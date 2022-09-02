Военное обозрение
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Немецкий колумнист попытался высмеять соревнования по танковому биатлону на играх «АрМИ-2022» в России

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С 13 по 27 августа 2022 года на подмосковном военном полигоне «Алабино» в десятый раз состоялись невероятные по зрелищности и беспрецедентные по количеству представленных географических континентов и стран-участниц международные состязания танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022». Экипажи из 22 стран показали свое мастерство управления боевыми машинами на российских танках Т-72Б3, команды из Белоруссии на Т-72БМЭ, а КНР на модернизированных танках Type–96B. Свое видение соревнований, преисполненное сарказма, решил показать немецкий колумнист Михаэль Туманн на страницах газеты Die Zeit.


Автор начал с того, что обвинил российские власти в пропаганде мирного образа жизни внутри страны, в то время как на Украине идет война. Дабы поддержать патриотический дух народных масс и поднять престиж российской армии, ее «агитпропное подразделение рекламирует вооруженные силы как дружественное к гражданам учреждение», пишет Туманн. Для этого проводятся различные выставки вооружений и другие военные представления, на которых даже дети могут «залезать на танк и умиляться вместе с родителями ядерными ракетами». Как будто на смотрах военной техники в странах НАТО, включая саму Германию, из которой и доносится критика Туманна всё совсем в этом плане иначе...

Кульминаций этой агиткампании в этом году должен был стать так называемый «Танковый биатлон», который был подвергнут критике как неуместный в российской армии, но он состоялся

— смешал все в кучу немецкий критик, пытаясь высмеять соревнования. Вышло не очень...

В соревнованиях приняли участие представители Китая, Вьетнама, Венесуэлы, других стран, «не говоря уже о Абхазии». Все команды, кроме представителей Белоруссии и КНР, использовали, как пишет Туманн, «дряхлые» российские танки Т-72, которые «в большом количестве были уничтожены в Донбассе». Здесь автор, видимо, имеет в виду украинские машины, которые десятками были разбиты только за последние несколько дней на юге Украины.

Далее Туманн с дотошностью стенографиста описывает, как происходят соревнования, естественно, пытаясь (весьма коряво) представить все в саркастическом свете. Более всего достается команде Венесуэлы, которая, по мнению автора, попала на соревнования «потому что из всех участников страна географически ближе всего к ненавистным США». Экипаж танка, действительно, плохо справился со всеми заданиями, за что получил массу штрафных очков, но зато когда он финишировал, зрители увидели на борту надпись «Чавес жив!». Многообещающий лозунг, кстати, для «ненавистных США».

В итоге, конечно, победила сборная РФ. Все это игра. С другой стороны, все чаще возникает вопрос о том, достигнет ли российская армия своих целей на Украине. Настоящая война — это не танковый биатлон

— резюмирует немецкий колумнист, который сам никогда и нигде не воевал.

Ну да, высмеивать Венесуэлу и «дряхлые Т-72» — это у западных журналистов, особенно в последнее время, получается неплохо. Вот только почему-то ни одна страна НАТО не выразила согласия как ранее, так и сейчас поучаствовать на своих Leopard и Abrams, дабы показать их преимущество над советскими танками, в «Танковом биатлоне»... Притом, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не единожды приглашал американцев и их европейских союзников продемонстрировать, с позволения сказать. превосходство западной военной техники и мастерство экипажей на соревнованиях. Каждый раз они отказывались, как пишут даже в западной прессе, по причине того, чтобы не оказаться в числе проигравших потенциальному военному противнику. Видимо, бояться отстать от Венесуэлы…

Вообще опус Туманна в немецкой прессе - это жалкая попытка саркастически пройтись по российской технике. При этом сам автор видел российский Т-72, разве что, на картинке. Есть мнение, что если бы увидел воочию, да ещё и на поле боя, то саркастические оценки пришлось бы давать действиям самого диванного колумниста...
Автор:
Использованы фотографии:
https://t.me/International_Army_Games/1104
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72 комментария
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  1. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Сегодня, 14:15
    +25
    — резюмирует немецкий колумнист, который сам никогда и нигде не воевал.

