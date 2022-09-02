Власти Тайваня назвали уничтожение китайского БПЛА «адекватной мерой»

Чиновник военного ведомства Тайваня
Действия военнослужащих тайваньской армии, которые сбили беспилотный летательный аппарат Китая над островами Цзиньмэнь, представляют собой «адекватную меру» в ответ на подобные действия Пекина. Такую позицию озвучил председатель правительства Тайваня Су Чжэньчан, сообщает агентство Reuters.
Как отметил премьер-министр Тайваня, китайский БПЛА не реагировал на сигналы с земли. Тайваньские военные были вынуждены стрелять по дрону в качестве самообороны. Вину за произошедшее Су Чжэньчан возложил на китайскую сторону, поскольку беспилотник не реагировал на неоднократные предупреждения тайваньских военных.
В Тайбэе утверждают, что китайский беспилотник вел незаконную фотосъемку над островами, находящимися в тайваньской юрисдикции. После начала преследования и выстрелов в его сторону дрон не покинул воздушное пространство Тайваня. Это закончилось для него довольно печально.
Напомним, что Цзиньмэнь представляет собой архипелаг площадью 153 кв. км. Он находится в 20 километрах от материкового Китая. На островах живет 128 тысяч человек. Сейчас архипелаг находится под контролем тайваньских властей. Беспилотный летательный аппарат, пролетая над островами Цзиньмэнь, таким образом, вторгся в воздушное пространство, которое контролируется Тайванем.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в последние месяцы после того, как остров посетила с официальным визитом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая со времени появления информации о предстоящем визите были категорически против него. Но Пелоси демонстративно проигнорировала все предупреждения со стороны Китая и посетила частично признанную республику.
После этого Китай начал активные военные маневры в непосредственной близости от Тайваня. В военных учениях НОАК (Народно-освободительной армии Китая) были задействованы сухопутные, морские и воздушные силы. Задача учений – демонстрация силы и возможностей китайской армии.
Однако Тайвань пока действует достаточно смело. Это объясняется поддержкой со стороны США, которые обещают острову заступничество в случае военной конфронтации с Китаем. Именно из-за опасения конфликта с США Китай, судя по всему, пока также не предпринимает более активных действий против Тайваня.