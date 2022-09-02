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В ЦБ объяснили, почему половина резервов страны хранилась в долларах и евро

78

После начала СВО на Украине Запад ввел ряд экономических ограничений против России. Одним из них стала заморозка наших золотовалютных резервов в размере примерно $300 млрд.


Вышеупомянутая сумма составляла порядка половины от всех резервов ЦБ и хранилась преимущественно в долларах и евро.

Стоит отметить, что данная мера стала беспрецедентной, а ее последствия сказались не только на нашем банковском секторе, но и на самих США. Все дело в том, что заморозка (по сути кража) золотовалютных резервов другого государства подорвала репутацию Штатов, как надежного партнера. В связи с этим, многие страны уже задумались об альтернативе доллару во внешних расчетах.

Между тем, многих наших сограждан интересует вопрос: почему ЦБ РФ не избавился от доли евро и долларов в своих запасах раньше? Ведь санкционное давление со стороны Запада началось еще в 2014 году.

В ходе интервью журналистам РБК первый заместитель председателя правления ЦБ РФ Дмитрий Тулин объяснил причину, по которой половина резервов страны хранилась в долларах и евро.

С его слов, избавиться от вышеупомянутых валют было невозможно, так как они наиболее активно использовались, как в международных, так и во внутренних расчетах. Кроме того, в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.

Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы

- пояснил Тулин.

В то же время, первый заместитель председателя правления ЦБ РФ подчеркнул, что регулятор еще в 2014 году учитывал вероятность финансового кризиса. Именно поэтому вторая половина наших резервов хранится в активах, на которые не смогут повлиять иностранные государства.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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78 комментариев
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  1. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 14:57
    +9
    Зачем использовать иностранную валюту во внутренних расчетах?Попытка выгородится
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:00
      +3
      Цитата: dmi.pris
      Зачем использовать иностранную валюту во внутренних расчетах?Попытка выгородится

      А за границей государство ничего не покупает??
      1. болгарин
        болгарин Сегодня, 15:01
        +2
        Это РЕЗЕРВЫ
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:40
        +14
        Цитата: свой1970
        А за границей государство ничего не покупает??

        Вот в этом и проблема, которую деликатно обходят..все покупается за границей.. за тридцать лет "демократии" ничего не научились производить (газ, нефть и природные ископаемые не в счет). А если бы научились, то не было бы надобности держать деньги в валюте врага.
        Но есть у этой медали еще сторона, а именно, зачем собственно деньги "держать" ведь они должны работать.. создавая рабочие места, повышая уровень жизни населения.. и на мой взгляд, не работают они, а лежат мертвым грузом по нескольким причинам.. одна из них банальна, те кто сидят на "потоке", тупо не способны созидать.. вторая- разворуют.. третья- ростовщический диктат..
        А в целом получается..бездарная система, бездарное управление.. и соответствующий результат.
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 17:45
          +3
          Svarog, ребята, сколько можно канифолить про несчастные $300 млрд wassat? А то что Правительство РФ национализирует западные производственные и инфраструктурные активы на территории РФ на $600-800 млрд(по оценкам БостонКонсалтинг Груп), кто-то упомянул? А то что Россия фактически отказалась выплачивать внешний долг(в основном корпоративный, причем львиную долю составляет долг роскомпаний с госучастием) на $460 млрд? Страна даже с заморозкой тех $300 млрд оказывается в плюсе на $700-900 миллиардов. Причем в отличии от конфискованных Западом циферок(а они для ЦБ ЕС, Британии, Японии и США - обычные циферки, никакой пользы конкретно им не принесут, и так ежемесячно больше печатают), Россия получила реальные живые активы. Например, Лукойл фактически за бесценок(фигурировала общая сумма $30 млн) скупил у Shell крупнейший в РФ завод по производству моторных масел плюс не менее 300 заправочных станций и сопутствующей к ним инфраструктуры. При этом в СМИ проскочила инфа что Росимущество скупило практически всю долю Аликперова в Лукойле за $500 млн, хотя даже сейчас эта доля оценивается не меньше чем в $10 млрд. И это лишь один из примеров. Более того, деньги от даже тех проданных за копейки активов западные компании по крайней мере сейчас не могут вывести из российских банков.
          Россия национализирует все западные сырьевые активы:
          https://youtu.be/iggHL7FbVI0
          Россия юридически безупречно вынуждает западные энергокомпании отдать свои росэнергоактивы Правительству РФ бесплатно:
          https://youtu.be/3HlCSLET250
          Россия изящно национализировала британские и японские доли в проекте Сахалин-2, причем от японских и британских компаний[сахалинские активы британской и двух японских компаний в сумме оценивались в $16,2 миллиарда - прим.ред.] не будет никаких претензий, просто сглотнут и свыкнутся:
          https://youtu.be/E8weoD0OnoU
          Таким же образом Правительство России заберет у американцев и японцев "Сахалин-1":
          https://youtu.be/MEvK7mVLu70
          "Шнейдер Электрик" продал российской компании 4 своих российских завода с дисконтом 70-80%:
          https://youtu.be/37JyGOrt0Yk
          Tetra Pak продал свой бизнес в России и крупнейший в Восточной Европе
          завод по производстве упаковок в Лобне за €1(1 евро):
          https://www.rbc.ru/business/08/08/2022/62f13d209a7947eea9ef6012?from=from_main_6
          Правительство России готовит бесплатное изъятие всех западных активов и долей на территории РФ:
          https://youtu.be/JgucfAOrZ84

