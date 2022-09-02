Военное обозрение
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Британский обозреватель: Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению офицеров Генштаба

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Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс предрекает, что в случае провала наступления ВСУ на южном участке фронта, Украинская армия уже не сможет оправиться от поражения. По его мнению, Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба. Это решение, считает Фокс, носит явно политический и даже символический характер.


Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС

– считает обозреватель и добавляет, что «поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться».

Фокс обращает внимание, что на досрочных парламентских выборах в сентябре к власти в Италии, скорее всего, придет коалиция правого центра. По его мнению, правоцентристское правительство может изменить антироссийский курс страны и пойдет на заключение сделки с Москвой, тем самым «гарантируя восстановление поставок дешевого газа из России». Это еще более усилит раскол в Евросоюзе, и вряд ли Италия будет поддерживать дальнейшие поставки оружия Украине.

Британский обозреватель напомнил слова экс-главы MI6 (та самая «британская разведка») Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины.

Видимо испугавшись собственной объективности и последствий от высказываний, которые идут в разрез с проукраинской пропагандой западной прессы, Фокс далее пишет:

Путин хочет утвердить возрождающуюся Россию в Восточной Европе с помощью военного насилия, начиная с Украины. Он не проявляет никаких признаков отказа от идеи снова превратить Россию в европейскую военную силу, попутно уничтожив независимую Украину.

Впрочем, и здесь британский обозреватель, по содержанию высказывания, недалек от истины.

Следует отметить, что оценка перспектив реванша Киева в военной кампании на Западе становится все более пессимистической. В связи с этим эксперты высказывают предположение, что Зеленский может лишиться не только финансовой и военной помощи, как минимум от большинства стран Евросоюза, но и занимаемого поста. При этом смена власти в Киеве, считают аналитики, вряд ли остановит Вашингтон и Лондон от дальнейшего использования Украины в качестве инструмента военного и экономического противостояния России.
Автор:
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49 комментариев
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  1. bouncyhunter
    bouncyhunter Сегодня, 09:49
    +10
    Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба

    Бесноватый фюрер . fool
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:31
      +4
      Нет. Голожoпая деревянная кукла. Буратино. Которого нацисты бандеровцы снизу тыкают трезубцами, заставляют выполнять их приказы и говорить то, что им надо. А то - в печку.
      1. bouncyhunter
        bouncyhunter Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Pavel73
        Голожoпая деревянная кукла

        А его немецкий предшественник лучше был ? wink
        Цитата: Pavel73
        нацисты бандеровцы снизу тыкают трезубцами, заставляют выполнять их приказы и говорить то, что им надо

        Э-э-э , нет ! Националюги и бенедеровцы - верх айсберга . yes
      2. ГНМ
        ГНМ Сегодня, 11:24
        -1
        Цитата: Pavel73
        Нет. Голожoпая деревянная кукла. Буратино. Которого нацисты бандеровцы снизу тыкают трезубцами, заставляют выполнять их приказы и говорить то, что им надо. А то - в печку.

    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:36
      +4
      Цитата: bouncyhunter
      Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба

      Зачем же киевскому неонацистскому режиму президента Владимира Зеленского было начинать провальный «контрнаступ»? По трем лежащих на поверхности причинам:

      – во-первых: хоть какого-то внятного результата на полях сражений от Зеленского и его ВСУ требовали кураторы западные, которые, по данным западных же СМИ, хоть и сами неслабо грели руки на военных поставках, но хотели знать, куда же девается такая прорва вооружений и денег, присылаемых со всего света;

      – во-вторых, пацан обещал – пацан сделал. Зеленский анонсировал действие – он его и провел. И, как ему кажется, доказал свою дееспособность и боевитость. Дескать, видите же, как я деру русских. Значит, я – хорош, я – то, что вам нужно, дайте еще и денег и оружия;

      – в-третьих, – и это самое главное! – контрнаступление не удалось, потому что мало поставили оружия и техники. Виноваты не украинцы с Зеленским и его вороватой кликой во главе, а жадный и недальновидный Запад. А информволну о том, что виноват именно Запад, западные же СМИ, подконтрольные «ястребам-русофобам», разгонят аж бегом. Более того, уже начали разгонять так продуктивно, что некоторые европейские лидеры уже даже поклялись подбросить Киеву еще оружия. Например, канцлер Германии Олаф Шольц.
      Конечно же, о том, что, когда окончательно станет понятен провал контрнаступления не только в Киеве, но и Вашингтоне и других западных центрах начнется увлекательный процесс поиска виноватых и перекладывания на них вины за провал и страшные потери.Значит, кто-то в Киеве виноват. Зеленский захочет перекинуть вину на Залужного, а Залужный точно знает ФИО придурка, которому не жалко свой народ.
      По элементарной логике, между этими двумя пауками в банке украинской власти и развернется веселая возня по выведению главного крысоеда, который теперь должен остаться один, когда съест остальных.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:21
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба

