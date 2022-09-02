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Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа

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Арабское издание El Balad News анализирует, чем обернется отказ России поставлять газ в Европу для экономик стран еврозоны. По мнению автора статьи, Москва использует зависимость европейских стран от энергоносителей в качестве «газового оружия». Нанесенные с его помощью удары, в виде остановки транзита газа, нанесут Евросоюзу больший урон, чем санкции, введенные против России.


Полное отключение прокачки газа по магистрали «Северный поток» с 1 по 3 сентября усилило накал экономического противостояния между Москвой и Брюсселем. Это не только взвинтило и так баснословные цены на газ для европейских потребителей (с августа прошлого года он подорожал на 400%), но и грозит рецессией для экономики Европы. В Еврокомиссии уже заговорили о введении нормирования в сфере энергетики, а также дополнительных финансовых сборах с энергокомпаний.

Несмотря на заверения Москвы, в ЕС опасаются, что после завершения трехдневных ремонтных работ на газовой турбине, «Газпром» найдет предлог, чтобы не возобновлять прокачку. Такое решение Путина в Европе считают ответом на антироссийские санкции, введенные ЕС из-за военной операции на Украине.

Автор напоминает, что «Газпром» ограничивал поставки голубого топлива в Европу постепенно: в июне на 40% от максимальной мощности «Северного потока» и еще на 20% в июле. Обусловлено это было техническими проблемами и наличием тех же европейских санкций, которые не позволяют вовремя отремонтировать и вернуть газовые турбины. Даже если с 3 сентября поставки возобновятся, они будут составлять только 20% от плановой мощности магистрали «СП-1».

Кроме того, из-за отказа оплаты газа в рублях, «Газпром» прекратил поставки в Болгарию, Данию, Финляндию, Голландию и Польшу, а также сократил объемы прокачки по другим трубопроводам. С 30 августа значительно сократились поставки по контракту с французской энергетической компанией Engie.

Эксперт по международным отношениям Тарик аль-Фариси считает, что у России на руках сильные карты, а Евросоюз слишком зависит от российского газа. По его мнению, санкции против России оказались неэффективными, а вот их последствия для самой Европы катастрофическими.

Москва обеспечивает Европу нефтью и другими энергоносителями, и все производство и теплоснабжение континента зависит от поставок российского газа. Поэтому Кремль может выдвигать самые жёсткие условия, как произошло в случае соглашения по оплате газа в рублях

— считает эксперт.

Тарик аль-Фариси уверен, что Москва обязательно воспользуется «растерянностью и слабостью» европейских лидеров, которые не знают, как им поступить в сложной ситуации с нехваткой энергоресурсов накануне зимы. Для этого Кремль будет использовать остановку прокачки газа по «Северному потоку» как инструмент политического давления на ЕС.

Решение европейских властей следовать политике Соединенных Штатов по введению дополнительных санкций в отношении России и ее экспорта сильно усложнит ситуацию для континента. ЕС ждут большие потери

— заключает эксперт.

К слову, некоторые лидеры европейских стран успокаивают своих граждан заверениями, что их газовые хранилища заполнены почти на 100%. При этом они умалчивают, что эти запасы покрывают порядка четверти годовой потребности в энергоресурсах. И если не будет поставок, то даже полные до верху ПХГ не смогут обеспечить частных и промышленных потребителей газом на весь осенне-зимний сезон.
Автор:
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63 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +27
    Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа
    Честно говоря российский народ был бы этому только рад. Достали уже до печенок толерантные и "демократичные".
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 10:46
      +4
      Поэтому Кремль может выдвигать самые жёсткие условия, как произошло в случае соглашения по оплате газа в рублях

      Ага, мы значит жесткие условия, а то что они зажали наши триста с лишним миллиардов это типа норм.
      Обрубить им поставки, как в том анекдоте про удава: "Давайте отрежем удаву хвост,, во-во, по самые уши"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:07
        +11
        Пока что китайские партнеры (Weichai Power Co.) обрубили нам поставку двигателей Камазу. Из-за санкций - продукция двойного назначения.
        Классное партнерство, ничего не скажешь. И нашим и вашим (с) народное

        А на камеры так - дружбанство по полной.
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter Сегодня, 11:12
          +3
          Цитата: Nexcom
          Классное партнерство, ничего не скажешь...

