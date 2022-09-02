Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинское командование «Юг»: Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами

48

Оперативное командование «Юг» украинских вооруженных сил представило очередную сводку. Если ей верить, то дела у ВСУ на Херсонском направлении складываются не так уж и плохо... Например, ВСУ отчитываются о нанесении 18 авиационных ударов по российским военным объектам на освобожденных Россией территориях Херсонской области. Кроме того, удары наносят артиллерийские и ракетные подразделения.


Командование ВСУ подтверждает, что продолжаются обстрелы Антоновского, Дарьевского и Каховского мостов. Якобы также были нанесены удары по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные заявляют об ударах по складам боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Это представляется в виде успешных действий.

Интересно, что при этом украинское командование не сообщает о наземных передвижениях своих войск. Более того, ранее Генштаб ВСУ заявил, что не будет сообщать о взятых под контроль населенных пунктах – якобы потому, что не стоит давать российским военным лишнюю информацию. Но причина здесь, скорее всего, другая – хвастать просто нечем.

Контрнаступление в Херсонской области, которое широко анонсировалось Киевом, носит весьма ограниченный и фрагментарный характер. Известно, что больницы и госпитали в Николаеве и других населенных пунктах Николаевской области, а также в Одессе, заполнены ранеными украинскими военнослужащими. Это и есть основной результат так называемого контрнаступления.

Но Киев нуждается в демонстрации своих «успехов» на медийном уровне. Ведь надо как то отчитываться перед западными покровителями, иначе могут возникнуть вопросы относительно состоятельности киевского режима в плане противостояния России. В США и Великобритании требуют от команды президента Украины Владимира Зеленского скорейшего продвижения на юге. Но ВСУ обеспечить это продвижение не в состоянии. Как результат – попытки оправдаться перед Западом, сообщая о неких «победах» в виде одной подбитой РСЗО «Град».

Нет никаких сомнений, что к реальным результатам украинское контрнаступление на южном направлении не приведет. Скорее всего, в обозримом будущем Киев будет вынужден переключить внимание на другие направления. О многом говорит и продолжающаяся эвакуация из Николаева командования, гражданского руководства, вывоз ценностей и документов. Странное какое-то контрнаступление получается, если украинские власти готовятся к возможным боям уже в Николаеве...
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 12:07
    +12
    Украинское командование «Юг»: Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами

    Ну а главным успехом этого контрнаступления, будет взятие российскими войсками Николаева и Одессы...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:14
      +6
      Полностью с вами согласен.В медийном пространстве запада ВСУ успешно наступает,жители Херсона эвакуируются на территорию Украины.А тут УПС, в результате наступления ВСУ,российскими войсками взят Николаев.Трудно для их понимания ,но что нибудь придумают.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 12:20
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Полностью с вами согласен.В медийном пространстве запада ВСУ успешно наступает,жители Херсона эвакуируются на территорию Украины.А тут УПС, в результате наступления ВСУ,российскими войсками взят Николаев.Трудно для их понимания ,но что нибудь придумают.

        hi Конечно придумают, типа маленького симпатичного контротступления..
        С этих станется, те ещё словоблуды.
      2. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 12:44
        +3
        А тут УПС, в результате наступления ВСУ,российскими войсками взят Николаев.Трудно для их понимания ,но что нибудь придумают.
        Всё уже придумано до них. Уже был окружён Берлин, а Геббельс вещал о без пяти минут 12, что вермахт уплотнил линию фронта и вот-вот погонит Красную Армию до Урала. Им просто надо поменять названия населённых пунктов и всё. Задачка для тупого пропагандиста.
        1. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 15:34
          0
          Цитата: AKuzenka
          Уже был окружён Берлин, а Геббельс вещал о без пяти минут 12, что вермахт уплотнил линию фронта и вот-вот погонит Красную Армию до Урала.

          Сразу вспоминается знаменитый лозунг "Берлин останется немецким", который регулярно встречается на фото наших войск в Берлине. smile
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:31
      0
      Ну а главным успехом этого контрнаступления, будет взятие российскими войсками Николаева и Одессы...
      Обе стороны зарылись в землю, причем вряд ли ВСУ зарылась хуже ВС РФ, любое большое наступление +/- будет сопровождаться большими потерями и разрушениями, особенно таких крупных городов как Николаев и Одесса, сейчас по крайней мере. Мариуполь в пример.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 13:08
      -3
      Цитата: Грэг Миллер
      Ну а главным успехом этого контрнаступления, будет взятие российскими войсками Николаева и Одессы...