      Бесноватый фюрер . fool

      Наполеончик
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:50
    +9
    Бритский обозреватель наверное не в курсе, кто курирует действия военных хероев на окраине...., чё все валит на презика...., херои на окраине едят, спят и умирают по расписанию Пентагона...., вся разница в прогнозах утилизации... и по факту...
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 10:03
      +3
      Верно.Сроки по отчету поджимают.А какое там может быть "другое мнение"?Не самостоятельны ни генштаб,ни президент.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:50
    +5
    Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба

    Чьего Генштаба? Своего? Так он ему не указ. А вот американский и британский одобрили - и это для Наркокомандующего главное.
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 10:38
      +1
      Чьего Генштаба? Своего? Так он ему не указ.

      Приказы Генштабу пока отдаёт Зеленский (кто их отдаёт ему тоже понятно). Что до результатов этих приказов, то его они не волнуют. Главное - медийный шум. Это единственное, что волнует Зеленского и всю его команду и это единственное, в чем они реально профессионалы.
      1. sniperino
        sniperino Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: laws70
        Главное - медийный шум. Это единственное, что волнует Зеленского и всю его команду и это единственное, в чем они реально профессионалы.
        Сценарная повестка шума, слышимого далеко за пределами УкрТВ, вероятно, создаётся также за пределами сферы влияния Зеленского.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:51
    +8
    Он не проявляет никаких признаков отказа от идеи снова превратить Россию в европейскую военную силу, попутно уничтожив независимую Украину.

    Может быть, для отказа от этой идеи , есть какие то предпосылки:
    - Финансирование оппозиции в РФ
    - отказ от продажи технологий
    - препятствие работы нашей прессы в ЕС
    - игнорирование интересов РФ в соседних странах.
    - прямая конфронтация на Украине с 14 года.
    - продвижение инфраструктуры военной к РФ
    - нарушение логистики в Калининград
    - нарушение нашего бизнеса с газом в ЕС
    - препятствие в инвестициях в ЕС ...
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 10:22
      +2
      Верно!
      Добавлю и продвижение НАТО на Восток.
      Крым не нужен "Украине" деньги туда вливались последний раз вм1975 году.
      Крым нужен был США для военно морской базы.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:33
        +1
        в Субботу в Керчь ездил....так и есть.
  5. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:52
    +1
    Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению офицеров Генштаба
    Нет ли идеи у Запада слить Зеленского, попутно навесив на него всех собак? И как-то помириться с Россией, ибо без нее никак, особенно, если она вместе с Китаем.
    1. ruha
      ruha Сегодня, 13:35
      0
      Нет такой идеи. Весь смысл в разведке и усовершенствовании ВС НАТО. украинцы идут на убой и в НАТО делают выводы. Все заносится в журналы военных аналитиков. По результатам будут корректировки и будут новые волны атак. украинцы на столько тупы е , что не могут этого понять. Они идут в атаки под лозунгами , которые им написал запад!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:55
    +6
    А если поискать оригинал,то конец статьи будет ,Россия обязана оставить Украину в границах 1991 года под ЗЕ!(С этим согласен полностью , только без зе и нациков и с потерей государственности )Мировое сообщество будет поддерживать Украину, до последнего украинца.У них все статьи под одно лекало,такое впечатление что они больше украинцы ,чем сами украинцы.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:33
      +1
      Не думаю....по областям - включение в РФ.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:03
    +4
    По его мнению, Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению военных советников и офицеров Генштаба.

    Клоун Зеленский, ничего не может "отдать", без указания хозяев, тем более, что Зеленский ориентируется на Британию, а Залужный на США.
    Вывод напрашивается, что Зеленского хозяева начинают сливать. Весь провал под Херсоном и вообще на Южном фронте, уже вешают на "клоунфюрера".
  8. Altmann
    Altmann Сегодня, 10:07
    0
    Британцы до сих пор не решили свою проблему с ирландцами, не решили, но рады помочь. Дайте плохой совет, и черные его заберут. Вдали от Британии am
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 10:10
    +1
    Зеленский — протоеврей. Это не мешает ему вести себя как Адольф Гитлер. Он отдает бессмысленные приказы атаковать, не уважая своих генералов. Был ли человек вообще в армии???? am
    1. polpot
      polpot Сегодня, 10:13
      +2
      Он чувствует себя божеством , ему хорошо подыгрывают , в армии он не служил , освобождён, вполне возможно по дурке или высшему образованию .
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:14
    +2
    Цитата: tihonmarine

    Клоун Зеленский, ничего не может "отдать", без указания хозяев, тем более, что Зеленский ориентируется на Британию, а Залужный на США.
    Вывод напрашивается, что Зеленского хозяева начинают сливать. Весь провал под Херсоном и вообще на Южном фронте, уже вешают на "клоунфюрера".

