Военное обозрение
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Киев отправил на фронт «парадные» танки Т-64БМ2

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Как бы на Украине не пытались скрывать свои реальные боевые потери, некоторые факты все же указывают на плачевность положения ВСУ.


Так, например, после недавнего провального наступления на юге страны, Киев решил отправить на фронт «парадные» танки Т-64БМ2, о чем сообщает «Российская газета».

Здесь стоит пояснить, что свое прозвище эти боевые машины получили не случайно. Все дело в том, что они были изготовлены малой партией (порядка 13 штук) для участия в праздничном параде в августе прошлого года.

После торжеств танки передали 92-й бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Харьковской области. По некоторым данным, три боевых машины были уничтожены ракетным ударом ВС РФ в самом начале нашей СВО. Остальные до недавнего времени находились в резерве.

Переброска на фронт «парадных» танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного «контрнаступления». Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.

Стоит отметить, что ранее сообщалось об уничтожении ВС РФ большого количества польских танков Т-72М1 на юге Украины. Других поставок в ближайшее время не ожидается, так как «европейские партнеры» уже передали Киеву оставшиеся у них машины советского образца, а современные модели в ВСУ никто поставлять не собирается. Как уже не раз высказались в той же Германии: «Самим не хватает».

Касательно Т-64БМ2, танк хоть и устаревший, но вполне качественныйи боеспособный. В ходе глубокой модернизации советскую версию Т-64БВ (не производится с 1987 года) оснастили новым оборудованием связи, телевизионным прицелом. Кроме того, двигатель 5ТДФМ мощностью в 850 л.с., который проявил себя, как не особо надежный, заменили на 1000-сильный 6ТД-1.

В дальнейшем на Украине планировали провести модернизацию всех оставшихся на хранении Т-64БВ. Однако ракетные удары ВС РФ по украинским предприятиям ВПК сделали данный процесс невозможным.
Автор:
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39 комментариев
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  1. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:26
    +5
    вот она "Вудервафля" ! Непременно "перелом" наступит - в пользу РФ! bully
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 11:33
      +10
      Ждем на фронт роту почетного краула от Рады да Мариинского дворца
      1. bouncyhunter
        bouncyhunter Сегодня, 11:35
        +3
        Цитата: dmi.pris
        Ждем на фронт роту почетного краула от Рады да Мариинского дворца

        belay Дим , а их там столько наберётся ??? wink
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 11:39
          +1
          Цитата: bouncyhunter
          роту почетного краула

          Это те, которые падают в обмороки ? lol Страшная сила ! belay Паша привет ! hi
          1. bouncyhunter
            bouncyhunter Сегодня, 11:46
            -2
            Цитата: Uncle Lee
            Страшная сила !

            То-то у меня колени задрожали ... lol
            Привет , Володя ! hi
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 11:49
              0
              Цитата: bouncyhunter
              у меня колени задрожали

              Выпей валерьянки и успокойся ! Можно и водочки... drinks Оне не дойдут, больно нежные laughing
              1. bouncyhunter
                bouncyhunter Сегодня, 11:51
                +1
                Цитата: Uncle Lee
                Можно и водочки...

                Вечерком - легко ! Пятница . wink Да и помянуть кое-кого хочу soldier drinks
        2. dmi.pris
          dmi.pris Сегодня, 11:40
          +2
          Паш,ну парадной техники наберется с десяток.Соответственно три десятка убытков в хохлолапсердаках парадных в экипажи наберут.Впрочем,вчера в телеге видео с прожаренными танкистами..От красивой формы не остается НИЧЕГО.
          1. bouncyhunter
            bouncyhunter Сегодня, 11:48
            +1
            Цитата: dmi.pris
            вчера в телеге видео с прожаренными танкистами..От красивой формы не остается НИЧЕГО

            "По танку вдарила болванка - прощай родимый экипаж" (с)
        3. Егоза
          Егоза Сегодня, 11:41
          +2
          Цитата: bouncyhunter
          Дим , а их там столько наберётся ???

          Если всю "золотую молодежь" из кафешек отправят, то наберется.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 11:45
            +3
            золотая сидит в кафе Парижа)))
          2. bouncyhunter
            bouncyhunter Сегодня, 11:47
            +1
            Цитата: Егоза
            Если всю "золотую молодежь" из кафешек отправят, то наберется

            А станут из кафешек-то извлекать ? wink
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:50
            +4
            Цитата: Егоза
            Если всю "золотую молодежь" из кафешек отправят, то наберется.

