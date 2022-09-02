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Сухопутные войска США получили первую партию тактических очков MS HoloLens до окончания проведения испытаний

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Сухопутные войска США получили первую партию высокотехнологичных тактических очков производства Microsoft Corp., основываясь на обнадеживающих результатах проведённых полевых испытаний. Помощник госсекретаря США по вопросам закупок Дуглас Буш «разрешил армии начать приемку» некоторых из 5000 комплектов защитных очков, говорится в заявлении официального представителя Джамала Бека. Их доставка была отложена из-за опасений по поводу производительности устройства до тех пор, пока не будут проведены более тщательные испытания.


Основываясь на результатах таких испытаний, служба корректирует свой план оснащения, чтобы дать время на исправление недостатков, а также направить в подразделения, которые сосредоточены на учебных мероприятиях

— сказал Джамал Бек, подчеркнув, что первые поставки идут ещё до момента окончания испытаний.

Ожидается, что разработанная Microsoft Integrated Visual Augmentation System, или IVAS, обеспечит «индикатор на стеклянном забрале» для сухопутных войск США, аналогичный тому, что используется летчиками-истребителями. Другая адаптированная версия очков Microsoft (MS) HoloLens позволит командирам проецировать информацию на забрало перед лицом солдата и будет включать в себя такие функции, как, например, ночное видение.



Армия планирует потратить астрономическую сумму в 21,9 миллиарда долларов в течение десяти лет на боевые очки Microsoft, запасные части и услуги поддержки. Окончательный отчет об испытаниях, который ожидается не раньше следующего месяца, составляется директором Пентагона по оперативным испытаниям и оценке.

Командование сухопутными силами США разместило свой первоначальный заказ на 5000 очков на сумму 373 миллиона долларов в марте 2021 года. Заказ должен был стать первым из большого количества подобных за последнее десятилетие, но был отложен в конце прошлого года.

Отчет об испытаниях поможет Конгрессу решить, следует ли одобрить выделение ещё 424,2 миллиона долларов в ближайшее время, которые армия предложила потратить на программу в финансовом году, начинающемся в октябре. Комиссии по ассигнованиям Палаты представителей и Сената пока предложили резко сократить запросы армии в ожидании результатов испытаний. Однако Пентагон и компания Microsoft уже в предвкушении получения огромных средств из бюджета с многолетним периодом их освоения.
Автор:
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38 комментариев
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  1. uralex
    uralex Сегодня, 12:23
    +7
    Теперь НАТОвские солдаты перед кончиной будут видеть синий экран смерти)))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    +6
    Сухопутные войска США получили первую партию тактических очков MS HoloLens до окончания проведения испытаний
    так то прикольная штука, а вот на счёт того, на сколько это нужно именно сейчас, в таком виде, это вопрос.
    Полосатики готовятся к войнам будущего ... вроде это оправдано, но без спешки, без непродуманных решений и непроверенной техники, оно ведь не горит, на самом деле.
    1. Horus
      Horus Сегодня, 12:34
      +3
      Я про такие читал когда то в научной фантастике. Только там они были частью шлема и более продвинуты, а шлем интегрирован в броню, боец по факту защищён полностью, а его чувства усилены электроникой. Вот и первые шаги к этому.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:03
        +1
        Так и будет .. достижения науки новые технологии, в военной сфере используются на всю катушку!
        Сказать, что - кто не успел, тот опоздал - пока рано, дело не быстрое, скорее всего.
    2. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 12:35
      +1
      Эта технология в будущем объединится с "баллистическим" шлемом. Потом перейдёт на полностью закрытый бронешлем и будет частью общего бронескафандра с обязательным использованием экзоскелета. Этакий "тежёлый пехотинец" с плечевыми турелями и прочем. Пока лишь в начале пути. ИМХО, разумеется, но логично. hi
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:44
        +2
        Вторая картинка из Хало под этой новостью от меня.

