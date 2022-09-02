Военное обозрение
Войти Регистрация

Американские эксперты призвали США передать Украине ракеты ATACMS для поддержки «долгожданного наступления» ВСУ

50

Соединенные Штаты должны поставить Украине дальнобойные ракеты, способные наносить удары в глубину обороны противника, тем самым поддержать "долгожданное" контрнаступление украинской армии. Об этом пишут американские эксперты в статье для издания Defense News.


Украина наконец-то предприняла попытку разбить российские войска, перейдя в наступление на юге страны. Задачей США является поддержка Киева поставкой дальнобойных ракет, предоставив ВСУ возможность наносить удары по целям в глубине обороны российской армии. Для этого Вашингтон должен передать Украине тактические баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), которые применяются с уже переданных комплексов HIMARS, требуют авторы статьи.

По мнению экспертов, данными ракетами украинская армия сможет поражать военные объекты российской армии на территории Донбасса и Крыма, так как они являются украинскими. Дальность в 300 км позволит наносить удары по железнодорожным мостам, путям снабжения, логистическим центам, складам и хранилищам, а также по комплексам С-300 и С-400 и военно-морским базам российского ВМФ.

При этом авторы призывают не обращать внимания на предупреждение России о недопустимости передачи Украине высокоточных ракетных комплексов, способных бить по территории России. По их убеждению, США уже поставляют разнообразное оружие Киеву, а Россия никак на это не реагирует, только "бряцает оружием". При этом Киев показал себя "ответственным" пользователем американских вооружений и может использовать ракеты ATACMS "более эффективно".

Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты

- утверждают эксперты

Ранее американский отставной генерал Марк Арнольд призвал Вашингтон поставить Киеву дальнобойные ракеты, способные наносить удары вглубь территории России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:53
    +9
    Нужно довести до партнеров, что страна , передавшая такое оружие- БР с дальностью в 300км...получит такую же ракету в своему объекту в ЕС. В таком же количестве.
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter Сегодня, 09:56
      +5
      Цитата: Zaurbek
      получит такую же ракету в своему объекту в ЕС. В таком же количестве.

      Жирным дядькам за лужей пофиг на своих джи-ар , которые сдохнут в ЕС . Они их уже списали ...
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:59
        +2
        Там есть масса логистики, которая работает на Украинские поставки в Польше...аэродромы, к примеру с массой транспортников. Прилетела БР, получите к себе. Можно списать на ЛДНР.....пусть потом с ними переговоры ведут.
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter Сегодня, 10:06
          +2
          Так ведь до "ястребов" в фашингтоне один фиг не долетит . Потому им и накласть с прибором и на ЕС , и на собственных солдат .
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 10:09
            +3
            Зато будет польза ..с нарушением логистики в Польше.
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter Сегодня, 10:10
              +1
              Цитата: Zaurbek
              Зато будет польза ..с нарушением логистики в Польше

              В таком ракурсе - однозначно "да !" drinks
        2. мушкетон64
          мушкетон64 Сегодня, 12:13
          0
          Ракеты HIMARS наводятся по GPS. Не могу понять -- почему наши системы РЭБ не могут повлиять на ее работу и сделать невозможным точное наведение этих ракет хотя бы в СВОЕМ воздушном пространстве?
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 13:42
            +2
            Возле конкретной цели заглушить можно, " на районе" нельзя...и GPS. датчик дублируются инерциальными системами наведения...весьма точными.
            1. мушкетон64
              мушкетон64 Сегодня, 14:08
              0
              Понял. Я как раз и имел ввиду, что такие станции необходимо размещать рядом с наиболее важными объектами. Например, Крымский мост. Насколько я читал, что инерциальные системы наведения уступают по точности всем другим и их используют для выведения средств поражения, как Вы отметили, " на район"( или на "квадрат"), а дальше они переключаются на более точные. Если заглушить наведение ракет HIMARS по GPS, то их точность значительно упадет и, соответственно, вероятность поражения объекта тоже.
              1. Zaurbek
                Zaurbek Сегодня, 14:26
                +1
                Не факт...Ракета будет лететь "до последнего" по спутнику....и ИНС доветет ее до места точно. Какой радиус у глушилки? ну 1 км.....Вот БР будет лететь к известным координатам отвесно вниз...и на высоте 1км ИНС ее и доведет до цели.
                1. мушкетон64
                  мушкетон64 Сегодня, 15:10
                  0
                  Так воздействовать нужно не на ракету, а на спутник.
                  Какой радиус у глушилки? ну 1 км.

