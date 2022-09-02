Военное обозрение
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Несколько взводов ВСУ отказались идти в окопы под Красногоровкой

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В районе Красногоровки несколько взводов из состава 66-й бригады украинской армии снялись со своих позиций. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко».


По утверждению источника, украинские военные отказываются идти назад в окопы. Офицер из штаба бригады пытался уговорить личный состав вернуться на занимаемые позиции. Но это у него не получилось. Тогда штабист перешел к прямым угрозам, чтобы заставить подчиненных вернуться в окопы.

Напомним, что 66-я механизированная бригада ВСУ действует на Донбассе. Ранее в ней уже сталкивались с массовыми проявлениями дезертирства и отказа подчиняться приказам командования. В первой половине августа из бригады дезертировала половина солдат третьего батальона. Аналогичная ситуация наблюдается и в других линейных частях украинской армии.

Как пишет «Репортер Руденко», сейчас украинским мобилизованным мужчинам лучше сделать выбор в пользу тюрьмы, а не передовой. В обозримой перспективе территория, занимаемая сейчас ВСУ, будет освобождена. Военнослужащих украинской армии в этом случае ждет неминуемая ликвидация. Так что перед солдатами ВСУ теперь стоит выбор: тюрьма или верная смерть.

Отметим, что это – не первый случай неподчинения украинских военных приказам вышестоящего командования. Все чаще в сети появляются видео обращений украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ жалуются на то, что их отправляют на смерть с плохим вооружением, недостаточным количеством боеприпасов.

Об уровне подготовки мобилизованных можно и не говорить: фактически украинская пехота представляет собой насильно согнанных или случайно попавшихся полиции вчера еще гражданских людей, которые либо вообще не служили прежде в армии, либо служили в ней очень давно и не имеют боевого опыта. Отсюда и огромные потери в украинских сухопутных войсках.

Можно не сомневаться, что в будущем количество отказов солдат подчиняться командованию и превращаться в заведомых покойников на позициях будет только расти. У Киева исчерпываются и рычаги влияния на мобилизованных. Сейчас им можно угрожать тюрьмой, но целыми подразделениями сажать не будешь.

К тому же, по мере дальнейшего продвижения российских войск, и сами украинские солдаты понимают, что рано или поздно, но эти территории будут заняты Россией. Соответственно, стоять насмерть за свои позиции особого смысла не имеет.
Автор:
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30 комментариев
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  1. NKT
    NKT Сегодня, 08:57
    +4
    В какой еще армии мира офицеры бросают своих солдат на передовой, а сами служивые записывают слезные ролики?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:17
      +13
      "Американские солдаты, погибшие при столкновении с боевиками ИГИЛ в Нигере, были брошены своими командирами и сослуживцами на поле боя, сообщает ABC News..."(с) Правда было это года четыре назад. Они наверное и обучают ВСУ.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:58
    +5
    Вопрос в том, что отказники объясняют всё отсутствием того, сего и прочего ... т.е. не сдаются, по факту.
    И что с ними делать будут?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:01
      +2
      Выбор у них есть-смерть в окопе,тюрьма и плен.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:22
        0
        Выбор, как то, не айс ... но сказать, что его нет совсем, не можно.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: rocket757
      И что с ними делать будут?

      Разбросают по другим подразделениям, и на фронт.
      Укроблогеры уже писали об этом.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:04
        +1
        Так то понятно, что кукуевские не могут и не хотят держать отказников в тюрме, за счёт государства ... будут принимать меры, в первую очередь карательные и посылать "мясо" на убой ... пока само "мясо" не дойдёт до того состояния, что сможет уконтропупить тех посылальщиков надёжно и окончательно.
        Тут всё просто и понятно ...
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:39
      +1
      Сейчас им можно угрожать тюрьмой, но целыми подразделениями сажать не будешь.

      Лучше украинским хлопцам проявить инстинкт самосохранения, нежели следовать приказам преступного режима клоуна Зели и его заокеанских кураторов.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: 4ekist
        Лучше украинским хлопцам проявить инстинкт самосохранения

        мозгами надо было шевелить ещё тогда ... на восходе "зари дермократии", а теперь ...
        Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
        Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
        Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
        Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
        А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
        а теперь примерно так!
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:58
    +3
    А как же присяга? А как же "Сала Украине! Героям сала"?

    Хрен редьки не слаще - там дезертир со всеми вытекающими, тут - труп. И куды украинцу податься?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:03
      +3
      Как это куды? В Европы всякие - будут там пособия клянчить, да стены в желто-синее малевать. Если им конечно позволят выехать....
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:15
        +2
        Цитата: Nexcom
        Как это куды? В Европы всякие - будут там пособия клянчить, да стены в желто-синее малевать. Если им конечно позволят выехать....