      С трудом верится. Скорее всего перейдут к "окопной войне" как на Донбассе на этой линии, где остановились. Причем, правды ради, укропы все таки часть территории в нескольких местах откусили. И у наших не хватает сил сковырнуть их обратно, не говоря уж о каком то наступлении до Николаева. Если такими темпами двигаться, то через несколько таких контрнаступлений, ВСУ будет стоять у пригородов Херсона. Если, правда, будет кому стоять...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:17
        -1
        С трудом верится.

        чего же хочешь ты среди спящих? (с)
  2. Kolins
    Kolins Сегодня, 12:08
    +2
    Продолжайте в том же духе. Так быстрее Николаев будет свободен от переможников.
  3. navigator777
    navigator777 Сегодня, 12:10
    +2
    Какие мы скромные, стремно говорить просто о 5 занятых поселках, ценой огромных потерь, если так Крым хотят освобождать, перекоп бабы наверно украинские брать штурмом будут, мужиков не останется laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:12
    +2
    Скоро сетями будут народ отлавливать у Сильпо и прямо с авоськами в армию.А учитывая что женщины в Украине тоже все обязаны Зелибобе , война продлится еще долго.
  5. nnm
    nnm Сегодня, 12:14
    +6
    Эх, были бы сейчас свободные резервы - после того как "контрнаступление" выдохнемся окончательно ударить бы в ответ....
    1. navigator777
      navigator777 Сегодня, 12:21
      -3
      Цитата: nnm
      Эх, были бы сейчас свободные резервы - после того как "контрнаступление" выдохнемся окончательно ударить бы в ответ....

      Наступили бы на те же грабли что и они, они думали что в степи наступать легко, так как не мешает плотная застройка и все такое. Надо Донбас дожимать, а им придется ослаблять юг.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 12:26
        +3
        Да вот вопрос только в том, что если мы хотим освобождать территорию временно оккупированную Украиной то нам все равно придется наступать. И понятно, что делать это когда противник сильно обескровлен все таки проще, чем когда он снова подготовится и восстановит силы. Но в любом случае обсуждение этого вопроса просто гадание в сферическом вакууме - мы толком ни обстановки, ни соотношения сил и средств не знаем.
        1. navigator777
          navigator777 Сегодня, 12:58
          0
          Цитата: nnm
          Да вот вопрос только в том, что если мы хотим освобождать территорию временно оккупированную Украиной то нам все равно придется наступать. И понятно, что делать это когда противник сильно обескровлен все таки проще, чем когда он снова подготовится и восстановит силы. Но в любом случае обсуждение этого вопроса просто гадание в сферическом вакууме - мы толком ни обстановки, ни соотношения сил и средств не знаем.

          Он не обескровлен, резервы они не вводили, потому как наступление не задалось и небыло смысла дальше биться об стену, в штабах НАТО не последние идиоты седят чтобы всех положить в нступлении и оголить весь Юг, такого подарка нам никто не сделает. Засядут теперь в городах и будут сидеть. Сейчас еще не пришло время для Николаева и Одессы.
        2. Грица
          Грица Сегодня, 13:11
          +1
          Цитата: nnm
          Да вот вопрос только в том, что если мы хотим освобождать территорию временно оккупированную Украиной то нам все равно придется наступать

          Только теперь на этой линии они опять нароют окопов и все зальют бетоном. На несколько лет.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:36
      +3
      Цитата: nnm
      Эх, были бы сейчас свободные резервы - после того как "контрнаступление" выдохнемся окончательно ударить бы в ответ....

      Как раз, то самое время, когда можно было "вломиться" в Николаев.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: nnm
      Эх, были бы сейчас свободные резервы - после того как "контрнаступление" выдохнемся окончательно ударить бы в ответ....

      К сожалению, Жуковых и Рокоссовских сейчас в нашей армии и в генштабе нет. О резервах не позаботились. Поэтому будем дальше стоять как в первую мировую.
  6. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 12:15
    +2
    А чьи успехи они имеют ввиду?
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: Аварийный
      А чьи успехи они имеют ввиду?

      hi smile Это как в том бородатом анекдоте: "что имеют, то и ввиду"
  7. waleri777
    waleri777 Сегодня, 12:16
    -6
    Как только захватим "еврейский треугольник" (Одесса, Умань, Днепропетровск) БУ упадет к нашим ногам как созревший фрукт. США помогает Украине только потому, что они хотели там создать второй Израиль.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    Но Киев нуждается в демонстрации своих «успехов» на медийном уровне.
    Как предполагают, некоторые, медийную войну они выигрывают ...
    вопрос ... а этого достаточно, если оно есть, хоть для чего то, хоть для кого то?
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 12:26
      +1
      вопрос ... а этого достаточно, если оно есть, хоть для чего то, хоть для кого то?

