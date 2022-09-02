Военное обозрение
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Большие потери бронетехники в Киеве намерены компенсировать поставкой немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams

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Широко разрекламированное "контрнаступление" на Херсон, обернувшееся для ВСУ большими потерями не только в лично составе, но и в технике, заставило Киев судорожно искать новые варианты пополнения парка бронемашин. При этом основные поставщики танков советского образца из стран Восточной Европы уже передали все свои запасы и могут только разводить руками в ответ на просьбы эмиссаров Зеленского. Правда некоторый запас Т-72 еще имеется у Польши на хранении, но для приведения их в боеспособное состояние потребуется очень большое количество времени и средств.


На этом фоне режим Зеленского опять начал выпрашивать у своих спонсоров танки западного образца. В первую очередь Киев обратился к Германии, призвав ее поставить для ВСУ ОБТ Leopard 2. Также Зеленский и его офис намерены добиться от США поставок танков Abrams. Это, по мнению Киева, будет самым лучшим вариантом и позволит компенсировать последние потери.

Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя

- заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

А с танками, судя по последним публикациям и сообщениям, идущим с украинской стороны, у Киева вообще плохо. Поставленные Польшей Т-72М1 были брошены на прорыв обороны российских войск на юге и в большинстве своем были просто уничтожены. Вообще там была сборная солянка, представленная всеми имеющимися моделями Т-64 и Т-72, стоящими на вооружении ВСУ.

По последним данным, командование ВСУ уже отправило на передовую все "парадные" танки Т-64БМ2, специально изготовленные для участия в военном параде в Киеве в 2021 году. Об этом уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов. Кроме того, на фронт отправлен даже созданный в единственном экземпляре ОБТ Т-84-120 "Ятаган" со 120-мм пушкой под натовский снаряд. Сейчас спонсоры Украины из США и Великобритании мечутся в попытках найти еще не распроданные запасы советских танков и поставить их Киеву, но пока ничего не выходит.
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76 комментариев
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  1. Prax1
    Prax1 Сегодня, 12:17
    +7
    Никакие танки тут не помогут, арта даже супер новые образцы размолотит
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 12:26
      +6
      Не поможет Украине уже ничего. Нынешняя Украина - это уже срезанный цветок...
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 12:33
        +4
        Цитата: Грэг Миллер
        Нынешняя Украина - это уже срезанный цветок...

        belay no
        Она уже давно цветок, который корова съела.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:42
        +4
        Ага, прямо иерихонская роза:
        — Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки Матей старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил: "Возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет,— это и есть иерихонская роза!" Я этой ерунды не придумывал,— защищался Швейк
      3. АлексейЕг
        АлексейЕг Сегодня, 15:18
        0
        Вот вот подвезут дроны- Джавелины.
    2. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 12:29
      +5
      Важно другое. Как в ЕС и США примут информацию с видео и фото со стороны русских, что НАТОвские ОБТ русские колотят не хуже советских.
      Как тогда на мировом рынке объяснять чем западное оружие круче русского?
      Полагаю, что только поэтому вероятность передачи Абрамсов невелика, а вто Леопардов СШа не жалко - они дадут команду марионетке Шольцу и тот таки привезет Зе Леопарды.
      Зато ВПК США в выигрыше, т.к. после всего, после остановки заводов по Леопардам в Германии из-за отсутствия газа и ГСМ, комплектующих, Абрамс станет стандартным и единственными ОБТ в НАТО. А почему нет?
      1. Александр_25
        Александр_25 Сегодня, 15:24
        +1
        Откуда у Шольца Леопольды? Он старьё даже пшекам не дает, обещал но не дал. Чем он отбиватся будет от русских на Одере?
      2. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 15:29
        +1
        Абрамсы не передадут точно не потому, что их могут уничтожить, а просто потому что их производство свернуто давно как, и кадры и мощности просто утрачены, а восстановление производства влетит в такую сумму, что проще новый купить, или у корейцев заказать
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 12:35
      +2
      Цитата: Prax1
      Никакие танки тут не помогут, арта даже супер новые образцы размолотит

      Украинцы выкладывают новые видео успехов "Байрактаров" по уничтожению наших САУ и передовых артскладов, где то на херсонском направлении. Похоже наша арта там осталась без "зонтика" ПВО, видимо из-за применения противорадиолакационных ракет.
      На поле боя нет супер-пупер оружия, все играет в комплексе
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 13:22
        -2
        "Всё играет в комплексе" . К глубокому сожалению ВКС также как и ВМФ- играют вяло. Вся тяжесть лежит на плечах парней из пехоты.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 14:16
          0
          Цитата: Sebostyuan
          К глубокому сожалению ВКС также как и ВМФ- играют вя

          Вы еще РВСН упомянуть забыли...
          Цитата: Sebostyuan
          Вся тяжесть лежит на плечах парней из пехоты.