        Вполне укладывается, между прочим. Единый бронескафандр с информационным интерфейсом - туда идёт движение. Модификация тела человека - во всю практикуется под прикрытием операций по смену пола. Уверен, при желании уже сегодняшние компетенции поднаторевших на производстве транссексуалов специалистов по медицине можно применять для создания суперсолдат, пусть и не таких "супер", как хотелось бы.
        Ну и да, куда ж без этого красавца, коль упомянули полностью закрытый бронешлем. Осталось туда интерфейс от Майкрософт засунуть.
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 12:54
          0
          Решение уже имеется - ЭМИ-гранаты.
          https://www.theregister.com/2009/02/12/electropulse_grenades/
          Воевать со временем будет всё дороже.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 13:10
            0
            Цитата: Кеша1980
            Решение уже имеется - ЭМИ-гранаты.

            Да и Касперского можно подключить, со знаком минус.)))
            1. Кеша1980
              Кеша1980 Сегодня, 13:24
              0
              С помощью насильно-настырного WiFi или Блютуз)
          2. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 13:12
            0
            Во-первых, слабо верю я в ЭМИ-гранаты. Но я не отрицаю, что технологии генерации ЭМИ в боевых целях постоянно развиваются, это факт неоспоримый, так что идём дальше.
            Про БПЛА тоже говорили, мол ЭМИ. Но Байрактары в итоге, как я где-то тут уже писал, ракетами сбивали, а не садили с неба излучателями.
            1. Кеша1980
              Кеша1980 Сегодня, 13:21
              +1
              Минус ограменный у ЭМИ - увеличение расстояния влечёт уменьшение в квадрате силы импульса, а действенны лишь сотни тысяч ампер (я не физик, лишь немного читал на тематику). Так что, ЭМИ-мины ("электронные фугасы"). В это можно поверить. Хотя технологии бегут вперёд - посмотрим.
              Но лучше старого доброго Калаша нет ничего (кроме двух Калашей laughing), ну разве что Утёс yes.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 14:05
      0
      оно ведь не горит, на самом деле.
      А может и горит.Такой девайс теоретически очень поможет в "urban warfare", бои а мегаполисах и городах. Точечно замечая цель в застройке, боец может обозначить ее для всего отряда и прикрытия(дать точные координаты танку например).И после первого обнаружения "теоретически" все будут знать из какой форточки палит противник hi
  3. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:26
    0
    В принципе, если еще и балистический пластик, который осколок может остановить небольшой, выдержать удары камней в ходе БД, то почему нет.
    Жаль у нас подобное даже не через 5 лет появится в армии.
    Хотя и у них, пока что заявления, но думаю в ССО США эти очки скоро попадут.
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:26
    +2
    Вот не ожидал такого от Майкрософт, честное слово. Молодцы, что сказать, новый рынок осваивают. Описание у очков зачётное, особенно вот это:
    Другая адаптированная версия очков Microsoft (MS) HoloLens позволит командирам проецировать информацию на забрало перед лицом солдата

    Это что же получается?
  5. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 12:31
    +1
    позволит командирам проецировать информацию на забрало перед лицом солдата
    - с "засветом" на забрале как будут бороться, тем более ночью?
    заказ на 5000 очков на сумму 373 миллиона долларов
    - хорошая игрушка для спецназа.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:32
    -1
    Если учесть, что их вояки только тусуются на блок-постах, а не участвуют в уличных перестрелках, как в голливудских фильмах, то наверняка им это и подойдёт.
  7. marc75
    marc75 Сегодня, 12:32
    +1
    Почти 75 тыс $ за очки, не хило пилят
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: marc75
      О

