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Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

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Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

Министерство экономики Украины представило прогноз макроэкономической ситуации в стране на 2022-2023 годы. В прогнозе говорится о том, что к 2023 году уровень безработицы в стране достигнет рекордной отметки за все годы существования страны. Примерные показатели, по оценке МЭУ, 28,2% безработных.


При этом средняя заработная плата прогнозируется в 2023 году на уровне 18500 гривен. Это около 30 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Какой курс гривны будет через год, не берётся сказать ни один экономический эксперт.

В Минэкономики «незалежной» также прогнозируют падение уровня ВВП страны примерно на 33 процента по итогам текущего года, зато «стремительный рост экономики в 2023 году».

Из прогноза:

Если по итогам текущего года ожидает падение ВВП примерно на треть, то уже в следующем год экономику ждёт стремительный рост.

Оценочные показатели «стремительного роста», указанного на бумаге ведомства, составляют не менее 9%.

На каком основании у чиновников украинского кабинета министров взялся этот оптимизм, не ясно. Если отталкиваться от прогноза МЭУ по росту числа безработных как минимум до 28,2%, то природа оптимизма ведомства по росту (да ещё и стремительному) ВВП на 2023 год становится ещё менее объяснимой.

Ранее международные эксперты в области экономики высказывали прогнозы относительно того, что в этом году падение ВВП Украины может составить от 30 до 45%, а в следующем - не менее 10%, если никаких значительных перемен не произойдёт.
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47 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:30
    +13
    Альтернативная "реальность" - на фронте русня разбита и отступает, гривна растет, ВВП - тоже. Скоро беспилотники совместно с Турцией клепать начнут - новую модель. Одни перемоги кругом.

    Курево у них было явно очень забористым. laughing Вот как насчет протрезвления?
    Настоящая реальность то будет очень суровой.
    1. SAG
      SAG Сегодня, 08:43
      +20
      Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

      Наоборот, отрезвление уже наступает. До них дошло что в 2023 Украина уже полностью будет контролироваться ВС РФ. Поэтому экономический рост неизбежен soldier
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 09:12
        +1
        Цитата: SAG
        Наоборот, отрезвление уже наступает. До них дошло что в 2023 Украина уже полностью будет контролироваться ВС РФ. Поэтому экономический рост неизбежен

        Вот оно что...
        Если по итогам текущего года ожидает падение ВВП примерно на треть, то уже в следующем год экономику ждёт стремительный рост.

        А мне подумалось, что там мультиков насмотрелись про витамин роста:
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        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:36
          0
          Цитата: yuriy55
          А мне подумалось, что там мультиков насмотрелись про витамин роста:

          Витамин прост, если напивать правду, что будет только падение, то на Украине останутся ВСУ и нацбаты (если еще будут существовать), а остальные по всему миру разбегутся. И так валят оттуда, я даже удивляюсь как выпускают.
    2. AlexHafele
      AlexHafele Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Nexcom
      Курево у них было явно очень забористым. Вот как насчет протрезвления?
      Настоящая реальность то будет очень суровой.

      С языка сняли. Навреное планируют хорошенько от дна оттолкнуться не иначе))) Как бы не пробили очередное дно в этих потугах стремительно взлететь...
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 09:43
        -1
        Цитата: AlexHafele
        Наверное планируют хорошенько от дна оттолкнуться не иначе)

        Они же не в курсе, что отталкиваются от дна в бочке, лежащей на боку.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:40
      -1
      Цитата: Nexcom
      Курево у них было явно очень забористым.

      Ну ясно что они не "сатива" курят, а самосад канабиса с добавкой химии.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:31
    +4
    Ох сказочники.Убаюкивают свою страну-"спи моя радость засни,всё у нас хорошо."
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:35
      +10
      Походу на Россию надеются в 23 году. В ее составе..laughing
      Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:40
        +9
        Опять корми, лечи,перевоспитывай.
        1. алексей сидяйкин
          алексей сидяйкин Сегодня, 08:46
          +6
          Цитата: Александр 3
          Опять корми, лечи,перевоспитывай.

          Карма видать у нас такая
        2. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 09:26
          +1
          "Опять корми, лечи,перевоспитывай."? Нет уж - сами, сами, сами.
        3. AlexHafele
          AlexHafele Сегодня, 10:14
          0
          Цитата: Александр 3
          Опять корми, лечи,перевоспитывай.

