Глава МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел

Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел. Выводы делать рано, работа будет продолжена

У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии. <…> Мы должны сделать всё, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами.

Для нас важно, чтобы станция находилась под национальным контролем, а это означает, что станция должна быть возвращена под контроль Украины.

Агентство Рейтер не смогло независимо подтвердить это.