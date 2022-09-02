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Власти Тайваня назвали уничтожение китайского БПЛА «адекватной мерой»

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Власти Тайваня назвали уничтожение китайского БПЛА «адекватной мерой»

Чиновник военного ведомства Тайваня



Действия военнослужащих тайваньской армии, которые сбили беспилотный летательный аппарат Китая над островами Цзиньмэнь, представляют собой «адекватную меру» в ответ на подобные действия Пекина. Такую позицию озвучил председатель правительства Тайваня Су Чжэньчан, сообщает агентство Reuters.

Как отметил премьер-министр Тайваня, китайский БПЛА не реагировал на сигналы с земли. Тайваньские военные были вынуждены стрелять по дрону в качестве самообороны. Вину за произошедшее Су Чжэньчан возложил на китайскую сторону, поскольку беспилотник не реагировал на неоднократные предупреждения тайваньских военных.

В Тайбэе утверждают, что китайский беспилотник вел незаконную фотосъемку над островами, находящимися в тайваньской юрисдикции. После начала преследования и выстрелов в его сторону дрон не покинул воздушное пространство Тайваня. Это закончилось для него довольно печально.

Напомним, что Цзиньмэнь представляет собой архипелаг площадью 153 кв. км. Он находится в 20 километрах от материкового Китая. На островах живет 128 тысяч человек. Сейчас архипелаг находится под контролем тайваньских властей. Беспилотный летательный аппарат, пролетая над островами Цзиньмэнь, таким образом, вторгся в воздушное пространство, которое контролируется Тайванем.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в последние месяцы после того, как остров посетила с официальным визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая со времени появления информации о предстоящем визите были категорически против него. Но Пелоси демонстративно проигнорировала все предупреждения со стороны Китая и посетила частично признанную республику.

После этого Китай начал активные военные маневры в непосредственной близости от Тайваня. В военных учениях НОАК (Народно-освободительной армии Китая) были задействованы сухопутные, морские и воздушные силы. Задача учений – демонстрация силы и возможностей китайской армии.

Однако Тайвань пока действует достаточно смело. Это объясняется поддержкой со стороны США, которые обещают острову заступничество в случае военной конфронтации с Китаем. Именно из-за опасения конфликта с США Китай, судя по всему, пока также не предпринимает более активных действий против Тайваня.
Автор:
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33 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 09:32
    0
    Чиновник военного ведомства Тайваня похож на оленя в маске, судя по фото.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:11
      -2
      Цитата: marchcat
      Чиновник военного ведомства Тайваня похож на оленя в маске, судя по фото.

      Так и есть. Озвучил и задумался, куда бы провалиться.... Сбили и молодцы, нам бы так, всякую шушеру сбивать. feel
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:37
      0
      Я полагаю, что эту "тяжелую потерю" НОАК восполнит на удивление быстро. И, как говорится, - "сторицей"...

      Кстати... Я не удивлюсь, если следующий ДПЛА НАОК, находясь в воздушной акватории КНР на архипелагом, не станет пассивно "игнорировать" предупреждения сепаратистов. А нанесёт удар по "преследователям" первым...
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: marchcat
      Чиновник военного ведомства Тайваня похож на оленя в маске, судя по фото.
      Точно. Мало того что олень, так ещё и с крыльями на голове. А фотограф то у них юморист-затейник laughing
  2. V1er
    V1er Сегодня, 09:33
    +8
    Обезьяна дёргает Дракона за усы. А стервятник наблюдает со стороны.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: V1er
      А стервятник наблюдает со стороны.

      Формально, а реально, бананы подкидывает и палки, чтобы треснула дракона между глаз. Но обезьяна, это всего лишь "либизяна" и придется стервятнику перьев подрастерять не только из хвоста. request
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: V1er
      Тайвань пока действует достаточно смело. Это объясняется поддержкой со стороны США, которые обещают острову заступничество в случае военной конфронтации с Китаем.

      Тайвань пока действует достаточно смело. Это объясняется поддержкой со стороны США, которые обещают острову заступничество в случае военной конфронтации с Китаем.
      Интересно - что Тайвань понимает под "заступничеством"?
      Американский экспедиционный корпус? Так американцы их жёсто разочаруют. Не будут они воевать за Тайвань. Не будут в прямой конфликт ввязываться со страной, которая может нанести не только ядерный удар по Японии (им не привыкать), но и по Калифорнии, и по Техасу, и по Вашингтону с Нуёрком.
      Оружия понапихают столько, что на Тайване пройти пешком невозможно будет? Так то не сильно большая проблема для Китая.
      "Добрым словом" в ООН об "агрессии Китая против белого и пушистого Тайваня"? Так китайцы уже на нас насмотрелись - как от нас отлетает, так и от китайцев отлетит.

      Зря Тайвань так... Жили себе спокойно - нет же, надо американских сказок наслушаться и обострять. Ну-ну...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:31
        0
        Зря Тайвань так... Жили себе спокойно - нет же, надо американских сказок наслушаться и обострять. Ну-ну...

        Без Американцев они просто станут провинцией Китай, местные элиты не хотят терять власть, народ не хочет жить в намного более бедном и закрытом государстве и тд
      2. V1er
        V1er Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: V1er
        Тайвань пока действует достаточно смело

        Я такого не писал laughing Зачем моё имя упомянули?
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 14:17
          0
          Цитата: V1er
          Цитата: V1er
          Тайвань пока действует достаточно смело

          Я такого не писал laughing Зачем моё имя упомянули?