          Россия одним своим решением обнулила все западные патенты и сразу получила прибыль на десятки миллиардов $:https://youtu.be/WUzOnEdQNZc
        2. Комментарий был удален.
        3. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 18:10
          -1
          Svarog, какой "соответствующий результат"wassat?
          Одна 147миллионная Россия производит алюминия больше чем весь 500миллионный ЕС, данные Ассоциации Европейского Бизнеса(АЕВ). Кстати, около 80% европейских заводов по пр-ву азотных удобрений с декабря остановились из-за взлетевших в 10 раз цен на газ, останавливаются европейские сталелит. заводы, тд. Россия в 2021м построила 93,5 млн кв м жилья, это почти на 25% больше чем на пике строил 280миллионный 15-республиковый СССР(данные Госстата СССР) и больше чем весь полумиллиардный ЕС. Россия ежегодно строит порядка 50 гражданских самолетов, при том что Китай к примеру не имеет компетенций строить ни среднемагистральники ни дальнемагистральники ни движки для них. У нас же построено 224 SSJ-100, сделаны ПД-14(лучший в мире в своём классе), дорабатываем ПД-8, построено четыре лучших в мире среднемагистральника МС-21, идет их серийное производство.
          И это всё учитывая что мы пережили в 20 веке, Гражданская война, катастрофическая по последствиям ВОВ, коллективизации, гулаги, Перестройки, 90-ые со второй гражданской войной и 2 миллионами беспризорников, разрыв в 1991м десятков тысяч производственных связей, необходимость строить десятки альтернативных логистических и энергопутей, новую гигантскую транспортную инфраструктуру, санкции, т.д. Ни одна страна за историю не испытала и 20% от того что испытали мы только в одном 20 в.. И несмотря на всё это у нас цены на ЖКХ и эл/э самые низкие в мире, в разы ниже чем в том же Китае(наша контора с 2011 по 2018 в Шанхай и Пекин делегации строителей отправляли с АСР, знаю что говорю). А в ЕС ЖКХ в 6-9 раз дороже чем в РФ, бенз 95-й дороже в 6-8 раз, личным жильём(хотя бы долей в жилье) к примеру в ФРГ по данным Всемирного Банка владеет 37% населения. В РФ же - 91% населения. У меня дача кирпич и 6 соток, у тещи с тестем и у моих родителей - аналогично, такое количество своей земли нету и у 1,3% британцев(а остальные
          98,7% британцев вообще голодранцы в сравнении с моей семьёй "латифундистов", хотя я такой же как и десятки миллионов россиян). По данным Всемирного Дорожного Конгресса Россия занимает 3 место в мире по ежегодному объему дорожного и мостового строительства, на 2 месте по ж/д-строительству, нашу ж/д-инфраструктуру и близко не сравнишь с допотопной американской ж/д где последние "железки" строились в начале 20в. при Рузвельте. Россия на на 3 месте в мире по выработке эл/энергии, 2 месте по производству вертолетов, на 3 месте в мире по объёму судостроения, на 4 месте в мире по выплавке стали, на 2 месте в мире по производству алюминия, на 1 месте в мире по производству минудобрений, на 4 месте в мире по производству свинины, на 1 месте в мире по производству свеклов.сахара, на 5 месте в мире по объёму IT-услуг, на 1 месте по производству ж/д-вагонов и на 3-4 месте по объёму ж/д-машиностроения,68% мирового рынка строительства новых АЭС, единственная страна Земли серийно строящая реакторы 3+ и разработавшая 4 поколение, на 2 месте в мире по производству истребителей, на 1 месте в мире по ежегодному строительству АПЛ, на 2 месте по экспорту продукции ВПК, единственная страна строящая нейтронные реакторы, 80% мирового рынка изотопов, ~60% рынка РИТЭГов, единственная страна строящая атомные ледоколы, плавучие АЭС и мини-АЭС, на 5 месте в мире по добыче и обогащению угля, 48% мирового рынка обогащения урана, на 3-4 месте в мире по объёму цементных мощностей(не смотрел динамику, с Индией вровень идём), на 3 месте в мире по объёму деревообработки, на 1 месте в мире по производству гелия, единственная страна Земли обладающая лазерами сверхвысокой мощности плюс строящая новые(и БЛК "Пересвет" - не единственный их вид), абсолютное лидерство в гиперзвуковых технологиях(те же Штаты отстают по оценкам пентагона на 6-11 лет), единственная страна разработавшая ядерно-двигательные установки и разрабатывающая космические ядерно-двигательные установки, на 3-4 месте в мире по энергомашиностроению, на 4 месте в мире по производству сельхозтехники(если брать трактора+комбайны в сумме), тд.
          Страдайте.
          1. anzar
            anzar Сегодня, 19:00
            +2
            Сармат Саныч
            Россия на ...., на 3 месте в мире по объёму судостроения...

            А можно об етом подробнее? Какой объём- тоннажа или ЦЕН? И входит ли здесь (хомеопатическое) военное кораблестроение, с его безумно дорогим, но не всегда работающим (електронным) вооружением?
      3. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 16:31
        +2
        Читаем внимательно-ВНУТРЕННИЕ расчеты.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:06
      +17
      Цитата: dmi.pris
      Зачем использовать иностранную валюту во внутренних расчетах?Попытка выгородится

      Если честно, то года с 2005-го ничего не слышал о внутренних расчётах в долларах. Не знаю, может быть нефтяники-газовики или ещё кто до сих пор внутри страны в долларах считает...
      Я работаю в строительстве. С техникой, с материалами приходится дело иметь практически каждый день - не помню за последние лет 15-18 расчётов в долларах.
      Последний раз помню, что квартиры продавали за доллары году в 2002-м. И то в договоре купли-продажи рубли были написаны.

      Особенно посмешило
      в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.
      Они сами-то себе верят?