    Кураторам неудобно признать тот факт, что их задумки, которые они так тщательно готовили, просчитали. Теперь конечно можно рассказывать, что Зе нюхнул больше положенной дозы или, например, что погода подкачала.
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 10:22
      +4
      И добавить нечего..
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС
    "Союзники" только начинают ощущать украинский тупик или раньше понимали это, но забалтывали в своих СМИ мнимыми "победами" ВСУ?
    испугавшись собственной объективности и последствий от высказываний, которые идут в разрез с проукраинской пропагандой западной прессы
    Что характерно это делает не один Фокс. Многие вынуждено признав отсутствие успехов украинской армии в заключении обязательно делают вставку об "агрессивной России", "неизбирательных ударах" и т.п. Только правду говорить о ходе операции и критиковать Украину в западных СМИ - профессиональной смерти подобно.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:03
      0
      е вынуждено признав отсутствие успехов украинской армии
      БиБиСы в своих новостях говорят о ... успешном контрнаступлении украины! Показывают синим на карте "отвоеванные территории" , журналист общается с "освобожденными"- нашли проживающую там на хуторе семью и ее проинтервьюировали. Ни одного названия "отбитого" населенного пункта не указали. Журналист с эскортом умело прятались(ехали на таблетке) в зеленке. Как-то так.
  12. valentin light
    valentin light Сегодня, 10:28
    +1
    Выбрав себе кумира шухевича, бандеру и уна-унсо, украинский истеблишмент и активисты получили Реактивный ответ от народа России и Беларуси, где помнят кто убивал и жег села вместе с жителями!.
    Кто пытал "молодогвардейцев" и сжег Хатынь, кто был полицалями и охранниками лагерей.


    Продвижение НАТО конечно негатив, но вот это как раз проблема правительства и чиновников, как защитить страну и не о каком "Восстановлении Империи" речи быть не может!.
    1. sniperino
      sniperino Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: valentin light
      Продвижение НАТО конечно негатив, но вот это как раз проблема правительства и чиновников
      Это может быть проблемой президента и совбеза, а правительству ставят уже направленные на разрешение этой проблемы задачи, которые чиновники могут и должны решать в рамках своей компетенции.
      1. valentin light
        valentin light Сегодня, 13:43
        0
        Согласен. Соп президента весьма расписаны до мелочей, но основной функционал - консолидировать производство для обороны и проведение политики защиты государства, что так же подразумевает постановку задач федеральным чиновникам.

        Мысль моя была о том, что США и Великобритания перешли "Красную Линию" и не отреагировать на это Россия уже не могла, сославшись на очередную "озабоченность"!
  13. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 10:34
    0
    Ага у немецких зольдатен-генералов Был во всем виноват Гитлер, а у укронацистских генералов последователь Гитлера Зеленский.
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 13:55
      0
      Ну, кто у немецких военнослужащих и всяких ведомственных силовиков виноват показал Нюрнбергский трибунал.

      Кстати, в октябре 1946"ss".
      тогда признали преступной организацией.

      Украинская дивизия "галичина" входила в 14 греннадерскую дивизию "ss".