    Пусть у дедушки спросит.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:21
      +3
      жалкая попытка саркастически пройтись по российской технике
      Пусть почитает про 45 год !
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:21
      +2
      у дедушки спросит
      Его скорее всего надо найти и откопать для этого. А уж потом расспросами донимать yes .
      1. Уральский_инженер
        Уральский_инженер Сегодня, 14:23
        +1
        а это уже проблемы самого колумниста winked
      2. Napayz
        Napayz Сегодня, 14:32
        0
        У них, я думаю, полно всяческих экстрасеКсов, медиумов и т.п.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:42
        +3
        "Автор начал с того, что обвинил российские власти в пропаганде мирного образа жизни внутри страны, в то время как на Украине идет война."
        ****************************************************************************
        Помянутый "автор", похоже, с "танкисткой Трасс", по части танковых соревнований консультировался. Или с немецким военнопленным американского оккупационного режима с биркой "шольц". Который, на днях, "со стремянкой" на броню карабкался...

        Да и "проснулся" малый поздновато. Танковый биатлон в России уж лет 10 как проводится. Причем здесь, вообще, какая-то "украина"?.. А война в Сирии, "аж" с 2011-го года идёт.

        Но "автора", всё это время, российские танковые биатлоны, отчего-то, вовсе не смущали...
      4. hohol95
        hohol95 Сегодня, 15:09
        0
        Сходит к Вупи Голдберг (фильм "Призрак") и она ему вызовет душу покойного дедушки... hi
    3. Венд
      Венд Сегодня, 14:25
      +1
      Ну накарябал он статейку, ну деньги получил, но дальше то что будет? Придёт время с него спросят, что будет отвечать? Простите кушать хотелось laughing
      1. dedusik
        dedusik Сегодня, 18:09
        0
        А кто с него за такую статью спросит? Вот если бы написал хвалебные оды, тогда другое дело bully
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:19
    +3
    Законопатил бы свой ротик, этот немецкий очередной иксперд....
  3. Altmann
    Altmann Сегодня, 14:21
    +9
    Я читал это однажды. Немцы убедились в совершенстве своей танковой техники и в то же время упали на спину от изумления перед русскими танками Т-34, КВ-1, КВ-2 да это было в 1941 году. wassat fellow
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:21
    +13
    Зато у них гей-парады красивые...., идут ряженные стройными рядами, правда не поймешь, где бабы, а где мужики...., да там наверное без разницы...., а про детишек верно...., лучше по Т-72 лазить, чем с родителем 1 и родителем 2 бодро маршировать в толпе трансгендеров....
  5. laws70
    laws70 Сегодня, 14:21
    +10
    Вспоминается бородатый анекдот:
    Встречаются два еврея.
    - Слышал "Битлз", не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?
    - А где ты их слушал?
    - Мне Мойша напел.

    Только тут без Мойши. Все сам..
  6. 4ekist
    4ekist Сегодня, 14:23
    +4
    .....и умиляться вместе с родителями ядерными ракетами»

    Рассказал бы про гей-парады в Германии, где трясут голыми задницами и яйцами. Я бы тоже "поумилялся" этим шествием.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 14:59
      +2
      О чем можно говорить? В этом "Карлсруэ" только из-за названия находиться противно...
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: 4ekist
      Рассказал бы про гей-парады в Германии, где трясут голыми задницами и яйцами.

      Грозные тевтоны ..... Рыцари без страха и упрёка ... Гомик на гомике и лесби на лесби ... Наверное это от того , что бабы к ним не благосклонны ... Да и страшны преизрядно .... Хотя ...есть красотки и среди немок ....
  7. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 14:26
    +4
    Конечно, Майкл Туманн тоже не служил в армии, как типичный западный человек, он просто делает то, что от него ожидают власти.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +4
    У меня только один вопрос к танковой биатлону,ПОЧЕМУ не участвовали танковые укипажи ДНР и ЛНР.Опять политика вмешалась?
    1. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Сегодня, 14:32
      +10
      Им некогда.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:33
      +7
      А они сегодня на поле боя показывают свое мастерство, мир завоюют и будут участвовать на равных.... , от Юго-Западного военного округа....
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: Uprun
        А они сегодня на поле боя показывают свое мастерство, мир завоюют и будут участвовать на равных.... , от Юго-Западного военного округа....