      Все эти отговорки гайдаровцев-кудринцев - это оправдалки в пользу бедных.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 15:40
        +4
        Выводились эти деньги согласно экономической модели "кудриномика", предполагающей в своей основе вывод валюты согласно "бюджетному правилу" и только внешние инвестиции. Таким образом, выведенная за рубеж валюта частично тратилась на покупку трежерис и прочих западных ценных бумаг, и ложилась на банковские счета в западных банках, а другая часть помещалась в некие фонды, которые инвестировали эти деньги куда им вздумается, принося стабильный процент Центробанку. Золото на тот момент было с одной стороны рисковым продуктом из-за скачков стоимости, а с другой стороны -не являлось высоколиквидным резервом- мороки с ним много: добывать, покупать, возить, хранить, продавать и пр. Толи дело электронные деньги- все операции с компьютера.
        1. FreamiL
          FreamiL Сегодня, 15:55
          +7
          Всё это не о том. Все очень просто. Это доллары и евро полученные за экспорт ресурсов(газ,нефть,лес,зерно,металлы). Если бы они заводили их в нашу экономику, то от таких объемов поступающей валюты курс доллара и евро был бы на уровне 24-30 рублей. И никаких сверхприбылей от продажи ресурсов олигархи б не получали. И это для них главное. А то, что люди б имели большую покупательную способность (т.к. у нас почти все импорт за валюту) это их не интересует.
          1. Сармат Саныч
            Сармат Саныч Сегодня, 18:04
            -3
            Freamil, хватит клиповую шарманку повторять. Какие "олигархи" владеют Газпромом? Роснефтью? Если курс $/€ сделать(даже не сейчас а пусть и 3-5 лет назад) ₽24-30, это убьёт всё внутреннее производство этим самым импортом, единственным выходом будет введение железного занавеса с последующим тотальным советским дефицитом. Объем ивестиций только российским(не считая иностранного) бизнесом в российскую экономику за последних 20 лет оценивается в долларах в $6-7 триллионов, причем это ещё заниженные оценки Голдман Сакс. Данные по нашему экспорту за каждый год также абсолютно прозрачны, можно проверить чтобы не было этой "тайной" ахинеи. Касаемо самого импорта, то весь годовой импорт составляет ~6% от ВВП ППС - это вообще самый маленький показатель среди экономик G-20, Россия - одна из самых самодостаточных стран планеты по большому спектру товаров.
        2. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 17:51
          -1
          Улиточник N9, никогда не возникала мысль перестать повторять за инфоцыганами(типа хазино-деньтв-делягиных работающих на дерипаску&малофеева) как попка- урак? Никогда не задумывались - "может я чуть меньше понимаю чем руководство Минфина"? Может хотя бы 5 курсов финфака вначале закончить бы не помешало?
          Про заморозку ЗВР России(и звучащие планы Запада направить их Украине). Что это на самом деле?
          Ничего. Ноль. Пустышка. Как только были введены санкции против России и арестованы ЗВР, они превратились из «активов» в ничто.
          США не первый раз арестовывают резервы России. Еще до Бреттон-​Вудса, когда в международной торговле использовался золотой стандарт, золото выступало в качестве залога для кредитных линий, использующихся для покупки технологий и товаров, для развития производств. СССР в интересах индустриализации покупал много технологий и техники в США. Для этого в США было отправлено царское золото, которое США арестовали во время советско-​финской войны, и сняли арест только, когда сами вступили в войну с Третьим Рейхом. И это золото осталось в США, потому что на него пошли закупки необходимого для СССР.
          Что тут важно понимать? — Золото — всего лишь условность в рамках правил игры, главное — это возможность на это золото получить Реальный Актив (с большой буквы, то, что создано человеком и потребляется человеком), технику, технологии, другие товары и продукты. Но как только вы не можете за золото, да и неважно, за евро, доллар, фунт и т.д., получить Реальный Актив, то этот резерв (золото, чья-​то валюта, ракушек или попугаи, хоть 38, хоть 138) остается активом только в финансовых документах, отчетах, набор которых отражает правила игры. Но игра-​то нарушена, сломана.
          Пока Россия, включившись после 1991 года в мировую, т.е. западную, финсистему, приняла набор ее правил игры, ЗВР исполняли нужную (в тех рамках) роль макрофинансовой устойчивости. Чтобы, например, не было атак типа атаки Сороса на английский фунт (такие атаки разрешены правилами западной системы). Создавалась видимость игры в общей команде, что помогало приходить многим передовым технологиям в Россию. Не всем, Опель и СААБ, когда они загибались на Западе, России не продали. Принципиально не продали. Потому что планы будущей большой войны с Россией были и тогда, шло расширение НАТО в сторону России, выпестовывались антироссийские режимы на постсоветском пространстве. Но временно и руководством запада, и руководством РФ делался вид, что все еще более-​менее хорошо, хотя всем, кто хоть немного интересовался политикой, и тогда было ясно, что по факту происходит расстановка фигур для будущего конфликта.
          Поэтому ЗВР выполняли еще одну функцию — защитную на случай обострения с западом. Их размер всегда примерно соответствовал объемам внешнего долга России. А долг образовывался за счет ввода в Россию новых технологий и производств. И арест ЗВР западом неминуемо должен был повлечь арест Россией западных инвестиций — Реальных Активов (с большой буквы, потому что реальных). Что и произошло.
          Это важно понимать. — Арестованные западом доллары и евро в ЗВР — всего лишь их же нули и единицы в их компьютерах. Они уже не Реальные Активы, за ними ничего реального нет, ни зерна, ни станков, ни танков, ни самолетов, ничего. Все, что за ними было, оно осталось в России.
          И, вот, на западе заговорили, что передадут Украине российские ЗВР для оплаты ей западу поставок товаров, военной техники и так далее. Но что это будет означать реально? — Числа в компьютерах западных банков, числящиеся за Россией, перекочуют в числящиеся за Украиной. И на эти числа запад будет отгружать Украине свои Реальные Активы. Тратить Свои Реальные Активы. Но взамен не получит ничего. Потому как за этими числами если что и было, оно в России, и больше нигде.
          Таким образом, будет произведена фактически эмиссия долларов и евро, не обеспеченная ничем. Этими эмиссионными деньгами будут произведены оплаты реальным производителям Запада Реальных Актов, которые уйдут на Украину. С которой назад, в казну стран запада, ничего не вернется.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 16:46
        +7
        Цитата: Zoldat_A
        Все эти отговорки гайдаровцев-кудринцев - это оправдалки в пользу бедных.

        Будет вернее -
        Лапша на уши бедных от либероидных держателей вкладов в зарубежных банках !
      3. Genry
        Genry Сегодня, 17:52
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Особенно посмешило
        в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.
        Они сами-то себе верят?

        Вообще-то это было и есть, что привело к офшоризации экономики. Нормальные кредиты, под пару процентов, можно взять только за рубежом. В рублях кредиты всегда были выше 20% - это политика ЦБ под управлением МВФ - т.е. государственная политика внешних инвестиций, которую ввел Гайдар.
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 18:24
          -1
          Genry, ребята, прекращайте бред про "20%" повторять, целевые кредиты и для промышленности и для с/х были и есть и под 3% и под 5%. Реально задолбали рассуждения обывателей ничерта не разбирающихся в финансах и макроэкономике.
          Ставка ЦБ должна быть динамической, то есть меняться в зависимости от ситуации в экономике. Там огромная масса факторов, влияющих на снижение или увеличение, нужно стимулировать или не нужно. Некоторые белки-истерички(типа проплаченных "честным промышленником Дерипаской" пропагандонов Хазино-Делягино-Глазьево-Двинских, ходоровско-кагарлицких иудушек-бестолочей Камоловых и прочих инфоцыган) трындят в интернетах что "нужно снижать ставку до 1%(всё это повторяют
          обыватели - сами не понимающие экономики пересказывают других людей непонимающих в экономике). Штаты с ЕС это сделали, у них ставка в несколько раз ниже инфляции, реальная доходность по таким ценным бумагам отрицательная(так называемая "пипс"), любая экономическая деятельность стала заведомо убыточной. Затяжной кризис 2007 года у Штатов до сих пор не преодолен, несмотпя на 4 волны "количественного смягчения" и вливания десятков триллионоа в экономику.
          Так что ставка Банком России была повышена правильно чтобы не дать валютным спекулянтам набрать кредитов и с "плечом торвовать валютой в условиях кризиса, и сейчас это четвертое снижение, естественно не последнее. Так что всё должно быть сообразно ситуации.
          Дерипасковский проходимец Хазин, ругая ставку ЦБ и считая, что это губит инвестиции, системно игнорирует факт целевых кредитов под 1,5 - 5% по указам Правительства.
          ЦБ мешает только бизнесу по-русски - @учим оптовым компаниям, которые нефига не производят, но только создают добавленную стоимость.
          Ещё к вопросу почему ЦБ сейчас заградительной ставкой 9,5% сейчас спасает отечественную финансовую систему пока вся остальная планета рушится:
          https://www.putin-today.ru/archives/154330

