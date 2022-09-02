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Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трёхсторонней контактной группе

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Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трёхсторонней контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трехсторонней контактной группе. Таким образом, еще одна площадка для мирных российско-украинских переговоров перестала существовать.

Соответствующий указ об отмене предыдущих документов был опубликован на президентском сайте Зеленского.

Украинским президентом объявляются утратившими силу шесть предыдущих указов, устанавливающих регламент работы делегации Украины в ТКГ, которые Зеленский принимал в 2020 и 2021 годах. Документ вступил в силу с момента его публикации.

Это означает, что Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ по урегулированию донбасского конфликта больше не существует.

ТКГ также неофициально называют Минской группой. Она была создана и приступила к работе еще летом 2014 года, в самом начале вооруженного конфликта на Донбассе. На очных и заочных встречах ее участников обсуждались пути решения данной проблемы мирным путем.

При этом все стороны переговоров опирались на Минские соглашения. За все восемь лет военных действий большей или меньшей степени интенсивности сторонам конфликта не удалось выполнить ни одного пункта подписанного в Минске договора. Главной причиной этого являлось постоянное саботирование его положений украинской стороной.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/president_of_ukraine/
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34 комментария
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  1. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:10
    +28
    Это правильно, Зеля, руби концы. Никаких лазеек для наших либералов, Украина безусловно должна быть денацифицирована. И дебандеризирована, хотя это синонимы.
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter Сегодня, 11:16
      +5
      Ну что тут сказать ? Зеля подтвердил что не будет дипломатии - значит до последнего укропа ...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:27
        0
        Я удивляюсь его нерешительности...

        Как говориться, - "Отменять, так отменять!"... Вот трёхсторонние договорённости по "вызову зерновых", он почему-то "указами" не отменил. Хотя, вчера зерновоз нациков, застрял на мели в Босфоре.

        Но вёз он "свой груз" вовсе не "голодающим африканцам" или пакистанцам, а вполне себе благополучным итальянцам. Не желающим "переплачивать" за подорожавшую пиццу...
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:19
      +2
      Сдох максим , ну и ... с ним. Одну бюрократическую проблему, а вернее тормоз убрали. Жалко тех кто за эту клику погибает, но тут... только ампутация, другого не дано.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:43
        +2
        не удалось выполнить ни одного пункта подписанного в Минске договора.
        Мог бы и раньше догадаться !
    3. Lis_Domino
      Lis_Domino Сегодня, 11:55
      -1
      Сына уже отправил воевать? или сам в окопе видишь комменты строчишь? Аника-воин...
    4. 1Alexey
      1Alexey Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: БойКот
      Это правильно, Зеля, руби концы. Никаких лазеек для наших либералов

      А, заодно, лишил и ОБСЕ основания для вмешательства в конфликт!

      Интересно, он это по заданию Путина сделал или сам додумался?!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    +2
    Очередной "пук"...., а шо так долго думал? 25.02.2022 руки не дошли?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:17
      +3
      Цитата: Uprun
      25.02.2022 руки не дошли?

      Тряслись сильно laughing
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:12
    +2
    Что то поздновато он решился, видно очень обидно стало за неудачное "контрнаступление".
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 11:36
      0
      С обиженными знамо дело,что делают.Но пусть этим занимаются гейропейцы,они опытные.А нам сподручнее веревку на его шею.. am
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:12
    +6
    Жертва нацистских убеждений .Они походу сами верят в тот бред ,что несут ,верят что побеждают
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 11:44
      0
      да вот как то не особо, раньше на ютубе, укроканалы с открытыми комментариями было много, потом все меньше и меньше, теперь каналов на ютубе с открытыми комментариями практически не осталось
  5. uralex
    uralex Сегодня, 11:16
    +3
    Что-то часто за последнее время в наших СМИ о переговорах упоминают... Надеюсь, всерьез этот вопрос не рассматривается... Еще помнится как весной Мединский бравировал о начале переговоров... только кучу денег налогоплательщиков на это мероприятие в холостую сожгли...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:46
      +2
      Цитата: uralex
      Что-то часто за последнее время в наших СМИ о переговорах упоминают... Надеюсь, всерьез этот вопрос не рассматривается... Еще помнится как весной Мединский бравировал о начале переговоров... только кучу денег налогоплательщиков на это мероприятие в холостую сожгли...

      Справедливости ради надо отметить то, что упоминаются переговоры, заявления о возможности проведения которых звучат с Запада, и Россия не является их инициатором в силу того, что там, априори, не с кем вести переговоры.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +4
    Она была создана и приступила к работе еще летом 2014 года
    ТКГ - Украина, ОБСЕ, Россия. Честно говоря нам самим нужно было заявить о выходе из ТКГ. Украина с Германией и Францией саботировали все договоренности перекладывая вину на Россию, ОБСЕ имитировала кипучую деятельность закрывая глаза на украинские нарушения и предоставляя ей разведданные, а мы все пытались уговаривать слепо-глухих.
  7. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:20
    +1
    Может и войну уже нам объявят? А то в телевизоре то они с 2014 года с нами воюют, только до февраля Россия на неё не являлась. А тут мы пришли, а один хрен не объявляют. Странно.
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 11:26
      -1
      А тут мы пришли, а один хрен не объявляют. Странно.