        Вряд ли. Скорее всего на следующий год они будут участвовать в составе танкистов российской армии.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 14:27
    +2
    При этом сам автор видел российский Т-72, разве что, на картинке.
    Ну почему? Он их в составе ННА ГДР мог видеть...
    Не поддерживаю автора, но этот "танковый биатлон" действительно отличался диким непрофессионализмом её приглашенных участников...
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: svp67
      При этом сам автор видел российский Т-72, разве что, на картинке.
      Ну почему? Он их в составе ННА ГДР мог видеть...
      Не поддерживаю автора, но этот "танковый биатлон" действительно отличался диким непрофессионализмом её приглашенных участников...

      Подобные соревнования проводятся и в Европе - вопрос, нафиг они вообще нужны? Кроме популяризации службы в армии, ничего хорошего в них не вижу
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:02
        +2
        Цитата: Krasnodar
        Подобные соревнования проводятся и в Европе -

        В Европе НЕ ПОДОБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
        Цитата: Krasnodar
        вопрос, нафиг они вообще нужны?

        Смотря где? В той же Европе, то есть НАТО соревнуются танковые подразделения при решении определенных тактических задач
        Цитата: Krasnodar
        Кроме популяризации службы в армии, ничего хорошего в них не вижу

        Это касается только нашего "биатлона", где "шоу" на первом месте
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 15:27
          0
          Цитата: svp67
          В той же Европе, то есть НАТО соревнуются танковые подразделения при решении определенных тактических задач

          Ну, это ближе к практике. Наверное.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:10
        +3
        Цитата: Krasnodar
        нафиг они вообще нужны? Кроме популяризации службы в армии, ничего хорошего в них не вижу

        Это ни кто не понимает . Даже устроители сих действ ... Мода !
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 15:27
          0
          Цитата: 30 вис
          Мода !

          Бессмысленная и беспощадная laughing
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 15:49
        +1
        Цитата: Krasnodar
        Подобные соревнования проводятся и в Европе - вопрос, нафиг они вообще нужны?

        Ну не чавчем подобные. Там выстрел дорогой, потому высокохудожественно давят автомобили wink
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 16:41
          +1
          Там и бабок в разы больше - приветствую hi
  10. older
    older Сегодня, 14:29
    +2
    Собака лает- караван идет. пригорело у немчуры smile
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    +2
    Вообще опус Туманна в немецкой прессе - это жалкая попытка саркастически пройтись по
    чем бы "дитя" не тешилось, лишь бы бабки, ему, платили.
  12. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 14:32
    +6
    У нас дети по танкам лазают,а у вас "колбаса ливерная, и обиженная" и со стремянкой!!!
    1. PPD
      PPD Сегодня, 14:46
      +1
      Да уж. С дедушкой в аду встретится- тот точно выпорет.
      Как все измельчало...
  13. dauria
    dauria Сегодня, 14:36
    0
    Образованный дядька , историк . Учился кроме Германии в США и у нас . Приличная репутация как журналиста. Зачем ему эта мелковатая , грязноватая и нечистоплотная темка про биатлон ?
    Деньги кончились , или всё-таки со "свободой слова" ( о которой он всегда с восторгом пищал ) не совсем красиво . ?
    Измельчал, гадёныш. Такого противника не уважаю .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:40
      0
      Скорее всего заказали и проплатили "мнение".
      1. dauria
        dauria Сегодня, 14:57
        0
        Скорее всего заказали и проплатили

        В том-то и фокус . Вот что он говорил при Меркель :

        "- В Германии существует свобода слова. Я сам часто выражаю точку зрения, которая не совпадает с точкой зрения правительства. У меня нет никаких опасений, что из-за выражения моего мнения будут какие-либо последствия для меня или моего издания."
        А ещё верещал следующее :
        "- Существует ли в Германии система контрактов на освещение деятельности органов государственной власти?

