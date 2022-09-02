Министерство экономики Украины: В 2022 году ВВП страны упадёт примерно на треть, а в 2023 экономику ждёт стремительный рост

Если по итогам текущего года ожидает падение ВВП примерно на треть, то уже в следующем год экономику ждёт стремительный рост.

Министерство экономики Украины представило прогноз макроэкономической ситуации в стране на 2022-2023 годы. В прогнозе говорится о том, что к 2023 году уровень безработицы в стране достигнет рекордной отметки за все годы существования страны. Примерные показатели, по оценке МЭУ, 28,2% безработных.При этом средняя заработная плата прогнозируется в 2023 году на уровне 18500 гривен. Это около 30 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Какой курс гривны будет через год, не берётся сказать ни один экономический эксперт.В Минэкономики «незалежной» также прогнозируют падение уровня ВВП страны примерно на 33 процента по итогам текущего года, зато «стремительный рост экономики в 2023 году».Из прогноза:Оценочные показатели «стремительного роста», указанного на бумаге ведомства, составляют не менее 9%.На каком основании у чиновников украинского кабинета министров взялся этот оптимизм, не ясно. Если отталкиваться от прогноза МЭУ по росту числа безработных как минимум до 28,2%, то природа оптимизма ведомства по росту (да ещё и стремительному) ВВП на 2023 год становится ещё менее объяснимой.Ранее международные эксперты в области экономики высказывали прогнозы относительно того, что в этом году падение ВВП Украины может составить от 30 до 45%, а в следующем - не менее 10%, если никаких значительных перемен не произойдёт.