                  Согласно информации, размещенной на сайте «КБ Радар» (Республика Беларусь), его специализацией, в частности, является разработка и производство комплексов «помех пользователям глобальных спутниковых навигационных систем, исключающих выполнение ими своих навигационных задач (например, срыв наведения высокоточных крылатых ракет на цели)».
                  Одним из таких комплексов является «Оптима-3» — комплекс радиопомех приемникам системы глобальной радионавигации GPS. Он предназначен для того, чтобы нарушать в заданной зоне радионавигацию потребителей системы GPS (авиационных средств, высокоточного оружия, систем управления оружием и т.п.).
                  В состав «Оптимы-3» входит 9 комплектов передатчиков помех и автоматизированная система управления ими. Малые габариты и небольшой вес передатчиков помех обеспечивают их оперативное размещение и смену позиций на выбранных высотных объектах (вышках мобильной связи, радиосвязи, телевизионных ретрансляторов, высотных зданиях и специальных мачтах).
                  На дальности до 100 км такими передатчиками создается сплошное помеховое поле, что затрудняет обнаружение и поражение отдельных передатчиков, причем стоимость передатчиков значительно ниже стоимости средств их поражения.
                  Помимо стационарных генераторов помех, «КБ Радар» разрабатывает мобильные передатчики помех типа «Туман» и «Туман-2» для размещения на БПЛА и вертолетах. Такие передатчики предназначены для формирования и излучения помех, подавляющих работу навигационных приемников систем GPS и ГЛОНАСС («Туман»), мобильных аппаратов пользователей космической радиосвязи систем Inmarsat, Iridium («Туман-2»).
                  Передатчик «Туман» используется для генерации и излучения помех оптимальной структуры на двух частотах системы GPS (L1 и L2) или (и) в двух диапазонах частот систем ГЛОНАСС (L1 и L2), передатчик «Туман-2» — в диапазонах частот систем Inmarsat, Iridium. Передатчики обоих типов могут быть размещены на БПЛА и вертолетах различных типов. Радиус зоны подавления — 100 км.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:56
      -3
      Цитата: Zaurbek
      Нужно довести до партнеров, что страна , передавшая такое оружие- БР с дальностью в 300км...получит такую же ракету в своему объекту в ЕС. В таком же количестве.

      Они уже поняли, что все угрозы и предупреждения пустой звук.
      Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:03
        +1
        Цитата: lis-ik
        Цитата: Zaurbek
        Нужно довести до партнеров, что страна , передавшая такое оружие- БР с дальностью в 300км...получит такую же ракету в своему объекту в ЕС. В таком же количестве.

        Они уже поняли, что все угрозы и предупреждения пустой звук.
        Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты

        Ну вот и дождались дальнобойных "Хаймарсов". Тактическое ЯО всё ближе?
        22 сентября 2016 года палата представителей Конгресса США утвердила закон "О поддержке стабильности и демократии на Украине". [...] Как сообщило Посольство Украины в США, закон запрещает Вашингтону признавать вхождение Крыма в состав России. Также в законе идёт речь о возможности поставки Украине летального оборонительного оружия.


        300 километров - это Симферополь, Севастополь, Крымский мост, Липецк, Смоленск.
        Как там насчёт нашей настоелозившей "озабоченности"?
        1. VladMirU
          VladMirU Сегодня, 14:17
          0
          Останется только "еще более озаботиться". На остальное - увы.
    3. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Нужно довести до партнеров, что страна , передавшая такое оружие- БР с дальностью в 300км...получит такую же ракету в своему объекту в ЕС. В таком же количестве.

      Не надо ничего доводить. Надо просто (для начала) расхреначить американские военные базы в Сирии.
      *****
      Верится, что в первый "Сармат" уже ввели координаты целей.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:01
        0
        В САР расклад не в нашу пользу....там кругом американских баз куча.
        1. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 10:12
          +1
          Цитата: Zaurbek
          В САР расклад не в нашу пользу....там кругом американских баз куча.

          А сами США прямо под боком у Сирии... wassat
          Хорошо, что такие люди, как Ын учили географию и не стали пугаться в своём полушарии. Приятно осознавать, что безграмотные талибы заставили США убраться из региона...
          Только Россия, позиционируя себя ядерной супердержавой стесняется адекватных ответов по центрам принятия решения... crying
          Почти по АСГ:
          Одна лишь я своих ответов трушу,
          Поэтому меня всегда трясут, как грушу...
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 10:20
            0
            В САР наши силе не способны на что то больше, чем гонения ИГИЛовцев....там силы не те. И два конфликта сразу - избыток для современной РФ.
            1. yuriy55
              yuriy55 Сегодня, 10:43
              -2
              Цитата: Zaurbek
              В САР наши силе не способны на что то больше