      Для внутреннего потребителя вполне. У Зе и Ко на этом давно рука набита.
      1. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 12:50
        0
        "Внутренние потребители" нынче воют по 128-ой быстроубиваемой бригаде.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: rocket757
      Как предполагают, некоторые, медийную войну они выигрывают ...

      Как бы там не было, но выигрыша ну Руина ни Запад не поимел. И как медиа не верещали бы, но и Конгресс и Сенат спросят у Байдена и его администрации: "Ребята, и мы и народ, спрашиваем вас, а где десятки миллиардов, а где оружие, которое мы послали Руине, давайте отвечайте !"
      И такие же вопросы задаст штатам и Европа: "А где наши польские танки ?"
      Вот тут сразу возникают вопросы от Европы и США: "Зеляклоун, где перямоги, где деньги, где оружие, что ль зря тебя кормили, зря столько кокса истратили !"
      А тут то Зельке и крыть нечем, голый он сейчас перед хозяевами и хозяйскими вассалами, и поджилки и ножонки трясутся. А вдруг хозяин выбросит на помойку "дворовую" Шавку.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:53
        0
        На фотке Драги ... а оно уже вылетело с орбиты.
        Кто следующий?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:18
          0
          Цитата: rocket757
          На фотке Драги ... а оно уже вылетело с орбиты.
          Кто следующий?

          Кто следующий не знаю, но тот что без штанов, будет последний.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    +1
    эвакуация из Николаева командования, гражданского руководства, вывоз ценностей и документов
    Тут главное начальство и ценности не забыть, а остальное пусть идет прахом. По поводу сводок. Ну не объявят же они сколько потеряли убитыми и уничтожено боевой техники, т.к. свои же "патриоты" пасть порвут за испорченные комменты, которые разбрасывают по всей Европе рассказывая о "победах".
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 12:25
      0
      свои же "патриоты" пасть порвут за испорченные комменты

      Патриотам Арестович скормит новую порцию экскрементов, которую они будут радостно обсасывать до следующей порции..
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 12:35
        0
        Например, можно в Кукуеве открыть мемориял-доску 1200 мученикам за незалэжность Нэньки, сгинувших в боротьбе з агрессором.
        Туда приедут Ляйен, Шольц, Дуда, Джонсон или Трасс, Макрон и лимитрофы цветочки положить под камеры и уедут!
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    +3
    Меня больше всего инфа о секретности освобожденных земель улыбнуло...., типа не хоти давать информацию для российских военных.... Это у них спутниковая связь, а у нас донесения в ГШ МО РФ до сих пор вестовыми доставляются.... , наши военные по случаю черпают инфу с окраинских сводок , пока лошадей на этапе меняют... А чё про десанты не хвастают....? Не придумали, как еще перемогой назвать операцию... Таки к Люсе обратитесь, он вмиг отстряпает...
    1. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 12:55
      0
      bully Я так понимаю, наши сидят в этих населенных пунктах и не знают, что бандерлоги его оказывается "освободили". Потому как секретность.
    2. navigator777
      navigator777 Сегодня, 13:31
      0
      Там жесткая цензура началась, они заранее подготовились к такому исходу, про десант конечно же будут молчать, а людей спишут на наступление или еще как нибудь. Никто ничего там не узнает про десант.
  11. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 12:29
    0
    "Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами" - С. Шойгу: российские войска вышли к
    на административную границу Николаевской области. Успехи, говоришь...
  12. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:32
    +2
    Единственный успех Куева в этой афёре с наступом, это успешная могилизация более 2 тыс.солдат ВСУ и прочих нациков с наёмниками, а так же потеря десятков единиц бронетехники, которых стаскивали на передовую со всей украины, включая сусеки "евро.доброжелателей".
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:47
      +1
      И неожиданная экономия на выплатах боевых !
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        И неожиданная экономия на выплатах боевых !
        Это да. Помнится великий укро котловодец Гелетей, на этих делах с "мёртвыми душами" на домик в Англии за 20 миллионов фунтов стерлингов сэкономил, где теперь и переживает за нэньку в ожидании перемог. yes
        1. Себастьян Аристархович Перейра
          Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 16:07
          +1
          Славный был воен,этот Гелетей.... единственный украинский полководец , выживший при прямом попадании в голову российской ядерной пули !
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:20
      +2
      2500 на Херсонском направлении, а есть еще те кто умрет по пути до больницы и в самих больницах, да и основное поражение минно- взрывное(от арты) по сему не возвратных потерь там япона мама
  13. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:33
    -1
    Думаю, что не просто так они копят силы под Харьковом, там и площадей покрытых лесом много.
    Полагаю, что логичный их ход - это неожиданное наступление от Харькова к границе РФ.
    Про неудачи под Херсоном объявят как - это было отвлекающее наступление, где русские оттянули от Харькова артиллерию и войска и теперь-то мы им вдарим.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:23
      0
      2е сутки уже отрабатывает наша арта и РЗСО по Харьковом, не дает собраться и выдвинуться, так бы еще 30-31 поперли, но эт собраться в кулак надо, а это чревато попаданием по град, ураган или букет
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:38
    0
    Цитата: Украинское командование «Юг»
    : Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами
    в смысле?!
    Херсон взяли частично...
    пока только первый слог
    1. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 12:57
      +1
      Ну да. Взяли и держат. Осталось "сон" взять. Только не берется зараза такая. laughing
  15. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:54
    +1
    "Украинское командование «Юг»: Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами"
    Ну, если допустить, что главной целью Киева была утилизация личного состава - тогда, действительно - "сопровождалось успехами". А уж для чего именно та утилизация направлена - на органы, для приумножения "мёртвых душ", на которые так удобно списывать матценности, просто для "зачистки от населения" - то второй вопрос..
  16. Heiven
    Heiven Сегодня, 13:13
    -1
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: rocket757
    Как предполагают, некоторые, медийную войну они выигрывают ...

