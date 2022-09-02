Экс-глава партии Гоминьдан: США используют Тайвань как шахматную фигуру, от которой можно отказаться в любое время

Армия Тайваня

Как пишет китайская газета «Хуаньцю шибао» (Global Times), после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напряженность по ту сторону пролива продолжает расти. На фоне серии контрмер и всеобъемлющих усилий в ответ на провокации США власти Китая выпустили брошюру "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху", укрепляющую твердую позицию страны по тайваньскому вопросу.В то время как американские политики продолжали провокационные поездки на остров Тайвань, которые еще больше усилили напряженность в районе пролива, экс-председатель партии Гоминьдан Хунг Сю-чу заявила, что Тайвань может стать брошенной шахматной фигурой, которую США могут оставить (разменять) в любое время.По словам Хунг Сю-чу, правящая на Тайване проамериканская Демократическая прогрессивная партия своим слепым следованием указкам из Вашингтона игнорирует благополучие и безопасность жителей острова, позволяя использовать Тайвань американским конгрессменам и чиновникам в качестве платформы для политического шоу в своих собственных политических интересах. При этом ситуация зашла так далеко, что может от любой искры перейти в военную фазу, считает Хунг.Более того, с ростом конкурентных отношений между Китаем и США Тайвань будет продолжать находиться на переднем крае геополитической борьбы, и может стать разменной картой для США.Таблоид «Хуаньцю шибао» отмечает, что многие люди на Тайване еще не осознали всю серьезность кризиса и уверены, что остров получит иностранную помощь от США и Японии. При этом многие политики, выступающие за независимость Тайваня, готовы покинуть остров при первой же угрозе.Экс-председатель Гоминьдана подчеркнула, что она всегда стояла на позиции мирного воссоединения Тайваня с Китаем. Однако с тех пор, как Демократическая прогрессивная партия во главе с Цай Инвэнь пришла к власти в 2016 году, контакты с Китаем пошли на спад, что привело к росту конфронтации и враждебности.Хунг уверена, что в случае возникновения военного конфликта из-за Тайваня, США не будут напрямую вмешиваться в него. Подтверждением нежелания США участвовать в военном конфликте в Тайваньском проливе являются и недавние китайские учения, когда американские военные корабли стали гораздо менее активно действовать близ острова, нежели обычно.