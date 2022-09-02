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Советской артиллерии у украинской армии всё меньше: на видео уничтожения орудий ВСУ всё чаще фигурируют американские гаубицы М777

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В начале проведения ВС РФ спецоперации на Украине ВСУ активно применяли советскую артиллерию, пытаясь нанести урон наступающим российским войскам. Однако в ходе непрекращающихся боёв противник понёс серьёзные потери в матчасти, которые в частности, привели к выбиванию значительной части артиллерии неприятеля.


По последним данным Минобороны РФ, за время проведения СВО было уничтожено 3363 орудия и миномёта. Большие потери артподразделений ВСУ в матчасти подтверждают многочисленные кадры, отснятые как с украинской стороны, так и бойцами союзных сил в ходе поражения орудийных расчётов. На них практически не фигурируют 122-мм гаубицы Д-30, которые ранее были в украинской армии основной буксируемой пушкой. На видео и фотографиях редко стали появляться орудия-«тяжеловесы» - 152-мм «Мста-Б», «Гиацинт-Б»; ВСУ пытаются использовать 100-мм противотанковые пушки «Рапира» в качестве гаубиц.

Основным «героем» роликов стала американская 155-мм гаубица М777. Судя по официальным данным западных «союзников» незалежной, в распоряжение киевского режима было передано 118 орудий данного типа (108 пушек из США, 6 – из Австралии, 4 – из Канады), хотя имеется информация о передачи 136 изделий. К настоящему времени их количество значительно поубавилось – постоянно публикуются кадры уничтожения М777. Ожидать новых крупных поставок этих систем не приходится – всего в армии и морской пехоте США в 2021 году числилось соответственно 518 и 481 орудие данного типа (то есть уже передана десятая часть арсенала), на балансе других стран – в разы меньше (в Австралии – 54, в Канаде – 37; и это до начала поставок в ВСУ).

Учитывая темпы выбивания матчасти, в скором времени ВСУ лишатся вслед за советской артиллерией и американских орудий М777. По всей видимости, на замену им придут лёгкие гаубицы М119, имеющие калибр 105 мм – в армии США их несколько больше, а в Британии в конце июля уже заявляли о намерении передать ВСУ 36 орудий L119. Но это совсем не тот калибр, который устроил бы Киев.

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Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:57
    +3
    У стран Варшавского договора перевооружение с Советских образцов вооружения на натовское идет уже не один десяток лет...., на окраине этот процесс прошел за 6 месяцев....., только нема золотого запасу у пан-атамана для его приобретения ....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:02
      +1
      Зеля выпросит. а НАТОвцы все свое старье ему сольют.
      1. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 14:30
        +2
        В аризонской пустыне хлама еще полно.
        1. Floke
          Floke Сегодня, 14:57
          0
          хлама то может и полно, да вот его нужно отремонтировать и оперативно обслуживать. А так как этот хлам натовского образца, то на территории Украины это делать крайне проблематично. Прибавим сюда еще дефицит снарядов. Так что на одних подачках долго не протянет хохляндия, а своего производства и ремонтной базы практически нет.
      2. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:37
        0
        Натовцы давно Зеленскому не старье дают, а передовые системы вооружения в том числе и артиллерию и ракетные установки и снарядов не жалеют.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:36
      0
      тут скорее роль сыграла 30-летняя "распродажа" укровластями ради личной наживы советских запасов, в т.ч.и вооружения. Все конфликты последние 30 лет "кормили" укроолигархов от укровласти, вот и профукали основные запасы 152-мм снарядов и пр.советских стандартов. К тому же склады в Балаклее наши захватили, а в ПМР взять склады - руки коротки у свиноукров. Так что вся их арта зависит от логистики по доставке 155-мм с Запада.
  2. ruha
    ruha Сегодня, 14:07
    -4
    Не похоже на уничтожение. Скорее хитрость танкистов.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09
    0
    Советской артиллерии у украинской армии всё меньше: на видео уничтожения орудий ВСУ всё чаще фигурируют американские гаубицы М777
    Так то понятно ... у самих кончается, запасы советского оружия, давно распроданы ... те кто мог, уже поделился, а остальные не могут, не хотят, не сошлись в цене.
    В общем, сколько им подкинут тяжелых вооружений НАТОвского образца, представить, заранее, не можно.
  4. older
    older Сегодня, 14:12
    +2
    не факт, как бы посерьезней чего не закинули. Но если даже и старье, те же м109- достаточно неприятная вещь
  5. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:17
    +7
    ...было уничтожено 3363 орудия и миномёта... ...американская 155-мм гаубица М777... ...было передано 118 орудий...
    Когда говорят, что Запад завалил Украину оружием, то мне всегда интересно, как 118 орудий могут компенсировать потерю более чем трёх тысяч? Ну, хорошо, пусть две трети потерянного – это миномёты. Всё равно получается, чуть больше тысячи уничтоженных против чуть больше сотни полученных. И какими бы ни были эти западные пушки современными и эффективными, но не в десять же раз?
    Со всеми остальными вооружениями та же история. А с авиацией вообще полный швах.
    Это не говоря о том, что даже если Украина восстановит довоенное количество оружия, то это будет всего лишь уровень, который уже был уничтожен. Таким образом, для изменения ситуации в свою пользу Украине нужно не тоже самое количество, а намного больше, чем было.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: nik-mazur
      Когда говорят, что Запад завалил Украину оружием, то мне всегда интересно, как 118 орудий могут компенсировать потерю более чем трёх тысяч?

      Как Вы смеете сомневаться в непревзойдённых качествах святого западного оружия, несравнимого с ржавым советским старьём? wink /sarcasm off
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:27
        +1
        Цитата: Alexey RA
        Как Вы смеете сомневаться в непревзойдённых качествах святого западного оружия...
        Я? Да никогда! Я так... шёпотом, на полшишечки...
  6. stankow
    stankow Сегодня, 15:20
    +1
    На видео абсолютно ничего не видно. «Битва негров в пещере глубокой ночью» Зачем такое нужно было "публиковать" !?
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:16
    0
    В западных СМИ циркулирует множество видеороликов об уничтожении М777, но не
    ХИМАРС
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:25
    0
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    « Основным «героем» роликов стала американская 155-мм гаубица М777»
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    « Постоянно публикуются кадры уничтожения М777»
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