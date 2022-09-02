Военное обозрение
Войти Регистрация

Запорожский чиновник: Киев пытался внедрить в миссию МАГАТЭ своих агентов

13

Киев пытался внедрить в миссию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), направляющуюся с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию, своих агентов. Украинские шпионы и диверсанты должны были проникнуть на АЭС под видом представителей СМИ.

Об этом сотрудникам агентства РИА Новости заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.

Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов

- сообщил он.

Запорожский чиновник рассказал, что замысел противника был раскрыт, а попытка проникновения его агентов предотвращена. Их не допустили на территорию атомной станции.

Предполагалось, что на АЭС эксперты МАГАТЭ приедут 31 августа, но это произошло днем позже, 1 сентября. Накануне их визита Запорожскую атомную станцию дважды безуспешно попытались взять под свой контроль украинские диверсионные группы. Помимо этого, ВСУ регулярно обстреливали ЗАЭС и близлежащий город Энергодар из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

После посещения представителями МАГАТЭ атомной станции их глава Рафаэль Гросси заявил, что им удалось получить важные сведения. Но для более глубокого анализа ситуации на объекте несколько участников миссии продолжат работу.
Использованы фотографии:
МАГАТЭ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:56
    +6
    Запах чеснока и перегар разрушил их легенду laughing .
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 13:14
      +5
      Цитата: Болторез
      Запах чеснока и перегар разрушил их легенду laughing .

      мне очень понравилась картинка из комментариев к другой статье.

      вот так же и тут
      надеялись, наверное, что не заметят. smile
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 13:29
        +2
        Было бы странным полагать, что спецслужбы укров не воспользовались таким случаем. Про шпионов из ОБСЕ мы уже знаем.
        1. den3080
          den3080 Сегодня, 16:59
          +1
          Цитата: 4ekist
          Было бы странным полагать, что спецслужбы укров не воспользовались таким случаем. Про шпионов из ОБСЕ мы уже знаем.

          Я полагаю, что агентов украинских спецслужб вычислить несложно(см.картинку выше :) ) а вот то, что там полкомиссии - разведчики цру, бнд и так далее… руки-то коротки - вычислить можно, но отсеять никак, я думаю. Тем более, что эти люди и штатные должности имеют в МАГАТЭ и послужной список(успешная работа в данной организации и в ядерной энергетике вообще) - комар носу не подточит.
          Вы думаете зря МАГАТЭ контролировало Иран столько лет? Полагаю, что в МАГАТЭ давно есть вторая «теневая» структура, работающая на американскую/английскую разведку.
          Ну подобно тому, как это заведено в посольствах практически всех крупных мировых держав.
          Как-то так.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:59
    +1
    Украинские шпионы и диверсанты должны были проникнуть на АЭС под видом представителей СМИ.

    Могли и теракт сотворить, против членов миссии МАГАТЭ. "Отмороженные" и обкуренные, готовы на все, даже если знают, что их утилизируют.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +3
    Да не, их вышиванки попали....и куевский акцент, ДАЙ дорогу, ДАЙ пройти, ДАЙ позвонить, ДАй, ДАЙ...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    0
    Запорожский чиновник: Киев пытался внедрить в миссию МАГАТЭ своих агентов
    Да ладно, толку то от тех своих ...
    МАГАТЭшные чиновники и так не скажут, не признают лишнего ... как хозяин указал, так и будет! А хозяин то где? За океяном, наверняка!
    Вот от полосатиков то всё и зависит, теперь!
    Даже, если, кто то из напуганных чиновников, оставщихся ка АЭС, будет слать реляции об обстрелах со стороны салорейха, это оставят за скобками и ... и ничего не изменится!
    Россия МОРДОР, салорейх молодая, развивающаяся дермократия, которой усё можно!
  5. Алексей Николаевич_2
    Алексей Николаевич_2 Сегодня, 13:46
    +1
    Цитата: Болторез
    Запах чеснока и перегар разрушил их легенду laughing .

    они наверное еще и похрюкивали в процессе досмотра?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:11
      0
      Нет, у них шаоавары - одна штанина синяя, другая жёлтая.
  6. Индус
    Индус Сегодня, 13:55
    +1
    ...их глава Рафаэль Гросси заявил, что им удалось получить важные сведения...

    Не знаю почему, но по литерации напомнил Исинбаеву, с ее "интересной книгой". Уровень компетентности... laughing
  7. akropin
    akropin Сегодня, 14:01
    +1
    Это была очень серьезная по задумке, многоходовая операция. Назову чудом, то как мы ее нейтрализовали.
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:11
    +1
    Мне вот одно не понятно: такие "совпадения", как приезд МАГАТЭ и попытки атак на ЗаЭС со стороны Украины ни о чем не говорят тому Евросовету? Их же та Украина под молотки готова хоть сейчас отправить. Или так сильно зависят от мнения США, что готовы помереть? Или начальство Евросоюза продалось настолько, что даже вякнуть боится? Воистину, имеющий долларовый капитал, считай, своими руками свои феберже в тиски зажал, а ручку крутит США
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: МВГ
      Или так сильно зависят от мнения США, что готовы помереть?

      Назовите хоть одну западную элиту, которая готова и собирается помереть вместе с народом? Помирать "в огне" будут граждане стран Европы, но не "элита ЕС", которая давно уже не ассоциирует себя с гражданством конкретной страны и уже сегодня знает места и расписание эвакуации в безопасное место.