Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс предрекает, что в случае провала наступления ВСУ на южном участке фронта, Украинская армия уже не сможет оправиться от поражения. По его мнению, Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба. Это решение, считает Фокс, носит явно политический и даже символический характер.
Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС
– считает обозреватель и добавляет, что «поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться».
Фокс обращает внимание, что на досрочных парламентских выборах в сентябре к власти в Италии, скорее всего, придет коалиция правого центра. По его мнению, правоцентристское правительство может изменить антироссийский курс страны и пойдет на заключение сделки с Москвой, тем самым «гарантируя восстановление поставок дешевого газа из России». Это еще более усилит раскол в Евросоюзе, и вряд ли Италия будет поддерживать дальнейшие поставки оружия Украине.
Британский обозреватель напомнил слова экс-главы MI6 (та самая «британская разведка») Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины.
Видимо испугавшись собственной объективности и последствий от высказываний, которые идут в разрез с проукраинской пропагандой западной прессы, Фокс далее пишет:
Путин хочет утвердить возрождающуюся Россию в Восточной Европе с помощью военного насилия, начиная с Украины. Он не проявляет никаких признаков отказа от идеи снова превратить Россию в европейскую военную силу, попутно уничтожив независимую Украину.
Впрочем, и здесь британский обозреватель, по содержанию высказывания, недалек от истины.
Следует отметить, что оценка перспектив реванша Киева в военной кампании на Западе становится все более пессимистической. В связи с этим эксперты высказывают предположение, что Зеленский может лишиться не только финансовой и военной помощи, как минимум от большинства стран Евросоюза, но и занимаемого поста. При этом смена власти в Киеве, считают аналитики, вряд ли остановит Вашингтон и Лондон от дальнейшего использования Украины в качестве инструмента военного и экономического противостояния России.