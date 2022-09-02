Военное обозрение
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Шарий: Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий

52

Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий. Теперь они больше не имеют права самостоятельно оценивать действия Вооруженных сил Украины и делать собственные выводы.

Об этом сообщает украинский блогер и политик Анатолий Шарий, ссылаясь на документ, разработанный в Генштабе ВСУ.

Теперь представители СМИ Украины имеют право пользоваться только той информацией, которая исходит от военного командования и политического руководства страны. Публиковать заявления обычных украинских солдат и офицеров запрещено.


Также нельзя выражать любое мнение о событиях на фронтах, если оно не совпадает с официальной позицией киевских властей. Теперь украинский журналист лишен права самостоятельно анализировать ситуацию и делать собственные прогнозы.

Обо всех военных событиях, их итогах могут сообщать только представители Вооруженных сил Украины, лишь им дается право делать выводы из происходящего.

Нововведение означает, что теперь киевские власти имеют в стране монополию на информацию о боевых действиях. И даже если они будут утверждать откровенную ложь, никто из граждан Украины не имеет право ее опровергнуть.

Одновременно с появлением Генштаба ВСУ депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили положения нового закона «О медиа». Фактически в нем предусмотрена жесточайшая цензура в украинских СМИ.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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52 комментария
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  1. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 14:21
    -9
    Так его же интерпол арестовывал
    1. nnm
      nnm Сегодня, 14:24
      +6
      Нет. Задержали по запросу украины и через пару часов отпустили.
      1. Novosibirsk
        Novosibirsk Сегодня, 14:36
        -11
        Успел свалить
        1. nnm
          nnm Сегодня, 14:40
          +4
          Нет. В Испании задержали, в Испании отпустили, в Испании и сейчас живёт.
          1. Novosibirsk
            Novosibirsk Сегодня, 15:07
            -4
            Я и говорю: успел свалить
            1. туц
              туц Сегодня, 16:52
              +2
              он в ЕС еще во времена Януковича уехал как политический беженец
              1. Novosibirsk
                Novosibirsk Сегодня, 17:30
                0
                Вот как. Понятно
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:24
      +13
      Об украинской армии теперь в сми можно писать «только хорошее или ничего»)) прям, как о покойнике))
      1. frog
        frog Сегодня, 15:03
        -11
        Точно так же, как и о нашей wink
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 15:34
          +5
          Цитата: frog
          Точно так же, как и о нашей

          "о вашей" это о какой? belay
          о Российской армии тут критики полно и критикуют регулярно. лгать нельзя. stop да, такое "достижение демократии" как право безнаказанно лгать, теперь уголовно наказуем. вам от этого грустно?
          1. frog
            frog Сегодня, 15:38
            -8
            Конечно же!! Адназначна!! Как вы могли подумать??! Лгать нельзя, тут никак не поспорить...
            О нашей доблестной армии с биатлоном и отсутствием много чего(о чем тут однозначно лгут)), о том, что никаких ....телодвижений не будет(войска так собрались, потусить), о пенсионной реформе(которой, конечно же, не будет, тем более в этом виде), об уровне жизни как в, ЕМНИП, Португалии, чтоле и еще о многом....
            Совершенно с вами согласен, лгать - нельзя.....
            1. SanichSan
              SanichSan Сегодня, 16:01
              0
              молодец! good ну и как? всех пересажали кто критику на эти темы писал? нет? belay да как же так то? what неужели вы врете когда пишите вот это?
              Цитата: frog
              Точно так же, как и о нашей

              да, точно врете negative нехорошо. no
              1. frog
                frog Сегодня, 16:10
                -3
                Эээ...... Не надо с гусиной шеей ничего путать, плиз.... Вы сказали, что лгать нельзя. Я с вами согласен. Целиком и полностью? Ну раз вы затронули вопрос, то как, пересажали тех, кто лгал?
                1. SanichSan
                  SanichSan Сегодня, 16:55
                  0
                  Цитата: frog
                  Не надо с гусиной шеей ничего путать, плиз....