          И Вас это удивляет ? Даже "партнёры" конкретно боятся перед матрасными санкциями ...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 11:15
            +2
            Меня это напрягает. Продадут же в самый ответственный момент...
            Хотя, фактически, уже продали - они полностью исполняют санкции против нас, а на камеры заявляют что не присоединились к санкциям.
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter Сегодня, 11:17
              +4
              Цитата: Nexcom
              Продадут же в самый отвественный момент...

              Китай - не союзник , а попутчик . yes
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 11:18
                +1
                да, я понимаю, что за неимением лучшего приходится удовлетворяться чем есть......
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter Сегодня, 11:22
                  0
                  Цитата: Nexcom
                  за неимением лучшего приходится удовлетворяться чем есть...

                  И этот факт не радует ...
                  1. Nexcom
                    Nexcom Сегодня, 11:26
                    +3
                    Конечно не радует, чему тут радоваться то. Китай из нас сосет все что можно, а в ответ - дуля, типа санкции, низзя.
                    1. bouncyhunter
                      bouncyhunter Сегодня, 11:30
                      0
                      Цитата: Nexcom
                      Китай из нас сосет все что можно

                      Так и я о том же . Всегда надо быть готовыми к возвращению известных событий . А там и до очередного Даманского недалеко ...
                    2. stelltok
                      stelltok Сегодня, 11:42
                      +2
                      Конечно не радует, чему тут радоваться то.

                      Именно поэтому надо строить свои заводы.
                      Развивать свою микроэлектронику, станки, медицину.
          2. frog
            frog Сегодня, 11:23
            -1
            Так дружба дружбой, а тугрики - тугриками)) Эт только здесь куча народу за дружбу распинается. "Любовь придумали русские, чтобы не платить денег"(с)
            В отношениях между организациями(государствами) никаких дружбов быть не может. Выгода и здравый смысел. Но для выгоды надо чо-нито предлагать. мы момжем только особый путь, газ и дружбу.
        2. Glagol1
          Glagol1 Сегодня, 11:14
          -1
          Это один из многих примеров. Даже платежи в юанях не идут автоматически, надо заранее узнавать, примут, вернут, заморозят...
        3. nPuBaTuP
          nPuBaTuP Сегодня, 11:38
          +3
          Насколько я понимаю, это движки Каминс... А они если мне память не изменяет производятся по лицензии матрасов.....
    2. Динго
      Динго Сегодня, 17:22
      -1
      Это точно, Геннадий. А еще "жесты" всякие, "озабоченности" ... "Если драка неизбежна - бить надо первым" (В.В. Путин). Так бейте ! И в позу "Z" ставьте ! И их - и "нашу" либерастню !
  2. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 10:38
    -7
    Цены на газ и электроэнергию в ЕС рухнули. Сейчас газ торгуется по цене 2400.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:43
      +8
      А они сейчас просто остаются невостребованными - промышленность и прочие потребители стагнировали. Количество пользователей уменьшилось - появились невостребованные излишки - цена упала.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 10:44
        -1
        Да, именно так и объясняют в статье на "Репортёре".
        1. Борил
          Борил Сегодня, 11:44
          0
          Да, именно так и объясняют в статье на "Репортёре".

