Несколько взводов ВСУ отказались идти в окопы под Красногоровкой

В районе Красногоровки несколько взводов из состава 66-й бригады украинской армии снялись со своих позиций. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко».По утверждению источника, украинские военные отказываются идти назад в окопы. Офицер из штаба бригады пытался уговорить личный состав вернуться на занимаемые позиции. Но это у него не получилось. Тогда штабист перешел к прямым угрозам, чтобы заставить подчиненных вернуться в окопы.Напомним, что 66-я механизированная бригада ВСУ действует на Донбассе. Ранее в ней уже сталкивались с массовыми проявлениями дезертирства и отказа подчиняться приказам командования. В первой половине августа из бригады дезертировала половина солдат третьего батальона. Аналогичная ситуация наблюдается и в других линейных частях украинской армии.Как пишет «Репортер Руденко», сейчас украинским мобилизованным мужчинам лучше сделать выбор в пользу тюрьмы, а не передовой. В обозримой перспективе территория, занимаемая сейчас ВСУ, будет освобождена. Военнослужащих украинской армии в этом случае ждет неминуемая ликвидация. Так что перед солдатами ВСУ теперь стоит выбор: тюрьма или верная смерть.Отметим, что это – не первый случай неподчинения украинских военных приказам вышестоящего командования. Все чаще в сети появляются видео обращений украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ жалуются на то, что их отправляют на смерть с плохим вооружением, недостаточным количеством боеприпасов.Об уровне подготовки мобилизованных можно и не говорить: фактически украинская пехота представляет собой насильно согнанных или случайно попавшихся полиции вчера еще гражданских людей, которые либо вообще не служили прежде в армии, либо служили в ней очень давно и не имеют боевого опыта. Отсюда и огромные потери в украинских сухопутных войсках.Можно не сомневаться, что в будущем количество отказов солдат подчиняться командованию и превращаться в заведомых покойников на позициях будет только расти. У Киева исчерпываются и рычаги влияния на мобилизованных. Сейчас им можно угрожать тюрьмой, но целыми подразделениями сажать не будешь.К тому же, по мере дальнейшего продвижения российских войск, и сами украинские солдаты понимают, что рано или поздно, но эти территории будут заняты Россией. Соответственно, стоять насмерть за свои позиции особого смысла не имеет.