                  и снова согласен! yes
                  ну давайте определимся, вот та вся куча которую вы навали, это до спецоперации было и принятия УК РФ 280.3, верно? сейчас статья есть? есть.
                  вот только я вижу что вы явно не улавливаете что в руках у вас не гусь которого вы за шею держите wassat
                  вот это что такое? bully
                  Цитата: frog
                  о том, что никаких ....телодвижений не будет(войска так собрались, потусить)

                  вы по темноте не в курсе что еще за месяц до событий МО РФ собирала военных атташе и всем популярно объясняло что при попытке решить вопрос с Донбассом силовым путем Россия отреагирует самым жестами образом? в официальных СМИ об этом сообщали. ах да.. вы же телевизор не смотрите, вы же Навального смотрите, а он про это не сказал... или вы тут намеренно лжёте? до 24 февраля у вас прокатило бы, но сейчас это уже статья wink вы же не когда-то там пол года назад эту ложь написали, а прямо сейчас... понимаете? bully
                  1. frog
                    frog Сегодня, 17:33
                    0
                    Хе-хе.....
                    Я б сказал про методички, но это ваша прерогатива...
                    Исчо раз, для профессионалов...
                    да, такое "достижение демократии" как право безнаказанно лгать, теперь уголовно наказуем. вам от этого грустно?

                    Так, на всякий пожарный, т.н. демократов вместе с их ценностями почитаю не больше, чем т. Пол Пота.... Его обычно с Иенгом Сари поминали, в те годы, хотя правильнее было бы с т. Нуон Чеа. Но то такое.... Забавно, что этот член ЦК компартии Кампучии "принял ислам"(уж пардон)) в больнице кхмерско-советской дружбы....
                    Проблемка только в тем, что врут не только лишь демократы, либеральные и не очень. А это, как вы совершенно справедливо заметили, нехорошо.
                    Поскольку все прочее из темы как-то утекло, можно остановится и на предложенной. Хотя, по нонешним временам - тема так себе, от даже и судьям методички раздали. Ну да овощ с ним, саму по себе армию никто тут критиковать не собирается, смыслу немного.
                    Что же до атташей и прочего, то разные заявления РФ делала непрерывно с 2015, пускай, года. Хотите - добавьте годик, хотите - убавьте. За это время на многострадальном Донбассе что-то происходило, но таки "самого жесткого образа" как-то не случилось. Более того, даже киевскую власть признали, хотя сначала тоже были какие-то заявления.
                    Таки 27 января
                    В МИДе исключили какие-либо планы России по нападению на соседнюю страну. Но «заокеанские кураторы» Киева продолжают придерживаться придуманного ими сценария, сказал представитель министерства

                    Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.

                    Он упомянул заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев не видит оснований для «вторжения» России на Украину, о котором говорит Запад. С ним согласен и министр обороны страны Алексей Резников, указал дипломат.

                    «Со своей стороны мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — отметил он.

                    Однако, продолжил Зайцев, «заокеанские кураторы Украины» другого мнения на этот счет. «Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир, и стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь», — считает замдиректора ДИП.


                    Впрочем, выяснять тут отношения с людьми "на страже2 я таки не собираюсь. Потому как уважаю работу и не обсуждаю вопросы веры.
                    И целиком и полностью с вами согласен - лгать нехорошо
                    1. SanichSan
                      SanichSan Сегодня, 18:38
                      0
                      Цитата: frog
                      Что же до атташей и прочего, то разные заявления РФ делала непрерывно с 2015, пускай

                      хммм.. вот это удобно, это видим, а это не удобно, это не видим? тоже позиция... с душком, но распространенная... на западе.
                      Цитата: frog
                      В МИДе исключили какие-либо планы России по нападению на соседнюю страну... и т.д.

