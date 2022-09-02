Большие потери бронетехники в Киеве намерены компенсировать поставкой немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams

Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя

Широко разрекламированное "контрнаступление" на Херсон, обернувшееся для ВСУ большими потерями не только в лично составе, но и в технике, заставило Киев судорожно искать новые варианты пополнения парка бронемашин. При этом основные поставщики танков советского образца из стран Восточной Европы уже передали все свои запасы и могут только разводить руками в ответ на просьбы эмиссаров Зеленского. Правда некоторый запас Т-72 еще имеется у Польши на хранении, но для приведения их в боеспособное состояние потребуется очень большое количество времени и средств.На этом фоне режим Зеленского опять начал выпрашивать у своих спонсоров танки западного образца. В первую очередь Киев обратился к Германии, призвав ее поставить для ВСУ ОБТ Leopard 2. Также Зеленский и его офис намерены добиться от США поставок танков Abrams. Это, по мнению Киева, будет самым лучшим вариантом и позволит компенсировать последние потери.- заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.А с танками, судя по последним публикациям и сообщениям, идущим с украинской стороны, у Киева вообще плохо. Поставленные Польшей Т-72М1 были брошены на прорыв обороны российских войск на юге и в большинстве своем были просто уничтожены. Вообще там была сборная солянка, представленная всеми имеющимися моделями Т-64 и Т-72, стоящими на вооружении ВСУ.По последним данным, командование ВСУ уже отправило на передовую все "парадные" танки Т-64БМ2, специально изготовленные для участия в военном параде в Киеве в 2021 году. Об этом уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов. Кроме того, на фронт отправлен даже созданный в единственном экземпляре ОБТ Т-84-120 "Ятаган" со 120-мм пушкой под натовский снаряд. Сейчас спонсоры Украины из США и Великобритании мечутся в попытках найти еще не распроданные запасы советских танков и поставить их Киеву, но пока ничего не выходит.