          Такое не лечится уже.
          Только карательная психиатрия. А оно нам надо? Пусть поляки валандаются.
          1. Старый Доктор
            Старый Доктор Сегодня, 18:55
            0
            Карательная проктология лучше. Там же уже много этих, которые с девиациями сексуальными.
      2. navigator777
        navigator777 Сегодня, 09:07
        +2
        Цитата: Лоцман
        Походу на Россию надеются в 23 году. В ее составе..laughing
        Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

        На огромные репарации от России, котоые мировое сообщество заставит выплатить после " перемоги" laughing
        laughing
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 09:29
          0
          Нам смешно, а они на полном серьёзе это обсуждают. Это уже даже не шизофрения, это что-то похуже.
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 08:56
      +1
      ......, зато «стремительный рост экономики в 2023 году».

      И это не может не радовать, рост уже не за горами. Есть чему поучиться европейцам !
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 09:32
        +1
        Да нет. Всё так и будет. Просто они слизали у военных типичное украинское изобретение. "Стремительный рост" следует толковать так же как стремительное обратное наступление.
        1. 4ekist
          4ekist Сегодня, 10:25
          0
          mikh-korsakov "Стремительный рост" следует толковать так же как стремительное обратное наступление.

          Те же самые яйца, только вид сбоку. wassat
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 08:31
    +7
    На каком основании у чиновников украинского кабинета министров взялся этот оптимизм, не ясно.

    Ну как на каком. ВСУ одержат сокрушительную победу, освободят Донбасс и Крым, высадят десант под Ростовом, подведут танковые колонны к Курску, Россия запросит мир на любых условиях, будет поставлять за бесплатно газ, нефть, руду, а Запад отдаст Украине российские резервы. Очевидно же! fellow
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +6
      Забыли еще - десант высадят на Урале, проведут просвещение уральцев и на основе референдума присоединят нас к Украине (со всем тяжелым машиностроением и авиазаводом). Ога. lol Люся чет подобное брехал по укурке wassat что разочаровавшиеся российские граждане начнут присоединятся к свободной и демократической Украине.

      зы Только непонятно, как там все может расти и повышаться если Зеля недавно 800 лярдов просил на восстановление всего ? Чет какая то нестыковка в трындеже - они бы хоть договорились... Или у них там приход в разнобой - в смысле не синхронно упарываются? laughing
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 08:41
        +5
        Да тогда уж пусть всю Россию и присоединяют. На первых же президентских выборах Путин победит. good
      2. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 08:42
        +2
        Что я прочел?Сценарий нового выступления "квартала наркош"?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:43
          +3
          Вы прочли галлюцинации укропов после укурки. yes
          Любителей пыхнуть от души там все больше и больше.

          зы ну простые то украинцы - неужели верят этим озвученным глюкам? или там людей с мозгами уже не осталось?
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 09:11
          +1
          Цитата: dmi.pris
          Что я прочел?Сценарий нового выступления "квартала наркош"?

          Вы не понимаете! Киевлянам уже сообщили, что "зима будет холодной и отопление экономным! Не больше 17 градусов в кв. Согревайтесь-утепляйтесь! " При таких новостях надо чем-то и порадовать. "Вот в 23 году Ух! Заживем!"
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:32
    +4
    Вот мечтатели. Мечтать конечно не вредно. Но кто им сказал что такое государство как Украина вообще будет существовать в 2023г. Оно и сейчас то уже недогосударство
    1. ruha
      ruha Сегодня, 08:39
      +2
      Так тут вот не врут же. Единственное не посмели добавить, что все это будет в составе России!
  5. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 08:33
    +1
    Что-то я сомневаюсь, что само государство Украина переживет 2023 год. Так что видимо мы все таки не узнаем насколько правдивы эти прогнозы.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:33
    -5
    Пилювать на Украину! Меня больше волнуют аналогичные цифры по России stop
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:35
    +2
    экономика Украины разрушена Текущие расходы Украины, ее обычный бюджет и ее военные расходы оплачивает Запад, они устанут платить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Текущие расходы Украины, ее обычный бюджет и ее военные расходы оплачивает Запад, они устанут платить.

      Пока в ФРС "волшебная машинка" в три смены пашет - не устанут.
  8. NKT
    NKT Сегодня, 08:36
    +1
    На каком основании у чиновников украинского кабинета министров взялся этот оптимизм, не ясно.