          Я хотел две цитаты вставить - первую из Вашего комментария, вторую из статьи. Перед тем, как вставлять цитаты, скопировал фразу из статьи. Само как-то, автоматом получилось, что вместо Ваших слов вставились слова из статьи.
          Так что я не виноват - автоматика ВО сработала. Я обычно проверяю, а тут как-то отвлёкся... Когда заметил - поздно было редактировать или удалять.
          Так что за кривую автоматику ВО и за свою невнимательность извиняюсь. drinks
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:28
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Интересно - что Тайвань понимает под "заступничеством"?
        Американский экспедиционный корпус? Так американцы их жёсто разочаруют. Не будут они воевать за Тайвань.Зря Тайвань так... Жили себе спокойно - нет же, надо американских сказок наслушаться и обострять. Ну-ну...

        Видимо опыта грузии, Афганистана и украины для них оказалось недостаточно, решили матрасное "заступничество" на своей шкуре испытать. winked
  3. bouncyhunter
    bouncyhunter Сегодня, 09:33
    +3
    США провоцируют ещё одну "войнушку" ? Игуанодоны лохматые ! am
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      США провоцируют ещё одну "войнушку" ? Игуанодоны лохматые ! am

      Ничего личного, мани-мани. request
      1. bouncyhunter
        bouncyhunter Сегодня, 11:06
        0
        hi
        Цитата: Mavrikiy
        Ничего личного, мани-мани

        А у них есть иные интересы ? Не заметил .
  4. kim
    kim Сегодня, 09:36
    +1
    исправили же "китайский" на "неопознанный" ...
  5. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 09:39
    -3
    А если России осуществить пролет доставшимися в наследство от СССР стратегическими ракетоносцами вблизи КНР? what
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: Maxim G
      А если России осуществить пролет доставшимися в наследство от СССР стратегическими ракетоносцами вблизи КНР? what

      Вас в вечный бан, за провокацию, "разжигание и ненависть" wink к Родине.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:08
        0
        У Вас Родина Китай?
      2. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:09
        0
        У Вас Родина Китай?
    2. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 10:24
      0
      А зачем? У них там терки понятные...
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:08
        0
        Чтобы КНР ещё больше утерлись.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:39
    +2
    Я всегда задавался вопросом ,кому эти островов у берегов КНР принадлежат?КНР могла и на этих кошачьих потренироваться для начала. bully
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:47
      +2
      Был бы очень благодарен ,тому кто бы выложил полную карту Тайваня ,с островами у берегов Китая.Для понятия что происходит.И почему КНР требует соблюдения политики одного Китая.Тайваньский пролив чей,если постулат КНР не соблюдать?КНР надо уже слезать с горы.А то он не только Тайвань потеряет но и ещё одну жемчужину Тайваньский пролив.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: tralflot1832
        Был бы очень благодарен ,тому кто бы выложил полную карту Тайваня ,с островами у берегов Китая

        Посмотрите здесь
        https://maps-taiwan.com/
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:46
          +1
          Посмотрел,трудно найти карту с границами.Тайвань и то только кружочками отметил острова,но границу не провёл. hi
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:40
    +2
    «Ситуация вокруг Тайваня обострилась» —

    ***
    — Проснись! Ты же , хоть бамбуковый , а всё ж медведь...



    ***
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter Сегодня, 10:02
      +1
      Владимир Владимирович hi
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Ты же , хоть бамбуковый , а всё ж медведь...

      Или енот ? request
      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:16
        +1
        Или енот ?

        ***
        Долгие годы точная таксономическая классификация панд была предметом дебатов у учёных — и большая, и малая панды имеют признаки как медвежьих, так и енотовых.
        Генетические тесты доказали, что большая панда в действительности является медведем, а её ближайшим родственником является очковый медведь, живущий в Южной Америке...
        ...
        Научная классификация
        Домен: Эукариоты
        Царство: Животные
        Тип: Хордовые
        Класс: Млекопитающие
        Отряд: Хищные
        Семейство: Медвежьи
        Род: Большие панды
        Вид: Большая панда
        ***
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter Сегодня, 11:08
          0
          Спасибо за подробности drinks
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:40
    0
    Вообще -то беспилотник ничего не нарушал, он летел в обще признанном воздушном пространстве КНР...., как к этому отнесутся на материке - их проблемы.... им и решать...
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:41
    0
    Что тут скажешь, пока Тайбей выглядит сильным и бодрым, а вот дальше, увидим либо кончится очередным пшиком со стороны Пекина, либо Китай закрутит гайки для Тайваня, горячего думаю не будет.
  10. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 10:51
    0
    На примере нынешнего противостояния Китай-Тайвань, понимаешь смысл поговорки: "последнее китайское предупреждение". Ну сколько можно еще прыгать макаками вокруг? Пока напрямую войну не объявят? Дедушка Син меня разочаровывает )).
  11. wanna
    wanna Сегодня, 15:13
    0
    Новости представили игру этих простых людей с DJI и тайваньскими военными так, как будто Иран сбил американский военный беспилотник.

    На самом деле, Тайвань в настоящее время боится сбить военный беспилотник материкового Китая, потому что в этом случае тайваньцы опасаются спровоцировать китайский нарратив "вы сделали первый выстрел".