Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в рамках специальной военной операции на Украине

(...) военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем

Модернизированную версию ударного вертолета Ка-52М испытали в боевых действиях в рамках специальной военной операции российских войск на Украине. Как сообщил источник в российском ОПК, испытания признаны успешными.Министерство обороны приняло решение в рамках государственных испытаний модернизированного вертолета Ка-52М проверить его в боевых условиях, отправив в зону проведения СВО. Подробности военные не приводят, но по словам источника, вертолет показал себя хорошо, по итогам его применения были получены некоторые рекомендации, способные улучшить машину.- приводит ТАСС слова источника.О создании новой версии вертолета Ка-52 стало известно в 2018 году, Министерство обороны поставило перед конструкторами задачу разработать новую версию с учетом опыта применения вертолета в Сирии и предложений летного и инженерно-технического состава, участвовавшего в боях. В августе 2020 года опытный экземпляр модернизированного вертолета Ка-52М совершил свой первый полет, летные испытания нескольких вертолетов начались в прошлом году. Ранее окончанием испытаний назывался 2022 год.Как ранее сообщалось, в отличие от своего предшественника вертолета Ка-52, модернизированный Ка-52М получил усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет, РЛС с АФАР, двигатель ВК-2500, новые авиационные шины повышенной износостойкости и новые лопасти винта. Установлен новый прицельно-навигационный комплекс. Вооружение унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ. В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А", управляемые противотанковые "Вихрь-М", легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР, она же "изделие 305".