          На войне у каждого своя задача и меряться кому легче, а кому тяжелей....последнее дело. Общевойсковой бой, как игра симфонического оркестра, все должны выкладываться и не фальшивить
          1. Sebostyuan
            Sebostyuan Сегодня, 15:16
            +1
            Мои слова не в коем случае не относятся к отдельно взятым пилотам и морякам. Они рискуют жизнью не меньше других. Я про структуры в целом.
            Я уже писал не раз, что количество современных ЛА мало для такого размера фронта. Надо увеличивать штат.
          2. Комментарий был удален.
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 15:34
          0
          знаете как нам в свое время говорил препод по тактике ВВС(в то время) "Все рода войск кроме мотострелков являются вспомогательными и работают, лишь для того, что бы рядовой Ванька мог занять и удержать вражеский окоп/территорию" что собсно сейчас и происходит, наши ВКС, ВМФ, ракетчики ишачат денно и ночно, только вот пехоты маловато у нас
        3. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 15:45
          0
          конечно вяло играют, вы т явно под Морозовским аэродромом живете, да? а я вот слышу как Утята уходят работать, и днем и ночью
          1. Sebostyuan
            Sebostyuan Сегодня, 16:18
            +1
            Нет, рядом с Курским. И могу сказать, что в первые два месяца наши "шумели" сильно. Сейчас тише.По ночам совсем не летают.
            1. Виталий161
              Виталий161 Сегодня, 17:33
              0
              потому что перебросили на другой аэродром, у нас летают постоянно
      2. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 13:45
        +1
        Думаю вы понимаете, что при таком фронте, прикрыть всё и всех не получается...
        Опять же, когда именно эти видео были сняты - не ясно. Могут выкладывать не только то, что последние 2 дня делали, а за месяц, например.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 14:13
          -2
          Цитата: ZeeD
          Думаю вы понимаете, что при таком фронте, прикрыть всё и всех не получается...

          Они ОБЯЗАНЫ это делать, уж тылы и артиллерию так точно.
          Цитата: ZeeD
          Могут выкладывать не только то, что последние 2 дня делали, а за месяц, например.

          При их состоянии дел на фронте, нет, они столько ждать не будут, да и местность больно характерная.
          1. ZeeD
            ZeeD Сегодня, 15:01
            0
            Цитата: svp67
            Они ОБЯЗАНЫ это делать, уж тылы и артиллерию так точно.


            А кто еще кому что обязан? Или главное бросать популистские заявления, абсолютно наплевав на реальность, в которой протяженный фронт накладывает свои требования, а теоретические кабинетные правила не всегда осуществимы?
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 15:06
              0
              Цитата: ZeeD
              А кто еще кому что обязан?

              Ну это смотря что и как....
              Цитата: ZeeD
              Или главное бросать популистские заявления, абсолютно наплевав на реальность,

              Популистские??????? Вообще то это требования Боевых Уставов. И кто бы, что тут не выдумывал, это требование ПРАВИЛЬНОЕ, без прикрытия ПВО артиллерии уничтожается, это еще во времена ВМв было много раз доказано.
              Цитата: ZeeD
              а теоретические кабинетные правила не всегда осуществимы?

              Кабинетные???????? Вы вообще понимаете о чем говорите? Похоже нет...
              1. ZeeD
                ZeeD Сегодня, 17:22
                0
                Когда у вас физически здесь и сейчас чего то нет, глупо аппелировать к уставу, штатному расписанию или учебнику военной науки. Задача, увы и ах, будет решаться имеющимися силами. Из воздуха никто ничего не вытащит по чьим то хотелкам.
                А потрясать кулаками с криками "доколе!!!!" - это популизм.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:58
        +2
        Цитата: svp67
        ...из-за применения противорадиолакационных ракет...
        Встречаем аплодисментами нового претендента на звание вундервафли, которая спасёт Украину, взамен святых Джавелинов, волшебных Байрактаров и могучих Химарсов – противорадиолокационная ракета!
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 14:11
          -4
          Цитата: nik-mazur
          Встречаем аплодисментами нового претендента на звание вундервафли, которая спасёт Украину, взамен святых Джавелинов, волшебных Байрактаров и могучих Химарсов – противорадиолокационная ракета!