      Вот и все, что надо понимать, почему народ России и Беларуси не одобрил реинкарнацию мифов о "героях укро национализма".
  14. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 10:38
    0
    Видать от кокса энергия прёт,движения хочется, вот и играет в солдатиков
    1. sniperino
      sniperino Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: DeGreen
      Видать от кокса энергия прёт,движения хочется, вот и играет в солдатиков
      От кокса морда была бы жизнерадостной или напуганной. Не подходит в лихую годину для сурового главкома. Возможны энергетики из группы опиатов, либо раздельное употребление наркоты для частной и публичной жизни.
  15. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:50
    0
    Теперь ход за военными украины, должны понять что не воюют, а являются разменной монетой в политических играх. Где там местный Клаус фон Штауффенберг.
    1. ruha
      ruha Сегодня, 14:04
      0
      Бесполезное занятие. Кто осмелится пикнуть, сразу будет заклеймен в поддержке Путина и трусости.
  16. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 11:04
    +1
    Мне вот интересно , вояки украинские сколь долго этого упыря терпеть будут ? Он же их в могилу за собой всех утянет. Когла они его на кол посадят уже или хотя бы нам для трбунала выдадут? Или ОФИЦЕРОВ там совсем не осталось ... Долг , совесть, честь в конце концов. Не? Не слышали ?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    Британский обозреватель: Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению офицеров Генштаба
    кто в кукуево хозяин?
    какой приду/Р\ок тот "хозяин", это дело десятое.
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:34
    0
    Дело в том что Запад на Украине решает ряд проблем и в достижении, одной у них явный успех.Надо оторвать русских от украинцев ,разрушить вековые отношения. А как это сделать ,как не через кровь .Разговор идет о жертвах в районе 200 000 военнослужащих.А это семьи , родственники и получается что мы наживаем себе врага.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:04
      0
      врагов придется уничтожать, 10 лет мирной жизни хватит чтобы потери забылись
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Nastia Makarova
        врагов придется уничтожать, 10 лет мирной жизни хватит чтобы потери забылись

        10 лет - слишком мало.
        После ВОВ 77 лет прошло, а мы ведь помним.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:05
          0
          так помнить одно а мстить другое? много ли было мести у солдата после Победы?
  19. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:53
    0
    Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС
    Ага, "Зеленский хотел". Зеленский похоже только одно хочет - вылезти живым из этой ситуации.
    ---
    Приказ о наступлении англосаксонский, а не Зеленского.
    Потому что "ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС" - и это главное.
    Блицкриг задумывали не мы, а англосаксы.
    Европейцев уговорили на санкции против России только через гарантии, что к осени Россия рухнет и газ европейцам достанется по дешевке.
    Россия от санкций не рухнула, а вот ЕС начинает рушится.
    У ЕС возникают вопросы к англосаксам. Типа, "а где обещанный дешевый газ?"
    ---
    Хоть какая то "перемога" под Херсоном, захват ЗАЭС похоже должны были выступить детонатором протестных выступлений в России, типа "куда смотрели, что делали, путинслил ?"
    И как то обнадежить ЕС.

    Но вот только что то пошло не так.
  20. Horus
    Horus Сегодня, 12:01
    0
    Его советник это порошок и деньги на него. Ещё и сустаноном обкололся, что бы ручки подкачать. Теперь ни кого не слушает в химическом угаре.
  21. Hagen
    Hagen Сегодня, 12:06
    -1
    Фокс далее пишет:
    "Путин хочет утвердить возрождающуюся Россию в Восточной Европе с помощью военного насилия, начиная с Украины....."
    Впрочем, и здесь британский обозреватель, по содержанию высказывания, недалек от истины.

    Ну, да. Недалек. Если сменит фамилию Путина на Зеленского. Это Зеленский своим насилием, обстрелом мирного населения формально собственной страны, придает ему моральную силу на переход под юрисдикцию России. По сути Зе выполняет нашу задачу, причем наиболее эффективным образом. Если нам для перековки "щирого украинца" в убежденного россиянина понадобилось бы промывание мозгов наверное даже не в одно поколение, то Зеленский эту задачу "на раз" решает парой залпов по ним из арты или Хаймарсов.
    1. SklochPensioner
      SklochPensioner Сегодня, 16:20
      -1
      Цитата: Hagen
      Недалек. Если сменит фамилию Путина на Зеленского.

      Неудачный пассаж. Сам-то понял, что ляпнул
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: SklochPensioner
        Сам-то понял, что ляпнул

        Вы, точно, не поняли. Поэтому перевожу на доступный... Нанося артиллерийские удары по мирняку в Херсоне, например, Зеленский укрепляет в них решимость голосовать на будущем референдуме за переход в Россию. Тем самым именно киевский режим способствует приходу России к имперским границам. Таким образом, как бы это цинично ни звучало, обстрел со стороны ВСУ занятых нашими войсками городов, не нанося фатального ущерба, работает в пользу целей, преследуемых Россией.
  22. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:32
    0
    Цитата: bouncyhunter

    Э-э-э , нет ! Националюги и бенедеровцы - верх айсберга . yes
    Совершенно верно! Бандеровцы - кукловоды буратины-Зеленского, но сами они - марионетки британской империи.
  23. SklochPensioner
    SklochPensioner Сегодня, 16:17
    0
    До мелкобритов что-то начинает доходить)
  24. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:18
    0
    Он послал своих людей на бойню