      В них ПНВ и Теплак встроенные, и комбинированные между собой. Они стоят очень недёшево.
  8. ТихийДон2
    ТихийДон2 Сегодня, 12:33
    +1
    Отстали мы от них на многие десятилетия по технологиям. Единственное спасение которое мне видится это массовое применения ЭМП. Если мы не может достать до них в технологическом соревновании тогда нужно опустить их принудительно на наш уровень. Без навороченной электроники америкосы стухнут быстро они уже забыли что такое воевать по старинке.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:36
      +2
      На Украине вон что-то даже не очень передовые Байрактары сбивали, а не роняли применением генераторов ЭМП. Думаю, и очки будут больше пулями пробивать, чем вырубать. И свои иметь хорошо бы.
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:38
    +1
    Духом F-35 пахнуло, ещё не до конца испытали не все тесты прошли а поставки пошли, а потом начнется от нахождения в этих очечях кого тошнит у кого рвота и понос а у кого пепилепсия laughing.
    1. ТихийДон2
      ТихийДон2 Сегодня, 12:41
      -1
      почти 900 штук наклепали их америкосы, я не против если таким духом пахнет и у нас наконец то!!!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:45
        +1
        Успокойтесь, мы пока ещё весь мир не грабим, чтоб активно эксперименты проводить. Для этого деньги нужны.
        1. ТихийДон2
          ТихийДон2 Сегодня, 12:53
          0
          Грабят? А по мне это нормальная практика сильной державы ДОИТЬ СВОИХ СОЮЗНИКОВ. Это конечно в корне отличается от традиционного русского метода всем помочь, всем раздать денег а потом получать плевки и удары в спину.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 13:08
            +1
            А я и не писал, что это ненормальная практика. Её все гегемоны практиковали.
          2. Рашпиль
            Рашпиль Сегодня, 14:38
            0
            А че вам кто то сказал шо будет легко? Или может вы решили шо в сказку попали?
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:54
    -2
    Крупные и неудобные в практичном использовании. Кто разработает такие фаршированные шлемы для постоянного использования, всяко будет иметь тактическое преимущество. Подсветка союзных отрядов, мгновенный обмен информацией и подсветка предполагаемого местонахождения противника. Опять все упирается в микроэлектронику и элементы питания, которых нет.
  11. Krilion
    Krilion Сегодня, 13:03
    +2
    игрушка конечно красивая и в некоторых случаях может оказаться полезной.. однако учитывая сокращающееся количество стрелковых боёв, когда основное поражение пехоте наносятся артиллерией и проч. тяжелыми дистанционными средствами поражения, с такими очками будет очень неудобно убегать.. условия сохранения в целости и обеспечение элементами питания отдельная песня...
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:19
      -2
      с такими очками будет очень неудобно убегать

      Так на фото обычный VR прототип или тренажёр. Сами очки наверняка будут встроены в шлем.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:37
      -1
      Цитата: Krilion
      игрушка конечно красивая и в некоторых случаях может оказаться полезной.. однако учитывая сокращающееся количество стрелковых боёв, когда основное поражение пехоте наносятся артиллерией и проч. тяжелыми дистанционными средствами поражения, с такими очками будет очень неудобно убегать.. условия сохранения в целости и обеспечение элементами питания отдельная песня...

      Очень полезно бегать. Ведь этими очками можно будет и наводить все эти средства и получать предупреждение об ударе вражеских. Не сложно представить как арт радар замечает вражеские снаряды, вычисляет траекторию и рисует солдатам куда именно они ударят. Давая возможность увернутся из под удара.
  12. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 13:50
    0
    Красавцы!
    Я думал только у нас в России могут так изящно осваивать бюджет, эх нет! Корпорация "маленьких мягких" делает это даже лучше Hollywood -а с их звездными войнами.
  13. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:20
    +1
    Очки за 74 600 бакинских. Если солдат потеряет или сломает, то, в силу соглашения об условиях службы, придется ему до пенсии служить, пока не высчитают. Ну, или почку армии отдать - и на дембель с чистой совестью.
  14. Рашпиль
    Рашпиль Сегодня, 14:42
    0
    Данный девайс будет использован для продвижения ток шоу типа война в прямом эфире , бабосы, заслал, подключился к зольдату где нить в Ираке и получай эмоции. Майкрософт чует запах денег
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:54
    0
    Пенсам с ВО каски СШ-40 зайдут, остальное мир фантастики laughing
  16. АлексейЕг
    АлексейЕг Сегодня, 15:15
    0
    Не надо ничегго выдумывать.
  17. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 15:22
    0
    потеть будут от перегара.
  18. DienBienPhu
    DienBienPhu Сегодня, 16:54
    0
    Подключи этот шлем к камере вокруг танка и у нас будет отличный обзор
  19. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 17:00
    0
    А сколько в4сит эта "шляпа"?