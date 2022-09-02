Глава МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел

Несмотря на все попытки Киева не допустить приезда инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, глава агентства Рафаэль Гросси показал себя решительным и целенаправленным лидером. Еще перед поездкой на Украину он заявил, что «это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю». Слово сдержал, после многочасового марафона и непонятной задержки на приграничном КПП, команда инспекторов таки добралась из Киева до Энергодара. Правда, пробыли они на ЗАЭС недолго, но, как заявил журналистам Гросси, он узнал все, что требовалось.
Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел. Выводы делать рано, работа будет продолжена
— сообщил Гросси журналистам после беглого осмотра станции.
Внушительны кортеж автомобилей миссии со знаками ООН прибыл на ЗАЭС днем 1 сентября. Буквально за несколько часов до этого ВСУ в очередной раз обстреляли территорию атомной станции. Главе МАГАТЭ показали следы обстрелов и остатки ракет, выпущенных по станции со стороны Украины. Гросси внимательно слушал представителя «Росатома» и сотрудников АЭС, сопровождавших его во время обхода станции, делал записи в блокноте.
Глава международного агентства пообщался с работниками станции, которые остались на ЗАЭС после ее перехода под контроль российской армии. Выслушав сотрудников, Гросси заявил:
У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии. <…> Мы должны сделать всё, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами.
Главе МАГАТЭ также показали ангар, в котором находятся служебные автомобили, используемые для обслуживания станции. Таким образом был развенчан еще один фейк, в котором украинская сторона, ссылаясь на сотрудников ЗАЭС, утверждала, что на территории станции размещена военная техника.
В этот же день Гросси покинул АЭС и уехал на украинскую территорию. Перед этим он сообщил, что агентство оставляет на станции группу специалистов на постоянной основе для дальнейше работы, сбора данных и контроля. Вот эта новость, скорее всего, более всего расстроит киевский режим во главе с Зеленским. Ведь теперь, в случае дальнейших обстрелов территории станции, под удар могут попасть представители международной организации.
В этот же день поздно вечером президент Зеленский выступил с видеообращением, в котором вновь потребовал демилитаризации Запорожской атомной станции. Еще дальше пошел министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявивший украинскому телеканалу:
Для нас важно, чтобы станция находилась под национальным контролем, а это означает, что станция должна быть возвращена под контроль Украины.
Агентство Рейтер сообщило, что мэр Запорожского областного совета Николай Лукашук выступил с заявлением, что в день посещения ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ сразу несколько городов рядом с атомной станцией подверглись российскому обстрелу. Что интересно, в агентстве так прокомментировали провокационное заявление одесского градоначальника:
Агентство Рейтер не смогло независимо подтвердить это.
В день посещения инспекцией МАГАТЭ Запорожской АЭС стало также известно, что по инициативе российской стороны 6 сентября состоится внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила также заслушать побывавшего на ЗАЭС главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В заседании СБ также пригласили принять участие генсека ООН Антониу Гутерреша. Станут ли юлить?..