Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

Министерство экономики Украины представило прогноз макроэкономической ситуации в стране на 2022-2023 годы. В прогнозе говорится о том, что к 2023 году уровень безработицы в стране достигнет рекордной отметки за все годы существования страны. Примерные показатели, по оценке МЭУ, 28,2% безработных.
При этом средняя заработная плата прогнозируется в 2023 году на уровне 18500 гривен. Это около 30 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Какой курс гривны будет через год, не берётся сказать ни один экономический эксперт.
В Минэкономики «незалежной» также прогнозируют падение уровня ВВП страны примерно на 33 процента по итогам текущего года, зато «стремительный рост экономики в 2023 году».
Из прогноза:
Если по итогам текущего года ожидает падение ВВП примерно на треть, то уже в следующем год экономику ждёт стремительный рост.
Оценочные показатели «стремительного роста», указанного на бумаге ведомства, составляют не менее 9%.
На каком основании у чиновников украинского кабинета министров взялся этот оптимизм, не ясно. Если отталкиваться от прогноза МЭУ по росту числа безработных как минимум до 28,2%, то природа оптимизма ведомства по росту (да ещё и стремительному) ВВП на 2023 год становится ещё менее объяснимой.
Ранее международные эксперты в области экономики высказывали прогнозы относительно того, что в этом году падение ВВП Украины может составить от 30 до 45%, а в следующем - не менее 10%, если никаких значительных перемен не произойдёт.