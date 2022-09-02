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Производитель бронеавтомобилей семейства «Тайфун» пообещал полное импортозамещение комплектующих с 2023 года

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Компания "Ремдизель" из Набережных Челнов, являющаяся разработчиком и производителем линейки бронеавтомобилей "Тайфун", принимает меры к полному импортозамещению комплектующих. Об этом рассказал главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.


В настоящее время компания ведет работу по замещению импортных деталей отечественными. Со следующего года все броневики предприятия будут производиться полностью на отечественных узлах и агрегатах, благо такой опыт у "Ремдизеля" есть. Разработанный за короткое время защищенный бронеавтомобиль З-СТС, получивший неофициальное название "Ахмат", производится без использования импортных запчастей.

Все то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения. В следующем году гос[оборонзаказ] будет выполняться с полностью замещенными машинами

- приводит ТАСС слова Зараховича

Предприятие "Ремдизель" расположено в Набережных Челнах и занимается разработкой бронеавтомобилей семейства "Тайфун" на основе "КамАЗа". Первыми бронеавтомобилями предприятия стали КамАЗ-43269 "Выстрел", собранные по заказу Министерства по атомной энергии в 2003 году. В 2017 году в состав "Ремдизеля" вошел "Завод специальных автомобилей", на котором и собирают бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Выстрел" и "Торнадо".

В настоящее время основными бронеавтомобилями, выпускаемыми на предприятии являются "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", а также созданные на их базе другие модели, включая последние разработки З-СТС "Ахмат" и К-4386 ЗА-СпН для подразделений спецназначения.
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49 комментариев
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  1. frog
    frog Сегодня, 11:19
    +2
    Все то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения. В следующем году гос[оборонзаказ] будет выполняться с полностью замещенными машинами

    Шо, опять? Импортозамещение является дублями "майских указов"?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:39
      -1
      Кремлёвский автопарк импортозаместить, глядишь и дела быстрее пойдут.
      1. frog
        frog Сегодня, 11:46
        0
        Эээээ.... Чем? Раньше хоть Волги были..... рази что УАЗиками, так и там импорту с полмешка... Только если "буханкой", но я как-то не очень представляю Набиулину в "буханке".....
        1. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 11:59
          +1
          Цитата: frog
          но я как-то не очень представляю Набиулину в "буханке"...

          А в "бутырке"?
          1. frog
            frog Сегодня, 12:17
            +2
            Судя по минусу - кто-то против))) Лично мне на эту персону наплевать. Ибо оная - не более, чем символ. А в Бутырке, точнее, в Лефортово, я б других персонажей посмотрел. Но увы мне....
            1. yuriy55
              yuriy55 Сегодня, 12:24
              0
              Цитата: frog
              Судя по минусу - кто-то против))) Лично мне на эту персону наплевать.

              А мне уже плевать на минусы и плюсы...Нас рать! Пусть тешат своё самолюбие.
              На сайте есть кому диктовать свою волю. Если надоест перепалка - пойду "пауку" лапки заламывать или посмотрю советскую картину...Кстати, вчера и позавчера ездил за грибами...
              Самое главное, сын смог выйти на работу (на торжественную линейку). С божьей помощью, поправится.
              1. frog
                frog Сегодня, 12:34
                +1
                Ну, тут шиш поспоришь, даж если бы и желание было wink
                1. mojohed2012
                  mojohed2012 Сегодня, 12:43
                  +2
                  Помимо Набиулиной, вроде как кандидатов еще при власти пруд пруди.
                  1. frog
                    frog Сегодня, 15:11
                    0
                    А я про что? ИЧСХ, не только при власти, но тогда бутырок не хватит....
  2. Commodore Arctic
    Commodore Arctic Сегодня, 11:22
    +2
    опять обещания! Вроде уж доложили все ВВП - о выполнении замещения!
    1. frog
      frog Сегодня, 11:27
      +5
      Как обычно, доложить - доложили, заместить - не заместили.
      1. Genry
        Genry Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: frog
        Как обычно, доложить - доложили, заместить - не заместили.

        Какое отношение Ремдизель имеет к ВВП ???
        Частная контора.

        Странное поведение сайта - напишите в комментарии слово "шара_шка" (слитно) wassat
        1. frog
          frog Сегодня, 15:40
          0
          Та долбанитесь уж, если полегчает. Где вы узрели упоминание мной Главнокомандующего?
          1. Комментарий был удален.
        2. frog
          frog Сегодня, 17:40
          0
          Ну, шaрaшкина контора - эт эвфемизьм такой. Иногда - с одним смыслом, иногда - с другим совсем wink
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Commodore Arctic
      опять обещания! Вроде уж доложили все ВВП - о выполнении замещения!

