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Индийские ВМС пополнились первым самостоятельно построенным авианосцем INS Vikrant

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Первый самостоятельно построенный индийский авианосец INS Vikrant вошел в состав ВМС Индии. Торжественная церемония ввода корабля прошла в порту города Кочин в индийском штате Керала, расположенном на Малабарском побережье Аравийского моря. На церемонии присутствовал премьер-министр Нарендра Моди, он же и провел ее.


В конце июля корабль завершил прохождение испытаний, проведя контрольный выход в море, после чего началась подготовка авианосца к передаче в состав индийских ВМС. Изначально церемонию назначили на 1 сентября, но затем перенесли на один день и провели сегодня, т.е. 2 сентября 2022 года. Авианосец INS Vikrant, что в переводе с санскрита означает "Храбрец" или "Смельчак", теперь официально вошел в состав индийского флота.

Еще одно событие произошло сегодня во время церемонии ввода авианосца, премьер Индии Нарендра Моди представил обновленный флаг индийских ВМС, с которого убрали "колониальную" символику - крест святого Георгия, изображенный на флаге Англии. Теперь он отсутствует. Новый флаг представляет собой белое полотнище, в левом верхнем углу изображен национальный флаг Индии, рядом эмблема ВМС в восьмиугольнике, под ней девиз на санскрите: "Да будет благостен к нам Варуна". (Варуна - божество океана)

Индийские ВМС пополнились первым самостоятельно построенным авианосцем INS Vikrant

Водоизмещение INS Vikrant полное - порядка 45 тысяч тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек. Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630.

В авиакрыло вошли российские истребители МиГ-29К/КУБ, российские вертолеты Ка-31 и американские MH-60R. В дальнейшем возможна замена на индийский истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/SpokespersonMoD
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13 комментариев
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  1. tTшка
    tTшка Сегодня, 13:46
    0
    Им нужнее, раз построили crying
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 14:15
      +4
      Кто-то смог авианосец построить, а кто-то яхт размером с "авианосец" понастроил....
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:50
    +4
    Вот за это уважуха товарищам индусам, нужно им, сделали, а не разговоры разговаривают как наши.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 14:06
      0
      И авиакрыло будет из современных самолетов.
  3. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 13:53
    +5
    Но до китайцев индусам конечно далеко еще.
    Жаль только что нам и до китайцев и до индусов... еще дальше....
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:30
      -2
      Но до китайцев индусам конечно далеко еще.
      Жаль только что нам и до китайцев и до индусов... еще дальше....


      У России 10 стратегических АПЛ и два десятка многоцелевых и ракетных АПЛ + дизельных тоже под два десятка и еще на стапелях достраивается 10 АПЛ из которых половина стратегические, а другие многоцелевые.

      А что у Китая и Индии?

      Нам до них не далеко, это они работают на наших заделах. Просто пока нам АПЛ нужнее авианосца, а им наоборот, нужны самолеты в море и соответсвенно авианосцы.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:39
        0
        совсогласен! В нашей доктрине авианосцы - пока были лишними. К тому же все эти "шипы" в Китае и Индии строились по советским ещё проектам...а инженерная культура в Индии такова, что они сожгли две арендованные у нас подлодки только потому, что неправильно и не вовремя обслуживали аккумуляторные батареи...так что индийский авианосец - будет скорее плавучим Болливудом, чем реальным боевым кораблём с нужными характеристиками и ресурсом.
        1. FIR FIR
          FIR FIR Сегодня, 18:36
          0
          Цитата: Fisherman
          а инженерная культура в Индии такова, что они сожгли две арендованные у нас подлодки только потому, что неправильно и не вовремя обслуживали аккумуляторные батареи...

          Прекрасная осведомленность......
          К-43 еще в далеком 1988 году была передана индусам. Интенсивно эксплуатировалась три года, и только под давлением американцев, Россия отказала в продлении аренды. Нерпу ДЕСЯТЬ ЛЕТ эксплуатировали, вернули после истечения срока аренды. Далее Самара....
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:06
    +2
    В дальнейшем возможна замена на индийский истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.
    Там вроде китайцы на основании фото МиГов на подъемниках пришли к выводу, что "Рафали" на них не поместятся...то есть в ангар их не опустишь и не обслужишь
  5. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 14:39
    -5
    Так и знал, что сразу начнётся; "молодцы", "умеют", "нам до них, как до Луны"...Вы хотя бы географию посмотрели. Индию целый Индийский океан омывает, Аравийское море и залив...Морская держава... fellow
    Это вам не страна, берега которой омывают 13 морей от трёх океанов, а заливов без счёта, да и столица - порт пяти морей.
    Про яхты тут вспомнили...А у индийских олигархов есть такие яхты, как у Абрамовича или того же Усманова, который не только яхт понастроил, но и выкупил коллекцию "Союзмультфильма" за 12 миллионов долларов.
    Страна развивается по плану. Одни авианосцы строят, другие яхты. Всё пучком...
  6. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 15:07
    -1
    Индии понадобились (зачем и почему? Российскому МО наверно не понять) купили в России, а теперь строят свои, Китай аналогично.., а в России только в проЖектах модельки показывают (да и где строить? На "Звезде"? (занятым бизнесом в основном, хотя если прикажут, то... и построят, может быть, потом обновят на стадии постройки, потом модернизируют и в итоге порежут...).. what
    Россия мирная держава, зачем ей авианосцы? wassat Ракеты долетят куда нужно... soldier Береговые самолёты не долетят для ювелирной работы , нужны "острова" откуда смогут действовать они... На Тихом и Северном флоте авианосцы должно быть (зачем? Думаю что бы были... Пригодятся...)
    PS
    Извините, если кому, что то не понравилось crying
    Авиагруппы в океане нужны на хорошей платформе... drinks
    Зачем? Так на всякий случай (чтоб его не было)
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:12
    0
    Хороший вопрос - зачем Индусам авианосец ? Вроде потуг на глобальное или даже расширенное региональное доминирование они не показывали. Гвардить кусок Индийского океана ? От части флота КНР ? Потому что это по факту все задачи Индийского авианосца . Но учитывая потенциал комплекса сил КНР -такая себе занавесочка, больше смахивает на "золотую ладью" для статуса.
    Так или иначе -построили , молодцы. Надеюсь корабль подразумевает задачи реального боевого применения , потому что исторически у индусов была масса СПЕЦИФИЧЕСКИХ взглядов на оружие , где боевое применение было далеко не на первом месте.
  8. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 17:35
    0
    Тут другое интересно: чужие турбины, чужое вооружение, чужие самолёты - а авианосец индийский. Что бы высказала уважаемая местная публика про авианосец российский, если бы корпус построили в Китае, а реакторы, вооружение и самолёты свои!?...