Военное обозрение
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В польском Жешуве создаётся хаб для раненых украинских военных и наёмников под видом оказания медпомощи гражданским

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Как сообщает немецкая газета Die Zeit, власти Евросоюза создали хаб у границ Украины в Польше для временного приёма раненных и больных с Украины. Хаб расположился вблизи польского города Жешув.


Этот хаб станет чём-то вроде перевалочного пункта для первичного осмотра, после чего нуждающихся в медицинской помощи отправят по больницам в разные города ЕС. Об этом заявили в Еврокомиссии.

По словам комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича, значительный рост числа раненых, а также «разрушение медучреждений на Украине обязывают Евросоюз принять меры для помощи людям».

Однако за официально заявленной целью скрывается истинная цель создания хаба - обслуживание украинских военных и иностранных наёмников, прикрывая всё это помощью простым украинцам.

На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари отметил, что с территории Польши два раза в неделю вывозятся граждане Украины, нуждающиеся в медицинской помощи. Самолёты для этих целей предоставила Норвегия. По последним данным, эти борта предназначены для вывоза раненых иностранных наёмников, которых Киев пытался легитимизировать, выдавая украинские документы, включая военные билеты.

За время с марта месяца, по данным Еврокомиссии, лечение в европейских медучреждениях прошли около 1100 граждан Украины. При этом не сообщается, какое количество из них - военные.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:40
    +9
    обслуживание украинских военных и иностранных наёмников,

    Скорее второе, чем первое...
    Что-то сомнительно, что там вдруг очень озаботились о здоровье тысяч раненных украинцев.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: Doccor18
      Что-то сомнительно, что там вдруг очень озаботились о здоровье тысяч раненных украинцев.

      Почему ? Пушечное мясо надо лечить .А кто иначе с русскими воевать будет , ну и своих солджер подлечат прицепом .. Думаю ин. наёмников в клиники и госпиталя натовские отправляют .. Это их граждане , со страховками и прочим . А укро пушечное мясо , на подготовку которого потрачено столько денег , тоже будут лечить ... Только из за жадности ... Столько бабла ввалили на обучение в британиях и омэригах .... Одни перевозки на обучение сколько грошив стоили ... wassat
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:21
        +1
        Цитата: 30 вис
        Пушечное мясо надо лечить

        Очень неоднозначная фраза. "Пушечное мясо" на то и пушечное, что его на убой бросают под артиллерийский огонь...
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:55
      +3
      Да на украинцев им явно наплевать, а вот наемники еще сгодятся. Да и разрушенная инфраструктура т.е. больницы на украине, а разрушены кем? Это разрушение всей украины шло много лет, сейчас добивают остатки, а в зданиях мед учереждений они сейчас квартируются.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:11
      +1
      "Самолёты для этих целей предоставила Норвегия. По последним данным, эти борта предназначены для вывоза раненых иностранных наёмников, которых Киев пытался легитимизировать, выдавая украинские документы, включая военные билеты."
      ****************************************************************************
      По всей видимости НАТО-вские "гуманитарии" из Осло, полагают, что только один я "могу подумать" о том, что рейсы этих бортов "за раненными" осуществляются вовсе не порожняком...

      Было бы разумно принять за аксиому, - всё, что прибывает на территорию бывшей единой Украины и не контролируется Россией, доставляет киевским нацикам потенциал противодействия российской СВО...

      От ВВТ и боеприпасов, до средств связи, РЭБ и элементов экипировки...
  2. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 08:45
    +7
    Да поставьте лучше передвижной крематорий,да бокс для изьятия органов
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:57
      +2
      Зачем? Лучше в Польше со всем необходимым оборудованием это сделают, туда как "Консервы" привезут на лечение.
      1. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 09:10
        +2
        Так про Польшу и речь.Прямо на аэродроме Жешув.Зачем далеко тягать тела?
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:01
      +1
      Да поставьте лучше передвижной крематорий,да бокс для изьятия органов


      Бундесы им уже крематории полевые поставили. 7 полевых госпиталей и столько же крематориев. На ВО об этом ранее писали. Но раз их отправляют в Польшу лечиться то вероятно они эти поставки уже перепродали.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: dmi.pris
      Да поставьте лучше передвижной крематорий,да бокс для изьятия органов
      Да уж, рай для черных трансплантологов, со всего мира поди слетелись...
    4. ГНМ
      ГНМ Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: dmi.pris
      Да поставьте лучше передвижной крематорий,да бокс для изьятия органов

      Они этот бокс назвали хабом:
      Этот хаб станет чём-то вроде перевалочного пункта для первичного осмотра
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:47
    +4
    власти Евросоюза создали хаб у границ Украины в Польше для временного приёма раненных и больных с Украины.

