Как сообщает немецкая газета Die Zeit, власти Евросоюза создали хаб у границ Украины в Польше для временного приёма раненных и больных с Украины. Хаб расположился вблизи польского города Жешув.Этот хаб станет чём-то вроде перевалочного пункта для первичного осмотра, после чего нуждающихся в медицинской помощи отправят по больницам в разные города ЕС. Об этом заявили в Еврокомиссии.По словам комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича, значительный рост числа раненых, а также «разрушение медучреждений на Украине обязывают Евросоюз принять меры для помощи людям».Однако за официально заявленной целью скрывается истинная цель создания хаба - обслуживание украинских военных и иностранных наёмников, прикрывая всё это помощью простым украинцам.На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари отметил, что с территории Польши два раза в неделю вывозятся граждане Украины, нуждающиеся в медицинской помощи. Самолёты для этих целей предоставила Норвегия. По последним данным, эти борта предназначены для вывоза раненых иностранных наёмников, которых Киев пытался легитимизировать, выдавая украинские документы, включая военные билеты.За время с марта месяца, по данным Еврокомиссии, лечение в европейских медучреждениях прошли около 1100 граждан Украины. При этом не сообщается, какое количество из них - военные.