В Киеве уже недовольны миссией МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. По словам украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона хочет превратить миссию МАГАТЭ в своего рода бесполезную экскурсию.При этом не стоит забывать, что члены миссии МАГАТЭ отправились на АЭС в Запорожье не через Москву, как того хотела российская сторона, а через Киев, на чем настаивала Украина. И перед этим сам Зеленский поездку с Гросси и обсуждал. Тогда о бесполезности миссии глава киевского режима почему-то не говорил.Зеленский заявил накануне, что, несмотря на договорённость с руководителем МАГАТЭ Рафаэлям Гросси о том, что сотрудников МАГАТЭ должны сопровождать иностранные и украинские журналисты, этого не случилось. По его словам, Россия организовала на АЭС «массовку своих пропагандистов», а сотрудники МАГАТЭ не отстояли возможность нахождения рядом представителей независимых СМИ.Украинский президент выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сделает «правильные» выводы по результатам поездки в Энергодар. Зеленский подчеркнул, что необходимо добиваться демилитаризация территории Запорожской АЭС, т.е. российские военные должны покинуть её. Видимо, туда сразу же должны войти, по логике Киева, украинские военные. Косвенно это подтверждается попытками атаковать Энергодар украинским десантом накануне. Не вышло. Десант был уничтожен. И именно после этого в адрес миссии МАГАТЭ и полилась критика от киевского режима.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вообще назвал поведение представителей международных организаций и посреднических миссий непрофессиональным и трусливым. По его мнению, миссия МАГАТЭ провела быструю необъективную экспертизу в угоду России. Видимо, киевский режим всерьёз обеспокоен тем, что на ЗАЭС останутся 5 членов МАГАТЭ, которые будут продолжать мониторинг. В таких условиях вести обстрелы станции для украинской армии крайне проблематично.