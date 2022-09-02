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Экс-глава партии Гоминьдан: США используют Тайвань как шахматную фигуру, от которой можно отказаться в любое время

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Армия Тайваня



Как пишет китайская газета «Хуаньцю шибао» (Global Times), после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напряженность по ту сторону пролива продолжает расти. На фоне серии контрмер и всеобъемлющих усилий в ответ на провокации США власти Китая выпустили брошюру "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", укрепляющую твердую позицию страны по тайваньскому вопросу.

В то время как американские политики продолжали провокационные поездки на остров Тайвань, которые еще больше усилили напряженность в районе пролива, экс-председатель партии Гоминьдан Хунг Сю-чу заявила, что Тайвань может стать брошенной шахматной фигурой, которую США могут оставить (разменять) в любое время.

По словам Хунг Сю-чу, правящая на Тайване проамериканская Демократическая прогрессивная партия своим слепым следованием указкам из Вашингтона игнорирует благополучие и безопасность жителей острова, позволяя использовать Тайвань американским конгрессменам и чиновникам в качестве платформы для политического шоу в своих собственных политических интересах. При этом ситуация зашла так далеко, что может от любой искры перейти в военную фазу, считает Хунг.

Более того, с ростом конкурентных отношений между Китаем и США Тайвань будет продолжать находиться на переднем крае геополитической борьбы, и может стать разменной картой для США.

Таблоид «Хуаньцю шибао» отмечает, что многие люди на Тайване еще не осознали всю серьезность кризиса и уверены, что остров получит иностранную помощь от США и Японии. При этом многие политики, выступающие за независимость Тайваня, готовы покинуть остров при первой же угрозе.

Экс-председатель Гоминьдана подчеркнула, что она всегда стояла на позиции мирного воссоединения Тайваня с Китаем. Однако с тех пор, как Демократическая прогрессивная партия во главе с Цай Инвэнь пришла к власти в 2016 году, контакты с Китаем пошли на спад, что привело к росту конфронтации и враждебности.

Хунг уверена, что в случае возникновения военного конфликта из-за Тайваня, США не будут напрямую вмешиваться в него. Подтверждением нежелания США участвовать в военном конфликте в Тайваньском проливе являются и недавние китайские учения, когда американские военные корабли стали гораздо менее активно действовать близ острова, нежели обычно.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:08
    0
    Экс-председатель Гоминьдана подчеркнула, что она всегда стояла на позиции мирного воссоединения Тайваня с Китаем

    ***
    _͟П͟р͟и͟н͟ц͟и͟п͟ ͟о͟д͟н͟о͟г͟о͟ ͟К͟и͟т͟а͟я͟ сформировался в ходе справедливой борьбы китайского народа за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности и имеет под собой как фактическую, так и правовую основу
    _͟Т͟а͟й͟в͟а͟н͟ь͟ ͟-͟-͟ ͟н͟е͟о͟т͟ъ͟е͟м͟л͟е͟м͟а͟я͟ ͟ч͟а͟с͟т͟ь͟ ͟К͟Н͟Р͟.͟ Все факты и юридические акты в отношении Тайваня свидетельствуют, что он является неотъемлемой частью территории КНР...
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    Канцелярия по тайваньским делам, Пресс-Канцелярия Госсовета КНР
    февраль 2000 года, Пекин
    ***
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:09
    -1
    Американцы преследуют свои цели, они вынуждают Китай действовать, как это было с Россией, когда им благодаря провокации на Украине удалось вытеснить Россию с газового рынка Европы в перспективе, отказ от Российской нефти и перевод европейских стран на американское оружие. Тоже с Китаем они его будут провоцировать и если Китай начнёт операцию на Тайване то сразу весь мир начнёт вводить санкции на Китайскую продукцию и выводить производство.
  3. Essex62
    Essex62 Сегодня, 13:11
    -1
    А им, там на Тайване ,все равно.Так и так в рабство " социалистического" рая Китая. Миллионером или манагером стать не получится. В Китае своих хватает. На что им ещё надеяться,как ни на штаты?
  4. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 13:12
    0
    Это всё наветы - Штаты несут лишь мир всему Миру. Свой мир yes. А все кто не поместится в том мире - "они не вошли в рынок" (это лишь их проблемы).
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:26
    +1
    США никто не нужен,ни Китай, ни Тайвань, ни даже Великобритания с Западной Европой.. Цель, разрушить экономики данных государств.
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 13:30
      0
      Верно. Главное создать мировой хаос и военную истерию, экономическими, политическими и военными методами создать себе конкурентные преимущества. Что каждый день осуществляется не без выгоды США.
    2. wanna
      wanna Сегодня, 15:26
      0
      Представитель МИД Китая заявил, что американцы используют конфликт между Россией и Украиной, чтобы <позволить Украине сражаться до последнего человека, а Европе пролить последнюю каплю крови>
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:34
      0
      Америка превыше всего как и её америки интересы. Так и с таким посылом учат в йелях и прочих гарвардад. А где обучаются стажируются и чем хвалятся молодые европейские политики? Этими дипломами хвалятся.Особенно пикантно девиз америка превыше всего смотрится для будущего американского и европейского политика обучающегося там.
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 13:27
    0
    что Тайвань может стать брошенной шахматной фигурой, которую США могут оставить (разменять) в любое время.

    Бросить >20% полупроводниковой промышленности. Фантазёры laughing
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 13:32
      0
      Полагаете СШа будут воевать с НОАК?
      Вот не верится! При первых выстрелах у Тайваня рынки всех окрестных государств региона, да и мира упадут. Инвляция еще ускорится. Жизнь еще обесценится и тогда, все инвесторы ринутся в доллар, т.к. СШа ни с кем не воюют, а их финсистема спокойна, хоть и на грани смерти по факту.
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 13:40
        0
        Полагаете СШа будут воевать с НОАК?

        А вы полагаете, что НОАК будет воевать с США? Это вам не миска рис уплетать.
        1. Negruz
          Negruz Сегодня, 13:58
          0
          вы полагаете, что НОАК будет воевать с США?
          Это США будут выбирать, воевать или нет с НОАК...
          Ваш вопрос - некорректен....
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Экс-глава партии Гоминьдан: США используют Тайвань как шахматную фигуру, от которой можно отказаться в любое время
    ничего нового ... кто то это понял, давно, а другим ... не хотят понимать, они ВЕРЯТ!
  8. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:48
    0
    Совершенно верно, полосатым главное свой гешефт поиметь, а потом хоть трава не расти.
  9. Комментарий был удален.
  10. DienBienPhu
    DienBienPhu Сегодня, 16:51
    0
    США могут уничтожить полупроводниковую промышленность Тайваня, если захотят, как это сделали с Японией, у них нет выбора :))