          ЦБ делал полностью правильно, накопив с 2000 по 2021 ЗВР в $600 млрд, именно поэтому к нам пришли западные производственные инвестиции в ~$700 млрд плюс российские компании получили кредиты в западных банках на $450 млрд, ЗВР сделали своё дело, экономика России более чем на полтриллиона $ в плюсе, до того чтобы это понимать - нужно интересоваться экономикой а не повторять горлопанов, а лучше эк.факультет закончить:
          https://www.putin-today.ru/archives/154424

          Невиданный в истории крах фондового рынка США, уничтожение всей экономики Запада и успех экономики России:
          https://www.putin-today.ru/archives/154433

          Запад ни в коем случае не хочет тратить те замороженные $300 млрд, это губительно для западной экономики, в самих Штатах рванёт инфляция на эту сумму:
          https://www.putin-today.ru/archives/154800

          Ещё раз чтобы прекратить потоковый бред про "проспали заморозку $300 млрд, сейчас их потратят" и прочий понос:
          https://youtu.be/vLAVwZt8d7k
          И вот не возникает у нытиков вопроса: "А может я чего-то не понимаю, может Набиуллина и Путин знают чуть больше чем знаю я и кучка говорящих голов из иниернетов, может для того чтобы понимать - недостаточно видосиков из ютюба и надо хотя бы для начала 5 лет финфака окончить"[тем более что макроэкономика и БигФин - это самое сложное что есть в мире, сложнее чем война/культура/производство/т.д., потому как макроэкономика это вся жизнь человечества включающая и войну и культуру и производство, без макроэкономики не было самой государственности].
      4. Таймень
        Таймень Сегодня, 19:16
        0
        Начинают побаиваться,а вдруг другой придёт.И тогда как при И.В.Сталине-пожалуйте на Колыму или лобик зелёнкой намажут.Втихую оправдания начинаются.Всё равно не забудут.
    3. gansales
      gansales Сегодня, 18:40
      -1
      Цитата: dmi.pris
      Зачем использовать иностранную валюту во внутренних расчетах?Попытка выгородится

      Да вроде расчеты в долларах внутри России уже давно запрещены .А сейчас вообще строго с этим ..Либерда аж визжит ,никаких грантов и выездов хе хе ..Но "элита " из Израилев начала возвращаться в Россию ..Втихую и это о многом говорит в экономическом плане
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:08
      -4
      пока заморожены только, западные компании нацилизируются под эти средства
  4. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:05
    +16
    С его слов, избавиться от вышеупомянутых валют было невозможно, так как они наиболее активно использовались, как в международных, так и во внутренних расчетах. Кроме того, в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.

    Вот честно, молчал бы лучше. Может, за умного сошел бы....
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:51
      0
      А что он сказать мог? Не признаваться же в саботаже? Ну, . За глупость же не сажают?
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 18:25
        -1
        Перейра, у вас что-то маниакальное с этим "сабтажем"winked?
        Сухие факты, Россия на порядок в более могущественном положении чем вы представляете, а Запад значительно более слаб чем пытается казаться: https://youtu.be/plRNFPFyzfgо

        Запад беззащитен перед Россией и в военном и в геополитическом плане, они слабеют а мы становимся день ото дня сильнее:
        https://youtu.be/aESksi8hM_g
    2. Динго
      Динго Сегодня, 17:39
      +2
      "Набиулиха" умнее и хитрее - промолчала... Стажировка в Йельском универе дает себя знать, однако.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 18:27
        -1
        Динго, Набиуллина давно с удовольствием и с особым садизмом топчется на любимых мозолях банкиров, работающих по серым схемам, около 2000-банков-прачечных с 2014го закрыла.
        И тут у кучи народа сгорел пердak напрочь, как это так, ну Путин он же хороший, а Набиуллина - плохая. Тут или, блин, признать, что Набиуллина - это Альфарий, или и дальше сходить с ума, пытаясь как-то привязать свои свое видение с объективной реальностью. А задать себе вопрос "Может, Путин знает что-то такое, чего не знаю я?" - это вот никак не получается)). В экономике мало кто понимает, в том числе и среди самих экономистов куча идиотов. А вот такие персонажи, как Хазин, Пронько, Делягин, Глазьев ездят по ушам людям далеким от экономики целенаправленно, хотят на место ЭлНаб. Нужно понимать одно: нет в РФ в медийном поле экономистов, которые бы не были на подсосе у олигархов. На этой должности нужен финансист, а не бухгалтер. Тем более нафиг не нужен бухгалтер, ратующий за дешёвые кредиты для своего друга - олигарха-банкрота
  5. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:06
    +14
    Это они пол года придумывали отговорку?
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:50
      +1
      Видимо, вопрос турпоездки на Колыму спать не даёт.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:29
      -1
      kebeskin, отговорку про что? Про то что Россия кинула западные банки как л@хов, отказавшись им выплачивать внешний долг в $460 миллиардов? Или то что сейчас бесплатно забираем западные производственные и инфраструктурные активы на территории РФ на сотни миллиардов $?
  6. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 15:08
    +15
    Это "объяснение" кроме как "отмазкой" назвать нельзя! При чём тут средства ФНБ и "текущие операции по кредитованию"? Уж пора честно сказать, что либерастический блок набиуллиной-силуанова просто изымал деньги из российской экономики в пользу Запада - по указке МВФ. И сейчас они продолжают своё вредительство, чтобы не допустить развитие промышленности в России. На тот же БАМ, СШХ, проекты по СПГ, да и просто "длинное" кредитование промышленности - денег у либерастов нет, зато есть бесконечное повышение налогов и "кубышка Силуанова" (которая, как оказалась, вовсе не наша). Сложно сказать, почему В.В.П. так держится за всех этих "гайдарёнышей" - уже даже слепому ясно, что "рекомендации" МВФ и прочих "международных структур" направлены только и исключительно в интересах Запада!
    1. dauria
      dauria Сегодня, 15:13
      0
      Сложно сказать, почему В.В.П. так держится за всех этих "гайдарёнышей"

      А вариант , что они его держат "на работе " , не рассматривали ?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:44
        0
        Цитата: dauria
        А вариант , что они его держат "на работе " , не рассматривали ?

