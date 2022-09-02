Советской артиллерии у украинской армии всё меньше: на видео уничтожения орудий ВСУ всё чаще фигурируют американские гаубицы М777

В начале проведения ВС РФ спецоперации на Украине ВСУ активно применяли советскую артиллерию, пытаясь нанести урон наступающим российским войскам. Однако в ходе непрекращающихся боёв противник понёс серьёзные потери в матчасти, которые в частности, привели к выбиванию значительной части артиллерии неприятеля.По последним данным Минобороны РФ, за время проведения СВО было уничтожено 3363 орудия и миномёта. Большие потери артподразделений ВСУ в матчасти подтверждают многочисленные кадры, отснятые как с украинской стороны, так и бойцами союзных сил в ходе поражения орудийных расчётов. На них практически не фигурируют 122-мм гаубицы Д-30, которые ранее были в украинской армии основной буксируемой пушкой. На видео и фотографиях редко стали появляться орудия-«тяжеловесы» - 152-мм «Мста-Б», «Гиацинт-Б»; ВСУ пытаются использовать 100-мм противотанковые пушки «Рапира» в качестве гаубиц.Основным «героем» роликов стала американская 155-мм гаубица М777. Судя по официальным данным западных «союзников» незалежной, в распоряжение киевского режима было передано 118 орудий данного типа (108 пушек из США, 6 – из Австралии, 4 – из Канады), хотя имеется информация о передачи 136 изделий. К настоящему времени их количество значительно поубавилось – постоянно публикуются кадры уничтожения М777. Ожидать новых крупных поставок этих систем не приходится – всего в армии и морской пехоте США в 2021 году числилось соответственно 518 и 481 орудие данного типа (то есть уже передана десятая часть арсенала), на балансе других стран – в разы меньше (в Австралии – 54, в Канаде – 37; и это до начала поставок в ВСУ).Учитывая темпы выбивания матчасти, в скором времени ВСУ лишатся вслед за советской артиллерией и американских орудий М777. По всей видимости, на замену им придут лёгкие гаубицы М119, имеющие калибр 105 мм – в армии США их несколько больше, а в Британии в конце июля уже заявляли о намерении передать ВСУ 36 орудий L119. Но это совсем не тот калибр, который устроил бы Киев.