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Сергей Шойгу: На Херсонско-николаевском направлении ВС РФ вышли к административной границе Николаевской области

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Сегодня, 2 сентября, глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал о ключевых событиях в ходе СВО на Украине за последний месяц.


Одним из важных достижений последних двух недель операции, со слов министра, стало взятие н.п. Пески (ДНР) силами НМ ЛДНР, где украинские военизированные формирования за 8 лет сумели выстроить эшелонированную оборону. С территории этого населенного пункта ВСУ вели беспорядочный обстрел мирных кварталов Донецка и прилегающих городов.

В результате слаженных действий союзных сил оборона Песок была взломана, противник отступил из населенного пункта, оставив вооружение и раненых, которым в последствии была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Еще одно важное событие произошло на Херсонско-николаевском направлении, где ВС РФ удалось выйти к административной границе Николаевской области, взяв под контроль н.п. Благодатное.

В свою очередь, со слов министра, противник не оставляет попытки организовать наступление на Николаево-криворожском направлении. При этом все атаки вовремя купируются действиями ВС РФ, ВСУ несут серьезные потери.

По мнению главы нашего военного ведомства, все эти бессмысленные попытки наступать на южном направлении, которые обходятся ВСУ крайне высокой ценой, организованы киевским режимом с целью доказать Западу, что украинские войска все еще способны противостоять России.

Кроме того, в своем вступительном слове Сергей Шойгу затронул и важную тему ударов по ЗАЭС. Министр заявил, что с 18 июля украинские боевики 29 раз совершали атаку на электростанцию, выпустив при этом порядка 120 артиллерийских снарядов.

Глава Минобороны подчеркнул, что действия Киева создают реальную угрозу крупнейшей техногенной катастрофы. В международном праве это трактуется не иначе, как ядерный терроризм.

Наконец, привел Шойгу и впечатляющие цифры, свидетельствующие об успешных действиях наших войск в рамках СВО на Украине. Так, только за последний месяц были уничтожены 174 пункта управления противника, сбиты 19 самолетов, 6 вертолетов и 188 БПЛА. Уничтожена 601 единица тяжелого вооружения, в большинстве своем, как заявил министр, западного.
Использованы фотографии:
mil.ru
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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    +7
    Просто рабочее селекторное совещание, как и в других министерствах.... Большинство народа, как в ВОВ, за сводками с фронта следит... Все знаем... Победа будет за нами!
    1. kulemin0025gmail.com
      kulemin0025gmail.com Сегодня, 14:17
      0
      Плевать на сводки кого либо. Победа будет за нами. И это факт! Англосаксы, пускай утруться.
      1. Алексей_Калашников
        Алексей_Калашников Сегодня, 15:01
        +2
        Ну очень информативный коммент.
        1. kulemin0025gmail.com
          kulemin0025gmail.com Сегодня, 17:04
          0
          Это не информация, а эмоциональный ответ. Что вас не устраивает?
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:06
    +4
    А БиБиСы в новостях показывали карту с "освобожденными"ВСУ участками и заявляли, что их контрнаступление успешно продолжается yes Журналист на таблетке разьезжал по "освобожденным" селам( все время прячась в зеленке). Как-то так. Ни одного названия "освобожденных" нп не прозвучало.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:27
      0
      Цитата: Болторез
      Журналист на таблетке разьезжал по "освобожденным" селам( все время прячась в зеленке). Как-то так. Ни одного названия "освобожденных" нп не прозвучало.

      А это чтобы россияне не узнали, какие сёла от них ВСУ освободили, военная тайна типа. laughing laughing laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:08
    +1
    Вот это уже для запада,ни к одному слову нельзя прицепиться.Можно только назвать ,это кремлёвская пропаганда?Но от этого легче на западе не станет.Возьмём ещё что нибудь значимое,тоже Кремлёвская пропаганда.Пентагон и Брюссель знает свои потери ,до солдата.Но они несут свою пропаганду.Но пропакандомировать проигрывающему труднее.
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 14:51
      0
      Ага. "Уничтожена 601 единица тяжёлого вооружения...в большинстве своем"...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:12
    +3
    Сергей Шойгу: На Херсонско-николаевском направлении ВС РФ вышли к административной границе Николаевской области
    Так то разумно, размолотить полевые войска противника и потом выдавить его с занимаемых, ранее, территорий, с наименьшими потерями для своих войск ... эт правильно.
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:18
    +8
    Непонятно на какое "международное право" ссылается Шойгу. Развалив СССР и Варшавский договор, вы сами сделали международным правом только то, что признаёт США. Обстрелов Запоржской АЭС со стороны ВСУ в Америке не признают. И вы виляете перед ними хвостом, услужливо предлагая провозить американское оружие вплоть до мест, откуда они по АЭС и стреляют.
    1. мушкетон64
      мушкетон64 Сегодня, 14:41
      0
      Непонятно на какое "международное право" ссылается Шойгу. Развалив СССР и Варшавский договор, вы сами сделали международным правом только то, что признаёт США. Обстрелов Запоржской АЭС со стороны ВСУ в Америке не признают.