    Говорили бы прямо... для изъятия органов... а то лечение, профилактика...
  4. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:47
    +3
    для раненых украинских военных и наёмников под видом оказания медпомощи гражданским

    Не удивлюсь, если под видом оказания медпомощи, разберут укров-неудачников на запчасти... Кто их там считать будет? Война всё спишет.
  5. Paladin
    Paladin Сегодня, 08:48
    +4
    Очень похоже на всё тот же пропагандистский тренд - русские разрушили все больницы, русские стреляют по гражданским и соцобъектам.
  6. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 08:51
    +4
    Торговля человеческими органами пошла в гору!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:52
    +3
    В польском Жешуве создаётся хаб для раненых украинских военных и наёмников под видом оказания медпомощи гражданским
    . Так то гуманитарная миссия ... и наверно повезет тем, кого дуда, все ж, довезут живым.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:53
    +2
    Судя по сообщениям в Николаеве все морги забиты укропокойниками... больницы раненными... требуется много донорской крови... Европа своей кровью поможет... может быть... если захотят когда нибудь.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 09:02
      +4
      Поможет. Можете не сомневаться. Тех же беженцев отправят добровольно принудительно кровь сдавать. Заодно клич кинут "помогите бедненьким деткам из разрушенной орками Украины". Там же не скажут что кровь для солдат. Те же обыватели в ЕС не злобные вурдалаки , найдутся жалостливые. Тут скорее нужно нам среди своих помощь активизировать. игра то идет не в одни ворота. У нас тоже потери. И больниц "оптимизировали" реформеры дохрена
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +3
    власти Евросоюза создали хаб у границ Украины в Польше для временного приёма раненных и больных с Украины
    Не многовато ли различных хабов для Украины в Польше? Оружейный давно как кость в горле.
    «разрушение медучреждений на Украине обязывают Евросоюз принять меры для помощи людям»
    Медучереждения разрушены только на Донбассе и разрушены нациками поэтому не надо свистеть про еще украинские территории где гражданская инфраструктура стоит не тронута, а тем более больницы. Даже из этого пытаются вытащить информационную составляющую против России. Удоды.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:26
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Даже из этого пытаются вытащить информационную составляющую против России.

      О! Это Вы еще не слышали, как по ТВ вещают, что "злобная русня разгромила школы, разграбила их и даже проводку выдернула!"
      1. bouncyhunter
        bouncyhunter Сегодня, 09:42
        +1
        Елена love
        Цитата: Егоза
        даже проводку выдернула!

        Шо ? На медь сдали ??? wink
        Вся эта возня с укронациками и наймами в польше мне напоминает турецкую возню во время активных боевых действий в Сирии . yes
  10. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:20
    +1
    В польском Жешуве создаётся хаб для раненых украинских военных и наёмников под видом оказания медпомощи гражданским

    Помесь гиены и скунса (хорька).
    Такие страны, как Польша, учить поздно. Их нужно зачищать от нацизма раз и навсегда.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:36
    +3
    Польша ничего не забывает....., вон Германии счет подготовили...., и этим выкатят по полной...., одна радость, что немцы пшеков пошлют далеко...., а с окраины взять нечего будет.... Короче, сомнительное вложение бабла...., опять же за счет западных налогоплательщиков...., у них выбор есть, платить за хлеб или отопление + налог на окраину...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Uprun
      с окраины взять нечего будет...

      Окраина землей расплатится! Галичину отдаст! ))) Вместе с бандеровцами! )))
  12. Комментарий был удален.
  13. С.ТАЛИН
    С.ТАЛИН Сегодня, 19:04
    0
    Хоть тушкой, но в Европе...

    „Хорошая жизнь даром не даётся.“©