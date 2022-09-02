Власти Тайваня назвали уничтожение китайского БПЛА «адекватной мерой»

Чиновник военного ведомства Тайваня

Действия военнослужащих тайваньской армии, которые сбили беспилотный летательный аппарат Китая над островами Цзиньмэнь, представляют собой «адекватную меру» в ответ на подобные действия Пекина. Такую позицию озвучил председатель правительства Тайваня Су Чжэньчан, сообщает агентство Reuters.Как отметил премьер-министр Тайваня, китайский БПЛА не реагировал на сигналы с земли. Тайваньские военные были вынуждены стрелять по дрону в качестве самообороны. Вину за произошедшее Су Чжэньчан возложил на китайскую сторону, поскольку беспилотник не реагировал на неоднократные предупреждения тайваньских военных.В Тайбэе утверждают, что китайский беспилотник вел незаконную фотосъемку над островами, находящимися в тайваньской юрисдикции. После начала преследования и выстрелов в его сторону дрон не покинул воздушное пространство Тайваня. Это закончилось для него довольно печально.Напомним, что Цзиньмэнь представляет собой архипелаг площадью 153 кв. км. Он находится в 20 километрах от материкового Китая. На островах живет 128 тысяч человек. Сейчас архипелаг находится под контролем тайваньских властей. Беспилотный летательный аппарат, пролетая над островами Цзиньмэнь, таким образом, вторгся в воздушное пространство, которое контролируется Тайванем.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в последние месяцы после того, как остров посетила с официальным визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая со времени появления информации о предстоящем визите были категорически против него. Но Пелоси демонстративно проигнорировала все предупреждения со стороны Китая и посетила частично признанную республику.После этого Китай начал активные военные маневры в непосредственной близости от Тайваня. В военных учениях НОАК (Народно-освободительной армии Китая) были задействованы сухопутные, морские и воздушные силы. Задача учений – демонстрация силы и возможностей китайской армии.Однако Тайвань пока действует достаточно смело. Это объясняется поддержкой со стороны США, которые обещают острову заступничество в случае военной конфронтации с Китаем. Именно из-за опасения конфликта с США Китай, судя по всему, пока также не предпринимает более активных действий против Тайваня.