              Именно поэтому я не раз высказывал мнение, что пора переводить ВПК на работу в три смены, обеспечивая армию достаточным количеством необходимого вооружения.
              Что касается: "разхреначить" американские военные базы в Сирии, полагаю, пары Ту-22 м будет достаточно.
              нанесение ракетных ударов тремя крылатыми ракетами типа Х-22, в диапазоне высот полёта носителя от 1000 м до практического потолка по радиолокационно видимым и невидимым целям, с максимальной дальностью пуска до 300 км (600 км по площадной цели).
              1. Zaurbek
                Zaurbek Сегодня, 11:02
                0
                Они не долетят
                1. yuriy55
                  yuriy55 Сегодня, 11:18
                  0
                  Цитата: Zaurbek
                  Они не долетят

                  Если турки не пропустят, остаётся:
                  Цитата: NKT
                  Надо Сирии передать Искандеры и пусть ударят по базам США. Посмотрим на вой, который поднимется.
    4. NKT
      NKT Сегодня, 09:58
      +6
      Надо Сирии передать Искандеры и пусть ударят по базам США. Посмотрим на вой, который поднимется.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:00
        +2
        Искандер нужно передать в ЛДНР.
    5. Commodore Arctic
      Commodore Arctic Сегодня, 10:55
      0
      у нас "Искандер" - пуляет на 500км - так что ... "наградим" в очередной раз "объекты принятия решений" - без проблем!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    +1
    Когда брит начнут не плачьте на тупую бритву.....
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:03
    0
    Ик...ик...ик...иксперты выпили и призвали. Когда протрезвеют - для них все печально кончится.
  4. Altmann
    Altmann Сегодня, 10:04
    +1
    Настал момент, когда можно отступать или, и это правильно, готовить контратаки на технической основе. Я бы не пожертвовал ракетами и ракетами ради солдат, но пожертвовал бы технологиями. Однако Запад пишет, что у вас уже есть только 45% Искандеров и 20% средних ракет. Кто-то должен ошибаться, докажите им это, трупы должны кататься по месту приземления ракеты, разорванные на части. am
    1. Комментарий был удален.
      1. Amper
        Amper Сегодня, 10:33
        -2
        Не забываем про танковый биатлон и парад военных оркестров! soldier
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 14:06
          0
          Цитата: Amper
          Не забываем про танковый биатлон и парад военных оркестров! soldier

          Вы ж не забыли ! А остальным понятно , что в стране идёт не смотря ни на что , обычная армейская жизнь ... Учения , СВО , и парад оркестров ... А Вы , что желаете , что бы все посыпали себе голову пеплом ? Как укросвидомые небратья ? Россия живёт , воюет , учится , проводит парады военных оркестров , строит дороги , заводы , школы , бассейны , самолёты и корабли . Да и на танковый биатлон в разорванную в клочья Россию приехало
          Танковый биатлон 2022: Участники
          Абхазия Абхазия Азербайджан Азербайджан
          Армения Армения Беларусь Беларусь
          Венесуэла Венесуэла Вьетнам Вьетнам
          Зимбабве Зимбабве Иран Иран
          Казахстан Казахстан
          Киргизия Киргизия Китай Китай
          Лаос Лаос Мали Мали
          Монголия Монголия Мьянма Мьянма
          Россия Россия Сирия Сирия
          Судан Судан Таджикистан Таджикистан
          Узбекистан Узбекистан Южная Осетия Южная Осетия
          1. VladMirU
            VladMirU Сегодня, 14:24
            -1
            И что ? Сегодня - да, оркестры. А завтра ?????
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 14:59
              0
              Цитата: VladMirU
              И что ? Сегодня - да, оркестры. А завтра ?????

              А завтра , Вам, вручат повестку из военкомата и Вы , сможете проявить себя на поле боя , а не на страницах интернет издания . hi К слову , я уже сполна свой долг перед Родиной выполнил . Призыву не подлежу . Возраст .
          2. Amper
            Amper Сегодня, 15:55
            0
            Советую почитать не шойгу-конашенко-реляции, а весточки с фронта из окопов, особенно из ДНР.. Энтузиазм сразу пропадет. И не забудьте помочь народной милиции не словом, а посильным переводом. Там просто беда, без слез читать не возможно.
        2. VladMirU
          VladMirU Сегодня, 14:22
          -1
          .....да-да и "земляным червяком"(Маугли)
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:04
    +1
    Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты
    Чуваки жаждут остроты, значит? Эдакого перчика... А если это произойдет, что тогда? Назад не отмотаешь.
  6. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 10:07
    +1
    Втягивают в конфликт с НАТО. Может и втянут. Только захотят ли европейцы за другие страны помирать? Французам плевать на немцев, немцем плевать на поляков, на прибалтов вообще плевать абсолютно всем, и т.д и т.п.
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 14:27
      0
      Слишком много демагогии и тряски от страха- а может?, а захотят?....
  7. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 10:08
    -3
    К сожалению нашему правительству относительно плевать на жителей восточной Украины и Крыма, Европа поставила кучу оружия для уничтожения населения, каждый день умирают десятки мирных жителей. Бендеровцы развернули настоящий террор, и бомбят не жалея боеприпасов. А все что делает наше правительство это гавкает в ответ. Жизнь Русского гражданина ничего не стоит. Вчера вот уничтожили часть МЧС, а в ответ тишина.
  8. инженер74
    инженер74 Сегодня, 10:13
    0
    Для этого Вашингтон должен передать Украине тактические баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), которые применяются с уже переданных комплексов HIMARS, требуют авторы статьи.