        Если позволят малевать. Рано или поздно "херои" в Европах местных задолбают, да и уже начали. Хорошо, если высылать начнут. А если бить?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:17
          +4
          Выкидывать из теплых мест во всякие ангары и сараи уже начали.
          А насчет малевать стены - так они ж не спрашивают разрешения, малюют и все.
          Еще и технику тырят из тех мест куда их пустили пожить.
        2. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 09:35
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Хорошо, если высылать начнут. А если бить?

          Лучше пусть красят несмываемой краской: сверху по пояс - синей, ниже - жёлтой. Чтобы это двуцветное дерьмо было видно издалека.
    2. for
      for Сегодня, 09:42
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      И куды украинцу податься?

      Ну, кто поумней давно в России отсиживаются.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:16
        0
        Цитата: for
        Ну, кто поумней давно в России отсиживаются.

        Кто поумнее, "рвут" во все стороны, по всем странам. Каждый день вижу таких.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:12
      +3
      Цитата: Zoldat_A
      А как же присяга? А как же "Сала Украине! Героям сала"?

      Быстро забыли как орали - "Батька наш Бандера, маты Юкраина !"
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:17
        +4
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Zoldat_A
        А как же присяга? А как же "Сала Украине! Героям сала"?

        Быстро забыли как орали - "Батька наш Бандера, маты Юкраина !"

        Ага. В 2014 году лезли на Донбасс с нашивками "рабовластники" что бы помародёрить и над мирным населением поизгаляться, а как начали по мордасам выхватывать, поняли, что с рабовладением у них не заладилось и теперь думают, как бы по щелям отсидеться. Представляю, как бы они лютовали, если бы в дело не вмешалась Россия.
  4. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 09:00
    +4
    Сейчас их просто расформируют,разбросают по передовой в самые гиблые участки.Самое интересное,воевать они не отказываются и кричат"хероямсала".Требуют,что бы их поддерживало тяжелое вооружение
  5. iz odessy
    iz odessy Сегодня, 09:00
    -6
    ... а виновата информработа МО РФ . Не сложно вспомнить КАК работали по деморализации противника ,и мотивации в плен, немцы в 1941м и наши в 1944-45м .Какие использовали формы и методы ,конкретные и действенные. При правильно поставленной работе это подразделение должно не назад уходить из окопов
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:05
    +13
    Несколько взводов ВСУ отказались идти в окопы под Красногоровкой
    Было бы, конечно, лучше, если бы причиной было нежелание воевать против своих братьев-донбассцев и братской России. Однако, причиной они называют недостаток тяжелого вооружения, "Хаймарсов", авиации, танков. А так, воевать против нас они согласны. Поэтому, надо будет "добивать гадину в ее логове" (это лозунг из Великой Отечественной войны).
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:07
    +7
    Это взводы, это немного. Вот когда бригадами в отказ пойдут... Тогда и возникнет перелом на фронте. А пока, даже в атаку идут, прикрываясь бронетехникой... Которую тоже не всю сожгли. Ну, не получается сломать хребет противнику, которого тупо вчетверо больше!
    Он же распропагандирован напрочь... Ростов взяли, уже к Воронежу подходят... Ещё небольшое усилие, и ПОБЕДА! А там ХАЛЯВА, репарации, бесплатный газ и бензин... Короче, рай на земле...потерпеть ещё немного... Прямо немцы в 44-м.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 09:54
      +3
      Каждый из них считает, что это только на их участке так плохо, а по всем остальным - перемога, потому и держатся до конца.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +4
    несколько взводов из состава 66-й бригады украинской армии снялись со своих позиций
    Наверное "Кракена" с "Азовом" в тылу не было. Иначе пустили бы в расход не задумываясь.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:08
    0
    Несколько взводов ВСУ отказались идти в окопы под Красногоровкой
    Хлопцы, кто пойдет, тому красные майданные шальвары! feel (эффект будет. Эх, по Крещатику то пройтись feel )
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:12
    +3
    «Несколько взводов ВСУ отказались идти в окопы» —

    ***
    — Окопы оказались не по натовским стандартам...
    ***
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:13
    +5
    Хотят воевать под зонтиком наты...., вот тогда....
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 09:40
      +3
      Цитата: Uprun
      Хотят воевать под зонтиком наты...., вот тогда....

      Это тактика всех ущербных, моментально вступивших в НАТО и разразившихся русофобский лаем после факта вступления.
      Финляндия тому пример.
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:23
    +4
    Цитата: rocket757
    объясняют всё отсутствием того, сего и прочего

    Ну, если сказать: "не хочу воевать и подыхать" - прикопают в ближайшей канаве. Вот и выдумывают левые "причины".
  13. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 10:53
    +1
    фактически украинская пехота представляет собой насильно согнанных или случайно попавшихся полиции вчера еще гражданских людей