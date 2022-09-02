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Берлин и Прага согласовали передачу чехам 15 немецких танков Leopard 2A4 за отправленные на Украину Т-72

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Берлин и Прага согласовали передачу чехам 15 немецких танков Leopard 2A4 за отправленные на Украину Т-72

Украина вряд ли получит немецкие танки Leopard 2 из наличия Бундесвера, даже в случае одобрения такой сделки немецким правительством. Все дело в том, что у немецкой армии нет "лишних" танков, а небольшое количество имеющихся на хранении уже распределено по странам, отдавшим Киеву свои танки советского образца, например Польше и Чехии.


Сами немцы не раскрывают точной цифры имеющихся в запасе танков Leopard 2A4, но по информации Польши, их там 78 штук. Варшава хотела бы получить батальонный комплект из 44 танков, но немцы предлагают всего 20 и на этом все. Из оставшихся 58, если поляки все правильно посчитали, 15 танков Leopard 2A4 уйдет Чехии, еще 15 - Словакии, и на оставшиеся также имеются претенденты, участвовавшие в трехсторонней сделке, где Германия выступала в качестве гаранта поставки западной бронетехники. Так что для Украины ничего не остается, кроме как ждать производства новых танков, и то только в том случае, если на это пойдет Берлин.

Между тем Чехия и Германия согласовали передачу чешскому Минобороны партии из 15 танков Leopard 2A4 в качестве компенсации за переданную Украине боевую технику. Сейчас соглашение находится на рассмотрении, его подписание планируется в ближайшие дни. Первые танки Прага получит уже в этом году, перед передачей немцы модернизируют машины под нужды чешской армии, в первую очередь это касается систем связи.

В принципе немцы и чехи договорились о компенсации еще в мае, все остальное время согласовывались некоторые моменты, не устраивающие обе стороны. Ранее чешское Минобороны хотело получить что-то среднее между последней версией танка Leopard-1 и новейшей версией танка Leopard-2, что в итоге вылилось в предложение 15 танков Leopard 2A4, как раз представляющих собой "что-то среднее". Кроме этого, чехи намерены закупить в Германии до 50 танков последней версии - Leopard 2A7+ новой сборки. Переговоры начнутся в ближайшее время.
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32 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:54
    +2
    В Германии что нибудь ещё есть ,кроме ливерной колбасы и неодектватных Анны и Ленки? bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:55
      +4
      Есть. Шнапс и шпиг.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:07
        +3
        Цитата: Nexcom
        Есть. Шнапс и шпиг.

        - и "Шпигель", а так же Штанмайер... Там много чего на "Ш" есть
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:21
          +2
          Шушпанцеры в Германии тоже есть?drinks
          1. PPD
            PPD Сегодня, 14:13
            +1
            Леопарды раздадут- будут! laughing
      2. Artillerieunteroffizier
        Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:11
        +1
        С беконом и прочим ты почти враг государства. Немецкое правительство и средства массовой информации хотят, чтобы все немцы стали вегетарианцами. Причина: климат. Гитлер тоже был вегетарианцем и некурящим, а после победы хотел сделать всю Европу вегетарианской.
      3. bandabas
        bandabas Сегодня, 13:14
        0
        Дас ист фантастиш! Если еще осталось. laughing
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Германии что нибудь ещё есть ,кроме ливерной колбасы и неодектватных Анны и Ленки?

      БеШенцев много...

      Украина вряд ли получит немецкие танки Leopard 2 из наличия Бундесвера, даже в случае одобрения такой сделки немецким правительством.
      Но есть еще ж "Леопарды 1" и много, так же как и М-60 у американцев...
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 13:01
        +1
        Раньше до лесбиянства, ЛГБТ и толерантности в Германии у женщины были: Kinder, Küche, Kirche.
        Сейчас же это неопределенные стандарты!
        1. Artillerieunteroffizier
          Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:21
          +2
          Deutschlandweit nennen sich 379 Menschen Divers. Also Menschen, die sich nicht entscheiden können, ob sie männlich oder weiblich sind. Im Grunde verrückt. Und die Medien haben eine riesige Show abgezogen und alle im In- und Ausland glauben gemacht, dass hier alle schwul sind.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:28
            +3
            Согласен ,не все немцы геи.Но геи теперь привелегированное меньшинство в Германии.Которые себя сейчас афишируют, и складывается впечатление что они везде.
            1. mojohed2012
              mojohed2012 Сегодня, 13:34
              +2
              Komm schon, Erwachsene würden sich wundern, aber die Gesundheit und der Geist der Kinder sind erbärmlich!
              Да ладно бы взрослые чудили, но здоровье и разум детей жалко!
              1. Artillerieunteroffizier
                Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:52
                +1
                Да, вы оба правы. Шквал СМИ с такими темами утомляет простых трудящихся. Сейчас мы тоже должны обижаться на Путина, хотя я был бы рад, если бы здесь правил такой глава государства, как он, именно по логичным, понятным принципам. Вместо этого вы чувствуете себя в ловушке религиозной секты.
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 13:55
                0
                Для меня страшно,что это введено в политику государства.Малейшая ошибка ребёнка в школе на вопрос преподавателя.Может привести к необратимым последствиям для родителей.А может ,ну её Германию,это надолго.
            2. Mitos
              Mitos Сегодня, 13:45
              0
              Геи и вся эта. это мясо войны, без обязательств и ценностей. Нет детей, нет будущего, не о чем волноваться. Как Америкосы говорят убегая с поля боя: спасаем наши задницы...
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:44
      0
      Как быстро они решили поставить то чего самим не хватает. Стоило полякам о репарациях заговорить)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    0
    Ну это так, свой междусобойчик...., понятно, что страны ЕС, купившие такие пряники, ни леопёрды, ни абрашки окарине не отдадут... Правда бизнес какой-то дикий, обмен 1 к 12 для пшеков...., думаю, что чехов и словаков условия те же...
    1. laws70
      laws70 Сегодня, 13:01
      0
      Прекрасные условия, только для вас. Не хотите, не берите. Кто следующий?
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Uprun
      обмен 1 к 12