          Цены на газ и электричество в ЕС рухнули: почему это очень плохо для Европы
          https://topcor.ru/27810-ceny-na-gaz-i-jelektrichestvo-v-es-ruhnuli-prichiny-pochemu-jeto-ochen-ploho-dlja-evropy.html?utm_source=finobzor.ru
          Тока непонятно, почему до вчера, когда цены шли вверх и это было очень плохо для Европы, шась опять так? Когда пишут статиях хоть думают?
          А еще на "Репортере" вышла статия:
          Вытеснение России с европейского рынка нефти практически неизбежно
          https://topcor.ru/27817-vytesnenie-rossii-s-evropejskogo-rynka-nefti-prakticheski-neizbezhno.html
          Что в резюме означает, что прибыль извлекаемая сейчас благодаря высоких ценах, в долгосрочны период превращается в потеря огромного платежоспособного рынка.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 17:26
            0
            Цитата: Борил
            Тока непонятно, почему до вчера, когда цены шли вверх и это было очень плохо для Европы, шась опять так? Когда пишут статиях хоть думают?
            Что же тут хорошего, если промышленность останавливается? Если вчера, условно говоря, они производили единицу товара используя газ по 300, а сегодня за 3000, то эта единица товара на выходе подорожает в десять раз, себестоимость растёт, а конкуренция с аналогичными товарами других производителей падает. Работа на склад идёт в убыток, рабочие места сокращаются, предприятия банкротятся и закрываются, логистика и цепочки поставок разрушаются, рынки сбыта теряются. Закрыть производство не сложно, сложно его потом восстановить.
            Цитата: Борил
            Вытеснение России с европейского рынка нефти практически неизбежно
            Спорное утверждение. Европа будет брать ту же российскую нефть, но через посредников. Просто в этой схеме появится третья страна. Индия в разы увеличила поставки нефти в ту же Европу, при этом не имея своих месторождений. Просто Европа платит дороже а Индия, увеличив закупки нефти из России, зарабатывает на разнице в цене. Кроме этого, Россия может безболезненно сократить добычу нефти на 5 млн.баррелей, что приведёт к росту цены на нефть в мире, а стало быть сможет продавать меньшие объёмы, но по повышенной цене. Правда в этом случае и матрасы будут в выигрыше, поскольку добыча сланцевой нефти в США по таким ценам станет рентабельной. Получается так, что в результате всех этих манипуляций с энергоносителями основной пострадавшей стороной оказывается Европа.
            1. Борил
              Борил Сегодня, 18:59
              0
              Я с вами согласен. В принцип все так и есть. hi Но это в короткосрочная перспектива. Незаменимые не существуют, потери для одни превращаются в прибыль для других. Капитализм так устроен. Периоды турбулентности ведут до стагнация и подорожание. Но! Подорожание суровинах, энергии, всегда является катализатором на развитие технологиях! В ЕС, США и Китай, Японии, ЮК, уже готовятся нарастить в десятки раз инвестициях в иновациях связанные с етих темах! В ЕС на етом собираются удалить 300 мрлд. евро! Кстати, снижение конкурентности из за роста себестоимости производства, на Запад скомпенсируют административно - затянут протекционисткие режимы, а их рынки достаточно большие. Вторичные санкции вынудят экспортеров из третих стран ограничит покупки из РФ. Запад на них пока не так сильно давит по понятные причины.
    2. Новик225
      Новик225 Сегодня, 10:47
      +9
      рухнула? Год назад была 600. Два года назад - 100.
      Неделю назад 3400. Сейчас 2400. Ну да... наверное, можно и так назвать. :)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:49
        +2
        ээх, не дотянула цена до прогнозируемых ДАМом 5000.
        1. -Paul-
          -Paul- Сегодня, 11:00
          +5
          Ещё не вечер, в смысле не зима. laughing
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:50
      +1
      Цитата: lis-ik
      Цены на газ и электроэнергию в ЕС рухнули. Сейчас газ торгуется по цене 2400.