        - Никогда не слышал о подобном. Если бы у какого-либо издания был обнаружен подобный секретный договор, это было бы равнозначно уничтожению репутации в первую очередь в глазах аудитории."

        А на поверку вышло обычное продажное (по дешёвке ) трепло . Горбачёв с рекламой пиццы меньше измазался . Тфу...
    2. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Сегодня, 14:42
      -1
      Их образованных, в белых перчатках и шелковом белье (чтоб вши не завелись) много к нам приходило. И?
  14. PPD
    PPD Сегодня, 14:44
    0
    диванного колумниста...

    Раньше вроде только диванные бойцы встречались... wassat
    А еще говорят прогресса нет.. laughing
  15. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 14:47
    +3
    Есть мнение, что если бы увидел воочию, да ещё и на поле боя, то саркастические оценки пришлось бы давать действиям самого диванного колумниста...

  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:47
    -1
    Цитата: dauria
    Учился кроме Германии в США и у нас

    Хорошо учился там и плохо у нас.
  17. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 14:48
    +1
    Дабы поддержать патриотический дух народных масс и поднять престиж российской армии, ее «агитпропное подразделение рекламирует вооруженные силы как дружественное к гражданам учреждение», пишет Туманн. Для этого проводятся различные выставки вооружений и другие военные представления, на которых даже дети могут «залезать на танк и умиляться вместе с родителями ядерными ракетами».

    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 15:08
      -1
      Да. Сравнение не в пользу этих сгорбленных позёров:


      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: yuriy55
        Сравнение не в пользу этих сгорбленных позёров:

        Неплохой эвфемизм для замены собаки сутулой. smile
        1. yuriy55
          yuriy55 Сегодня, 16:06
          0
          Предполагаю, если бы детишкам разрешили, они завели бы и поехали...
  18. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:57
    +2
    Ссылку на первоисточник не учили давать? Статью умыкнут, а ты додумывай, что там в оригинале автор говорил, бесят.
    1. Negruz
      Negruz Сегодня, 15:19
      0
      При такой любви к истине можно потратить 5 минут своего драгоценнейшего времени и найти статью самому...
      hi
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 15:47
        0
        Да нашел уже. Статья не про танки там, а про то, что Россия пытается таким образом вести пропаганду среди собственного населения, через выставки и проведения военных игр. laughing
        1. Negruz
          Negruz Сегодня, 15:49
          0
          Да нашел уже
          И?
          1. МятныйПряник
            МятныйПряник Сегодня, 15:54
            0
            И то, что информация и подача, разница. Поэтому оставляют первоисточник. Автор тут от себя тоже понаписал, которой нет в оригинале. Чтобы быть объективным, проверяют оригинал.
            1. Negruz
              Negruz Сегодня, 15:57
              0
              Автор тут от себя тоже понаписал, которой нет в оригинале

              Расскажите...
              hi

              Чтобы быть объективным, проверяют оригинал.

              Автор немецкой статьи был в Алабино на танковом биатлоне (оригинале)?
              1. МятныйПряник
                МятныйПряник Сегодня, 16:07
                0
                Я уже написал, поищите теперь сами первоисточник, а словоблудием заниматься не собираюсь. Речь идет не о танковом биатлоне и не об обсуждении команд в той статье.
                1. Negruz
                  Negruz Сегодня, 16:13
                  0
                  Я уже написал, поищите теперь сами первоисточник, а словоблудием заниматься не собираюсь

                  Вы дали вывод о том, что наш "Автор тут от себя тоже понаписал, которой нет в оригинале", - вот и приведите пример и не надо заниматься словоблудием....
                  Речь идет не о танковом биатлоне и не об обсуждении команд в той статье.
                  а чего тогда речь в статье идёт о "старье" в виде т-72 и о том, что их пожгли на Донбассе?
                  Писал бы по делу, верно?
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Ссылку на первоисточник не учили давать? Статью умыкнут, а ты додумывай, что там в оригинале автор говорил, бесят.