                      и где здесь вранье? если бы украина не начала атаку Донбасса никакой спецоперации не было бы. помните про официальное предупреждение? все по честному bully украину предупредили, украина попыталась решить вопрос силовым путем, Россия отреагировала на эти действия как и предупреждала.
                      есть УК РФ. там есть статья за убийство и вы знаете что за убийство вас посадят. если вы соседа убьёте, то вас в тюрьму посадят, но посадят за то что убили, а не по тому что вас по любому посадить собирались. не убили бы соседа, в тюрьме бы не сидели.
                      так кто тут врет то? МИД РФ или всё-таки вы wink
                      1. frog
                        frog Сегодня, 19:11
                        0
                        И когда наши очумевшие соседи напали на Донбасс? Так-то они это с самого начала этим занимались. Лет так несколько...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:14
        0
        Цитата: Анахорет
        Об украинской армии теперь в сми можно писать «только хорошее или ничего»

        "Брехать" о перемогах, можно, и хвалить клоунфюрера.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Novosibirsk
      Так его же интерпол арестовывал

      Да Вы шо?????? И колы?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:23
    0
    ну вот, теперь вранье о перемогах будет распространяться централизовано. дааа, теперь Люське даже и не пофантазировать самостоятельно - слово в слово придется все повторять.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:33
      +2
      не, не, Люся в обойме, разрешённых, допущенных.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:35
        +1
        ааа, то есть Люсьен и дальше будет отжигать. Ну тогда ладно. laughing
        Ждем-с.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:29
        0
        Цитата: rocket757
        не, не, Люся в обойме, разрешённых, допущенных.

        Люся в обойме опущенных. laughing
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:56
          +1
          Это уже их личные дела ...
      3. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    -1
    Да все правильно, как об усопшем, только хорошее или ничего..... , правда из уст Люси "ничего" тоже выходит как хорошо.... Как-то так.
  4. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 14:25
    +2
    Стой здесь,иди сюда.Все по Салтыкову-Щедрину в "Истории города Глупова"..Градоначальник Органчик знал одно слово "Запорю!"
  5. laws70
    laws70 Сегодня, 14:26
    -1
    Давно пора. Европейские ценности нужно разделять во всем.
  6. GAndr
    GAndr Сегодня, 14:26
    +3
    Чем хуже идут дела у нацистов на фронте, тем жёстче становится цензура, ничего необычного...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:30
      +3
      Так и у тех нацистов в 1944-1945 такая же ерунда была. Чем ближе был конец, тем круче и победнее были выпуски Ди Дойчевохеншау, и речи геббельса.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: Nexcom
        Чем ближе был конец, тем круче и победнее были выпуски Ди Дойчевохеншау, и речи геббельса.

        Что и делает Люськагеббельс. по Вохеншау-112.
    2. navigator777
      navigator777 Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: GAndr
      Чем хуже идут дела у нацистов на фронте, тем жёстче становится цензура, ничего необычного...

      Значит это для нас хорошие признаки, ситуация ухудшается для них с каждым днем.
  7. nnm
    nnm Сегодня, 14:27
    +4
    А у нас то нет статей ни в КоАП, ни в УК если посчитают, что написанное как то дискредитирует наши действия.
    Наверное, на время боевых действий такие решения принимают все страны. И, пожалуй, это объяснимо.
    Вопрос по Украине сложнее - согласно на днях принятого закона о СМИ, там теперь СМИ закрывают вообще без решения судов. Теперь это для них не ситуативное решение, а перманентное. Не понравилось что то Зеленскому - закрыл, посадил ...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:32
      0
      "свобода слова" однако ... вот только для кого?
      1. nnm
        nnm Сегодня, 14:37
        0
        Наверное, так - Есть только МОЕ слово, все остальные - свободны! ...пока что свободны!)))
        Иногда читаю украинские новости за что там задерживают, дают реальные немаленькие сроки и просто в шоке от лютого ужаса. И ведь никакой суперсветлый и демократический запад толком даже слова против не сказал. Все ок, все в норме
    2. military_cat
      military_cat Сегодня, 14:43
      +2
      Цитата: nnm
      Теперь это для них не ситуативное решение, а перманентное.

