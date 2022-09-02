Военное обозрение
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Глава МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел

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Несмотря на все попытки Киева не допустить приезда инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, глава агентства Рафаэль Гросси показал себя решительным и целенаправленным лидером. Еще перед поездкой на Украину он заявил, что «это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю». Слово сдержал, после многочасового марафона и непонятной задержки на приграничном КПП, команда инспекторов таки добралась из Киева до Энергодара. Правда, пробыли они на ЗАЭС недолго, но, как заявил журналистам Гросси, он узнал все, что требовалось.


Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел. Выводы делать рано, работа будет продолжена

— сообщил Гросси журналистам после беглого осмотра станции.

Внушительны кортеж автомобилей миссии со знаками ООН прибыл на ЗАЭС днем 1 сентября. Буквально за несколько часов до этого ВСУ в очередной раз обстреляли территорию атомной станции. Главе МАГАТЭ показали следы обстрелов и остатки ракет, выпущенных по станции со стороны Украины. Гросси внимательно слушал представителя «Росатома» и сотрудников АЭС, сопровождавших его во время обхода станции, делал записи в блокноте.

Глава международного агентства пообщался с работниками станции, которые остались на ЗАЭС после ее перехода под контроль российской армии. Выслушав сотрудников, Гросси заявил:

У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии. <…> Мы должны сделать всё, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами.

Главе МАГАТЭ также показали ангар, в котором находятся служебные автомобили, используемые для обслуживания станции. Таким образом был развенчан еще один фейк, в котором украинская сторона, ссылаясь на сотрудников ЗАЭС, утверждала, что на территории станции размещена военная техника.

В этот же день Гросси покинул АЭС и уехал на украинскую территорию. Перед этим он сообщил, что агентство оставляет на станции группу специалистов на постоянной основе для дальнейше работы, сбора данных и контроля. Вот эта новость, скорее всего, более всего расстроит киевский режим во главе с Зеленским. Ведь теперь, в случае дальнейших обстрелов территории станции, под удар могут попасть представители международной организации.

В этот же день поздно вечером президент Зеленский выступил с видеообращением, в котором вновь потребовал демилитаризации Запорожской атомной станции. Еще дальше пошел министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявивший украинскому телеканалу:

Для нас важно, чтобы станция находилась под национальным контролем, а это означает, что станция должна быть возвращена под контроль Украины.

Агентство Рейтер сообщило, что мэр Запорожского областного совета Николай Лукашук выступил с заявлением, что в день посещения ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ сразу несколько городов рядом с атомной станцией подверглись российскому обстрелу. Что интересно, в агентстве так прокомментировали провокационное заявление одесского градоначальника:

Агентство Рейтер не смогло независимо подтвердить это.

В день посещения инспекцией МАГАТЭ Запорожской АЭС стало также известно, что по инициативе российской стороны 6 сентября состоится внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила также заслушать побывавшего на ЗАЭС главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В заседании СБ также пригласили принять участие генсека ООН Антониу Гутерреша. Станут ли юлить?..
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт МАГАТЭ
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36 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:44
    -6
    То есть, как всегда виноваты русские?
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 12:53
      +4
      Как бы не хвалили этого главу МАГАТЭ, который уже уехал обратно через Киев домой, но если он выступит в ООН с докладом что видел, то в 95% вероятностью он политически ангажировано в стиле лжеца и выдумщика Борреля заявит на весь мир: Это русские сами себя обстреливают и бьют по АЭС!
      Иначе ЦРУ или МИ6 или еще кто там его завалят.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:59
        +8
        Ага, потому что всегда может найтись чернокожая горничная из гостиницы.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:40
        0
        Быстро он. Посещение для галочки, я тут был и потому могу говорить, что там происходит. И выводы сделает как только вернется к себе.
      3. uralex
        uralex Сегодня, 14:32
        0
        Да, там уже давно все предопределено... Рассчитывать на здравые выводы Гросси - наивно. В лучшем случае сошлется на "секретность данных".
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:59
      +1
      Станут ли юлить?..
      :

      Конечно. Потому, что основная задача для этой миссии МАГАТЭ было подтвердить, что АЭС под контролем ВСУ, или на крайний случай - внедрить разведчиков от СБУ в свою миссию и оставить там.
      Не вышло.
    3. скептик
      скептик Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: AdAstra
      То есть, как всегда виноваты русские?