      США манипулируют международным правом, разделяя террористов из своих интересов на " плохих" и " хороших". Именно по этой причине в США не то что не признают, а цинично утверждают, что "что бы там не случилось все равно виновата Россия."
      Цитата: Борис Сергеев
      И вы виляете перед ними хвостом, услужливо предлагая провозить американское оружие вплоть до мест, откуда они по АЭС и стреляют.

      Типа услужливо предлагают средства транспортировки и " зеленые коридоры" для них? wassat
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:55
        +1
        Сколько уже было сказано, что мы пользуемся международным правом, а американцы международными правилами...., которые сами пишут и сами меняют...., есть разница, право и правило....
        1. мушкетон64
          мушкетон64 Сегодня, 15:21
          +2
          "Международным правом" тоже вполне себе можно пользоваться в своих интересах. Здесь дело в политической воле и возможностями реализовать эту волю.
  6. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:41
    +2
    Сегодня, 2 сентября, глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал о ключевых событиях в ходе СВО на Украине за последний месяц.


    а то они не в курсе...? ну-ну
    лучше бы "накрутил хвоста" ведомству ген.-лейт. Конашенкова: что, мол - необходимы видео материалы по происходящим событиям - в полном объеме!
    И что "товарищи" - те, что нам не товарищи - должны видеть происходящее, прям из "первых рук", а не "высеры" Люси или Подляка
    а то Конашенков возглавляет видимо "команду инвалидов"(как в "Капитанской дочке"), и кроме косноязычия мы с вами - ничего от них не получаем, а звания им раздаем
  7. Алексей_Калашников
    Алексей_Калашников Сегодня, 14:58
    +2
    Я специально посмотрел видео с выступлением Шойгу на этом совещании. Военная тема заняла совсем немного времени. Примерно столько же заняла тема прошедших военных игр. Оказывается наши военные поставили десяток мировых рекордов. Кроме того, было много торговых сделок, брифингов, выставок, фуршетов, встреч с дорогими иностранными партнёрами и т.п. Очень интересно было смотреть на лица нашего военного командования на этом совещании. Какие они разные. Общее разве что пожиловатость заметная и некоторым тяжело даже сидеть в тех удобных креслах. Как им ещё удаётся воевать? А в общем радуют успехи армии хотя они и сильно меньше успехов в феврале и марте.
  8. паниковский
    паниковский Сегодня, 15:05
    +4
    Николаев-замечательный город. Город-труженик, я там интернатуру проходил в 1986 году по окончании мед.института. Его нельзя оставлять подонкам!
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:06
    0
    Человеку, отягчённому звёздами, наверное есть смысл штурмовать "карельский перешеек"... За первой линией - Северск-Бахмут, Славянск-Краматорск....А дальше ВСУ может ещё накопать "линий ЗЕгфрида" 20 или 30 штук. ...
    Дешевле было бы намекнуть Одессе и Киеву про "Мариуполь" - и капитуляция наступила бы через 3 дня.
    1. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 15:33
      0
      Дешевле было бы намекнуть Одессе и Киеву про "Мариуполь" - и капитуляция наступила бы через 3 дня.
      И что же вы такое страшное им про Мариуполь, намекнете?
  10. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 16:58
    0
    Посмотришь на эти лица руководящего состава ВС РФ сидящих на этом селекторном совещании и как то боязно становится за нашу страну и за нашу армию. Задаешься вопросом как эти люди попадают туда, по каким критериям их отбирают. Невольно сравниваешь их с американскими генералами и адмиралами. И сравнение явно не нашу пользу. Узколобость (герасимов) наших и отсутствие печати интеллекта на лицах бросаются в глаза в первую очередь. Про лишний вес и возраст не говорю. Да и похвастаться им особо нечем. Практически весь месяц стоим на месте. Эти пески уже три недели назад взяли.
  11. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 17:06
    +1
    Вначале о взятии Песок (это всего лишь поселок) объявил Конашенков, потом спустя неделю Кадыров, а спустя еще две - Шойгу. Кто следующий?! Больше успехов за месяц нету? Сколько эти Пески можно брать
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:14
    0
    Шойгу, маршал Шойгу, приносит нам хорошие новости. Пусть так и дальше будет.