        То же на языке вертелось.
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 18:38
        -1
        dauria, а вариант, что он "держит на работе" всех западных политиков и банкиров и руководит ими как глупыми куклами действующими в российских интересах, не рассматривали?
        Россия формирует глобальную валютную зону рубля и создаёт собственные мировые товарные биржи:
        https://www.putin-today.ru/archives/158876
        https://youtu.be/DChfpi5_33E

        Эгон фон Грейерц: Экономика США и мировая долларовая система терпят крах, ни Covid-19 и не СВО не являются причиной этого, лишь способ свалить проблемы:
        https://www.putin-today.ru/archives/160443

        США и ЕС уже жалеют что заморозили наши $300 млрд, пытаются вернуть без потери лица так как иностранные инвесторы выводят из западного рынка триллионы $ боясь такой же конфискации, но мы пока не будем забирать эти $300 млрд, экономика США и ЕС упадёт до уровня Зимбабве:
        https://youtu.be/72pQLB_BgQ4

        Россия просто сломала хребет ФРС и ЕЦБ:
        https://www.russiapost.su/archives/284080

        Путин давно установил контроль над ЦБ:
        https://youtu.be/gSx1mLal0O8
        Банк России отменяет мировую Бреттон-Вудскую систему:
        https://youtu.be/3yH8Kg-g1c0

        Что эти замороженные $300 млрд дадут Евросоюзу и Штатам если оеи и так бумага? ЕЦБ и ФРС и так печатают по триллиону $ и € в месяц без проблем. Важны реальные активы, производства и инфраструктура, а их - западных активов - Поавительство РФ и Банк России - заморозили на территории РФ на сумму в ~$1 триллион. Бумага там исчезнет, активы и компетенции здесь останутся. Большие валютные активы, якобы, "необдуманно" оставленные на Западе, на самом деле были жирной приманкой, которую Запад радостно заглотил(без этого он бы не перенёс года за 22 года огромное количество производственных и технологических мощностей). Заморозив у себя $300 млрд, Запад сам же и разрушил весь существовавший экономический уклад, законность и порядок, на котором Запад комфортно существовал и паразитировал, печатая нужное ему количество своих бумажных денег. Пусть теперь трепыхаются. Я могу финансовым языком объяснить, но здесь человек общедоступным с цифрами объясняет всё и про расчет за газ за рубли и фейковую "заморозку $300 млрд ЦБ", по факту Россия становится один из финансовых и экономических лидеров а ЕС для нас становится второй Средней Азией и источником условных немецко-шведских гастрбайтеров:
        https://youtu.be/gXPTHuZrd10

