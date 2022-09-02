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Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в рамках специальной военной операции на Украине

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Модернизированную версию ударного вертолета Ка-52М испытали в боевых действиях в рамках специальной военной операции российских войск на Украине. Как сообщил источник в российском ОПК, испытания признаны успешными.


Министерство обороны приняло решение в рамках государственных испытаний модернизированного вертолета Ка-52М проверить его в боевых условиях, отправив в зону проведения СВО. Подробности военные не приводят, но по словам источника, вертолет показал себя хорошо, по итогам его применения были получены некоторые рекомендации, способные улучшить машину.

(...) военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем

- приводит ТАСС слова источника.

О создании новой версии вертолета Ка-52 стало известно в 2018 году, Министерство обороны поставило перед конструкторами задачу разработать новую версию с учетом опыта применения вертолета в Сирии и предложений летного и инженерно-технического состава, участвовавшего в боях. В августе 2020 года опытный экземпляр модернизированного вертолета Ка-52М совершил свой первый полет, летные испытания нескольких вертолетов начались в прошлом году. Ранее окончанием испытаний назывался 2022 год.

Как ранее сообщалось, в отличие от своего предшественника вертолета Ка-52, модернизированный Ка-52М получил усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет, РЛС с АФАР, двигатель ВК-2500, новые авиационные шины повышенной износостойкости и новые лопасти винта. Установлен новый прицельно-навигационный комплекс. Вооружение унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ. В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А", управляемые противотанковые "Вихрь-М", легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР, она же "изделие 305".
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32 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:06
    +4
    Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в рамках специальной военной операции на Украине
    Рутина уже. Пора включать "испытания на Укропии" в планы исследования и производства. request
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 08:44
      +7
      Цитата: Mavrikiy
      Рутина уже

      Да, рутина. Но обязательно на испытаниях изменить применение этих замечательных машин. Пулять НУРСами с кабрирования по площадям - зря расходовать их ресурс. И испытывать мужество наших пилотов.
  2. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 08:06
    +2
    Хорошо.Защита боевой единицы, это всегда лучше чем выполнить задачу и умереть!!!!! И в моральном плане и в стратегическом!!!
  3. kim
    kim Сегодня, 08:09
    -4
    4 года ...
    а диванные аналитики по итогам СВО требуют "надо было сделать вчера !" ...
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 08:31
      -10
      а диванные аналитики по итогам СВО требуют "надо было сделать вчера !" ...

      А ура "патриоты" все ровно все деньги на яхты спустят, так что и завтра не будет
      1. kim
        kim Сегодня, 09:07
        +1
        ЦИПСО оценит ваш коммент :)
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: kim
      а диванные аналитики по итогам СВО требуют "надо было сделать вчера !" ..

      Не требуют,а констатируют ! yes
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:09
    0
    Хорошая новость! Надеюсь, что вертолет поможет бить супостата!
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 08:35
      +6
      В общем-то и уже серийные образцы себя неплохо показывают.
      Еще бы подумали над улучшением Т-72Б3. Все же его башенное бронирование и ряд прочих недочетов можно было не сильно дорого доработать, как предлагалось рядом рационализаторов.
      Вот отрадно слышать, что добровольческий корпус № 3, который уже прибыл в зону СВО вооружен Т-90М, БМП-3 и БТР-82. А также приданы им и БУК-М2 и прочее современное вооружение.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:36
        -1
        Нужно ставить единый БМ от Т-90М на все
        1. sgrabik
          sgrabik Сегодня, 12:29
          0
          Цитата: Zaurbek
          Нужно ставить единый БМ от Т-90М на все

          А какой в этом смысл, пора наконец то прекратить выпуск уже устаревшего и изжившего себя Т-72, необходимо наращивать выпуск Т-90М и Арматы, продолжая их модернизацию и дальнейшее совершенствование, согласен с тем что необходимо модернизировать оставшиеся Т-72Б3 до версии Т-72Б3М, но выпуск новых этих танков нужно прекратить и занять эти производственные мощности "Уралвагонзавода" более современными и боеспособными танками Т-90М и Армата.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 13:03
            +2
            Цитата: sgrabik
            согласен с тем что необходимо модернизировать оставшиеся Т-72Б3 до версии Т-72Б3М, но выпуск новых этих танков нужно прекратить и занять эти производственные мощности "Уралвагонзавода" более современными и боеспособными танками Т-90М и Армата.
            Откуда информация про выпуск новых Т-72 ? С момента постановки на конвейер Т-90, танки Т-72 не выпускаются, только модернизируются. В данный момент на конвейере Т-90м, он же сейчас и закупается для Армии.
          2. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 13:40
            -1
            Выпускают только 50% от Т90М......вторую половину делают из Т90 и свежих Т-72......
            Что мешает делать массово БМ и ставить его на все Т72, при их модернизации.....
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Хорошая новость! Надеюсь, что вертолет поможет бить супостата!