      Ну так они скажут что 1 леопард по огневой мощи заменяет 12 танков советских и норм будет. Поляки не посмеют засомневаться в способностях западного оружия.
    3. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 13:28
      +1
      Полагаю, что германцы заверяют Чехов, словаков и поляков за то, что их Леоперды значительно превосходят любой русский танк, а значит, и 1 хватит против отделения из 3 танков ВС РФ.
      Вот я бы даже не надеялся на эту теорию. Полагаю, что при встрече Леопарда с Т-72Б3 или уж т-90, немца толстая броня вот не спасет.
      Надо еще учесть, что ВС РФ и наши танкисты, ЛДНР уже имею реальный боевой опыт на наших танках с АЗ, а западные ОБТ с ручным заряжанием - это малый темп стрельбы, давно не модернизированные боеприпасы, тихий ход, плохая проходимость по грунтам на востоке, мостам, дорогам.
      Конечно они свое слово скажут, т.к. танки толстокожие и оптика там нехилая и СУО, но опыт и слаженность подразделений ВС РФ, куда теперь входят и ЛДНР заявят о себе громко!
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:47
        0
        Вообще-то 3 танка - это взвод, а леопёрды и амбрашки отличаются в первую очередь габаритами и весом, а ход (скорость) у них что надо....., для танка 70 км/ч за глаза...., на такой скорости удержать танк на грунтовке ой-ой, а на шоссе - просто фантастика...
  3. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 12:59
    +1
    Бундесвер-Вермахт-Рейхсвер рыдает, т.к. в наличии-то у них танков не густо будь завтра война!
    Еще 2 года назад на учениях армии Германии по ТВ Массово показывали, что их солдатики бегают с деревянными не крашенными макетами штурмовых винтовок, а на бронеавтомобилях и БТР были видны вместо крупнокалиберных пулеметов - плохо обструганные палки. И тогда представитель армии высказался, что армии Германии не хватает оружия даже на учениях, авиация в упадке.
    Такими расточительствами соседям США убивают 2 кролика: 1 . Разоружают Германию, которая скоро забудет о том, что она центр ЕС и его Голова; 2. Окончательно уходит в небытие мечта Германии о европейской армии помимо НАТО.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:04
      0
      На ВО писали что из-за нехватки они даже МГ-42 с хранения снимать собирались.
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 13:17
        +1
        Про МГ-42 помню еще в 2019 году писали на ВО, да и в сторонних сайтах.
        Сегодня они точно на вооружение Бундесвера стоят.
        А почему нет?
        В США старый пулемет Браунинг стоит уж скоро век и ничего! Браунинг с 1932 года они на вооружении имеют без модернизаций.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:56
          0
          да, только у 42го калибр маузеровский 7.92 а у МГ3 - натовский (тот же 42й только под натовский патрон 7.62×51)
  4. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 13:12
    0
    Танки в гейропе становятся штучным товаром - на них молятся и сдувают пылинки, а между тем статистика по СВО показывает, что потери могут исчисляться десятками в сутки!
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 13:21
      -1
      Представляется что, на фоне активных БД потери в танках будут немаленькими, как показала Украина и Сирия. Поэтому даже мыслей продолжать речи вокруг МО РФ про то, что нам не надо новых танков, старых на хранении хватит будь война - утопия и тупик.
      Нужна Армата, Т-90М в эшелонных количествах с постановкой в войска и на хранение.
      А старые ОБТ с хранения по мере заполнения НЗ ОБТ новыми танками следовало бы либо модернизировать и оставлять на хранение еще, либо переделывать в БМПТ или САУ, тяжелые БМП типа Намера.
      Надо МО РФ уже пересмотреть свои планы по ОБТ и решить - а хватит ли нам ОБТ на масштабный конфликт или на 2 фронта если что, либо надо хранимые ОБМ увеличивать. Запасы нужны и без них никак.
      Я за запасы, да побольше.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:31
    0
    Украина вряд ли получит немецкие танки Leopard 2 из наличия Бундесвера, даже в случае одобрения такой сделки немецким правительством. Все дело в том, что у немецкой армии нет "лишних" танков, а небольшое количество имеющихся на хранении уже распределено по странам, отдавшим Киеву свои танки советского образца, например Польше и Чехии.
    вряд ли кукуевские об этом своему пиплу скажут ... их же-ж все любят и поддерживают ... ха, ха fool
  6. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:45
    0
    Ну, а нам-то что за дело до этого. Вот если начнем с ними бодаться, тогда да, информация к размышлению.
  7. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 14:08
    0
    Пшеки сейчас такой вонизм подымут laughing они с самого начала первые потребовали от Олуха Шольца леопарды взамен на отправленые Т-72....и опять их по бороде bully
  8. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Сегодня, 14:13
    -2
    Берлин был взят третий раз 02.05.1945, а Прага 11.05.1945. Ничего личного, просто констатация фактов. soldier
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:08
    0
    Немцам нужно больше танков передавать полякам. Чем больше танков у Польши и меньше у Германии, тем больше сумма репараций, которые пшеки требуют с бошей. И если Германия вооружит своего восточного соседа основательно, то выплачивать таки придётся.