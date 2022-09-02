Британский обозреватель: Зеленский отдал приказ о наступлении на Херсон вопреки мнению офицеров Генштаба

Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС

Путин хочет утвердить возрождающуюся Россию в Восточной Европе с помощью военного насилия, начиная с Украины. Он не проявляет никаких признаков отказа от идеи снова превратить Россию в европейскую военную силу, попутно уничтожив независимую Украину.