      А хорошо бы "Звезда" выпустила-бы "звезду" СВО-Ка-52 в 1:48.
  5. nikon7717
    nikon7717 Сегодня, 08:12
    +2
    Самые лучшие испытания - боевые. Качественной и новой техники в войсках по больше!
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:26
    +2
    В своё время ИЛ28 был в процессе эксплуатации" людоедом".Много экипажей погибло.Но,в процессе модернизации получился грозный неубиваемый самолёт.Так и из наших боевых вертолётов получатся страшные для врага машины.
  7. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 08:34
    +2
    По итогам СВО наверняка будут новые образцы модернизированной техники. Таким "полигоном" грех не воспользоваться
  8. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 08:48
    +1
    Модернизация Ка-52 да еще в ходе боевых действий с учетом такого опыта, действительно повысит его эффективность применения и главное защиту. Хорошая новость.
  9. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:56
    -1
    Только когда ещё эта вертуха массово в войска поступит...
  10. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 09:01
    -2
    И сколько будет таких вертолетов с АФАРом и когда?
  11. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 09:12
    -1
    Понятно, что закидаете минусами, но все равно напишу - на какой ляд все эти навороты и модернизации в миллиарды стоимостью, если в бою что Ми-28, что Ка-52 в основном атакуют с кабрирования (еще это называют пальцем... Тьфу, НУРСом в небо)???
    1. mlad
      mlad Сегодня, 09:21
      -5
      Ну надеюсь прицельный комплекс улучшили. и то хорошо, а пушку уже можно и снять
    2. Negruz
      Negruz Сегодня, 11:09
      0
      если в бою что Ми-28, что Ка-52 в основном атакуют с кабрирования (еще это называют пальцем... Тьфу, НУРСом в небо)???

      У Вас просто нет данных, чтобы утверждать такое...
      При этом насыщенность современнейшими ПЗРК в ВСУ "на душу населения" выше даже, чем в армии США или Франции с Великобританией...
      1. TatarinSSSR
        TatarinSSSR Сегодня, 14:25
        0
        Так вот о чем я и говорю. До этой последней модернизации нам пели в уши со всех выставок и сайтов - что они такие разтакие защищенные и современные. Не спорю с этим, полно свидетельств уклонения от ПЗРК противника. Но все эти системы не позволяют безнаказанно этим ударным вертолетам находиться в зоне насыщенной ПЗРК. И они пуляют навесом НУРСы. Не входя в эту зону. Но получается так может делать и Ми-8 и даже АН-2. Без всех этих наворотов защиты и прицеливания. Против кого тогда все эти дорогие модернизации? Против бармалеев на пикапе в Сирии?
        1. Negruz
          Negruz Сегодня, 14:28
          -1
          Так вот о чем я и говорю. До этой последней модернизации нам пели в уши со всех выставок и сайтов - что они такие разтакие защищенные и современные. Не спорю с этим, полно свидетельств уклонения от ПЗРК противника. Но все эти системы не позволяют безнаказанно этим ударным вертолетам находиться в зоне насыщенной ПЗРК. И они пуляют навесом НУРСы. Не входя в эту зону

          Повторяю ещё раз: у Вас просто нет данных, чтобы утверждать, что "в основном"...
        2. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 18:12
          0
          Цитата: TatarinSSSR
          До этой последней модернизации нам пели в уши со всех выставок и сайтов - что они такие разтакие защищенные и современные.


          это не пение а реальность так-как КА-52 на данный момент является самым защищенным вертолетом в мире и единственным вертолетом в мире с системой катапультирования пилотов.

          Для примера у того же апача даже лобовое стекло не бронированное,хуже маневренность что играет немалую роль при уходе от ПЗРК.
          КА-52 лучший в мире .
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:38
    +2
    В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А"
    А по дпнной ракете , хотелось бы подробностей.
    1. TatarinSSSR
      TatarinSSSR Сегодня, 14:27
      0
      За 20 км надо ей дааать целеуказание чем то, так ведь?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: Zaurbek
      В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А"
      А по дпнной ракете , хотелось бы подробностей.

      Очень своевременно сказано ! Неужто у ВСР есть "Гермес-А" ? belay Я то думал,что о "Гермесе" можно говорить примерно так: "Старики сказывали.что когда-то в России хотели разработать супер-пупер-ПТ-ракету "Гермес"....." Ну,про ЛеМУР мы конкретно знаем ..."засветилась" в Сирии..."испытывается" на Украине...А где "засветилась" "Гермес" ? Я не знаю ! А идея -то в целом хорошая ! Ох ,какую же "разлюли-малину" можно было развести в этих ОКР ! Да чё уж там... feel ...Кто-то предлагал ПУ ЗРК "Панцирь" оснастить ПТ-ракетами "Гермес" (видно,когда полное превосходство в воздухе обеспечено !)...или,ПУ ПТ-комплексов" Гермес" придать ЗРС "Панцирь" ! Интересное кино ! Если долго мучиться,что нибудь получится...может быть !
  13. Tektor
    Tektor Сегодня, 11:07
    +3
    Давно не слышал про комплекс Гермес, хотя его наличие в войсках может повлиять в лучшую сторону на ход военных действий, т.к. позволяет накрывать любую цель на дальности до 25 (100) км с отклонением до 2 м.
    1. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 13:08
      +1
      О, прям одновременно об одном и том же!
  14. Cottodraton
    Cottodraton Сегодня, 13:07
    +1
    Кстати, ничего не слышно про применение того же "Гермеса- а", а ведь очень интересный комплекс. В одной из модификаций тот же лмур, только с дальностью до 20 км