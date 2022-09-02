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После разгрома украинского десанта в Энергодаре офис Зеленского раскритиковал посетившую ЗАЭС миссию МАГАТЭ

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В Киеве уже недовольны миссией МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. По словам украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона хочет превратить миссию МАГАТЭ в своего рода бесполезную экскурсию.


При этом не стоит забывать, что члены миссии МАГАТЭ отправились на АЭС в Запорожье не через Москву, как того хотела российская сторона, а через Киев, на чем настаивала Украина. И перед этим сам Зеленский поездку с Гросси и обсуждал. Тогда о бесполезности миссии глава киевского режима почему-то не говорил.

Зеленский заявил накануне, что, несмотря на договорённость с руководителем МАГАТЭ Рафаэлям Гросси о том, что сотрудников МАГАТЭ должны сопровождать иностранные и украинские журналисты, этого не случилось. По его словам, Россия организовала на АЭС «массовку своих пропагандистов», а сотрудники МАГАТЭ не отстояли возможность нахождения рядом представителей независимых СМИ.

Украинский президент выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сделает «правильные» выводы по результатам поездки в Энергодар. Зеленский подчеркнул, что необходимо добиваться демилитаризация территории Запорожской АЭС, т.е. российские военные должны покинуть её. Видимо, туда сразу же должны войти, по логике Киева, украинские военные. Косвенно это подтверждается попытками атаковать Энергодар украинским десантом накануне. Не вышло. Десант был уничтожен. И именно после этого в адрес миссии МАГАТЭ и полилась критика от киевского режима.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вообще назвал поведение представителей международных организаций и посреднических миссий непрофессиональным и трусливым. По его мнению, миссия МАГАТЭ провела быструю необъективную экспертизу в угоду России. Видимо, киевский режим всерьёз обеспокоен тем, что на ЗАЭС останутся 5 членов МАГАТЭ, которые будут продолжать мониторинг. В таких условиях вести обстрелы станции для украинской армии крайне проблематично.
Автор:
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77 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 10:22
    +6
    Ну всё правильно, ведь провокация не удалась, надо было МАГАТЭ развернуться и уехать laughing
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 10:28
      +31
      Что-то недосогласовпли, бывает..
      1. navigator777
        navigator777 Сегодня, 10:45
        +4
        Усе так и було laughing
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 11:58
        +1
        Цитата: laws70
        Что-то недосогласовпли, бывает..

        ..............
        ..............
        В доме,
        Который построил Джек! (с) yes
      3. роман66
        роман66 Сегодня, 12:01
        +1
        на ЗАЭС останутся 5 членов МАГАТЭ, которые будут продолжать мониторинг.

        там есть и смелые ребята!
      4. Роман Бубнов
        Роман Бубнов Сегодня, 13:49
        +1
        А вот это уже похоже на реальный план действия Зелебобы по ситуации на ЗАЭС
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:18
      0
      "По его мнению, миссия МАГАТЭ провела быструю необъективную экспертизу в угоду России."
      ****************************************************************************
      Т.е. киевский клоун огорчён тем, что Гроссии не озвучил "ясных и недвусмысленых" выводов инспекции, ещё до посещения ею ЗАЭС...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:22
    +4
    После разгрома украинского десанта в Энергодаре офис Зеленского раскритиковал посетившую ЗАЭС миссию МАГАТЭ
    А что офису остается делать?.... Он же ОФИС Зеленского, тупой, как офис Зеленского. fool
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:49
      +3
      сотрудники МАГАТЭ не отстояли возможность нахождения рядом представителей независимых СМИ.
      Это украинские то СМИ независимые? fool
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:19
        +1
        Цитата: marchcat
        сотрудники МАГАТЭ не отстояли .....представителей независимых СМИ.
        fool

        lol а сотрудники МАГАТЭ и не должны из-за журнашлюшек нацистских бодаться. Не их это дело. Не для того ехали, что бы беспокоиться о всяких шпионах
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 16:46
      +1
      Какой президент, такой и офис. Нюхают однака пыль Колумбийских дорог.
  3. laws70
    laws70 Сегодня, 10:24
    +7
    В Кремле было известно о планах ГУР ВСУ воспользоваться приездом миссии МАГАТЭ и провести высадку десанта, чтобы попытаться захватить ЗАЭС и делать сутки заявления, что это российский спецназ. При идеальных условиях работы ДРГ, просчитывали задачу взять в заложники саму миссию и удерживать на заминировании АЭС, предъявляя требования о полном выводе российских войск на территорию Крыма.

