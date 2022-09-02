Производитель бронеавтомобилей семейства «Тайфун» пообещал полное импортозамещение комплектующих с 2023 года

Компания "Ремдизель" из Набережных Челнов, являющаяся разработчиком и производителем линейки бронеавтомобилей "Тайфун", принимает меры к полному импортозамещению комплектующих. Об этом рассказал главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.
В настоящее время компания ведет работу по замещению импортных деталей отечественными. Со следующего года все броневики предприятия будут производиться полностью на отечественных узлах и агрегатах, благо такой опыт у "Ремдизеля" есть. Разработанный за короткое время защищенный бронеавтомобиль З-СТС, получивший неофициальное название "Ахмат", производится без использования импортных запчастей.
Все то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения. В следующем году гос[оборонзаказ] будет выполняться с полностью замещенными машинами
- приводит ТАСС слова Зараховича
Предприятие "Ремдизель" расположено в Набережных Челнах и занимается разработкой бронеавтомобилей семейства "Тайфун" на основе "КамАЗа". Первыми бронеавтомобилями предприятия стали КамАЗ-43269 "Выстрел", собранные по заказу Министерства по атомной энергии в 2003 году. В 2017 году в состав "Ремдизеля" вошел "Завод специальных автомобилей", на котором и собирают бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Выстрел" и "Торнадо".
В настоящее время основными бронеавтомобилями, выпускаемыми на предприятии являются "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", а также созданные на их базе другие модели, включая последние разработки З-СТС "Ахмат" и К-4386 ЗА-СпН для подразделений спецназначения.