      280.3 и 207.3 в УК РФ тоже введены перманентно (срока окончания их действия не предусмотрено). Разница, пожалуй, только в том, что такая мера (очевидно ограничивающая гражданские права и являющаяся обычно частью военного положения) у них принята во время войны, а у нас — во время спецоперации.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 14:30
    +1
    Во всей современной Истории Украины мне более всего поражает, что чем больше они борется с советским прошлым, тем больше они применяют самые негативные действия советской власти...
    1. frog
      frog Сегодня, 15:07
      0
      Только они? Уроки патриотизма(если это так можно назвать) в школах введут, осталось только тот самый "моральный кодекс....", только там слово нехорошее....
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:10
        +1
        Цитата: frog
        Уроки патриотизма(если это так можно назвать) в школах введут, осталось только тот самый "моральный кодекс....", только там слово нехорошее....

        Если Вы про украину, то там это уже давно, с 2014 года введено
        1. frog
          frog Сегодня, 15:15
          0
          Это я, к сожалению, про нас.... Меня это и у соседей не особо радовало
  9. valentin light
    valentin light Сегодня, 14:31
    +1
    Есть такое, как "сарафанное радио" и его не заглушить:))
    Сведения о близких воевавших и личный опыт все это будет обсуждаться "на кухне" и на базарах.

    Конечно информацию нельзя давать неугодную и в этом укро власти стараются "действовать в правильном направлении".
    Но врать тот при этом вообще нельзя.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:31
    -1
    Шарий: Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий
    он просто как "акын", что увидел, услышал, узнал, о том и пишет.
  11. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 14:33
    -1
    В определенных кругах говорят,что самовнушение полезно. Флаг вам в руки и барабан на пузо!
    Вместе весело шагать по просторам, по просторам!
    И конечно запевать лучше хором, лучше хором!
  12. navigator777
    navigator777 Сегодня, 14:37
    0
    Свобода, демократия, гласность, либерализм и т.д. под этими предлогами оболванили народ и слелали всех рабами режима.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:39
    0
    Цензура при военных действиях ,нормальная ситуация.Другое дело, что они просто генерируют откровенную ложь и раскрыть ее будет не возможно.
    1. navigator777
      navigator777 Сегодня, 14:41
      0
      Говорить правду просто стало небезопасно, можно поптатиться свободой или жизнью.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:54
      0
      да пусть себе врут сколько хотят, что это меняет? народ уже давно сидит в телеграмме и как правило это русские каналы которые освещают поэтому народ в курсе всего
  14. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 14:48
    0
    шарий - подкладная утка СБУ, мутный аферист, спец=супер=пупер разведчик из киевского... танко-технического училища, на непонятные средства благоденствующий в европах, помогающий сму выявлять недовольных киевским режимом, которые клюют на его брехню
  15. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 14:52
    +3
    Разрешите?
    Слушаю.
    А злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову.
    А вы что говорите?
    Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья, идя навстречу ее же пожеланиям.
    А злые языки что?
    Они говорят оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице.
    Откуда же они все это видят?
    Через окна.
    А сколько у нас всего открытых окон?
    Все открыты.
    Ни в чем меры не знаем.
    Ну что же, открытые окна будем закрывать.
  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:54
    +3
    А когда у наших будут хотя бы примерно такие рации, как у тех, что на фото в заголовке? Ах да, китайские и любые другие иностранные нам официально закупать нельзя, а свои только в разработках и на выставках...
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:12
    +1
    В России это называется УК РФ 280.3. Если рассуждать без ура-фанатичности, каждое государство защищает свое инфо поле любыми средствами. У невмерших вот таким образом теперь.
  18. Mitia68
    Mitia68 Сегодня, 16:40
    0
    Шарий молодец, уважаю.
    Непонятно только где он сейчас живет, в Испании или в Литве?
  19. Birch fresh
    Birch fresh Сегодня, 17:22
    +1
    Я никого не хочу обидеть, но - у нас вроде тоже есть закон, по которому можно больно получить по попе за нехорошие рассказы об СВО.
    Это не цензура, в прямом смысле слова, но притянуть кого-либо под этот закон можно запросто. Было бы желание у чиновников.