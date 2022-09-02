Сергей Шойгу: На Херсонско-николаевском направлении ВС РФ вышли к административной границе Николаевской области

Сегодня, 2 сентября, глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал о ключевых событиях в ходе СВО на Украине за последний месяц.Одним из важных достижений последних двух недель операции, со слов министра, стало взятие н.п. Пески (ДНР) силами НМ ЛДНР, где украинские военизированные формирования за 8 лет сумели выстроить эшелонированную оборону. С территории этого населенного пункта ВСУ вели беспорядочный обстрел мирных кварталов Донецка и прилегающих городов.В результате слаженных действий союзных сил оборона Песок была взломана, противник отступил из населенного пункта, оставив вооружение и раненых, которым в последствии была оказана квалифицированная медицинская помощь.Еще одно важное событие произошло на Херсонско-николаевском направлении, где ВС РФ удалось выйти к административной границе Николаевской области, взяв под контроль н.п. Благодатное.В свою очередь, со слов министра, противник не оставляет попытки организовать наступление на Николаево-криворожском направлении. При этом все атаки вовремя купируются действиями ВС РФ, ВСУ несут серьезные потери.По мнению главы нашего военного ведомства, все эти бессмысленные попытки наступать на южном направлении, которые обходятся ВСУ крайне высокой ценой, организованы киевским режимом с целью доказать Западу, что украинские войска все еще способны противостоять России.Кроме того, в своем вступительном слове Сергей Шойгу затронул и важную тему ударов по ЗАЭС. Министр заявил, что с 18 июля украинские боевики 29 раз совершали атаку на электростанцию, выпустив при этом порядка 120 артиллерийских снарядов.Глава Минобороны подчеркнул, что действия Киева создают реальную угрозу крупнейшей техногенной катастрофы. В международном праве это трактуется не иначе, как ядерный терроризм.Наконец, привел Шойгу и впечатляющие цифры, свидетельствующие об успешных действиях наших войск в рамках СВО на Украине. Так, только за последний месяц были уничтожены 174 пункта управления противника, сбиты 19 самолетов, 6 вертолетов и 188 БПЛА. Уничтожена 601 единица тяжелого вооружения, в большинстве своем, как заявил министр, западного.