых Штатах Америки, после которых в отчётах стало фигурировать меньше ядерных боеголовок, чем было до инцидентов.

Авторы задаются вопросом о том, куда «потерялись» эти боеголовки, и как вообще теперь можно доверять Пентагону при поставках оружия на Украину, если он не может толком объяснить исчезновение собственных ядерных боеприпасов на собственной территории.
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47 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:22
    +5
    Журнал в США: Как можно доверять Пентагону в поставках оружия Украине, если он не сообщил о пропаже своих 6 ядерных овок
    Ну пропали, найдутся же, куда они с Земли денутся? Взорвутся и найдутся.... fool
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:26
      +9
      Цитата: Mavrikiy
      Журнал в США: Как можно доверять Пентагону в поставках оружия Украине, если он не сообщил о пропаже своих 6 ядерных овок
      Ну пропали, найдутся же, куда они с Земли денутся? Взорвутся и найдутся....

      Продано! Продано! Продано! не мешайте делать бизнес Пентагону! А за неудобные вопросы можно тоже пропасть в неизвестном направлении.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 07:29
      +5
      фсё писалось- утопили они их.
    3. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 08:11
      +1
      Бизнес,просто бизнес..
    4. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 08:41
      0
      Олигарх банкиру:"Мои деньги пропали!"
      Банкир:" Да не волнуйтесь Вы так,не пропали ваши деньги,просто они теперь у кого то другого!"
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 07:25
    -4
    Я так подозреваю, эти боеголовки случайно потеряли в Украине или часть из них.Которые удачно изъяли в первые месяцы спецоперации. Что то там проскакивала информация. Остаётся только догадываться.
    1. ZAV69
      ZAV69 Сегодня, 07:31
      +4
      Вообще то эти боеголовки потерялись уже хрен знает когда, лет 50 назад. А взорваться они уже и не смогут, им ТО делать надо время от времени.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 07:35
        +1
        Про эти потеряшки я знаю. По крайней мере, их можно вести учёт. А тут я так понимаю неучтёнка.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 08:24
        0
        Цитата: ZAV69
        Вообще то эти боеголовки потерялись уже хрен знает когда, лет 50 назад. А взорваться они уже и не смогут, им ТО делать надо время от времени.

        Смотря как "потерялись". Это они по одним спискам не проходят, но возможно что проходят по другим, по спискам из ЦРУ, а там возможно и ТО проходят "потеряшки".
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:31
      +1
      Цитата: Zhan
      Я так подозреваю, эти боеголовки случайно потеряли в Украине или часть из них.Которые удачно изъяли в первые месяцы спецоперации. Что то там проскакивала информация.

      Да , Было, про ГОСТОМЕЛЬ, МРИЮ и наш десант. Только головки мол, были англицкие с обедненым ураном пара штук.
      1. алексей алексеев_2
        алексей алексеев_2 Сегодня, 07:51
        0
        Ну Бориску то джонсона не зря поперли с премьеров.Такие шалости с ядрённым оружием не прощаются. Ведь при применении этих бомб (Господи,спаси и сохрани) Россия имела право нанести ядерный удар по бритишам.Он надеялся видать что нарушение соглашения о нераспространении ядерного оружия сойдёт ему с рук.Не прокатило..
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 10:37
          0
          Цитата: алексей алексеев_2
          Россия имела право нанести ядерный удар по бритишам.

          А вот это жалко не срослось. request Мы бы не один удар, а десять, чтобы не одна наглая, рыжая облезлая морда не всплыла на Лондон-банку погреться ночью..
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:16
        +2
        Цитата: Mavrikiy
        Да , Было, про ГОСТОМЕЛЬ, МРИЮ и наш десант. Только головки мол, были англицкие с обедненым ураном пара штук.