        Последствия единогласного принятия Еврокомиссией оплат за наш газ рублями - в итоге вся Европа и часть планеты перейдёт вместо евро и доллара на рубли:
        https://www.putin-today.ru/archives/151766
    2. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 15:14
      +1
      Да. Несколько амеровских хэжд-фондов высасывали на спекуляциях
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:35
      -1
      Дмитрий Карабанов, у вас есть фин/экобразование чтобы судить о компетентности глав МинФина и Банка России?
      На одну-одинёшеньку 147миллионную страну наложены жесточайшие в истории человечества 13 тысяч санкций, максимум на что способен коллективный миллиардный Запад плюс вторичные санкции по сути от всех 224 стран 8миллиардной Земли(так уж это работает к сожалению), а мы - 147 миллионов россиян - как занимались своими делами 6 месяцев так и сейчас на 99% территории страны не замечаем. А меж тем одни США в конце 1970х слегонца договорились с одной Саудией и щелчком помножили на ноль экономику 290миллионного 15республикового Союза, проще чем за ухом почесать вышло, хотя ни одна из остальных стран мира, даже коллективного Запада на нас допсанкций тогда не ввела, а нефти газа руды пахотных земель и прочего сырья у Союза было тогда гораздо больше чем у России, при этом к 1989му пришли с голым задом, госдолг больше 40% от ВВП, тотальный дефицит всего, питание частично за счет гуманитарки и как итог к 1991му нулевые ЗВР с оставшимися сиротскими 290 тонн золота. Вот такой "грамотный советский Минфин был"laughing[спойлер - недоразвитые калечи]. Сейчас Россия не только за полгода не потратила ни одного кг из своих 2300 тонн золота но и нарастила их до 2350 тонн да ещё и прикупила в питерское и свердловское хранилище по одному центнеру паллалия. Может пора перестать делать выводы и умозаключения на форумах о самых сложных и масштабных дисциплинах в истории человевечества как макроэкономика и финансы - по видосиках с ютюбов и по высказываниям горлопанов-инфоцыган типа хазино-делягиных и ходоровских левачков вроде костидваотечествасёминых-комоловых-козыревоМИДоплутошкиных а также прочих нытиков-занародников? Ни разу в голове не мелькала мысль "А может я разбираюсь чуть меньше чем Минфин, может для начала хотя бы 5 курсов финфака окончить"? Ребятки, все войны как минимум с 19 века выигрываются экономикой и финансами, эта связка неразделима. Преклоняюсь перед бойцами РККА(да и перед всеми воинами отстоявшими и в 100 раз увеличившими наше 1200летнее Отечество), но даже профильные западные эксперты единодушны во мнении что в ВОВ победил прежде всего СТАЛИНСКИЙ МИНФИН(который кстати строго-настрого следил чтобы Госбанк не напечатал ни тысячи необеспеченных рублей). Россия ставит раком миллиардный всемогущественный Запад который моется раз в недельку по 3 мин а вы можете беззаботно хаять в чатиках руководство страны именно благодаря чёткой работе Минфина.
      Промпроизводство в РФ за 1 квартал 2022 выросло на 5,9%, ВВП РФ в 1 кв. 2022  вырос на 3,7%: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/67_27-04-2022.html
      А ВВП США по данным ФРС в 1 кв.2022 упал на 1,6%, во 2 кв.2022 падение ВВП США по данным Федерального Резервного Банка Атланты составило 1,5%:
      https://youtu.be/9VSChDtD6A
      Итого два квартала по минус 3%, падение внутренних валовых инвестиций в США во 2 кв.2022 составило рекордные 13,2%. Доля доллара в мировых расчетах в феврале 2022 года сократилась на 1,07 процентного пункта и составила 38,85%. Страны мира сократили вложения в US Treasures на $342 миллиарда: https://www.russiapost.su/archives/299299
      Промпроизводство в ФРГ в марте 2022 упало на 3,9%. У немцев промпроизводство 15 лет подряд снижается, только за последние 4 года Германия утратила 1/10 своей промышленности: https://youtu.be/5HPesiHHw1k
      В ЕС вся промышленность валится в пропасть, в ФРГ даже производство мяса обвалилось за полгода на 10%:
      https://youtu.be/opOzE9RLwU4
      [а у России производство мяса за полгода выросло на ~2%]
      Объём промпроизводства в Японии за май рухнул на 7,2% (в годовом, разумеется), ожидалось минус 0,3%. Плюс максимальное падение курса йены за последние 24 года. Наступил еврокирдык европейской, британской и американской промышленности и благополучию:
      https://www.russiapost.su/archives/297990
      За март 2022 промпроизводство в РФ выросло на 3%: https://www.putin-today.ru/archives/150528
      Минэкономразвития: Рост ВВП России за январь-апрель составил 1,7%.
      Минэкономразвития: "Рост инвестиций в основной капитал за январь-апрель рекордные 12,8%. Благодаря параллельному импорту, импорт в РФ в мае удвоился в сравнении с апрелем". Профицит федерального бюджета в январе-мае 2022 составил
      ₽1,5 триллиона - Минфин России.
      S&P Global: Индекс PMI обрабатыващих отраслей РФ в мае продемонстрировал рост: http://www.finmarket.ru/news/5731470
      Доходы бюджета за январь-июнь 2022 - ПЛЮС ₽3 ТРИЛЛИОНА от плана, падение ВВП за январь-июнь составило всего 0,5%, при этом рост промпроизводства за январь-июнь составил 2% - Мишустин.
      Потребление эл/э внутри страны - главный показатель развития промышленности и экономики, и в июне 2022 оно в РФ выросло в сравнении с пиковым июнем 2021 на 0,5% - то есть июнь 2022 лучший экономический июнь в истории России: https://youtu.be/4tX9VyaOSpg
      Против кого жесточайшие в истории человечества санкции - против Америки Британии и Евросоюза?
      ⚡️В апреле количество субъектов малого и среднего бизнеса в РФ превысило допандемийные значения и составило 6 млн, - Мишустин
      Вводится промышленная ипотека на строительство новых заводов по 5%, - Президент.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:12
    -1
    ВВП России 2021 1, 6 трлн $.Спёрли 1/5.И как то не померли.СВО не остановили.Европу держим на кукане,она нам СВО оплачивает ,от этого и бесится.Да и с США оборот не 0В любом случае надо побеждать и деньги из Европы вернём.С США несколько труднее,эти парни серьёзные.
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:12
    +3
    избавиться от вышеупомянутых валют было невозможно, так как они наиболее активно использовались, как в международных, так и во внутренних расчетах.
    Но после того как их заморозили, мы без них обошлись! Звездешь! В штрафники всех, кровью искупать...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:50
      +5
      Цитата: Trapp1st
      Но после того как их заморозили, мы без них обошлись! Звездешь! В штрафники всех, кровью искупать...

      заморозка (по сути кража) золотовалютных резервов другого государства подорвала репутацию Штатов, как надежного партнера.

      И это чушь. Прецедентов уже было до и больше.
      Умный учится на чужих ошибках, глупый - на своих.
      В уме не отказать, стало быть имеем целенаправленное вредительство.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:43
      -1
      Trapp1st, в штрафники можете отправить лишь своего кота, вас никто не слышит, ни на что (кроме воздуха рядом) не влияете, вы лишь клетка на карте на которую иногда ходят.
  9. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 15:13
    +4
    Цб же не может сказать, что роль России в этой глобальной экономике - тот, кого грабят
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:13
    +3
    Оправдание ЦБ нужно было выложить ещё в марте, а сейчас сентябрь уже. "Хорошая мысля приходит опосля."
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:44
      -1
      Бывший солда, для всех критикующих Банк России, одни из лучших отечественных финансистов - Антонов и Данилов - дали интересный ответ:
      Рубрика #вопрос_подписчика “вредительскую” политику ЦБ
      “Попалась вот такая статья: https://naked-science.ru/article/nakedscience/novyj-zolotoj-standart.
      Меня зацепила не тема вынесенная в заглавие о возможной привязке рубля к золоту, а рассуждения о том, что ЦБ РФ постоянно, на уровне личной "идеологической установки" борется с расширением ден.массы рубля. Причем даже противореча желанию президента или кто там ему советует. Цель же такого "принципиального" поведения ЦБ не очень понятна, в т.ч. и из данной статьи.
      Автор в своей манере, безапелляционно двигает теорию "финансового двоевластия" в стране.
      Расширение рублевого пространства (от Вас нахватался) вроде принесет пользу. Мы "размажем рубли по миру" и чем толще тем лучше, тем стабильнее рубль будет, а сами рубли невозможно у нас отобрать, как доллары. Так?
      Как вы оцениваете гипотезы из этой статьи? Действительно возможно, что ЦБ РФ решает какую то сугубо свою "ведомственную" задачу сводить свои балансы максимально удобным для него способом, вредя при этом глобальной политике РФ?”
      На Набиуллину надо молиться, а также на тех людей, что отстаивают в правительстве консервативную монетарную политику. Против них великие силы, финансируемые российскими олигархами, ведут непримиримую борьбу, включающую очернение в СМИ и телеграм-каналах. Но наше текущее монетарное благополучие это прямое следствие их проигрыша в этой борьбе.
      Я не устану вам повторять одно и то же из поста в пост.
      “Увеличение денежной массы рубля” означает финансирование дешевыми кредитами плохих бизнесов, плохих проектов и плохих людей. Ты забираешь ценность из бизнесов, которые могут выдержать конкуренцию, и отдаешь эту ценность тем бизнесам, которые конкуренцию выдержать не могут (т.к. инфляция размазывается на всех, мы “на всех” финансируем неэффективные проекты).
      Поэтому, СПЕРВА мы расширяем рублевое пространство, а уже ПОТОМ расширяем рублевую массу пропорционально рублевому пространству.
      Если ты делаешь наоборот, то получаешь Венесуэлу, Зимбабве, СССР 80-х или Аргентину.
      ЦБ РФ прекрасно “сводит свои балансы” при любой ставке.
      Вредят глобальной политике РФ идиоты, которые хотят “бесплатных” денег за 3-4% годовых. Это незибежно приведет к катастрофической инфляции и обесцениванию рубля. Взамен обесцениванию рубля авторы моднейших проектов, подразумевающих финансирование из печатного станка, будут богатеть. Их проекты не могут работать при высокой ставке, потому что они говняные. Я могу работать, вы можете работать, они не могут работать. Им нужно напечатать новых рублей.
      Господи, храни Набиуллину.
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:15
    +2
    я понял, типа аля, российский лопатник, для купи-продай заграницей.
    да и фиг с ним ! обидно конечно, кучерявый такой лопатник....был.... что ушло то ушло....
  12. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:17
    -3
    Угомонитесть "специалисты по резерву страны".