          Это единственный вывод, который Вы смогли сделать из того, что я написал?
          Мда... "Премия Дарвина" все же не зря придумана...
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 14:26
            +1
            Цитата: svp67
            Это единственный вывод...
            Нет, это не единственный вывод, вообще, но единственный, который можно сделать не имея доступа к реальной информации.
            Хотя, конечно, кому и̶ ̶к̶о̶б̶ы̶л̶а̶ ̶–̶ ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶а... в смысле, кому и укровидосики – информация для глубоко анализа...
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 14:39
              0
              Цитата: nik-mazur
              Нет, это не единственный вывод, вообще, но единственный, который можно сделать не имея доступа к реальной информации.

              Какой же Вы смешной. В моем тексте ясно написано, что в общевойсковом бою нет "вундерваффе", есть командная работа, где от каждого зависит жизнь всех
              Цитата: nik-mazur
              Хотя, конечно, кому и̶ ̶к̶о̶б̶ы̶л̶а̶ ̶–̶ ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶а... в смысле, кому и укровидосики – информация для глубоко анализа...

              Да, вот тут Вы правы и знаю, а главное рад, что у нас есть такие люди в зоне СВО и они действительно работают качественно, вытаскивая крупицы информации из всего.
              Хотя для Вас это похоже за пределами понимания... hi
              1. nik-mazur
                nik-mazur Сегодня, 14:47
                0
                Цитата: svp67
                Хотя для Вас это похоже за пределами понимания...
                Да, у меня несколько старорежимное понимание того, что военная информация хранится в штабных сейфах под грифом «Секретно» и выше. А так называемая, информация в открытом доступе делится на три категории:
                а) дезинформация;
                б) пропаганда;
                в) гадания на кофейное гуще.
                В современных реалиях к этому добавилось ещё одно правило:
                «Всякое сообщение в интернете считается фейком, пока обратное не доказано за пределами всяких разумных сомнений.»
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 15:09
                  -1
                  Цитата: nik-mazur
                  Да, у меня несколько старорежимное понимание того, что военная информация хранится в штабных сейфах под грифом «Секретно» и выше.

                  И это все что Вы понимаете? А ДСП где храниться?
                  Цитата: nik-mazur
                  А так называемая, информация в открытом доступе делится на три категории:
                  а) дезинформация;
                  б) пропаганда;
                  в) гадания на кофейное гуще.
                  В современных реалиях к этому добавилось ещё одно правило:
                  «Всякое сообщение в интернете считается фейком, пока обратное не доказано за пределами всяких разумных сомнений.»

                  Слава Богу, что Вы "старорежимный" и не в СВО, нечего Вам там сейчас делать, больше жизней сохраниться.
                  1. nik-mazur
                    nik-mazur Сегодня, 15:24
                    +1
                    Цитата: svp67
                    нечего Вам там сейчас делать...
                    Да, я и не претендую. В отличие от множества диванных экспертов, которые точно знают, что там происходит и как правильно надо воевать.
                    Хотя, несколько моих предположений оказались правильными...
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 15:34
                      0
                      Цитата: nik-mazur
                      Хотя, несколько моих предположений оказались правильными...

                      Не смешите....
                      1. nik-mazur
                        nik-mazur Сегодня, 16:38
                        0
                        Я так и делаю – держу свои предположения при себе, а не вываливаю на всеобщее обозрение...
      4. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 15:50
        0
        видео уже подтверждены? или таки опять карабаские или сирийские видосики пошли? правильно вам написали, пока нет подтверждения инфы,ее надо считать дезой
    4. laws70
      laws70 Сегодня, 12:36
      -3
      Никакие танки тут не помогут

      Что у Леопардов, что у Абрамсов активная броня - это то, что летает над ними и косит все, что в тепловизор попадётся.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:57
        +2
        Цитата: laws70
        Никакие танки тут не помогут

        Что у Леопардов, что у Абрамсов активная броня - это то, что летает над ними и косит все, что в тепловизор попадётся.


