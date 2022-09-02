Журнал в США: Как можно доверять Пентагону в поставках оружия Украине, если он не сообщил о пропаже своих 6 ядерных боеголовок
В американских экспертных и медийных кругах всё активнее обсуждают вопросы контроля поставок оружия киевскому режиму. Вопросов всё больше, ответов всё меньше.
Всё чаще в США обнаруживают нестыковки в том, что можно увидеть на кадрах с передовой на территории Украины, и что в своих отчётах по отправке вооружения предоставляет Пентагон. По самым скромным оценкам, треть того оружия, которое отправляется для нужд ВСУ, до украинских вооружённых не доходит. Есть и другие экспертные оценки, на основании которых даже эти данные сильно преуменьшены: не доходят две трети поставок.
В американском издании American Thinker вышел материал, в котором автор пишет, что американское государство в последнее время фактически расписалось в том, что с учётом оружия у него большие проблемы.
Миллиарды долларов выделялись на вооружение афганской армии. Теперь львиная доля этого оружия находится в руках террористической группировки «Талибан» (*запрещена в России), включая вертолёты и штурмовую авиацию. И до сих пор Вашингтон не предоставил точного отчёта о том, какие объёмы вооружений дошли до афганской армии. Миллиарды долларов выделяются на вооружение украинской армии. При этом на кадрах с передовой можно видеть украинских военнослужащих, у которых при себе из оружия советский автомат Калашникова.
Автор в упомянутом издании пишет, что необходимо вспомнить ещё один, крайне важный эпизод американской, относительно недавней, истории. При изучении отчётов конгресса США и Пентагона за вторую половину XX века можно прийти к выводу о том, что США «потеряли» по меньшей мере шесть ядерных боеголовок. Речь идёт о ряде инцидентов с ядерными боеприпасами в Соединённых Штатах Америки, после которых в отчётах стало фигурировать меньше ядерных боеголовок, чем было до инцидентов.
Авторы задаются вопросом о том, куда «потерялись» эти боеголовки, и как вообще теперь можно доверять Пентагону при поставках оружия на Украину, если он не может толком объяснить исчезновение собственных ядерных боеприпасов на собственной территории.