    План операции и часть инструкторов привёз с собой Борис Джонсон как дембельский аккорд своего премьерства, однако в случае успеха ГУРа, он бы отказался передать власть, ссылаясь на международное ЧП, грозящее катастрофой планетарного масштаба.

    Может и фейк, но выглядит вполне себе..
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 10:31
      +2
      От нагличанки можно ожидать всего hi
      1. bouncyhunter
        bouncyhunter Сегодня, 11:01
        +4
        Дима hi
        Цитата: dmi.pris
        От нагличанки можно ожидать всего

        Но только не хорошего . stop
    2. fiv
      fiv Сегодня, 10:37
      +1
      Приятно рассуждать о мыслях умного, светлого человека и купаться в лучах его интеллекта и благодатности. Рассуждать о том, что движет этими упы рями и что они, сUки, еще могут придумать, можно только из-за чувства служебного долга и за зарплату. Ну и трудная же работа у аналитиков.
    3. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 10:40
      -8
      Может и фейк, но выглядит вполне себе..

      А по мне так полный бред. План никакой и можно обойтись для реализации без именно этой станции, любая другая будет ничем не хуже.
      1. kot711
        kot711 Сегодня, 10:51
        +5
        любая другая будет ничем не хуже.,, Какая еще украинская АЭС, находиться под контролем войск РФ?
        1. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 11:05
          -4
          Какая еще украинская АЭС, находиться под контролем войск РФ?

          Любую можно взорвать, а вину сваливать на ДРГ из России это даже проще и доказательств можно заранее насыпать станция я то до самого взрыва будет находится под контролем.
          1. -Paul-
            -Paul- Сегодня, 11:39
            +3
            Про "взорвать" - вы в своём уме?! Даже у украинцев задача не взорвать, а шумиху поднять.
            1. Алекс2048
              Алекс2048 Сегодня, 11:51
              -2
              Даже у украинцев задача не взорвать, а шумиху поднять.

              Даже для шумихи любая другая лучше чем ЗЭАС. Любая станция всегда из-за своей режимности это ограниченный контингент людей, отсутствие прессы и все что ввозится и вывозится охраняется. Привезти трупов военных из РФ и изображать вокруг них. Можно всё обыграть и отрепетировать до мелочей. Инфу выдавать дозировано. Улик тоже привезти хоть на целую армию.
              1. ДымОк_в_дЫмке
                ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:54
                +1
                Ваши опасения считаю вполне обоснованными. hi
        2. Сергей Куликов_3
          Сергей Куликов_3 Сегодня, 12:03
          -2
          А российские станции и другие объекты вы не рассматриваете?
      2. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 10:54
        +3
        На любую другую комиссия МАГАТЭ не приезжала, Россией не контролировалась и украинцами не обстреливалась, вот такое стечение обстоятельств.
        1. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 11:06
          -3
          На любую другую комиссия МАГАТЭ не приезжала, Россией не контролировалась и украинцами не обстреливалась, вот такое стечение обстоятельств.

          Оно только в минус такому плану.
          1. Борил
            Борил Сегодня, 11:55
            -6
            Оно только в минус такому плану.

            Одни только минусы, нет ни один плюс для украинцах. Так что, вероятно фейк, да и никие доказательства не представленно в потверждении твердения, что "десанты" было.
            Плюсы одинственно для России, посколько так можно заявить перед МАГАТЕ, что "вот видите ли, противник пытается взять АЭС, щурмует, а мы сдесь охраняем станции".
            1. Алекс2048
              Алекс2048 Сегодня, 13:11
              +1
              да и никие доказательства не представленно в потверждении твердения, что "десанты" было.

              Гугл Вам в помощь там полно всего в том числе и доказательств.
              можно заявить перед МАГАТЕ, что "вот видите ли, противник пытается взять АЭС, щурмует, а мы сдесь охраняем станции".