        Насколько хорошо она их косит это пока еще вопрос. Пока что статус супер-пупер оружия не закрепился ни за Джавелинами, ни за Байрактарами, ни за другим вооружением. Реклама и реальный бой очень часто противоречат друг другу.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 14:14
        +1
        Цитата: laws70

        Что у Леопардов, что у Абрамсов активная броня

        А покажите где она на "Леопардах" размещается? Так ради интереса.
    5. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:27
      0
      Никакие танки тут не помогут, арта даже супер новые образцы размолотит


      Дело не в технике, а в тактике. А так Леопарды и Абрамсы очень хороши.

      Украина бросила в бой танки, БМП и пехоту, которую обнаружили БЛА и стали подавлять, при этом все-равно укропы смогли дойти до наших позиций и потеснить их, нанеся нам определенные потери.

      Это благо у нас перевес в артиллерии, авиации и ПВО.

      Скоро у них появится новые системы ПВО и БЛА уже просто так не полетаешь.

      Нам надо срочно увеличивать численность войск на Украине и не на батальоны, а на дивизии.

      Чтобы больше привлечь людей, нужно увеличивать материальное стимулирование добровольцев и подготовку с обеспечением. Солдаты ВСУ имеют лучшую снаряжение от обуви и формы, до бронежилетов и тактической медицины. Это наш позор. Я 10 лет служил в армии, а про турникет и бандаж узнал из роликов укропов. За 10 лет службы у нас было только одно занятие по медицинской подготовке.

      Сейчас на добровольцах экономить не стоит, платить надо не по 200 тысяч в день, а минимум по 350 тысяч, контракты на полгода.

      И готовить не просто пехоту, показывая за 2 дня как из автомата стрелять, а новые соединения, привлекать запасников-офицеров.

      Сам факт, что ВСУ пошли в атаку, хоть и не удачную, но говорит о многом. Такими темпами, скоро бои за Белгород и Курск будут.

      Зеленскому наплевать на потери в людях ему эти 3000 вообще не о чем, ему свое место дороже, если будет надо он и миллион отправит на убой и два и три, а технику ему на Западе дадут и дадут столько, сколько он попросит и даже больше.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 16:03
        0
        новые системы ПВО это 6 пусковых на 1500км фронт и к 2024 году? епт, эт даже не слезы, а капля в море, любой танк хорош при должном прикрытии и использовании, и в этом случае 80 БВМ, 90М, 72б3 ни чуть не хуже западных танков, а в чем то и намного лучше, в том же обслуживании на пример
        Вы паникер товарищ, и историю не учили от слова совсем, возьмите на пример почитайте про Курскую битву, Балатон(Сандомирский плацдарм) и прочие очень успешные операции РККА периода 43-44 годов, и каждой из этих операции предшествовала оборонительная часть сражения, где уничтожались боеспособные части противника
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    +5
    Большие потери бронетехники в Киеве намерены компенсировать поставкой немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams
    Главный вопрос в студию ... а где они их возьмут, когда и кто им такое "даст"???
    Кстати, вопрос к тем, кто может такое дать ... а вы уверены, что это кукуевским поможет хоть как то, хоть где то?
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 12:31
      +5
      К примеру, Южная Корея, Япония, Автралия, Турция могут отдать с хранения старые М-60 ОБТ США. Понавесят на него Контакт и в атаку.
      Британцы могут станые танки понаскрести. Французы.
      1. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 13:43
        +1
        А у них есть экипажи, способные этот танк в бой адекватно вывести? Экипажи обучать надо и не неделю...
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:56
        0
        ХА, зелебобус губы раскатал на "самое лучшее" в мире!
        А вы о чём говорите ... если не раритеты, то старый хлам, который ремонтировать никто не возьмется, не то шоб модернизировать.
      3. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 16:07
        0
        да можно и Бульдогов привезти, я уверен Шерманов тоже пара сотен по миру найдется, в Африке вагон Т 54/55, вот только обслуживать как этот зоопарк?где и как их ремонтировать? от куда брать расходники? коробки? орудия? если их не производят уже лет 50, или по вашему танк тока заправлять надо и пару обезьян за рычаги посадить?
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: rocket757
      Главный вопрос в студию ... а где они их возьмут, когда и кто им такое "даст"???
      Кстати, вопрос к тем, кто может такое дать ... а вы уверены, что это кукуевским поможет хоть как то, хоть где то?

