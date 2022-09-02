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Финский политолог: Запад снабжает Украину оружием, как будто она уже вступила в НАТО

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Поставки западными странами оружия на Украину незаконны, поскольку эта страна имеет внеблоковый статус и не входит в НАТО. К такому мнению пришел финский политолог Йохан Бекман.


По словам финского эксперта, страны Североатлантического альянса поставляют военную помощь Украине, руководствуясь 5 статьей Устава НАТО, в которой говорится о взаимной обороне стран альянса. Они действуют так, как будто Украина уже является членом военно-политического блока, но на самом деле этого нет. Поэтому все поставки незаконны, они нарушают международное право.

Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. (...) Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО

- заявил политолог.

НАТО сделал Украину своим оружием против России, пытаясь с помощью марионеточного правительства Зеленского нанести как можно больший ущерб Москве, при этом избегая вступления в конфликт самим. Брюссель использует Киев в своих целях, даже сейчас, в разгар боевых действий, Украине обещают членство в НАТО. Недавно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что у Киева имеется возможность стать членом альянса, несмотря на продолжающийся конфликт и территориальные проблемы. А варианты вступления Украины в альянс предлагает отирающийся в Киеве бывший генсек НАТО Расмуссен. И надо думать, что это не его собственная инициатива, указания поступают "сверху".

Фактически НАТО уже воюет с Россией, поставляя оружие Украине, участвуя в планировании военных операций и определяя всю политику Киева. В то же время в Брюсселе прекрасно понимают, что Киев в этом конфликте не вытянет, даже с помощью НАТО. Поэтому сейчас все действия направлены на как можно большее ослабление России, чтобы в последствии втянуть ее в еще один конфликт, но уже против альянса.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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29 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:11
    +8
    Поэтому все поставки незаконны, они нарушают международное право.
    До финнов доходит ещё медленнее, чем до ээстоооонцев?
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter Сегодня, 09:22
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      До финнов доходит ещё медленнее, чем до ээстоооонцев?

      Видимо , так и есть . Какое , к чертям , международное право ? Запад ведёт войну с Россией ! angry
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:28
        +6
        Цитата: bouncyhunter
        Какое , к чертям , международное право ? Запад ведёт войну с Россией !

        Интересное дело получается. Запад напрямую стал участником конфликта, но сами от участия в войне с Россией отбрыкиваются - это понятно.

        А вот то, что мы говорим про их инструкторов, наёмников, целеуказание, деньги, оружие - это как-то всё для внутреннего потребления. А во внешней политике себя ведём так, как будто ничего не случилось. И вот это - непонятно.
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter Сегодня, 09:31
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          непонятно

          Непонятного очень много , оттого и возникают в иных умах всякие сомнения и крамольные мысли .
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:25
      +1
      До финнов доходит ещё медленнее, чем до ээстоооонцев


      Ходят слухи что финны это ээстооонцы научившиеся жить в холоде на северных территориях. lol
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 10:44
        +1
        Цитата: Nexcom
        До финнов доходит ещё медленнее, чем до ээстоооонцев


        Ходят слухи что финны это ээстооонцы научившиеся жить в холоде на северных территориях. lol

        Судя по уровню ученых и экономики эстонцы- это деградировавшие фины laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:47
          +1
          laughing laughing laughing

          Отличная гипотеза! good
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      До финнов доходит ещё медленнее, чем до ээстоооонцев?

      Просто им завидно стало! Все оружие НАТО Украине отдают! А Финляндии когда давать будут? Для чего тогда вступили? )))
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 09:36
        +3
        Да после таких слов, финов могут и кинуть с "принятием". По сути, прямое обвинение.
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 09:42
        +1
        Они свое собираются окраине поставлять в преддверие вступлении в нату...
      3. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 09:47
        +2
        Егоза , официально финны и шведы еще не вступили в альянс .
        Понятно , их примут , даже сомневаться не надо . Но где то к концу года , по моим сведениям .
      4. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:55
        +2
        Цитата: Егоза
        Просто им завидно стало! Все оружие НАТО Украине отдают! А Финляндии когда давать будут? Для чего тогда вступили?

        мне вот до сих пор интересно - чего им, финикам, не хватало? Кто им угрожал? Не терпелось стать потенциальной целью для наших ракет?
    4. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:36
      +3
      поставляют военную помощь Украине, руководствуясь 5 статьей Устава НАТО

      В Афганистан они поставляли оружие лет 30.
      Тоже руководствовались уставом НАТО?
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:13
    +2
    Запад снабжает Украину оружием, как будто она уже вступила в НАТО

    Запад в очередной раз ведет войну против России, только чужими руками. Это, кажется. называется прокси-войну ведет.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:15
    +1
    Про финнов М. Задорнов ничего такого не говорил....?
  4. Комментарий был удален.
  5. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 09:15
    +1
    Да и не только оружие. Там воюют кадровые военные со многих стран НАТО, прикрываясь наемниками, инструкторами и прочей фигней. Вооруженные Силы России давно уже перемалывают вояк многих стран, за Украину вообще и говорить нечего пехота и инструмент НАТО.
  6. Ис2
    Ис2 Сегодня, 09:19
    +1
    Почему Россия не уничтожила точки перегонки оружия
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +3
    Лишнее подтверждение того, что Россия воюет практически с НАТО о чем неоднократно говорилось. Значит разгром Украины будет означать поражение НАТО. Поэтому англосаксы с союзниками будут до последнего цепляться за Украину оказывая ей помощь.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому англосаксы с союзниками будут до последнего цепляться за Украину оказывая ей помощь.