              России это вообще не нужно от слова совсем. Да и МАГАТЭ не интересно это. Читайте чем занимается эта организация.
            2. ruha
              ruha Сегодня, 13:17
              +2
              Глупо вызывать МАГАТЭ если сам виноват!
    4. sniperino
      sniperino Сегодня, 11:01
      +3
      Цитата: laws70
      захватить ЗАЭС и делать сутки заявления, что это российский спецназ. При идеальных условиях работы ДРГ, просчитывали задачу взять в заложники саму миссию и удерживать на заминировании АЭС, предъявляя требования о полном выводе российских войск на территорию Крыма.
      Захватить тихо, незаметно? Или после боя с Росгвардией, оснащённой тяжёлой техникой, объявить себя российским спецназом, а потом требовать вывода российских войск на территорию Крыма? Так себе версия, даже для Украины.
    5. макс702
      макс702 Сегодня, 11:29
      +6
      Как можно захватить крупнейшую АЭС в европе силами в две сотни человек? Причем не в мирное время когда все на расслабухе ,а во время БД с применением всего и вся и наличии большой группы войск противника на объекте с абсолютным преимуществом в воздухе и прочим чисто военным фактором? Вот кто это план придумывал? На что надеялись? За чем это шапито?
      1. Борил
        Борил Сегодня, 12:00
        -7
        Вот кто это план придумывал? На что надеялись? За чем это шапито?

        Возникает вопрос - а имелось ли план, и было ли вообще десанты? Где доказательства?
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:07
          +1
          Цитата: Борил
          Возникает вопрос - а имелось ли план, и было ли вообще десанты? Где доказательства?

          Доказательства появятся, ждите.
          И не только со стороны России появятся.
    6. Сергей Куликов_3
      Сергей Куликов_3 Сегодня, 12:22
      0
      Выглядит как "Сказка о рыбаке и рыбке", начатая с эпизода о владычице морской, корыто, избу и пр. пропустили, осталось только МАГАТЭ на посылках и мечта про вывод ВС РФ с Крыма и Донбасса.
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 10:27
    +4
    В немецких СМИ нигде не говорят , кто конкретно обстреливает станцию .
    Кто немного думать может , сам понимает что к чему .
    И что установила об обстрелах это комиссия .
    Понимаю , сказать прямо кто виновен , ну просто нельзя . Лучше промолчать .
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: Кузнец 55
      Понимаю , сказать прямо кто виновен , ну просто нельзя

      Поэтому и оставили на пару-тройку дней комиссию, возможно они и успеют определить откуда летят снаряды. laughing
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:20
        +1
        Цитата: AlexVas44
        возможно они и успеют определить откуда летят снаряды.

        "А почему сразу не обвинили Россию? Почему не гарантировали миротворцев?" - грозно и недовольно вопрошает Зеленский и ставит большой минус МАГАТЭ! )))
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:28
    +6
    По словам украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона хочет превратить миссию МАГАТЭ в своего рода бесполезную экскурсию.

    Бесполезная для Киева?
    Понимаю, не оправдали доверия...
    Так ещё время есть - на обратном пути накрыть артой и обвинить Россию. А там пусть, кому охота, разбирается - чего они там на ЗАЭС накопали.
    Да и разбираться-то никто не будет - как ВВС и CNN покажут, так и будет.
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 10:42
      +2
      А там пусть, кому охота, разбирается - чего они там на ЗАЭС накопали.

      А чего они там могут для своего официального ответа накопать?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Алекс2048
        А там пусть, кому охота, разбирается - чего они там на ЗАЭС накопали.

        А чего они там могут для своего официального ответа накопать?

        ВВС и CNN скажут, что накопали "Россия виновата. За то Россия их и угробила".
        А что на самом деле видели - про то никто не узнает даже если они без проблем доберутся до ООН. Запад давно уже слышит то, что хочет услышать.
        Вспомните МН-17 - ещё обломки до земли не долетели, а уже "Россия виновата".
    2. Эмиль
      Эмиль Сегодня, 10:53
      +2
      Я думаю что 'уходить' они будут через территорию России … И будут визги,вопли,стоны что Россия их на это принудила силой.
      1. ruha
        ruha Сегодня, 13:19
        +1
        Уже уехали через Киев
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Так ещё время есть - на обратном пути накрыть артой и обвинить Россию. А там пусть, кому охота, разбирается - чего они там на ЗАЭС накопали.

      Смысла физического устранения их уже нет. Основным что уже накопали, думается, уже и поделились по спутниковым каналам. hi
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:27
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Смысла физического устранения их уже нет. Основным что уже накопали, думается, уже и поделились по спутниковым каналам.