      У американцев тысячи танков М1А1 в пустыне стоит. Вполне могут несколько сотен поставить.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:00
        0
        Полосатики то могут ... но, за это, как раз, надо платить реальные деньги и тратить реальные ресурсы для поддержания их работоспособности.
        Вопрос, на сколько их щедрость распространяется, до какого уровня расходов, безвозвратных.
        В общем, дело ясное, что дело тёмное ...
      2. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 16:09
        0
        стоит, только в отсутствии их производства, они будут стоять и дальше, ибо самим нужно, еще ни в одну страну мира не поставляли Абрамсы за даром, только за твердую валюту и хохлам точно ни чего не светит
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: rocket757
      Большие потери бронетехники в Киеве намерены компенсировать поставкой немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams
      Главный вопрос в студию ... а где они их возьмут, когда и кто им такое "даст"???
      Кстати, вопрос к тем, кто может такое дать ... а вы уверены, что это кукуевским поможет хоть как то, хоть где то?


      Поможет или нет не главный вопрос. Коренного перелома все равно не будет. А вот кто даст гарантию, что эта техника не попадет к нам ? А в этом случае мало того, что мы ее изучим, так еще кадры с подбитой хваленой западной техникой весь мир облетят. А потом что, доказывать, что техника хорошая это просто кое кто воевать не умеет ?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:49
        +1
        Цитата: 1976AG
        А в этом случае мало того, что мы ее изучим, так еще кадры с подбитой хваленой западной техникой весь мир облетят. А потом что, доказывать, что техника хорошая это просто кое кто воевать не умеет ?

        Так то той техники, горелой, по всему миру раскидано предостаточно и отмазка у хозяина, всегда наготове ...
        Кстати, если и есть там шо то интересное, то только в последних версиях модернизации, а таких никто никому не даёт\ не продаёт ... особенно таким неудачникам, как збройные силы.
  3. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:19
    0
    По мнению разных российских ТГ, у Киева все же еще остаются боеспособными порядка 500 танков советского производства, в Польше и Словакии на ремонте тоже какое то количество ранее отправленных на ремонт ждут возврата.
    С авиацией вот у них да. Крах. Считанные десятки самолетов и вертолетов остаются.
  4. laws70
    laws70 Сегодня, 12:19
    +9
    За Леопардами в очередь стоит вся Европа, отправившая на Украину все, что было. Причём с еврами стоит, а Украина с «дай!».
  5. Kolins
    Kolins Сегодня, 12:20
    +1
    Я очень сомневаюсь, что кто-то собирается им их давать, глядя на то, как приходится Польше их клянчить с трудом.
  6. kulemin0025gmail.com
    kulemin0025gmail.com Сегодня, 12:21
    +2
    А почему бы Окраине, не затребовать у НАТО - какой-нибудь списанный авианосец? Уж на нем то, они точно до Владивостока дойдут по быстрому laughing
  7. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:22
    +3
    А ещё побольше бластеров и пучковых спекателей. Не говоря уже о Звёздных крейсерах с фазоидными пушками! Набор рептилоидов в ВСУ уже идёт полным ходом! Блин, хорошая дурь, забористая! Мыкола, тащи ещё!
  8. marc75
    marc75 Сегодня, 12:23
    +3
    Сгоревшие Абрамсы, это колоссальный удар по ВПК США, а горят они очень хорошо, думаю так рисковать они не будут.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +2
    Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя
    Сша и Германия вправе спросить куда свои дели коль побеждаете как обещали? Но не спросят, т.к. знают реальное положение дел без СМИшной мишуры. Вообще у украинской стороны запросы только растут и уже больше похожи на требования.
  10. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:24
    +1
    Даже если дойче и Е. С. пришлют Леопарды а янки Абрамсы (привет самке собаки Бабченко) в условиях надвигающей грязи и зимы какой с них толк, где брать экипажи или они в комплекте поставок будут идти, рем база? Опять Польша будет использоваться? Сколько Запад сможет поставить машин при таких условиях?
    1. ТихийДон2
      ТихийДон2 Сегодня, 12:35
      -1
      Хоспади из каких пробирок выращивают таких наивных чукотских мальчиков? Что должно ЕЩЕ произойти что бы излечить подобных вас от пагубной недооценки врага?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +1
    В Ираке пробовали,самовывоз.
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 12:31
    +2
    Большие потери бронетехники в Киеве намерены компенсировать

    laughing
    А способны ли?
    И дали ли добро на это в Германии и США?
    Я очень рад, что из Чечни на Украину вылетела новая бригада бойцов, а наши военачальники перестали жалеть боеприпасов.
    Нужно перемалывать без разбора и интенсивнее использовать БПЛА.
    Скоро откроется охота по первой пороше...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:34
      -1
      yuriy55 hi, ага вытропить и дуплетом, дуплетом их.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    "Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2". Походу скульптуру "ждуна" с куевских ваяли...., а вот как бы выглядела скульптура "халавщик", а "ждун-халавщик"?.
  14. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 12:32
    0
    В первую очередь Киев обратился к Германии, призвав ее поставить для ВСУ ОБТ Leopard 2. Также Зеленский и его офис намерены добиться от США поставок танков Abrams

