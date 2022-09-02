Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трёхсторонней контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои указы об участии Киева в Трехсторонней контактной группе. Таким образом, еще одна площадка для мирных российско-украинских переговоров перестала существовать.Соответствующий указ об отмене предыдущих документов был опубликован на президентском сайте Зеленского.Украинским президентом объявляются утратившими силу шесть предыдущих указов, устанавливающих регламент работы делегации Украины в ТКГ, которые Зеленский принимал в 2020 и 2021 годах. Документ вступил в силу с момента его публикации.Это означает, что Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ по урегулированию донбасского конфликта больше не существует.ТКГ также неофициально называют Минской группой. Она была создана и приступила к работе еще летом 2014 года, в самом начале вооруженного конфликта на Донбассе. На очных и заочных встречах ее участников обсуждались пути решения данной проблемы мирным путем.При этом все стороны переговоров опирались на Минские соглашения. За все восемь лет военных действий большей или меньшей степени интенсивности сторонам конфликта не удалось выполнить ни одного пункта подписанного в Минске договора. Главной причиной этого являлось постоянное саботирование его положений украинской стороной.