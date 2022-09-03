День солидарности в борьбе с терроризмом
Терроризм можно назвать одним из самых страшных явлений в современном мире. Циничные атаки боевиков ежегодно забирают тысячи человеческих жизней во всем мире.
Террористы как правило преследуют политические или идеологические цели. При этом в подавляющем большинстве случаев жертвами преступников становятся рядовые мирные граждане, в том числе дети.
Сегодня, 3 сентября, отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была законодательно закреплена в 2005 году и приурочена к трагическим событиям, произошедшим в Беслане.
Напомним, что жертвами террористов, захвативших школу в городе Беслан 1 сентября 2004 года, стали более 330 человек. В большинстве своем это были женщины и дети.
Вышеупомянутый теракт стал беспрецедентным по своей жестокости, но, к сожалению, не единственным в нашей стране. Последняя крупная атака террористов в России произошла в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. В результате взрыва тогда погибли 15 и получили ранение более 90 человек.
Сегодняшняя памятная дата призвана сплотить наше общество против такого страшного явления, как терроризм.
Стоит отметить, что ввиду происходящих на Украине событий борьба с вышеупомянутой угрозой становится особенно актуальной.
Все дело в том, что нынешние киевские власти, не имея возможности достичь каких-либо значимых результатов на фронте, все чаще прибегают к террору мирного населения. Особенно это касается территорий, освобожденных ВС РФ, где проживет русскоязычное население, для которого неприемлема нацистская политика Киева.
Практически ежедневно украинские вооружённые формирования ведут беспорядочный артиллерийский обстрел городов ЛДНР и населенных пунктов на освобождённых территориях Украины. В результате этих атак гибнут мирные граждане, включая детей.
Кроме того, все чаще происходят покушения на представителей власти на освобожденных территориях Украины. Таким образом, киевский режим пытается запугать людей в тех регионах, которые все еще ждут своего освобождения.
Несмотря на десятки предотвращенных нашими спецслужбами и правоохранительными органами терактов, атаки украинских боевиков происходят и на территории России. 20 августа текущего года жертвой террористов стала журналист и политолог Дарья Дугина. Позднее в ФСБ сообщили, что к убийству нашей соотечественницы причастны украинские спецслужбы.
Наконец, апогеем украинского террора стали атаки на Запорожскую АЭС, которые ВСУ регулярно предпринимают на протяжении последних недель. При этом в Киеве цинично обвиняют в обстрелах Россию.
В данном случае, особое внимание обращает на себя молчаливая реакция Запада, который всегда позиционировал себя, по крайней мере на словах, как ярый борец с терроризмом. США и их союзники продолжают поддерживать Украину, несмотря на преступления, которые киевский режим ежедневно совершает против мирных граждан.
Впрочем, все мы прекрасно помним историю с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) – детищем США, с которым они потом так отчаянно «боролись» и даже объявили себя победителями...