            Золотую молодежь "табу", а вот по деревням и весям пройдутся, всех "рагулей" подгребут и на фронт: "За батьку Бандеру, за батьку Джо и за брата Борьку !"
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: dmi.pris
        Ждем на фронт роту почетного краула

        Их дальше тыла не пустят... там сплошь обморочные laughing
      3. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:10
        -1
        Это которые при виде своего президента в обморок падают? laughing
    2. laws70
      laws70 Сегодня, 12:30
      0
      вот она "Вудервафля" !

      До линии фронта только на тягаче, да и в атаку тоже.
  2. Kolins
    Kolins Сегодня, 11:27
    +6
    На парад в Кубинку пойдёт
    1. Commodore Arctic
      Commodore Arctic Сегодня, 11:31
      +2
      ... в качестве мишеней в "Танковом биатлоне"
    2. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 11:32
      +4
      Только в "Патриот".На площадку трофейной техники.А дальше на полигон,в качестве мишени
  3. marc75
    marc75 Сегодня, 11:33
    +5
    Вот правильная раскраска laughing
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 11:35
    +1
    Им ещё осталось ИС-3 "оживить"....если отыщут laughing
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:40
      +2
      Цитата: Владислав_2
      Им ещё осталось ИС-3 "оживить".

      Не отыщут... единственный Ис-3 ополченцы прибрали еще в 14-м )
      1. Kolins
        Kolins Сегодня, 12:06
        +1
        Его потом переможники смогли отжать. Сейчас в Киеве стоит.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:42
      +2
      Цитата: Владислав_2
      Им ещё осталось ИС-3 "оживить".

      Ой, нет! Этот танк сразу по бандеровцам стрелять начнет в силу того, что он ИС !!!
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:36
    0
    А фартук ему зачем на башне под т-80 маскируется?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:00
      +1
      видимо это противокумулятивные экраны
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:36
    -10
    Не не такие уж они последние эти резервы. По данным паДриотических экспердов перед войной у Киева оставалось полтора кукурузника и один дельтаплан! good А по факту все сбивают и сбивают. Танков там тоже не на одну еще тракторную бригаду припрятано.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: zloybond
      Танков там тоже не на одну еще тракторную бригаду припрятано.

      где, "там" то? на Херсонском направлении уже горят польские танки. авиацию тоже с всех бывших членов варшавского договора собирают "с миру по нитке". да и то уже заканчивается. wink
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:05
      +1
      со всего мира идут поставки
  7. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 11:36
    +1
    Переброска на фронт «парадных» танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного «контрнаступления». Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.

    Конца краю не видно? А если присмотреться повнимательнее?
    Всё когда-нибудь кончается, дело только в количестве, у нас пока этого добра как грязи.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:37
    0
    Как был в 80-х годах "пилорамой", так и остался....
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:05
    0
    Если танки Т-64БМ2 переданы 92 бригаде воюющей на Харьковском направлении, то ничего удивительного в том, что они засветились на фронте нет.

    И это вовсе не говорит о том, что танки у ВСУ кончаются.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 12:09
    +1
    Почему на фото оплот а не Т-64БМ2?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    +1
    Касательно Т-64БМ2, танк хоть и устаревший, но вполне качественныйи боеспособный ....
    В дальнейшем на Украине планировали провести модернизацию всех оставшихся на хранении Т-64БВ. Однако ракетные удары ВС РФ по украинским предприятиям ВПК сделали данный процесс невозможным.
    Так то правильно, инфраструктуру ремонта и выпуска вооружений уконтропупить в первую очередь.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:15
    +1
    Тут было фото экспериментального танка на фронте,который был изготовлен в единичном экземпляре.Что уже говорить о парадных танках.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:21
    +2
    И чего такого в этой новости? Мы вон не парадные Т-62 направляем и чего, хотя до этого писалось и говорилось о тысячах Т-72/80, как минимум на хранении.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:16
      0
      А наши парадные Т-14 "Армата" пока, похоже, на парадах и выставках нужнее, чем на фронтах.
  14. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:58
    0
    Просто Киев уже хочет "новых современных вооружений" (которые явно легче и дороже продать за бугор)
    Вот свежая новость с Корра:
  15. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 17:52
    0
    А парадные Арматы когда будут бороздить поля и леса Украины? А то застоялись небось уже, тем более до 9го мая ещё далеко...