      Если оставшиеся наблюдатели МАГАТЭ (корректировщики) - будут.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 13:01
      +1
      И что же он там такого увидел, что выводы делать рано? laughing
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 13:03
        +3
        "Увидел, что русские сами себя обстреливают и спирают это на святых Зе и лыцарей света!"
    5. laws70
      laws70 Сегодня, 13:08
      +2
      То есть, как всегда виноваты русские?

      Снаряды со звёздами пролетали над головой..
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: laws70
        Снаряды со звёздами пролетали над головой..

        Снаряд "3 звёздочки", снаряд "5 звёздочек"? laughing
  2. Negruz
    Negruz Сегодня, 12:45
    -3
    Несмотря на все попытки Киева не допустить приезда инспекции МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, глава агентства Рафаэль Гросси показал себя решительным и целенаправленным лидером. Еще перед поездкой на Украину он заявил, что «это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю».
    Парень почуял возможность получения Нобелевской премии мира...
    laughing
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:54
      +4
      Цитата: Negruz
      Парень почуял возможность получения Нобелевской премии мира...

      Вы как украинец, уже все знаете наперед, а я бы все же дождался совещания и выслушал всех кто будет выступать и затем делал бы выводы...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: Negruz
      Парень почуял возможность получения Нобелевской премии мира...

      Если все переврет под дудку Вашингтона, то Нобелевку получит, а если скажет правду, то "выговор с занесением в учетную карточку" получит.
      1. Negruz
        Negruz Сегодня, 13:28
        0
        Если все переврет под дудку Вашингтона, то Нобелевку получит, а если скажет правду, то "выговор с занесением в учетную карточку" получит.

        Есть и беспроигрышный вариант: "своей тушкой остановил насилие на АЭС"...
        bully
      2. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: tihonmarine
        Если все переврет под дудку Вашингтона, то Нобелевку получит

        он уже заявил что у миссии нет мандата на определение виноватой стороны. А это значит вопрос - кто виноват, их не волнует. Оставили своих шпионов, будут нам потихоньку мозги парить, анонсировать свои заявления и проч... мы будем ждать, как всегда без толку. То что мы сейчас своей победой представляем, миссию МАГАТЭ, будет шилом в заднице...
    3. laws70
      laws70 Сегодня, 13:06
      +2
      Парень почуял возможность получения Нобелевской премии мира...

      За такое не дают. Это надо на Ирак напасть..
  3. marc75
    marc75 Сегодня, 12:49
    +4
    Сейчас начнется: по неподтвержденным данным, вероятно, необходимо проанализировать, на установление всех причин уйдут годы, можно предположить и тд
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:51
    +3
    Ключевую вещь он увидел,на ЗАЭС не оказалось ВСУ.Какое горе.Что можно увидеть за 4 часа.Я рефоделение ,на пароходе дольше принимал.А тут АЭС.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ключевую вещь он увидел,на ЗАЭС не оказалось ВСУ.Какое горе.

      Скорее всего так и запланировано было.
      «Десантная операция "Оверлорденко", должна была стать вишенкой на торте херсонского наступления. ВСУ ее долго готовили, тренировали высадки с катеров, старательно маскировали подготовительные мероприятия (что не помешало нашей разведке внимательно их отслеживать). Вообщем все получилось, "фейсом, да об тейбл".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +2
    глава агентства Рафаэль Гросси показал себя решительным и целенаправленным лидером
    По крайней мере первую часть своего обещания выполнил - все же добрался, посмотрел и пообщался со специалистами и работниками станции. Осталось подготовить объективный доклад.
    агентство оставляет на станции группу специалистов на постоянной основе для дальнейшей работы, сбора данных и контроля
    А это действительно для Зеленского новость не из хороших. Как теперь обстреливать сваливая на Россию? Вот поэтому его подручные и зашебуршались в иностранных СМИ, а сам поспешил сделать очередное обращение.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:59
      0
      Ключевое,ООН не имеет возможности проводить баллистическую экспертизу и МАГАТЭ тоже.
  6. Индус
    Индус Сегодня, 12:53
    0
    Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел. Выводы делать рано, работа будет продолжена

    Ух, интрига так интрига! Все затаив дыхание, ждут, на чьей же стороне выступит сей вельможа?
    Представляю подобный цирк с конями во время ВОВ. Сталин приглашает "объективных представителей неприсоединившихся нейтральных стран" в Сталинград, чтобы те подтвердили всему миру, что русские разгромили армию Паулюса в строгом соответствии с международными нормами и правами. Доколе (рука-лицо)...
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:53
    0
    В заседании СБ также пригласили принять участие генсека ООН Антониу Гутерреша. Станут ли юлить?..