      Выделяете текст (часть текста).
      Правой кнопкой мыши открываете Искать в.
      Во втором окне выбираете Яндекс или другое.
      Вам и откроется:
  19. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:58
    +2
    Для меня в общем то загадка как во время СВО (в то время как Т-62 едут на фронт) у кого то поднялась рука проводить такие лихие мероприятия . Назвать это "своевременным" я не могу . То что в мирное время от подобных "игр" есть опред.польза - это да. Способствует ..чему-то там. С миру по нитке. В целом -полезно. Не вредно. Как минимум.
    Но сейчас смотрелось странно.
    Вообще если совсем критически поглядеть на "Биатлон" то это что называется "околовоенное" мероприятие. Из одного огорода с Павловской муштрой и шагистикой. Красиво,эпишно,впечатляэ..
    Но реальной пользы в БД все эти наработки в погоне за секундами не несут - потому что нынче не времена парусных фрегатов. Нынче времена высокоточного оружия . И танки уже не те танки,какими они были по значению в ВОВ. Лихие прорывы также лихо могут оборачиваться лихими подбитиями и совсем уже не лихими попытками эвакуироваться - и тут умение "метко пальнуть сходу" или "резво въехать" будет в списке нужных умений где то посередке списка из пунктиков 30.

    Вот масса комментаторов вопрошает "Почему Запад не участвует ?!" . Наверное потому , что Запад ввел санкции и свернул большую часть военного сотрудничества (если не все практически) . И еще потому, что Западные машинки оперируют несколько иными наборами качеств ,нежели наши. Наш конкурс устроен так, чтобы качества нашей техники по совокупности представлялись в лучшем виде. Как говорится,кто платит тот и заказывает музыку. Странно ,если бы это было не так.
    И те же КНРовцы с удовольствием наезжают потому, что у них суть продолжение логики нашей танковой школы -а не западной. У них есть интерес переиграть нас в нашей игре , правила которой также впаяны в их танкострой,как и в наш. "Абрамсам" , "Челленджерам-2", "Леопардам-2" - нечего там делать, это машины большей массы , иных скоростных характеристик , иных стратегий тактического применения.
    1. Negruz
      Negruz Сегодня, 15:14
      -1
      Но реальной пользы в БД все эти наработки в погоне за секундами не несут

      Реальной пользы здоровью современной спорт не имеет никакой, но люди бегают стометровку на скорость и состязаются в айрон мэн...
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 15:51
        0
        На биатлоне танки развивают максимальную скорость.
        И движки запарывются гарантированно. И ходовая часть тоже изнашивается.
        То есть, такое соревнование - вывод из строя на ремонт нескольких десятков танков Т-72.
        И это во время тяжелой и затяжной спецоперации
        со значительными потерями бронетехники.
        На которой уже вовсю воюют старички Т-62.
        1. Negruz
          Negruz Сегодня, 15:54
          0
          На которой уже вовсю воюют старички Т-62.

          Вовсю - это сколько в штуках и каков процент от общего числа танкового парка, задействованного в СВО?
        2. алексей алексеев_2
          алексей алексеев_2 Сегодня, 17:14
          0
          Ну пару дней в войска передана партия т-90. Досрочно передана партия самоходных гаубиц.Наверняка не будут стоять в парках.А этих т-62-64 на базах хранения дофига.В 12 году побывал в районе харьковского завода выпускавшего в СССР танки.Тысячи танков БМПшек и иной техники стояло на площадках возле завода.Вот на этом украинцы и воюют.Надёжны в отличие от польских
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 17:22
            +1
            Надежность и эффективность - совершенно разные вещи.
            Например, танк Шерман был в свое время исключительно надежен. Но его эффективность в современном бою равна нулю.
            Если что-то мало ломается, это вовсе не означает, что оно приносит пользу. yes
    2. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:13
      0
      как во время СВО (в то время как Т-62 едут на фронт) у кого то поднялась рука проводить такие лихие мероприятия