    На основании того, что они включили в свой бюджет 2023 наши украденные ЗВР
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:37
    0
    а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

    Да понятно. Кое-кому просто хочется максимально затянуть процесс. Ведь пока в украинский задор там верят, им помогают и платят. А вот как разуверятся, то всё... Вот и несут псевдоэксперты всякое о псевдопобедах. Обычная практика.
  10. iz odessy
    iz odessy Сегодня, 08:42
    +3
    30 лет достаточно ,супердостаточно что бы понять "нация" не может выдавать в передовой свой "авангард" никого кроме примитивных нацюков, воров по сути антигосударственников и лицемеров -извращенцев . Ни дипломатов ,ни военных гениев, ни государственных строителей, ни тем более стратегических экономистов и хозяйственников . Шваль . И это не брюзги а факт. Вырыть туннель под границей для контрабанды -это да, сделать суд частью "сила" а прокуроров "кумовьями" ,тоже да, развалить или прокакать "людям мира " типа пинчук ,промышленность , которую им вся та страна строила , или просто убить как то лучший автобусный завод СССР, огромный завод "электрон" и еще сотню тоже удачно ,воровать бюджет так что сами начали сраться от масштабов -всенепременно ..Это к их "прогнозам". База этих прогнозов одна -усе "европейцы" начинают утро с думой о краине ,а не с кофе и не с свежей булочки ,ха ха ха
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    0
    Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост
    И что, будем чьи то фантазии/россказни обсуждать?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    0
    В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост
    Как можно возражать полным недоумкам да еще пропитанным укропропагандой? Судя по всему они считают, что уже потерянные территории и те, которые предстоит потерять работают и будут работать на их ВВП. Наверное еще и Крым плюсуют. Одним словом украинская арифметика имеет свои законы не подвластные математическим.
  13. АИК05
    АИК05 Сегодня, 09:03
    0
    2023 году от ввп останется в лучшем случае половина, если бандерольная останется на карте
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 09:06
    +1
    Рост 9% от базы после падения на 30%? Итого через год роста --23% от текущей базы?
  15. кудесник
    кудесник Сегодня, 09:15
    0
    не указано на каких территориях будет происходить рост экономики. я догадываюсь на каких. и уж точно министерство экономики 404 к этому росту никаким боком.
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 09:21
    0
    Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

    А расти будет чему? lol
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:23
    -1
    Вот с безработицей это они зря....., столько народу их сидит за границей, столько народу денацифицируется на передке.... , у них должен быть дефицит рабочих кадров, а не безработица.... А рост экономики, это да, по всему ЕС уже оброк наложили...., кто и сколько им должен после Нового года на восстановление.... + контрибуция от России по итогам СВО. Походу дела идут в гору....
  18. Dreamcat22
    Dreamcat22 Сегодня, 09:26
    -1
    Ну по сути он не соврал - в 23м году Украинам будет полностью под руководством России, естественно экономика вверх пойдет
  19. ettore
    ettore Сегодня, 09:51
    0
    В Минэкономики «незалежной» также прогнозируют падение уровня ВВП страны примерно на 33 процента по итогам текущего года, зато «стремительный рост экономики в 2023 году».

    Рост конечно ждёт экономику украины, ждёт, но она скорее вообще не придёт. Как поётся в хохлятской песне- "тиж мене пидманула, тиж мене подвела".
  20. uralex
    uralex Сегодня, 11:06
    0
    В фальшивой стране - фальшивая история, фальшивое настоящее, фальшивое будущее... Из остатков выживших укров получатся хорошие фантасты...
  21. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:43
    0
    "В ЦБ заявили о превращении валютных счетов граждан в «де-факто рублевые»

    Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, уверен первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело», считает он."
    Я конечно понимаю, что не в тему новости, но кто-нибудь может объяснить, как и что это?
  22. Kawado
    Kawado Сегодня, 14:45
    0
    В Минэкономики «незалежной» также прогнозируют... ...«стремительный рост экономики в 2023 году».

    Ну а почему бы и нет?
    Если переводить их слова по схеме "черное=белое, белое=черное", то получается, что в 2023 году экономики у залежной не будет совсем.
  23. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:03
    0
    Так они просто перепишут ВВП под оставшиеся территории и примут его за 100%. Тогда и рост попрет.