      Вот именно, что "вроде бы". Кто доложил и когда?
    3. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 12:15
      +1
      Цитата: Commodore Arctic
      опять обещания! Вроде уж доложили все ВВП - о выполнении замещения!

      stop Самому не докладывали - Мишустина оповестили:
      Объёмы поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году достигли 13 миллиардов рублей. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
      По его словам, полностью созданы образцы вооружений из президентского списка в рамках гособоронзаказа. Михаил Мишустин подчеркнул - корпорация добилась успеха в импортозамещении, сообщает "ТВ Центр".

      Правда при этом размер успехов не уточнили. А мы же знаем, что он варьируется от "незначительных" и "скромных" до "огромных" и "всесторонних"... belay
  3. ТихийДон2
    ТихийДон2 Сегодня, 11:30
    +2
    Какой лукавый термин ввели наши властители..."импортозамещение"! Наивный обыватель думает что это означает перевод рельсов производство с западного импорта на российский локальный продукт....а в итоге получаем ЗАМЕЩЕНИЕ западного импорта на *барабанная дробь*...КИТАЙСКИЙ, ТУРЕЦКИЙ, ИРАНСКИЙ и тд и тп. Со стороны то получаеется что власти не врут об импортозамещении....только получается по факту что мы меняем зависимость от одной страны на другую.

    Хотя наши китайские "друзья" на деле оказались трусливым бумажным тигром.

    Китайская моторостроительная корпорация Weichai прекратила поставки двигателей российскому КамАЗу. Предполагается, что это произошло из-за позиции властей КНР, которые предостерегли корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из России.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 11:38
      +2
      а в итоге получаем ЗАМЕЩЕНИЕ западного импорта на *барабанная дробь*...КИТАЙСКИЙ

      Написано же
      В настоящее время компания ведет работу по замещению импортных деталей отечественными
      1. dauria
        dauria Сегодня, 11:49
        -2
        В настоящее время компания ведет работу по замещению импортных деталей отечественными

        Никто в здравом уме не станет создавать ( да и не сможет ) экономику и производство , полностью заменяющее мировое . Критичные узкие места -да , важно. Или своё , или сразу запас " на чёрный день ". А для этого Госплан нужен.
        Что мне толку от нашей гайки , если пресс холодной высадки "Мицубиси" , резьбонарезной станок - немецкий под китайский метчик . А в термичке из нашего только электричество , огнеупорные кирпичи и расплав селитры .
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 12:10
          0
          Что мне толку от нашей гайки , если пресс холодной высадки "Мицубиси" , резьбонарезной станок - немецкий под китайский метчик

          А это?
          https://www.prostanki.com/board/item/345
        2. frog
          frog Сегодня, 12:18
          0
          Кирпичи еще не китайские? Ну надо же....
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:45
      0
      Ну так Китай о себе любимых думает, чему тут удивляться.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:49
      0
      а Российских разве нет?
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:32
    0
    Свежо предание об импортозамещении)) fellow
    К томуже свежи новости о том, что Камазу теперь китайСы не будут движки поставлять из-за санкций - опять начнут петь про импортозамещение.... А сколько было ласкательных эпитетов Китаю о партнерстве. Но эта кооперация с КНР оказалась такой же товарищеской как и с Гейропой))))
    Но! главное было доложить!!! Шильдики переклеены! Импортозамещение в действии!!!
    Опять же вспоминается ролик Медведева с нашим новым отечественным смартфоном: Ура товарищи он есть! А запчасти??? -А запчасти к сожалению импортные good Гениально!! И медаль за заслуги перед отечеством во все пузо!!!
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 11:39
      -2
      К томуже свежи новости о том, что Камазу теперь китайСы не будут движки поставлять из-за санкций

      Будут свои движки ставить.
    2. Amper
      Amper Сегодня, 16:19
      -1
      До наших недотеп ни как не дойдет старинная мудрость, что у России нет друзей. К тому же они ни чего не умеют делать кроме как делить, распиливать, отжимать, продавать, откатывать, тащить, прятать, кушать, тусоваться, сно...
  5. Horus
    Horus Сегодня, 11:35
    0
    Надо тех кто обещает и их детей отправить на передовую, может тогда придет осознание.
    1. frog
      frog Сегодня, 11:45
      0
      Фу на вас с вашим сталинизмом)))
      1. Horus
        Horus Сегодня, 11:58
        +2
        ))) мне не хочется в это верить, но по моему в нашей стране только так и начнутся изменения.
        1. frog
          frog Сегодня, 12:15
          +1
          Если вам сей путь мил, то, для начала, Коба нужен))) Нехай Сколково исследования проведет, на казенный грант, есссно wink
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: Horus
      Надо тех кто обещает и их детей отправить на передовую, может тогда придет осознание.

