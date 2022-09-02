Немецкий колумнист попытался высмеять соревнования по танковому биатлону на играх «АрМИ-2022» в России

С 13 по 27 августа 2022 года на подмосковном военном полигоне «Алабино» в десятый раз состоялись невероятные по зрелищности и беспрецедентные по количеству представленных географических континентов и стран-участниц международные состязания танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022». Экипажи из 22 стран показали свое мастерство управления боевыми машинами на российских танках Т-72Б3, команды из Белоруссии на Т-72БМЭ, а КНР на модернизированных танках Type–96B. Свое видение соревнований, преисполненное сарказма, решил показать немецкий колумнист Михаэль Туманн на страницах газеты Die Zeit.
Автор начал с того, что обвинил российские власти в пропаганде мирного образа жизни внутри страны, в то время как на Украине идет война. Дабы поддержать патриотический дух народных масс и поднять престиж российской армии, ее «агитпропное подразделение рекламирует вооруженные силы как дружественное к гражданам учреждение», пишет Туманн. Для этого проводятся различные выставки вооружений и другие военные представления, на которых даже дети могут «залезать на танк и умиляться вместе с родителями ядерными ракетами». Как будто на смотрах военной техники в странах НАТО, включая саму Германию, из которой и доносится критика Туманна всё совсем в этом плане иначе...
Кульминаций этой агиткампании в этом году должен был стать так называемый «Танковый биатлон», который был подвергнут критике как неуместный в российской армии, но он состоялся
— смешал все в кучу немецкий критик, пытаясь высмеять соревнования. Вышло не очень...
В соревнованиях приняли участие представители Китая, Вьетнама, Венесуэлы, других стран, «не говоря уже о Абхазии». Все команды, кроме представителей Белоруссии и КНР, использовали, как пишет Туманн, «дряхлые» российские танки Т-72, которые «в большом количестве были уничтожены в Донбассе». Здесь автор, видимо, имеет в виду украинские машины, которые десятками были разбиты только за последние несколько дней на юге Украины.
Далее Туманн с дотошностью стенографиста описывает, как происходят соревнования, естественно, пытаясь (весьма коряво) представить все в саркастическом свете. Более всего достается команде Венесуэлы, которая, по мнению автора, попала на соревнования «потому что из всех участников страна географически ближе всего к ненавистным США». Экипаж танка, действительно, плохо справился со всеми заданиями, за что получил массу штрафных очков, но зато когда он финишировал, зрители увидели на борту надпись «Чавес жив!». Многообещающий лозунг, кстати, для «ненавистных США».
В итоге, конечно, победила сборная РФ. Все это игра. С другой стороны, все чаще возникает вопрос о том, достигнет ли российская армия своих целей на Украине. Настоящая война — это не танковый биатлон
— резюмирует немецкий колумнист, который сам никогда и нигде не воевал.
Ну да, высмеивать Венесуэлу и «дряхлые Т-72» — это у западных журналистов, особенно в последнее время, получается неплохо. Вот только почему-то ни одна страна НАТО не выразила согласия как ранее, так и сейчас поучаствовать на своих Leopard и Abrams, дабы показать их преимущество над советскими танками, в «Танковом биатлоне»... Притом, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не единожды приглашал американцев и их европейских союзников продемонстрировать, с позволения сказать. превосходство западной военной техники и мастерство экипажей на соревнованиях. Каждый раз они отказывались, как пишут даже в западной прессе, по причине того, чтобы не оказаться в числе проигравших потенциальному военному противнику. Видимо, бояться отстать от Венесуэлы…
Вообще опус Туманна в немецкой прессе - это жалкая попытка саркастически пройтись по российской технике. При этом сам автор видел российский Т-72, разве что, на картинке. Есть мнение, что если бы увидел воочию, да ещё и на поле боя, то саркастические оценки пришлось бы давать действиям самого диванного колумниста...