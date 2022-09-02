Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа

Арабское издание El Balad News анализирует, чем обернется отказ России поставлять газ в Европу для экономик стран еврозоны. По мнению автора статьи, Москва использует зависимость европейских стран от энергоносителей в качестве «газового оружия». Нанесенные с его помощью удары, в виде остановки транзита газа, нанесут Евросоюзу больший урон, чем санкции, введенные против России.
Полное отключение прокачки газа по магистрали «Северный поток» с 1 по 3 сентября усилило накал экономического противостояния между Москвой и Брюсселем. Это не только взвинтило и так баснословные цены на газ для европейских потребителей (с августа прошлого года он подорожал на 400%), но и грозит рецессией для экономики Европы. В Еврокомиссии уже заговорили о введении нормирования в сфере энергетики, а также дополнительных финансовых сборах с энергокомпаний.
Несмотря на заверения Москвы, в ЕС опасаются, что после завершения трехдневных ремонтных работ на газовой турбине, «Газпром» найдет предлог, чтобы не возобновлять прокачку. Такое решение Путина в Европе считают ответом на антироссийские санкции, введенные ЕС из-за военной операции на Украине.
Автор напоминает, что «Газпром» ограничивал поставки голубого топлива в Европу постепенно: в июне на 40% от максимальной мощности «Северного потока» и еще на 20% в июле. Обусловлено это было техническими проблемами и наличием тех же европейских санкций, которые не позволяют вовремя отремонтировать и вернуть газовые турбины. Даже если с 3 сентября поставки возобновятся, они будут составлять только 20% от плановой мощности магистрали «СП-1».
Кроме того, из-за отказа оплаты газа в рублях, «Газпром» прекратил поставки в Болгарию, Данию, Финляндию, Голландию и Польшу, а также сократил объемы прокачки по другим трубопроводам. С 30 августа значительно сократились поставки по контракту с французской энергетической компанией Engie.
Эксперт по международным отношениям Тарик аль-Фариси считает, что у России на руках сильные карты, а Евросоюз слишком зависит от российского газа. По его мнению, санкции против России оказались неэффективными, а вот их последствия для самой Европы катастрофическими.
Москва обеспечивает Европу нефтью и другими энергоносителями, и все производство и теплоснабжение континента зависит от поставок российского газа. Поэтому Кремль может выдвигать самые жёсткие условия, как произошло в случае соглашения по оплате газа в рублях
— считает эксперт.
Тарик аль-Фариси уверен, что Москва обязательно воспользуется «растерянностью и слабостью» европейских лидеров, которые не знают, как им поступить в сложной ситуации с нехваткой энергоресурсов накануне зимы. Для этого Кремль будет использовать остановку прокачки газа по «Северному потоку» как инструмент политического давления на ЕС.
Решение европейских властей следовать политике Соединенных Штатов по введению дополнительных санкций в отношении России и ее экспорта сильно усложнит ситуацию для континента. ЕС ждут большие потери
— заключает эксперт.
К слову, некоторые лидеры европейских стран успокаивают своих граждан заверениями, что их газовые хранилища заполнены почти на 100%. При этом они умалчивают, что эти запасы покрывают порядка четверти годовой потребности в энергоресурсах. И если не будет поставок, то даже полные до верху ПХГ не смогут обеспечить частных и промышленных потребителей газом на весь осенне-зимний сезон.