        Так это же была просто журналистская гипотеза с топкора, не? Пока МО или ещё какие официальные лица не заявят, мне кажется, к таким гипотезам надо относиться либо со скепсисом, либо с улыбкой.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:33
      +1
      после взрыва боеголовки определяется кто ее изготовитель
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:18
        -2
        Желаю полюбопытствовать. Как?
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 09:09
          0
          по используемому заряду и где и кем обогащалось
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 09:14
            0
            Вот произошёл взрыв. Хорошо, мощность вы определите. Определите радиоактивный след. И прочие параметры ядерного взрыва. Но как после взрыва определить, где и кем обогащалось?
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 09:45
              0
              сами ответили на свой вопрос, по радиоактивному следу
              1. Тарелка
                Тарелка Сегодня, 09:49
                -1
                Он разный у разных производителей?
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 10:57
                  0
                  конечно разный, даже и технологии разные, обогащают всего несколько стран в мире
                  1. Тарелка
                    Тарелка Сегодня, 11:32
                    0
                    Что технологии обогащения разные, это я читал, но я даже не думал, что может отличаться радиоактивный след. Думал, побочные радиоактивные изотопы примерно одинаковые выделяются, всякие попутные альфы, беты, гаммы тоже... надо будет поискать про это.
                    1. Nastia Makarova
                      Nastia Makarova Сегодня, 11:53
                      0
                      радиоактивный след это очень точная наука, даже по нему миллионы лет назад почти точную дату можно определить
    4. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:54
      -2
      На Украине внезапно нашлись грязные боеголовки, удержание Гостомеля и взрыв в Харьковском ядерном институте, это звенья одной цепи, не могу понять почему наши молчат об этом.
      1. Paladin
        Paladin Сегодня, 08:19
        -2
        Не стоит забывать про десятки тонн плутония на ЗАЭС. Боеголовки, если что, из него и собираются. Учитывая бредни Зеленского перед СВО, однозначно есть о чём подумать... И поговорить.
  3. V1er
    V1er Сегодня, 07:30
    +2
    Сидят на острове две атомные бомбы: российская и американская.
    — Ну мне пора домой лететь, — говорит американская.
    — Давай провожу, — предлагает российская.
    laughing
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: V1er
      — Ну мне пора домой лететь, — говорит американская.
      Ну, вообще то, летают ракеты. hi
      1. V1er
        V1er Сегодня, 11:01
        0
        Ну, вообще то, летают ракеты.

        Мы их на Ту-160 подбросим до дома. hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +3
    треть того оружия, которое отправляется для нужд ВСУ, до украинских вооружённых не доходит.... не доходят две трети поставок.
    Вот это я понимаю Сша организовали поляну по получению сверхдоходов. Американским СМИ необходимо заинтересоваться сколько бабулек остается в карманах американских поставщиков. То, что у Сша частенько дебет не сходится с кредитом не новость. Так было в Ираке, так было в Афганистане и др. горячих точках с участием американцев. Ничего личного - только бизнес.
  5. marc75
    marc75 Сегодня, 07:36
    +2
    Ну вы как дети, там все в доле, всем хорошечно
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    +1
    Всё чаще в США обнаруживают нестыковки в том, что можно увидеть на кадрах с передовой на территории Украины, и что в своих отчётах по отправке вооружения предоставляет Пентагон. По самым скромным оценкам, треть того оружия, которое отправляется для нужд ВСУ, до украинских вооружённых не доходит. Есть и другие экспертные оценки, на основании которых даже эти данные сильно преуменьшены: не доходят две трети поставок.
    Просто бизнес, ничего лишнего!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:40
      +2
      конечно, при Байдене этот бизнес очень даже хорошо идет. контроля нет, деньги и техника выделяется регулярно. Еще и есть возможность списать технику как уничтоженную противников. А кто проверит то сколько реально уничтожили? Торгуй налево-нехочу...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:02
        +2
        Такой бизнес у них успешно шёл\ идет, при любой администрации ... если и возникают какие то проблемы\скандалы, то значит кто то, с кем то не поделился или на "хвост" наступил.
        Короче ... это "священная дойная корова", для всех!
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:48
    +1
    "...американское государство в последнее время фактически расписалось в том, что с учётом оружия у него большие проблемы" - ну, так чего ж хотели: списали - продали. А кто все это время снабжал террористов оружием? Всем хорошо: террористы получили оружие, чиновники из Пентагона деньги.
    Самое опасное в том, что финансовые элиты тоже страх потеряли - очень давно живут в комфорте и безопасности. А праздный ум рождает чудовищ. Аппетит окончательно отключает страх - возможно что-то из ядерного арсенала тоже продано и не будет удивительным, если оно где-то вылезет.
    1. termos
      termos Сегодня, 08:32
      +1
      Сомневаюсь, что продали - причины, кмк, более банальны: пролюбили или прочто где-то что-то нн учли и решили по-тихому списать. Не суть важно. Боеголовка стоит не таких космических денег, на поставках обычного оружия можно срубить гораздо больше денег, причем в долгосрочной перспективе. А ежели проданная боеголовка где-то рванет в очень неожиданном в т.ч. и для продавцов времени и месте, кое-кому может серьезно и по шапке прилететь. Быстрые одноразовые деньги. Такие могли заинтересовать разве что бандитскую помойную шушеру в 90-е, у которой котелка хватало на самоорганизацию уровня от животного "убил, хапанул и тикать в укрытие" до максимум первобытно-общинного, ну в очень редких случаях банда могла достичь уровня эпохи рабства.
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 13:56
        0
        С одной стороны Вы правы, но вот ту боеголовку, продав, можно использовать в многоходовой игре. Просто продать тому, кому нужно и тогда, когда нужно. Сегодня могут закинуть на ту же Украину для того, что бы Европу окончательно достричь на деньги. А потом скажут: пропала с базы Рамштайн. И еще и тех же немцев подставят. В мутной воде хищникам раздолье.
  8. older
    older Сегодня, 07:58
    +3
    Всего лишь 6 боеголовок, я то по простоте думал что-то серьезное...найдутся, не носки же по утру wink
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 08:26
      -1
      Цитата: older
      найдутся, не носки же по утру

