Украинское командование «Юг»: Контрнаступление в Херсонской области сопровождалось успехами
Оперативное командование «Юг» украинских вооруженных сил представило очередную сводку. Если ей верить, то дела у ВСУ на Херсонском направлении складываются не так уж и плохо... Например, ВСУ отчитываются о нанесении 18 авиационных ударов по российским военным объектам на освобожденных Россией территориях Херсонской области. Кроме того, удары наносят артиллерийские и ракетные подразделения.
Командование ВСУ подтверждает, что продолжаются обстрелы Антоновского, Дарьевского и Каховского мостов. Якобы также были нанесены удары по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные заявляют об ударах по складам боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Это представляется в виде успешных действий.
Интересно, что при этом украинское командование не сообщает о наземных передвижениях своих войск. Более того, ранее Генштаб ВСУ заявил, что не будет сообщать о взятых под контроль населенных пунктах – якобы потому, что не стоит давать российским военным лишнюю информацию. Но причина здесь, скорее всего, другая – хвастать просто нечем.
Контрнаступление в Херсонской области, которое широко анонсировалось Киевом, носит весьма ограниченный и фрагментарный характер. Известно, что больницы и госпитали в Николаеве и других населенных пунктах Николаевской области, а также в Одессе, заполнены ранеными украинскими военнослужащими. Это и есть основной результат так называемого контрнаступления.
Но Киев нуждается в демонстрации своих «успехов» на медийном уровне. Ведь надо как то отчитываться перед западными покровителями, иначе могут возникнуть вопросы относительно состоятельности киевского режима в плане противостояния России. В США и Великобритании требуют от команды президента Украины Владимира Зеленского скорейшего продвижения на юге. Но ВСУ обеспечить это продвижение не в состоянии. Как результат – попытки оправдаться перед Западом, сообщая о неких «победах» в виде одной подбитой РСЗО «Град».
Нет никаких сомнений, что к реальным результатам украинское контрнаступление на южном направлении не приведет. Скорее всего, в обозримом будущем Киев будет вынужден переключить внимание на другие направления. О многом говорит и продолжающаяся эвакуация из Николаева командования, гражданского руководства, вывоз ценностей и документов. Странное какое-то контрнаступление получается, если украинские власти готовятся к возможным боям уже в Николаеве...
- Автор:
- Илья Полонский