Производитель бронеавтомобилей семейства «Тайфун» пообещал полное импортозамещение комплектующих с 2023 года

Все то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения. В следующем году гос[оборонзаказ] будет выполняться с полностью замещенными машинами

Компания "Ремдизель" из Набережных Челнов, являющаяся разработчиком и производителем линейки бронеавтомобилей "Тайфун", принимает меры к полному импортозамещению комплектующих. Об этом рассказал главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.В настоящее время компания ведет работу по замещению импортных деталей отечественными. Со следующего года все броневики предприятия будут производиться полностью на отечественных узлах и агрегатах, благо такой опыт у "Ремдизеля" есть. Разработанный за короткое время защищенный бронеавтомобиль З-СТС, получивший неофициальное название "Ахмат", производится без использования импортных запчастей.- приводит ТАСС слова ЗараховичаПредприятие "Ремдизель" расположено в Набережных Челнах и занимается разработкой бронеавтомобилей семейства "Тайфун" на основе "КамАЗа". Первыми бронеавтомобилями предприятия стали КамАЗ-43269 "Выстрел", собранные по заказу Министерства по атомной энергии в 2003 году. В 2017 году в состав "Ремдизеля" вошел "Завод специальных автомобилей", на котором и собирают бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Выстрел" и "Торнадо".В настоящее время основными бронеавтомобилями, выпускаемыми на предприятии являются "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", а также созданные на их базе другие модели, включая последние разработки З-СТС "Ахмат" и К-4386 ЗА-СпН для подразделений спецназначения.