      И какой от них там толк, под ногами путаться и своими воплями позиции раскрывать?
      1. Комментарий был удален.
    3. Amper
      Amper Сегодня, 12:21
      +2
      Нет такой силы в России. Они нас отправят, без сомнений, мы очень терпеливые. crying
      1. Horus
        Horus Сегодня, 12:26
        +1
        Все когда нибудь заканчивается и терпение тоже.
        1. Amper
          Amper Сегодня, 16:07
          -1
          Когда уже поздно и ничего сделать нельзя, без организующей и направляющей партии (силы)будет просто хаос и распад. И где она, направляющая? what Держимся за борт дальше, плывем, не раскачиваем, Россия исчерпала.... stop
  6. Новик225
    Новик225 Сегодня, 11:50
    0
    Цитата: marchcat
    Кремлёвский автопарк импортозаместить, глядишь и дела быстрее пойдут.

    Так вроде уже на Аурусы пересаживаются... Не слышали?
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: Новик225
      Так вроде уже на Аурусы пересаживаются... Не слышали?

      А нужно пересаживать на метро - будут ближе к тем, кому они обещания раздают.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:10
      +1
      Цитата: Новик225
      Цитата: marchcat
      Кремлёвский автопарк импортозаместить, глядишь и дела быстрее пойдут.

      Так вроде уже на Аурусы пересаживаются... Не слышали?

      Вы уверены, что "Аурусы" на 100% состоят из российских комплектующих?
    3. frog
      frog Сегодня, 12:19
      0
      И много в Аурусе отечественного?
    4. Amper
      Amper Сегодня, 12:23
      0
      А на желтой Калине будет исключительно Вова ездить? lol
      1. frog
        frog Сегодня, 12:35
        0
        Та с тазиками тоже какие-то сложности, по слухам))) Внезапно)))
  7. dunkan
    dunkan Сегодня, 12:02
    0
    Можно ли покрышки сделать негорючими? Антипирен какой-нибудь добавить, как в электротехнический пластик. Много фот, где у целых бронемашин горят покрышки.
    1. ТихийДон2
      ТихийДон2 Сегодня, 12:15
      0
      если у бронемашины горят покрышки значит все остальное уже в фарше. Смысл их делать негорючими?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    -2
    Производитель бронеавтомобилей семейства «Тайфун» пообещал полное импортозамещение комплектующих с 2023 года
    какое импортозамещение??? это называется по другому - мы производим всё, что необходимо для выпуска конкретной продукции!
    Устраивать опять - Догнать и перегнать!? - оно нам надо, разве.
  9. Amper
    Amper Сегодня, 12:12
    -1
    Свежо предание, да верится с трудом! Ни чего не выйдет, треп, очковтирательство. Обязательно найдется(скорее найдутся) деталь(скорее масса деталей), которые производятся у западных партнеров или в Китае, а без них это будет БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДНАЯ болванка из НАШЕГО металла. feel
    р/с Робею спросить. Когда колонны самых современных и непровзойденных танков АРМАТА двинуться, сметая на своем пути врагов, к сердцу укрорейха, прикрытые со всех сторон уникальными РЭБами и проч.,проч., проч.. soldier
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:17
    -1
    Напоминает Горбатого и его тексты : углубить и расширить !
    Когда Тайфун ВДВ пойдет конкретно в войска ?
  11. Gromit
    Gromit Сегодня, 12:19
    -1
    Когда бы они начали Тайфуны в соответствии с ТТХ десятками в армию еженедельно отгружать, я бы радовался и хвалил.
    А когда упрощённую и удешевлённую
    колымагу называют звучным именем, ОБЕЩАЮТ ещё упростить и выдают это за достижение, то извините, аплодировать не буду.
    На военную приёмку сейчас надавят и отправят этот муляж броневика в войска.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:22
    0
    Ну хоть с 2023, если конечно не обманут, как обычно. Хотя где все были в этом плане с 2014 по 2022???
  13. Oldi
    Oldi Сегодня, 13:20
    -1
    Красавец - машина! Брутальный. Качественный. Есть вкус у военных, вот кому надо отдать производство гражданских внедорожников, а то без слёз не взглянешь на всё, что выдаёт гражданский автопром smile
    1. Amper
      Amper Сегодня, 16:13
      0
      Машина не роскошь, а средство передвижения! negative Брутальность для стиляг, пижонов и гнилых понтов, чтобы спрятать внутреннюю пустоту за блеском никеля. soldier