      Вот и зачем России все эти "предварительные ласки"? Может быть, пора начать с этого - "последнего"? feel
      1. ГИС
        ГИС Сегодня, 10:42
        +1
        железобетонного повода нет,
        а пока нато теряет вооружение , деньги, мотивированных людей. вообщм одни минусы у них, но гордость говорит бить Россию дальше...но скоро зима, и причем она будет ходной...я бы им все отрубать начал газ, свет, уголь и нефть постепенно каждую неделю...а зимой предложил бы им "честную" торговлю (есстественно после репараций на восстановление бывшей УССР): мы им энергоресурсы, они нам открывают свои предприятия и технологии (все равноо большинство уже к тому времени будет на "клюшке")
        1. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 10:47
          +1
          Цитата: ГИС
          но скоро зима, и причем она будет ходной...

          ДОходной или хоЛОдной?
          Интересное предложение... yes
          1. ГИС
            ГИС Сегодня, 12:05
            +1
            laughing
            холодной. сейчас по радио аналитик это явление засухи в европе раскладывал зачем и почему так происходит, и что ждать...а ждать более холодной зимы чем обычно в европе
  8. Hagen
    Hagen Сегодня, 09:37
    +2
    По словам финского эксперта, страны Североатлантического альянса поставляют военную помощь Украине, руководствуясь 5 статьей Устава НАТО

    Финн натянул на себя высокое звание "эксперта", а несет какую-то грусть беспросветную. Никакой статьей Устава НАТО, кроме "волшебного" пенделя США из-за океана, Европа в поставках не руководствуется. Даже неэкспертам это сегодня видно. А кто заартачится, у тех США что-нибудь "приморозят". Это потом финн допетрит, что Финляндия, вступив "членом" в НАТО, получит на свою территорию контингент войск (и спецслужб) от гегемона, нацеленных на то, чтобы все финские "эксперты" строем приходили к выводам, продиктованным гегемоном. Суть этих войск - недопущение прохода в странах-членах "левых" во власть.
    1. Борил
      Борил Сегодня, 10:16
      0
      Финн натянул на себя высокое звание "эксперта", а несет какую-то грусть беспросветную. Никакой статьей Устава НАТО...

      Эт такой себе иХсперт... laughing Непонятно почему на ВО цитируют всякие недоумки?!
      Поставки оружия никак не связанные с членство в НАТО и с прословутого 5 чл.! Финляндия сама получала оружия из западных производителей не бывая член союза! Даже Россия заказывала Мистрали, хоть сделка провалилась. Помню покупали италианские броневики Ивеко, а на росс. танки стоят французские инфракрасные прицелы.
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 09:57
    +1
    Американский поставщик приносит извинения за это. Он хочет передать оружие солдатам. Тогда 5-я поправка будет нарушена и все приграничные страны пойдут на смерть за идеал граждан США. А потом, когда война закончится, мы быстро отберем все, что нужно, и им придется пробовать самостоятельно. Может быть, мы сможем немного помочь с золотом. am
  10. Million
    Million Сегодня, 10:08
    -2
    Странно,что наши политики об этом молчат..
  11. ГИС
    ГИС Сегодня, 10:44
    +1
    В то же время в Брюсселе прекрасно понимают, что Киев в этом конфликте не вытянет, даже с помощью НАТО. Поэтому сейчас все действия направлены на как можно большее ослабление России, чтобы в последствии втянуть ее в еще один конфликт, но уже против альянса.
    а в итоге ослабнут страны нато, поскольку сейчас уже идет волна закрытия промпредприятий, а без этого не будет ни сытной жизни, ни перспектив
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    0
    Как то скромно описали участие членов НАТО в конфликте .Уже стало понятно ,Украина не получила ключей от военной составляющей GPS, для прицеливания современных боеприпасов.Прицеливание ,управление M142 HIMARS и гаубицами 777, осуществляет один офицер стран НАТО .Как бы добровольцы и "случайно" оказавшиеся на Украине западные ЧВК .Совсем не принимают участие в боевых действиях ?
  13. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 19:13
    0
    И всех политологов один Тренин ещё в середине нулевых предсказал украину в нато. Там, кстати, Караганов сидел, который это категорически отверг. А ведь он до сих пор советник там...