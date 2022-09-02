Немецкий колумнист попытался высмеять соревнования по танковому биатлону на играх «АрМИ-2022» в России

Кульминаций этой агиткампании в этом году должен был стать так называемый «Танковый биатлон», который был подвергнут критике как неуместный в российской армии, но он состоялся

В итоге, конечно, победила сборная РФ. Все это игра. С другой стороны, все чаще возникает вопрос о том, достигнет ли российская армия своих целей на Украине. Настоящая война — это не танковый биатлон