    Видимо танки будут просить с экипажами. НАТО постепенно всё сильнее будет входить на Украину. Пока под чужим флагом.
  15. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:37
    +1
    а что не Трайденты с АПЛ в придачу от США? все же свою значимость переоценивают.. или готовят свой народ к тому, чтобы сказать- мы бы победили, если б абрамсы.. но не поставили.. мы не виноваты..
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:40
    +2
    На западе уже задумались по поводу того, а "В коня ли корм?".
    Успехов нет, одни убытки, которые к тому же и возмещать никто не будет по причине предкоматозного состояния клиента.
  17. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 12:40
    +1
    нашим артиллеристам без разницы чьи танки перемалывать, так что надежды на очередную вундервафлю тщетны :)
  18. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 12:43
    +2
    Почему этот Зеленский давно не в сумасшедшем доме? Тысячи солдат погибли по его вине, а он продолжает свою манию величия.
  19. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 13:14
    +2
    Даже если НАТО и решит передать некоторое количество танков Леопард или Абрамс, что поменяется? В военном аспекте ничего не изменят, а в политическом и имиджевом плане - потери, все увидят на просторах интернета сгоревшие Леопарды и Абрамсы, ну и все....
  20. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:54
    0
    Осталось поставить Леопард 1 и румынские клоны Т-55.
  21. Altmann
    Altmann Сегодня, 13:59
    0
    Ну а когда в Германии закончатся Леопарды, что будет дальше? Я знаю одно, в России будет много качественного металла. Ну и обещали еще какие-то Леопарды Чехии, Словакии и особенно Польше. Поляки злы на немцев, так что будьте осторожны. am
    1. Artillerieunteroffizier
      Artillerieunteroffizier Сегодня, 14:58
      +2
      Поляки всегда злились. За всю историю человечества не было ни одного года, чтобы поляки не злились на немцев. Но поляки вдвойне злы на русских.
      1. xeotyrj81
        xeotyrj81 Сегодня, 15:25
        +1
        Поляки спят и видят Речь Посполитую в границах половых фантазий Пилсудского - до 1772 года. Их надо уничтожать.
        1. Artillerieunteroffizier
          Artillerieunteroffizier Сегодня, 16:02
          +1
          Поляки проигрывают каждую войну и всегда ждут победителя.
  22. ЮрийМосква
    ЮрийМосква Сегодня, 14:52
    -5
    В 1917 году солдаты уставшие от некомпетентных генералов повернули штыки назад.С большими потерями Россия выжила.Сейчас страна гнилая насквозь.Наркоманы,казнокрады,деятели СМИ и псевдокультуры разъедают её изнутри.Армия нищенствует.Даже такого брахла как беспилотников нет.У ВСЕХ есть.У нас нет.Сколько можно выезжать на героизме наших солдат?Пора обратить внимание на высший командный состав Российской армии.Большая часть его это бездельники и воры занимающие на высокооплачиваемые должности по знакомству
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 16:39
      +1
      Боец ЦИПСО, у вас ус отклеился...
    2. ЮрийМосква
      ЮрийМосква Сегодня, 16:55
      -2
      Вот почему разумные коменты минусуют?Понты вместо патриотизма?Или совсем демократией мозги высушили...
  23. xeotyrj81
    xeotyrj81 Сегодня, 15:22
    +1
    404 никто и ничто не сможет помочь, ибо это 0
    1. ЮрийМосква
      ЮрийМосква Сегодня, 15:25
      -1
      малыми потерями на чужой территории-принцип ведения боёв ВС СССР перед войной.
  24. tacet
    tacet Сегодня, 16:49
    0
    Что только Абрамсы с Леопардами ? Есть же еще Леклерк и Тип 10 ! А еще лучше запросить АТ-АТ и АТ-ST !)))