      Ага. Особенно учесть, что
      При изучении отчётов конгресса США и Пентагона за вторую половину XX века можно прийти к выводу о том, что США «потеряли» по меньшей мере шесть ядерных боеголовок.
      50+ лет ищут. Или не ищут уже... what К тому же "по меньшей мере", значит их может быть и 16 штук.
      1. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Сегодня, 08:39
        +1
        Так они то и дело их то утопят, то уронят. Где сообщат а где и "забудут"
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 08:41
          0
          Цитата: алексей сидяйкин
          Так они то и дело их то утопят, то уронят. Где сообщат а где и "забудут"

          Всё хорошо прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё хорошо.
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:58
    +2
    Речь идёт о ряде инцидентов с ядерными боеприпасами в Соединённых Штатах Америки, после которых в отчётах стало фигурировать меньше ядерных боеголовок, чем было до инцидентов.

    Усушка, утруска, пересортица... Дело житейское request
  10. FASTWOLF
    FASTWOLF Сегодня, 08:00
    +1
    those 6 nuclear warheads were used to take down 3 buildings on 911 but they told their people it was jet fuel .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:06
      +2
      Really? If these warheads had been used there - what about radiation emission?
      Nobody told about it.
    2. Paladin
      Paladin Сегодня, 08:22
      0
      It's fantastic.
  11. cniza
    cniza Сегодня, 08:33
    +1
    Есть и другие экспертные оценки, на основании которых даже эти данные сильно преуменьшены: не доходят две трети поставок.


    Это ближе к истине...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:49
      0
      Привет soldier
      Что б там не писали, не говорили, эту "священную дойную корову" будут стараться сохранить все заинтересанты!!! А их, там, не мало.
      Кстати ... а что происходит с теми, кто на неё покусится???
      Сколько таких за последние годы БЫЛО???
      Реально БЫЛО, трое, кажется, за два предыдущих года ...
  12. koralevviktor
    koralevviktor Сегодня, 09:22
    0
    Того глядишь ИГИЛ объявит о наличие у него ядерного оружия. И что тогда, также как и Северную Корею будут осуждать на заседаниях в ООН.
  13. Volhv
    Volhv Сегодня, 09:43
    0
    Предположим, двое повздорили... Некто третий суёт в руки одному из повздоривших палку и говорит, чтобы тот бил этой палкой своего противника... В этом случае надлежит дать по хлебалу тому, кто палку в руки ссорящихся вкладывал? Ответ очевиден: надлежит!
    Если американцы "случайно" теряют 6 ядерных боеголовок и они, эти ядерные боеголовки, потом применяются невменяемыми украми, надлежит нанести ядерные удары по США, Британии и остальным западным прихлебалам? Ответ очевиден...