    Ну а как вы думаете ? Я лично не сомневаюсь, что "юлить" будут, да еще как.
  8. TEX-50
    TEX-50 Сегодня, 12:55
    0
    "Работа будет продолжена...", отбыл на консультации с представителями ЦРУ.
  9. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 13:01
    +3
    Не удивлюсь, если этот персонаж будет докладывать не то, что увидел, а то, что "увидел".
  10. мушкетон64
    мушкетон64 Сегодня, 13:03
    +3
    Украинская версия событий на Запорожской АЭС:
    • Российские войска обстреливают ЗАЭС, на которой находятся российские войска, чтобы спровоцировать ядерную катастрофу и свалить вину на Киев.
    • Российские войска на ЗАЭС, сидя под обстрелами российских войск, запрашивают визит делегации МАГАТЭ, чтобы не допустить ядерную катастрофу и свалить вину на Киев.
    • В день приезда делегации МАГАТЭ российские войска, не прекращая обстрелы ЗАЭС, имитируют высадку украинского десанта под Энергодаром, чтобы убить контролирующие ЗАЭС российские войска, делегацию МАГАТЭ, спровоцировать ядерную катастрофу и свалить вину на Киев.
    • Высадка десанта проваливается, российские войска на ЗАЭС уничтожают переодетые российские войска в районе высадки, чтобы допустить делегацию МАГАТЭ, не допустить ядерную катастрофу и свалить вину на Киев.
    В целом версия рабочая, выглядит более-менее правдоподобно. Продолжаем наблюдение./стекломой
  11. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 13:05
    +1
    Посмотрим какой он решительный,что скажет на совбезе ООН,потом будем говорить о его решительности.
  12. V1er
    V1er Сегодня, 13:14
    +2
    В этот же день Гросси покинул АЭС и уехал на украинскую территорию. Перед этим он сообщил, что агентство оставляет на станции группу специалистов на постоянной основе для дальнейше работы, сбора данных и контроля.

    Очередные шпионы... как было с ОБСЕ.
  13. V1er
    V1er Сегодня, 13:15
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении выразил недовольство работой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшей 1 сентября на Запорожскую атомную электростанцию.
    В частности, он заявил, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси в личной беседе обещал ему, что вместе с миссией на ЗАЭС приедут украинские журналисты, однако этого не произошло.
    "Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано", — заявил он.
    Кроме того, Зеленский выразил недовольство тем, что МАГАТЭ не потакает желанию Киева сделать территорию станции демилитаризованной зоной.

    «Это был ключевой — ключевой! — пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось четко: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков», — заявил украинский президент.

    Тьфу ... Хотел фотку грустного клоуна выложить, но он даже этого не достоин.
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:25
    +3
    Вызывать энергетика в зону боевых действий ,это все равно что во время пожара вызвать уборщицу..
    Вот что он скажет? " Я видел дырки в зданиях от снарядов. !!!" И что это изменит? Вся эта поездка ерунда. Единственное почему это может иметь смысл, если на станции есть нечто такое чего там быть не должно. . Например компоненты для ЯО, или грязной бомбы.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    Глава МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС: Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел
    там остались специалисты, миссия продолжается!
    Вопрос ... понравится ли оставшимся вариант, когда салорейх начнёт их опять обстреливать, это уж вряд ли!
    В общем, как заявили сами свидомые, зелебобус, зрада, зрада, то амнести, что то не то напишет, теперь МАГАТЭ не пишет, не заявляет, то шо им нужно\хотелось ... пока, по крайне мере.
    В общем, зрада.
    Будем посмотреть, короче.
  16. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 13:49
    +1
    "Выводы делать рано, работа будет продолжена"
    читать как "Когда цру и ми6 мне принесут бумажку с теми выводами, которые мне нужно сделать, я решительно и независимо их зачитаю!"
  17. Million
    Million Сегодня, 14:04
    0
    Посмотрим,с яйцами он мужик или гейропеец...
  18. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Сегодня, 14:18
    -1
    Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел.

    Ему надо видеть реальность, а не то что он хотел увидеть. Сдается мне это был фарс.
  19. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:59
    0
    Судя по его табло, да.