      Смотрите на это, как на разновидность спорта, нового, своеобразного, брутального и всё же полезного! В отличие от привычного спорта, где гробят здоровье и который ни кто не запрещает несмотря на военную кампанию под названием СВО. Ведь футбол и т.д. не запрещают в такие лихие времена? Техника показывает на что способна в руках профессионалов, люди показывают на что способны в работе с техникой,появляется дополнительная возможность делать выводы и принимать меры.
  20. Комментарий был удален.
  21. Negruz
    Negruz Сегодня, 15:12
    0
    Не нравится, пусть не смотрит...
  22. fiv
    fiv Сегодня, 15:20
    0
    "Хотя лично у меня детей нет, мне кажется!" (Из А. Райкина)
  23. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 15:49
    -1
    действительно проводить фактически во время войны танковый биатлон не совсем уместно. Ведь это мероприятие больше похоже на шоу и пиар. Кому сейчас это надо. Нашему МО шойгу? А у наших танкистов есть возможность проявить свое мастерство в реальном деле, а не в показушных играх. И лучше бы средства потраченные на этот "биатлон" потратили на закупку так необходимых нашим солдатам ударных БПЛА, тепловизоров, раций, бронежилетов, коллиматорных прицелов и прочего оружия и экипировки, необходимых нашей армии в т.ч. и танки Т-14, САУ коалиция, БТР бумеранг, самолетов СУ-57 и.тд. Зачем тратить впустую деньги на ни кому не нужную мишуру, которая к реальности не имеет никакого отношения.
  24. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:05
    0
    Наговорил фриц ерунды короче. Если отбросить фактор реально затратного мероприятия, то танковый биатлон вещь невероятно полезная! Отработка навыков, состязание дружественных стран, техники, экипажей, своеобразный и серьёзный спорт, которого ни у кого больше нет. Пусть гундят.
  25. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 16:11
    0
    Что любопытно, когда немецкие «Леопарды» состоящие на вооружении турецкой армиии массово горели на второй день после вторжения турков в Сирию все немецкие колумнисты молчали. А эксперты с удивлением заметили что у немецких танков очень устаревшая активная защита и немецкие колумнисты это тоже не комментировали.
  26. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 16:14
    +1
    Цитата: wladimirjankov
    И лучше бы средства потраченные на этот "биатлон" потратили
    почему вы забыли про пенсионеров? Обычно после такой фразы пишут про пенсионеров и больных детей.
  27. Mitia68
    Mitia68 Сегодня, 16:31
    0
    Вот только почему-то ни одна страна НАТО не выразила согласия как ранее, так и сейчас поучаствовать на своих Leopard и Abrams, дабы показать их преимущество над советскими танками, в «Танковом биатлоне»...


    Гонки танчиков проиграть не хотят.
    Абрамс последней модификации весит более 63 тонн. Леопард вообще 70 тонн.
    А Т-72Б3 образца 2016 весит всего 46 тонн.

    А вот французы на своем Леклерке вполне могли бы и выиграть биатлон.
    Вес у их танка конечно все равно побольше, 54 тонны, зато там турбодизель в 1500 лошадей, цифровая АКПП и очень быстрый автомат заряжания.
  28. CYM
    CYM Сегодня, 16:39
    0
    При этом сам автор видел российский Т-72, разве что, на картинке
    У них то самих сколько недряхлых Леопардов на ходу, команду выставить на биатлон хватит? ИМХО Если немцы продолжат в том же духе, вполне могут снова увидеть российские танки на улицах Берлина. winked
  29. t200404
    t200404 Сегодня, 16:39
    0
    Меркель - а у моей бабушки было 3 унитаза но когда ркка вошла в Берлин она обделалась в коридоре
  30. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:52
    0
    Да, верно сказано. Приедут пусть и поучаствуют. И тогда посмеемся...
  31. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:30
    0
    Есть мнение, что если бы увидел воочию, да ещё и на поле боя, то...
    .. форму содержанием бы измарал!!!
  32. сибирский
    сибирский Сегодня, 18:08
    0
    Собака лает, караван идёт!!! Так было, так есть и так будет!!! России от "воя" Туманна, напускающего туману, ни тепло, ни холодно... И уже менее чем через год новый "Танковый биатлон"....