      Ну, если это называть "рухнули"... По сравнению с
      МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в последний день уходящего 2021 года опустилась ниже $800 за тыс. куб. м
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 10:55
        +1
        Цитата: Васян1971
        Ну, если это называть "рухнули"... По сравнению с

        Вот все прицепились к "рухнула", так обозначили в статье на сайте "Репортёр", и на мой взгляд верно, потому как падение на 1000, это всё же "обвал".
        1. -Paul-
          -Paul- Сегодня, 11:02
          0
          Так надо было цитату вставлять с указанием источника. wink
        2. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 11:06
          +1
          Цитата: lis-ik
          Вот все прицепились к "рухнула"

          Я к тому, что всё относительно. request Цена в $2400 это, конечно, перемога. Но всего год назад было $800 и это считалось дёшево. И это, опять же при том, что
          Торги газом в январе 2021 года начались на отметке порядка $230 за тыс. куб. м или €18 за МВт·ч.
    4. PPD
      PPD Сегодня, 11:05
      +1
      В словах волатильность рынка- Вам что, конкретно, не понятно?
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 12:11
        +1
        Цитата: PPD
        волатильность рынка

        и насколько я помню это очень дурной признак... hi
    5. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 11:16
      0
      По цене «всего лишь» 2400. Всего лишь в 10 раз дороже обычных цен за последние годы.
    6. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:10
      +2
      Цитата: lis-ik
      Цены на газ и электроэнергию в ЕС рухнули.

      Это ведь плохо для стран ЕС. lol Помнится как западные экономисты всё время упрекали нас в низких внутренних ценах на эергоносители и убеждали нас ввести рыночные цены, чтоб наша экономика начала процветать! Типа- рост цен на топливо стимулирует рост экономики. feel
      Ну,вот и у них сейчас видимо наступает процветание их экономик! laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:39
    +6
    Запад может нас давить санкциями,а мы не имеем право трогать пушистых эльфов.Они глубоко ошибаются.Волшебный пендаль им не помешает.Чья нога ,это кого надо нога.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:50
      +3
      в ЕС опасаются......«Газпром» найдет предлог, чтобы не возобновлять прокачку.

      Это было бы логично . Зачем им качать газ и обеспечивать работоспособность их экономик. Пусть рухнут . Они же нас уже "порвали в клочья", теперь их очередь подошла.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:59
        0
        Газпром и дальше будет держать ЕС на голодном пайке,хотите закачивать газ в хранилища к зиме,уменьшайте его потребление.И ветер вам в помощь,а он то дует то не дует.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 10:52
      0
      ......панина
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 10:39
    +2
    Если перекрыть им поставки газа на год, то потом можно будет уже и не возобновлять, не для чего - там вся промышленность накроется медным тазом, слишком высоки будут затраты на производство, не выдержат конкуренции.
    1. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 10:47
      +6
      Именно этого и добиваются матрасники
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:58
      0
      hohohol....там вся промышленность накроется медным тазом

      Накроется не у всех. Одни будут руки потирать, другие в середину ХХ века телепортируются. Помогать никто и никому не будет. А чтобы как-то достичь того же уровня развития понадобятся года.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:00
      -2
      Год не надо,два три месяца и всё.И просим за длинный стол.Венгров,сербов ,турков за короткий.
  5. marc75
    marc75 Сегодня, 10:40
    +7
    Газ, это привилегия!!!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:02
      +1
      Не подсказывайте Захаровой! good
  6. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 10:41
    +7
    Ремонтировать надо с умом.Как карету в к.ф."Формула любви"
    1. лесовозник
      лесовозник Сегодня, 10:47
      +3
      Не только с умом, но и с помочником)))
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:42
    +3
    Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа
    Уважаемая Арабская пресса, не суетись. Что сделает Россия, не знает не только Миллер или Лавров, но и повыше.... (Высший тайный совет еще не собирался) request
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:46
    +1
    Такое решение Путина в Европе считают ответом на антироссийские санкции
     И СВО с Украиной не было, их начали вводить с 2007 г, под придуманными предлогами..Терпите, Россия же терпит..
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:49
    +4
    Россия должна использовать все свои козыри в борьбе с русофобией.Санкции на санкции.Мёрзни мёрзни волчий хвост.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:49
    +4
    Любовь должна быть взаимной, мы им газ, они отмену санкций и прекращение поставок оружия на окраину, всего-то... и будет всем счастье...., куевские не в счет...., а демократические ценности приберегите для жителей Африки...., вон у макроши хорошо вышло в Алжире....
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 12:54
      0
      и прекращение поставок оружия на окраину,
      Э, не. Слишком дешево отделаются. Пусть к себе и всех майданутых забирают на мытье унитазов, либо пособия им у себя платят. Нам этот токсичный неликвид и за приплату не нужен.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:26
        0
        А сколько его останется к концу СВО?
  11. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 10:56
    0
    Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа

