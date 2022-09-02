Шарий: Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий

Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий. Теперь они больше не имеют права самостоятельно оценивать действия Вооруженных сил Украины и делать собственные выводы.Об этом сообщает украинский блогер и политик Анатолий Шарий, ссылаясь на документ, разработанный в Генштабе ВСУ.Теперь представители СМИ Украины имеют право пользоваться только той информацией, которая исходит от военного командования и политического руководства страны. Публиковать заявления обычных украинских солдат и офицеров запрещено.Также нельзя выражать любое мнение о событиях на фронтах, если оно не совпадает с официальной позицией киевских властей. Теперь украинский журналист лишен права самостоятельно анализировать ситуацию и делать собственные прогнозы.Обо всех военных событиях, их итогах могут сообщать только представители Вооруженных сил Украины, лишь им дается право делать выводы из происходящего.Нововведение означает, что теперь киевские власти имеют в стране монополию на информацию о боевых действиях. И даже если они будут утверждать откровенную ложь, никто из граждан Украины не имеет право ее опровергнуть.Одновременно с появлением Генштаба ВСУ депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили положения нового закона «О медиа». Фактически в нем предусмотрена жесточайшая цензура в украинских СМИ.