      Ничего странного. В телеке и комментариях многие уряклы вообще сейчас с объединенным западом воюют. И никто в этом странного ничего не видит.
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 11:48
        +1
        А что не так?! Запад поддерживает Украину не на словах, а на деле, служа своеобразным тылом. Санкции, поставки оружия и наёмников, разведданные, и тд и тп..., что это, если не война?
        1. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 12:55
          -1
          поставки оружия и наёмников, разведданные, и тд и тп..., что это, если не война?

          Всё это делала Россия на Украине с 2014 года.
          А то в телевизоре то они с 2014 года с нами воюют, только до февраля Россия на неё не являлась.

          А говорят что Россия куда-то не являлась.
          Запад поддерживает Украину не на словах, а на деле,
          А Россия с 2014 года Донбасс поддерживала.
          А что не так?!

          Или может и запад пока на войну не являлся?
  8. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:20
    +3
    Бесит его непотребный, небритый вид в вонючей, заношенной майке! no
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 11:26
      +6
      Цитата: Commodore Arctic
      небритый вид в вонючей, заношенной майке!

      - Как вы определили по фотографии, что майка вонючая?
      - Да просто. При просмотре фото начинают слезиться глаза... laughing
      1. Commodore Arctic
        Commodore Arctic Сегодня, 11:28
        +2
        ну да .... плачу.. над застиранной маечкой
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Commodore Arctic
      Бесит его непотребный, небритый вид в вонючей, заношенной майке! no

      Ничего вы не понимаете в пи-ар технологиях. Этим он хочет показать электорату, как ему тяжело живется. laughing
  9. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 11:24
    +2
    Главной причиной этого являлось постоянное саботирование его положений украинской стороной.

    Нечего кивать на всяких утырков которые изначально не планировали исполнять соглашения.
    Главная причина в отсутствии желания решать проблему у руководства РФ.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:39
    0
    Таким образом, еще одна площадка для мирных российско-украинских переговоров перестала существовать.

    и слава Богу, все разговоры могут быть только после капитуляции нацистов
  11. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 11:39
    +1
    Медленно но верно шаг,за шагом....приближает его на Эшафот wassat
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:46
      +2
      Цитата: Владислав_2
      приближает его на Эшафот

      Ночью думы муторней.
      Плотники не мешкают —
      Не успеть к заутрене:
      Больно рано вешают.

      Ты об этом не жалей,
      не жалей —
      Что тебе отсрочка?!
      На верёвочке твоей
      Нет ни узелочка!

      Лучше ляг да обогрейся —
      Я, мол, казни не просплю…
      Сколь верёвочка ни вейся —
      А совьёшься ты в петлю!
  12. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 11:44
    0
    Украинским президентом объявляются утратившими силу шесть предыдущих указов, устанавливающих регламент работы делегации Украины в ТКГ, которые Зеленский принимал в 2020 и 2021 годах.

    Счастливые часов не наблюдают? Это как же надо нюхать, чтобы потерять счет времени?
  13. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 12:03
    0
    Всё верно! Донбасс и без ОБСЕ и бандеровской сволочи обходится.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трёхсторонней контактной группе
    Да пофиг, в общем то ... оно и нам не шибко нужно.
  15. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 12:13
    0
    России никакие переговоры не нужны. нужно искоренить этот режим.
  16. Тимофей Чарута
    Тимофей Чарута Сегодня, 12:20
    0
    А давно пора было прикрыть этот лохотрон и кидалово. С 15 года сплошной пиндёш, подвижки были только по обмену пленными (все хотели на бедолагах попиариться). В остальном - полное кури-куку!

    Дивлюсь российской дипломатии. Хлебом не корми, а дай покрасоваться на всяких "переговорных площадках", даже там где окровенный ноябырь и кидалово.
    Вспомним былое, сколько времени шикарный г.Лавров потратил, проездил, пролетал на встречи с госсеком США Керри у которого с вьетнамской войны в задней полусфере сидит партизанская шрапнелина. Итоги переговоров - объявили друг друга... друзьями и больше никогда не виделись. Да и вряд ли увидятся. Очаровательной умопомрачительной Псаки Лавров подарил розовую ушанку, мозги решил не дарить, пожадничал. Результаты наблюдаем уже полгода.

    Кстати, Зелёнкин выглядит со своим указом честнее. А в российском МИДе видать всё ещё рассчитывают (рассчитывали) в своих красивых, ладно скроенных спинжаках опять смотаться на какую-нибудь "переговорную площадку" желательно в курортную зону. Потрындеть с умным видом и обратно.

  17. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 17:05
    0
    А то подумать был какой толк. Сколько людей погибло. И хоть бы что