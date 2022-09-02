Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа

Москва обеспечивает Европу нефтью и другими энергоносителями, и все производство и теплоснабжение континента зависит от поставок российского газа. Поэтому Кремль может выдвигать самые жёсткие условия, как произошло в случае соглашения по оплате газа в рублях

Решение европейских властей следовать политике Соединенных Штатов по введению дополнительных санкций в отношении России и ее экспорта сильно усложнит ситуацию для континента. ЕС ждут большие потери