        Смысл их уничтожения только один - обвинить Россию. Нормальная такая себе провокация. И неважно - поделились или нет. Как я сказал выше - Запад услышит только то, что хочет услышать. Их посылали с заданием "Россия виновата" и, даже если они благополучно вернутся, то будут молчать, а ВВС и CNN расскажет то, что Западу надо.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:05
          +2
          Цитата: Zoldat_A
          Смысл их уничтожения только один - обвинить Россию. Нормальная такая себе провокация.

          Ну, такой смысл ещё может быть.
  6. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 10:29
    +6
    АЭС уже демилитализирована.Там охрана.Войсковое подразделение попыталось войти на АЭС вчера и было напрочь демилитализировано..Шоу закончилось,все свободны.Зеля,нюхай дальше
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:34
      +2
      Земля кокс нюхает. А что нюхал Яйценюх?
      1. Petrik66
        Petrik66 Сегодня, 11:09
        +2
        оба балдеют от запаха свежеукраденных долларов.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:23
        +2
        Цитата: Бородач
        А что нюхал Яйценюх?

        А Яйценюх не нюхал! Он один из ста выдающихся евреев Украины! Так и в книге написано! Сеня-кролик тихо заработал миллиончики на заборе и вовремя слинял! )))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +10
    В Киеве уже недовольны миссией МАГАТЭ
    Этого и следовало ожидать. Почувствовавшая себя с подачи Запада "пупом Земли" Украина не может смириться с тем, что идет в разрез ее планов и рекомендаций. Поэтому недовольство, обвинения и оскорбления. Мы (Украина) самого понтифика отрихтовали, канцлера Германии унизили, американцам диктуем свои условия, а тут какое-то МАГАТЭ.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:35
    +1
    NYT уже дала сигнал Зе.Что он возбухает.5 членов МАГАТЭ остались на ЗАЭС по просьбе ЗЕ к Гросси.Какие будут выводы и рекомендации этих пяти,наверно уже ясно.
    1. dedusik
      dedusik Сегодня, 10:43
      +2
      Восемь членов миссии МАГАТЭ остались работать на Запорожской АЭС (ЗАЭС), расположенной в городе Энергодаре Запорожской области, их сопровождают еще четыре человека. Об сообщил сегодня, 2 сентября, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24».
      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/09/02/na-zaes-ostalis-vosem-chlenov-missii-magate-i-chetyre-soprovozhdayushchih
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:49
        +1
        Смотрите мой коментарий,вот что распространяют на западе.И не важно сколько их осталось.И кстати ,ни слова совсем о уничтоженных нами десантах.Счас такую сказку придумают.Обязательно выложу.
        1. dedusik
          dedusik Сегодня, 12:19
          +1
          Какие сказки они пишут я сам здесь частенько выкладываю drinks hi
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:29
            0
            Ох уж эти сказочники, особенно Нечепоренко из НьюЙрк Таймс. hi drinks
    2. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 11:20
      +2
      Какие будут выводы и рекомендации этих пяти,наверно уже ясно.

      Думаю, что РФ будет удовлетворена.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:36
        +1
        В любом случае,военный контроль над ЗАЭС российский.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:38
    +2
    Да...., не договорились в куеве, можно списать на неточность перевода....что-то пошло не так..... будем посмотреть...., а то что 5 членов остались, может это и не плохо...., будут очевидцами...., хотя куеву будет уже некольмифо продолжать обстреливать АЭС - вроде как "живой" щит устроила Россия..., а почему бы и нет, объект-то ядрёный.
  10. Новик225
    Новик225 Сегодня, 10:40
    +8
    не разделяю всеобщего оптимизма. Давайте дождемся - что будет в выводах этой комиссии МАГАТЭ. Уже полно примеров, что западным комиссиям - хоть ссы в глаза...
    Как это было в Сирии с комиссией ОЗХО
    1. Negruz
      Negruz Сегодня, 11:23
      +3
      Комиссию МАГАТЭ звали вовсе не для "выводов" и никто на неё в этом смысле не надеется...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:39
        +1
        Комиссия МАГАТЭ приехала ,чтобы подтвердить контроль над хотябы одним ракторным блоком ЗАЭС ВСУ .Но не сраслось.
        1. Negruz
          Negruz Сегодня, 11:46
          +1
          Комиссия МАГАТЭ приехала ,чтобы подтвердить контроль над хотябы одним ракторным блоком ЗАЭС ВСУ .Но не сраслось.

