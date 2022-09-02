Запорожский чиновник: Киев пытался внедрить в миссию МАГАТЭ своих агентов

Киев пытался внедрить в миссию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), направляющуюся с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию, своих агентов. Украинские шпионы и диверсанты должны были проникнуть на АЭС под видом представителей СМИ.
Об этом сотрудникам агентства РИА Новости заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.
Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов
- сообщил он.
Запорожский чиновник рассказал, что замысел противника был раскрыт, а попытка проникновения его агентов предотвращена. Их не допустили на территорию атомной станции.
Предполагалось, что на АЭС эксперты МАГАТЭ приедут 31 августа, но это произошло днем позже, 1 сентября. Накануне их визита Запорожскую атомную станцию дважды безуспешно попытались взять под свой контроль украинские диверсионные группы. Помимо этого, ВСУ регулярно обстреливали ЗАЭС и близлежащий город Энергодар из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
После посещения представителями МАГАТЭ атомной станции их глава Рафаэль Гросси заявил, что им удалось получить важные сведения. Но для более глубокого анализа ситуации на объекте несколько участников миссии продолжат работу.