    Вы, что думаете оборудование, машины и даже продовольствие которое Россия покупает каждый год на сумму в 300 млрд.далларов кто-то нам продал бы за рубли?

    Наша торговля мировая - это продажа товаров на 450 млрд.долларов (половина это ресурсы) и покупка на 300 млрд.долларов ежегодно.

    Хранение в каких-нибудь юанях и рупи сжирали бы огромные суммы на комиссии и обесценивании этих валют!!! Мы бы потеряли кучу денег и без СВО.

    Все оборотные средства хранят в евро и долларах, так как в этой валюте идёт международная торговля. Сейчас надеюсь ситуация будет меняться, но при этом она сопряжения с рядом проблем, потомучто валюты других стран менее надёжны, просто по тому, что другие страны менее развиты в промышленном секторе и экономически.

    При этом ЦБ России старался диверсифицировать резервы, каждый год скупал в резервы по 200 тонн золота, Россия практически его не экспортировала. Сегодня мы на 5 или 4 месте в мире по запасам золота, при этом раньше ЦБ за это тоже критиковали разные "умники".

    ЦБ все делает правильно и делает все, что может в нынешней ситуации.

    Поменьше нытья товарищи. Враг силен и коварен и добровольно от нас он не останется. Запасатесь терпением и мужество, если хотите, чтобы ваши дети жили в своей стране и говорили на родном русском языке, жили в своей культуре с нашими традициями.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:47
      0
      Первый здравый комментарий. Плюс 1000. Даже добавить нечего. Как ни удивительно, ЦБ сделал все что мог. Странно это признавать, но Набиуллина подготовилась к СВО лучше, чем Шойгу.
      1. Динго
        Динго Сегодня, 17:53
        +3
        При том,что (с ее слов, вырвано из контекста ее интервью) "...меня не поставили в известность..." Вот интересно мне - Шойгу тоже "не поставили в известность" ? И Валерия Герасимова ? (это она о начале СВО говорила, подав заявление об отставке. Путин не утвердил.).
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 19:03
          +1
          Набиуллину не могли не поставить в известность. ЦБ начал проводить свои тесты на случай санкций за полгода до 24 февраля. Это зафиксировано.
    2. Немчинов Вл
      Немчинов Вл Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Угомонитесть "специалисты по резерву страны".

      Вы, что думаете оборудование, машины и даже продовольствие которое Россия покупает каждый год на сумму в 300 млрд.далларов кто-то нам продал бы за рубли?
      .. ?!! belay

      мне кажется при (во времена правления И.В.Сталина), золотой запас страны хранился ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (!), на территории СВОЕЙ страны, и не в ИНОСТРАННОЙ, валюте !!! ... yes И только поэтому (!), были фантастические темпы роста внутренней экономики государства !!!
      Когда внешний эконом.контур был отделён от внутреннего (!), и под постоянным контролем государства ... !!!
      Что НЕ МЕШАЛО скупать и строить на своей территории, промпредприятия (вплоть до линии Форда !!), плотины (!), и многое многое другое ... ?!!!! wink yes
      1. Динго
        Динго Сегодня, 18:09
        +1
        Так тож Сталин !
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 18:53
        0
        Немчинов, при всём моём уважении к Иосифу Виссарионовичу, но тот золотой запас страны за счет которого производилась индустриализация 1930х(кстати сейчас никому из граждан на себе лично не понравились бы подобные методы) - это царский огромный запас, без него бы не было ничего. И да, часть того золота хранилась в Штатах в залоге под поставки оборудования, факт известный - во время Советско-Финской они его заморозили, потОм в 1994м при открытии "второго фронта" разморозили. И да, все 2300 тонн золота Банка России хранятся в трёх депозитариях,в СПб, Екб и Мск(на ул.Брянской, просто для справки). Ни одного кг ЦБ зарубежом не хранил и не хранит, также напомню что у всего 15республикового Союза к 1991 году в хранилищах оставались нищенские 290 тонн(притом что добывалось оно в 9 советских республиках), а к концу 1999 года у ЦБ вообще были сиротские 9 тонн.
    3. Немчинов Вл
      Немчинов Вл Сегодня, 16:35
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Вы, что думаете оборудование, машины и даже продовольствие которое Россия покупает каждый год на сумму в 300 млрд.далларов кто-то нам продал бы за рубли?


      да и как сейчас они за рубли газ покупают ... ?!! НЕ МЫСЛИМО .... ?!! belay
      это ведь, -
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Наша торговля мировая - это продажа товаров на 450 млрд.долларов (половина это ресурсы) и покупка на 300 млрд.долларов ежегодно.
      ... winked

      ах да, -
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Все оборотные средства хранят в евро и долларах, так как в этой валюте идёт международная торговля.
      .... или шла ... ?!! скажем по "мотивам Бретенвудского соглашения" ... ?!! recourse
      "Модель построения по которой МИРА", правящий тогда СССР, - Иосиф Сталин не принял ... ?!! yes
      И сразу "уже одним этим", стал неприемлимым противником, так называемому - "мировому, прогрессивному человечеству" (Западного / капиталистического МИРА) ... request
      Однако не сдался, и не додумался бы на хранение Золотовалютных резервов СВОЕЙ страны, вне её территории ... !!! yes
      1. DeepDiver
        DeepDiver Сегодня, 17:13
        +3
        да и как сейчас они за рубли газ покупают ... ?!! НЕ МЫСЛИМО .... ?!!

