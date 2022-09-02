Финский политолог: Запад снабжает Украину оружием, как будто она уже вступила в НАТО

Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. (...) Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО

Поставки западными странами оружия на Украину незаконны, поскольку эта страна имеет внеблоковый статус и не входит в НАТО. К такому мнению пришел финский политолог Йохан Бекман.По словам финского эксперта, страны Североатлантического альянса поставляют военную помощь Украине, руководствуясь 5 статьей Устава НАТО, в которой говорится о взаимной обороне стран альянса. Они действуют так, как будто Украина уже является членом военно-политического блока, но на самом деле этого нет. Поэтому все поставки незаконны, они нарушают международное право.- заявил политолог.НАТО сделал Украину своим оружием против России, пытаясь с помощью марионеточного правительства Зеленского нанести как можно больший ущерб Москве, при этом избегая вступления в конфликт самим. Брюссель использует Киев в своих целях, даже сейчас, в разгар боевых действий, Украине обещают членство в НАТО. Недавно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что у Киева имеется возможность стать членом альянса, несмотря на продолжающийся конфликт и территориальные проблемы. А варианты вступления Украины в альянс предлагает отирающийся в Киеве бывший генсек НАТО Расмуссен. И надо думать, что это не его собственная инициатива, указания поступают "сверху".Фактически НАТО уже воюет с Россией, поставляя оружие Украине, участвуя в планировании военных операций и определяя всю политику Киева. В то же время в Брюсселе прекрасно понимают, что Киев в этом конфликте не вытянет, даже с помощью НАТО. Поэтому сейчас все действия направлены на как можно большее ослабление России, чтобы в последствии втянуть ее в еще один конфликт, но уже против альянса.