В польском Жешуве создаётся хаб для раненых украинских военных и наёмников под видом оказания медпомощи гражданским
Как сообщает немецкая газета Die Zeit, власти Евросоюза создали хаб у границ Украины в Польше для временного приёма раненных и больных с Украины. Хаб расположился вблизи польского города Жешув.
Этот хаб станет чём-то вроде перевалочного пункта для первичного осмотра, после чего нуждающихся в медицинской помощи отправят по больницам в разные города ЕС. Об этом заявили в Еврокомиссии.
По словам комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича, значительный рост числа раненых, а также «разрушение медучреждений на Украине обязывают Евросоюз принять меры для помощи людям».
Однако за официально заявленной целью скрывается истинная цель создания хаба - обслуживание украинских военных и иностранных наёмников, прикрывая всё это помощью простым украинцам.
На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари отметил, что с территории Польши два раза в неделю вывозятся граждане Украины, нуждающиеся в медицинской помощи. Самолёты для этих целей предоставила Норвегия. По последним данным, эти борта предназначены для вывоза раненых иностранных наёмников, которых Киев пытался легитимизировать, выдавая украинские документы, включая военные билеты.
За время с марта месяца, по данным Еврокомиссии, лечение в европейских медучреждениях прошли около 1100 граждан Украины. При этом не сообщается, какое количество из них - военные.
- Автор:
- Бекхан Ужахов