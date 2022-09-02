Шарий: Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий
Для украинских журналистов установлены особые правила освещения военных действий. Теперь они больше не имеют права самостоятельно оценивать действия Вооруженных сил Украины и делать собственные выводы.
Об этом сообщает украинский блогер и политик Анатолий Шарий, ссылаясь на документ, разработанный в Генштабе ВСУ.
Теперь представители СМИ Украины имеют право пользоваться только той информацией, которая исходит от военного командования и политического руководства страны. Публиковать заявления обычных украинских солдат и офицеров запрещено.
Также нельзя выражать любое мнение о событиях на фронтах, если оно не совпадает с официальной позицией киевских властей. Теперь украинский журналист лишен права самостоятельно анализировать ситуацию и делать собственные прогнозы.
Обо всех военных событиях, их итогах могут сообщать только представители Вооруженных сил Украины, лишь им дается право делать выводы из происходящего.
Нововведение означает, что теперь киевские власти имеют в стране монополию на информацию о боевых действиях. И даже если они будут утверждать откровенную ложь, никто из граждан Украины не имеет право ее опровергнуть.
Одновременно с появлением Генштаба ВСУ депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили положения нового закона «О медиа». Фактически в нем предусмотрена жесточайшая цензура в украинских СМИ.
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- Минобороны Украины