    Как бы там не было, но выигрыша ну Руина ни Запад не поимел. И как медиа не верещали бы, но и Конгресс и Сенат спросят у Байдена и его администрации: "Ребята, и мы и народ, спрашиваем вас, а где десятки миллиардов, а где оружие, которое мы послали Руине, давайте отвечайте !"
    И такие же вопросы задаст штатам и Европа: "А где наши польские танки ?"
    Вот тут сразу возникают вопросы от Европы и США: "Зеляклоун, где перямоги, где деньги, где оружие, что ль зря тебя кормили, зря столько кокса истратили !"
    А тут то Зельке и крыть нечем, голый он сейчас перед хозяевами и хозяйскими вассалами, и поджилки и ножонки трясутся. А вдруг хозяин выбросит на помойку "дворовую" Шавку.


    Зеля ответит, мы держимся уже полгода против второй по силе армии мира, не рассыпались, не разбежались.
  17. Борил
    Борил Сегодня, 13:26
    -1
    Час назад советник Зеленского, Михаил Подоляк дал некоторые пояснения относно целях и тактики ВСУ на данный момент. По эго слова, ВСУ воюет по принципа "сегментарного дробления" /если я правильно услышал/. Вместо сосредоточения в крупных наступательных клинах, которые могут быть легко уничтоженые через масированные артилерийские и авиационные удары со стороне противника, ВСУ исползует расредоточено высокомобильные щурмовые группы, в завязки в режим реального времени к высокоточной артилерии и авиации, которые тоже постоянно меняют местоположения. Раставленно большое количество макеты и ложных целей. Химарсы и т.п. работают по всей глубине оперативното тыла, сразу как разведка подает сведения, аще бьют и по окопов на передовую. Щурмовые группы пытаются быстро зайти на определеная територия, а если возникнет угроза, сразу уходят. В класическом его понимания, нет большие участки, трайно занятые. Есть большая "серая зона" по всей полосе соприкосновения. Ет такой "полупартизанской" тактики исполняемая регулярной армии. Цель, измотать противника, уничтожить его склады, нарушит снабжения, комуникациях, управлении войск. Особенно внимание удаляется на поражении средств ПВО и местах дислокации росс. системах РЭБ. США и НАТО, подают в онлайн режиме разведданные в помощи локалной разведки ВСУ. О реальные успехи и неуспехи противоборствующих сил, пока нет достоверная информация. hi
  18. Kawado
    Kawado Сегодня, 13:54
    0
    Российские войска бегут в страхе!!!
    Но так как они плохо знакомы с местностью, то бегут в сторону Киева, по пути захватывая населённые пункты и уничтожая укрепрайоны...
  19. AlexHafele
    AlexHafele Сегодня, 16:07
    0
    Кто-нибудь понимает что там щас происходит? Кто кого в итоге то?