Американские эксперты призвали США передать Украине ракеты ATACMS для поддержки «долгожданного наступления» ВСУ

Соединенные Штаты должны поставить Украине дальнобойные ракеты, способные наносить удары в глубину обороны противника, тем самым поддержать "долгожданное" контрнаступление украинской армии. Об этом пишут американские эксперты в статье для издания Defense News.
Украина наконец-то предприняла попытку разбить российские войска, перейдя в наступление на юге страны. Задачей США является поддержка Киева поставкой дальнобойных ракет, предоставив ВСУ возможность наносить удары по целям в глубине обороны российской армии. Для этого Вашингтон должен передать Украине тактические баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), которые применяются с уже переданных комплексов HIMARS, требуют авторы статьи.
По мнению экспертов, данными ракетами украинская армия сможет поражать военные объекты российской армии на территории Донбасса и Крыма, так как они являются украинскими. Дальность в 300 км позволит наносить удары по железнодорожным мостам, путям снабжения, логистическим центам, складам и хранилищам, а также по комплексам С-300 и С-400 и военно-морским базам российского ВМФ.
При этом авторы призывают не обращать внимания на предупреждение России о недопустимости передачи Украине высокоточных ракетных комплексов, способных бить по территории России. По их убеждению, США уже поставляют разнообразное оружие Киеву, а Россия никак на это не реагирует, только "бряцает оружием". При этом Киев показал себя "ответственным" пользователем американских вооружений и может использовать ракеты ATACMS "более эффективно".
Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты
- утверждают эксперты
Ранее американский отставной генерал Марк Арнольд призвал Вашингтон поставить Киеву дальнобойные ракеты, способные наносить удары вглубь территории России.