    А когда эти ракеты не принесут желаемого результата будут вопить "Дайте Украине ЯО!"?
    И, в итоге, зададутся сокраментальным вопросом "А нас за шо???" на фоне ядерных грибов над Вашингтоном... request
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 14:30
      0
      Что? Первыми ? По Вашингтону ? Путин ? Фантазер........
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 15:02
        0
        Я просто опустил шаги эскалации...
        Их не так много осталось, если "фантазия" осталась, то поймёте сами! hi
  9. Amper
    Amper Сегодня, 10:25
    -3
    Имея обширный опыт молниеносных и сокрушительных ответов кремля по центрам и законным целям, а также неиссякаемую массу озабоченности и предупреждений об адекватных ответах, помноженную на гуманные способы ведения боевых действий (с учетом осознанного замедления), с этими поставкми западные партнеры и коллеги нарываются на продолжение выше названных действий. Все равно и кремль, и рублевка для них будут недосягаемы (более 600км), они в домике! soldier
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:28
    -1
    на территории Донбасса и Крыма, так как они являются украинскими. Дальность в 300 км
    fool Что мелочитесь, дайте чтобы до Москвы дотянулись, они вдарят, там с головкой порядок, только доллары не забывай отгружать. request Ведь, вдарим по штабам... foolИ не только по укропским....
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    0
    Украина наконец-то предприняла попытку разбить российские войска
    А почему помалкивают чем эта попытка с 29.08 - 01.09. завершилась?
    Реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты
    Американцы желают поострее поэтому откровенно хамят. Значит настало время не предупреждать, а действовать.
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 14:36
      0
      Давно пора. И начинать надо с Жешуа.
  12. лесовозник
    лесовозник Сегодня, 10:43
    0
    Наступить уринцы могут только в коровяк
  13. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 10:48
    -1
    Многие пишут что мы должны ответить военной эскалацией, это немного глупо. Помимо ракет, Европа может начать поставки самолётов и ПВО. Нужно действовать в другом ключе. Первый этап, это обвинить страны Европы в исторических вторжениях в Россию. В первую мировую Европа травили нас газом. Во вторую мировую Европа жгла нас в печах. Нужно выставить Европейцев виноватыми перед мировым сообществом, что расширение НАТО на восток имеет цель напасть на Россию. После, заявить о выходи из ограничений по развертыванию ядерного оружия, за нарушение НАТО с 1991 года, мы за каждую новую страну в нато будем разворачивать дополнительно 500 боеголовок. США это не понравится, наверняка заявят что развернут оружие где нибудь в Польше. Это даст повод России обвинить США в нападении, что США нарушают договор о нераспространении ядерного оружия, в связи с чем Россия меняет ядерную доктрину на упреждающий удар, Россия не будет ждать когда ядерные ракеты окажутся в Польше или Финляндии, а нанесет удар заранее. После того как ракеты будут развернуты, и доктрина изменена, в случае продолжения поставок оружия, можно будет начать гибридную войну с нефтегазовыми трубами из Норвегии в Европу, небольшие диверсии в нейтральных водах. Эту войну можно выиграть только в экономике, нанеся максимальный урон жителям Европы. Что касается самой Украины, то уже давно нужно стереть администрации, или как вариант ударить по западным Бендеровцам, отрубив свет и газ, через месяц сами снесут правительство.
  14. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 11:09
    0
    Амерканские эксперты готовы трансформироваться в радиоактивный пепел и рассеяться над великим западом? Или все таки нет
  15. Horus
    Horus Сегодня, 12:09
    0
    Конечно можно расчехлить Штаты, ЕС и весь мир в труху. Может сначала начать с насыщения средствами ПВО всю линию соприкосновения? Закончить эту порочную практику с гозакупками, сроками и откатами, а пока поработать для : "Все для победы", а зарабатывать потом? Химеры опасное оружие и враг увидел его потенциал.
  16. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 12:20
    0
    вонючие, думают что сидя за большой лужей, они вне досягаемости.
  17. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 16:12
    0
    Да Путин нарисует ещё одну "красную линию" на пороге своего бункера. Его "грозные" предупреждения вызывают только издевательский смех на западе. Болтовня это всего лишь болтовня.