    Спасибо за добрые слова. Как тут не вспомнить:
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  12. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:56
    +2
    Вот тут все пишут о том что в Европе растет цены на газ электричество и как это ударяет по экономике там. Но нет ни слова о том как с энергоресурсами на украине, как там с ценами, наличием энергоресурсов. На них как то это все отражается?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:01
    +1
    Арабская пресса: Россия «накажет» Европу за санкции, полностью лишив её поставок газа
    Рыночек, дело такое интЭрЭсное ... хочешь, ходи ищи то, что тебе надо. Ну а если не хочешь, так чего ты сюда припёрся, серьёзных ребят от важных дел отвлекаешь?
  14. Александр97
    Александр97 Сегодня, 11:03
    +2
    Труба то не резиновая!
    Пока потоки не перенаправлены,
    Всё что недопоставили утилизируется....
    1. Влодек
      Влодек Сегодня, 11:44
      +3
      так вот почему такая жара все лето!?
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 12:37
        +1
        laughing good
        в прошлом году по ходу тренировались, было еще жарче
  15. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 11:04
    +1
    Несмотря на заверения Москвы, в ЕС опасаются, что после завершения трехдневных ремонтных работ на газовой турбине, «Газпром» найдет предлог, чтобы не возобновлять прокачку. Такое решение Путина в Европе считают ответом на антироссийские санкции, введенные ЕС из-за военной операции на Украине.

    Не хотели по-плохому, по-хорошему будет хуже. (С) В.Черномырдин.
  16. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Сегодня, 11:07
    -1
    Чтобы нормально жить нужно создать мировуюпланово рыночно социальную экономику
  17. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:07
    0
    Европа уже много лет теоретизировала о "газовом оружии России" Теперь будут знать что это такое на практике. Ноя уверен, это из ничему не научит.
  18. HAM
    HAM Сегодня, 11:09
    0
    Млин,кино!!! Санкции-это не оружие, а газ--оружие....
    Больно,оказывается, бывает когда ответка прилетает...
  19. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:17
    -2
    На фоне неприкрытого нацизма по отношению к русским в Европе. А вернее можно сказать геноцида - наши патриотичные политики продолжают бубнить на весь мир о том, что они готовы к диалогу и налаживанию отношений. Хочется спросить этих а-ля паДриотов: вам диалог нужен для бизнеса не смотря на то, что творит запад по отношению к русским? Т.е. эти паДриоты как бы говорят: деньги не пахнут и мы готовы к новым унижениям ради бабла..... Ничего себе патриотизм на уровне руководства))) hi Но мы конечно помним посыл: никакой национализации! Мы не такие! Мы лучше.... мы лучше что? fool
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:17
    -2
    Тарик аль-Фариси уверен, что Москва обязательно воспользуется «растерянностью и слабостью» европейских лидеров,

    Скорее продажностью .Все европейские лидеры просто повторяют слова за american embassy. Я бы не сказал что они слабаки или растеряны ,это целенаправленная ,осознанная националистическая политика.
  21. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 12:35
    -1
    санкции против России оказались неэффективными, а вот их последствия для самой Европы катастрофическими