          Именно...
          hi
  11. navigator777
    navigator777 Сегодня, 10:42
    +1
    Понятно, что теперь она стала бесполезна и даже вредна, теперь не получится терорезировать европу атомной катострофой.
  12. PPD
    PPD Сегодня, 10:57
    +1
    Интересное поведение у "Зеленского и К".
    У человека( компании)- уважение к международным и, в общем то специализированным структурам (не политическим), имеется- осталось?
    Люди с такой легкостью критикуют- кидаются, с пренебрежением относятся к тем с кем даже близно не ровня.
    По уровню и развития и положения?
    Вит что это?
    Хамство?
    Глупость?
    Может быть, но не до такой же степени. request
    1. Petrik66
      Petrik66 Сегодня, 11:10
      0
      Всо ОБЯЗАННЫ помогать дурненьки ,
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: PPD
      У человека( компании)- уважение к международным и, в общем то специализированным структурам (не политическим), имеется- осталось?

      Уважение только к другу Джонсону и дедушке Байдену. Еще немножко к Дуде, как к покупателю земель украинских. Все остальные для него - тьху!
      Пы.Сы. На ЗУ и Польшу уже вывезли оборудование важных заводов и квалифицированный персонал.
      1. Telur
        Telur Сегодня, 12:06
        +1
        Цитата: Егоза
        Уважение только к другу Джонсону и дедушке Байдену. Еще немножко к Дуде

        Это по другому называется.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: Егоза
        Уважение только к другу Джонсону и дедушке Байдену. Еще немножко к Дуде, как к покупателю земель украинских. Все остальные для него - тьху!

        Уважение к землевладельцам пропорционально размерам их владений.
        На 5 месте Ринат Ахметов.

        Таблицу и ссылку на сайт latifundist.com автоцензор не пропускает.
  13. Атмосферный ФЕРЗЬ
    Атмосферный ФЕРЗЬ Сегодня, 11:02
    +1
    Какая же он гадина, этот зеленский. Неужели наш спецназ не может его ликвидировать ?
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 11:14
      +2
      А зачем, пусть и дальше разоблачает и режим, и себя.
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:04
    +2
    Пусть псарня дедушки Бидона и Дженсонюка брешет до уср...еднения. Обломились, людей потеряли, трауры объявляют. Рано или поздно эту псарню пустят на унты.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:04
    +2
    В Киеве уже недовольны миссией МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. По словам украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона хочет превратить миссию МАГАТЭ в своего рода бесполезную экскурсию.
    Нуда, ну да, если их не облизали со всех сторон, значит зрада зрадная! все их предали, предали ...
  16. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:10
    +1
    Россия вызывает комиссию МАГАТЭ , потом высаживает десант переодетый что бы комиссия не доехала, но потом его уничтожает что бы комиссия доехала до станции которую сама же РФ и обстреливает и по поводу обстрелов вызвала комиссию МАГАТЭ
    Все предельно логично и понятно.
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:11
    +3
    Украинский президент выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сделает «правильные» выводы по результатам поездки в Энергодар.

    Миссия МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС получила ключевую информацию по ситуации на станции с пояснениями персонала и связала воедино полученные факты, заявил Гросси.
    Специалисты миссии МАГАТЭ увидели самоотверженную работу персонала Запорожской АЭС, несмотря на сложную ситуацию вокруг станции и в Энергодаре, мир должен об этом знать, заявил Гросси, добавив, что часть специалистов миссии останутся работать на ЗАЭС для более детального анализа ситуации и рисков в связи с артобстрелами станции и Энергодара.
    Члены делегации также встретились с жителями Энергодара, которые передали Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан.
    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.

      Бац и снова Бац по Зеле! )))
  18. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:13
    +2
    Ставлю десять к одному, обратно эти перцы поедут через Россию, если жить хотят.
  19. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 11:13
    +2
    Украинский президент выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сделает «правильные» выводы по результатам поездки в Энергодар.

    Зайчик, не бей мальчика лопатой по голове, ато вспотеешь и простудишься!
    (Примерно так воспитывали Зелю в детстве)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:01
      +3
      Цитата: ГНМ
      Зайчик, не бей мальчика лопатой по голове, ато вспотеешь и простудишься!
      (Примерно так воспитывали Зелю в детстве)

  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:21
    0
    На сколько миссия МАГАТЭ адекватна мы скоро увидим. Думаю отчет все же подтвердит слова Зелибобы ,что русские захватили АЭС и сами ее бомбят