        А ЕС за рубли ничего и не покупает. Они переводят евро на счёт в Газпромбанке, потом сам банк меняет рубли на евро по курсу и дальше рубли идут на счета Газпрома. Но платят они именно в евро
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 18:12
          -1
          Но у них нет возможности евро конфисковать.Евро уже тютю,а то кто хочет"конфискации"то поезд на Воркутю под парами.
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 18:54
        -1
        Немчинов, Банк России ввёл меры по стимулированию иностранных поставщиков продавать товары в Россию за рубли:  https://youtu.be/Z7ImCH5COKk

        По факту Минфин и Банк России жёстко поимели Европу и Штаты на сотни миллиардов $ СВЕРХУ, подтупив их бдительность, и создали суверенную российскую финансовую систему:
        https://youtu.be/1tPOLBJtLOY
        https://youtu.be/STPja3CfBFw
    4. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:12
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Хранение в каких-нибудь юанях и рупи сжирали бы огромные суммы на комиссии и обесценивании этих валют!!! Мы бы потеряли кучу денег и без СВО.

      Не порите чушь, ей же больно. Кто мешал хранить резервы в тех же долларах и в евро, но в НАШИХ банках?
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      При этом ЦБ России старался диверсифицировать резервы, каждый год скупал в резервы по 200 тонн золота,

      Ума-то нет. И сейчас это золото превратилось в черепки, потому что никто у нас его покупать не хочет.
  13. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 15:23
    +5
    Кроме того, в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.

    Так вот откуда этот суммарный внешний долг 472,8 млрд долларов...
    Скорее всего, именно поэтому в стране так много любителей строить виллы за рубежом и заказывать там самолёты и яхты.
    А какие ёмкие объяснения:
    Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы

    Ни разу не слышал, чтобы на Западе требовали оплату ЗА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ в рублях.
    А ещё есть разные природные ценности, которые можно складировать без ущерба на инфляцию (усушку, утруску и мышей)...
    А можно было хранить в юанях или японских йенах. В Японии есть закон:
    «В законе о Банке Японии и других законах и постановлениях нет положения, позволяющего иностранным центральным банкам реквизировать резервы в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии.

    Но!!! stop У нас же глава ЦБ признана лучшей по версии...Правильно, не Японии...
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:02
      -1
      yuriy55, всех "вилл-яхт", в общем частных активов российских бизнесменов в странах Запада апестовано на начало июля 2022 всего на ~$30 млрд. Никто не спорит что они там покупали и недвигу и джеты и яхты и прочее, но эти масштабы дико преувеличены. Тем более что с 2014 по 2021 бОльшая часть частных российских концернов перерегилась в России и от части западных активов избавилась.
  14. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:25
    +5
    Немало ботов уверяли, что размер остатков на корсчетах в западных банках соответствует западным активам в РФ. Но кроме мутных решений по "Сахалину" - "ответки" не было. Более того, разрешили нерезидентам "сбросить токсичные активы" - ПРОДАТЬ вложения в РФ.
    Трусят "наши" "мандарины" включать меры конфискационного характера или эмбарго на титан, уран, газ и пр.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:08
      -1
      samarin1969, так кто ж виноват что вы за событиями не следите, оттого только про "Сахалин" и слышали. Иль просто слышите лишь только то что хотите?
      Даже школьник знает что концерн Рено Правительство РФ нагнуло рачком и он отдал 68% АвтоВаза плюс свои классные заводы в Мск и Подмосковье за ОДИН РУБЛЬ. Причем Собянин месяц назад заявил что при возвращении они это могут французам лишь за несколько миллиардов € продать и то лишь поставками соответствующих технологий и оборудования,но не деньгами. То есть кинули лягушатников как сопляков.
      Россия национализирует все западные сырьевые активы:
      https://youtu.be/iggHL7FbVI0
      Россия юридически безупречно вынуждает западные энергокомпании отдать свои росэнергоактивы Правительству РФ бесплатно:
      https://youtu.be/3HlCSLET250
      Россия изящно национализировала британские и японские доли в проекте Сахалин-2, причем от японских и британских компаний[сахалинские активы британской и двух японских компаний в сумме оценивались в $16,2 миллиарда - прим.ред.] не будет никаких претензий, просто сглотнут и свыкнутся:
      https://youtu.be/E8weoD0OnoU
      Таким же образом Правительство России заберет у американцев и японцев "Сахалин-1":
      https://youtu.be/MEvK7mVLu70
      "Шнейдер Электрик" продал российской компании 4 своих российских завода с дисконтом 70-80%:
      https://youtu.be/37JyGOrt0Yk
      Tetra Pak продал свой бизнес в России и крупнейший в Восточной Европе
      завод по производстве упаковок в Лобне за €1(1 евро):
      https://www.rbc.ru/business/08/08/2022/62f13d209a7947eea9ef6012?from=from_main_6
      Подобных случаев десятки если не сотни.
      Правительство России готовит бесплатное изъятие всех западных активов и долей на территории РФ:
      https://youtu.be/JgucfAOrZ84
  15. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 15:25
    +3
    Офигенно объяснил winked
  16. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:25
    +7
    Россия это субколония Запада. Запад покупает сырье, платит деньги, а компрадорская какаэлита переводит эти деньги обратно на Запад. Естественно не бескорыстно . Для себя лично. Схема старая ничего нового. А слушать всякие тупы отмазы себя не уважать.
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 15:45
      +1
      Отток капитала из России резко вырос. Субколония есть субколония. Все кто в этом виновен продолжают сидеть на своих должностях.
  17. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:29
    +6
    Стратегический резерв нужно хранить в стратегическом сырье (больше всего подходят для этого драгоценные, цветные и редкоземельные металлы) и по мере необходимости уже продавать за зелёную макулатуру.
    Когда уже виновных в данной преступной халатности привлекут к уголовной ответственности? Вот такой вопрос нужно задавать!
  18. Задира
    Задира Сегодня, 15:36
    +3
    В ЦБ объяснили, почему половина резервов страны хранилась в долларах и евро

    Вот ведь как ловко замутили тему. Вопрос не в том, в чем хранили. Вопрос: зачем хранили резервы страны на счетах зарубежных банков?
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Задира
      В ЦБ объяснили, почему половина резервов страны хранилась в долларах и евро

      Вот ведь как ловко замутили тему. Вопрос не в том, в чем хранили. Вопрос: зачем хранили резервы страны на счетах зарубежных банков?

      Резервы в долларах и евро как по вашему должны хранится?
      1. Задира
        Задира Сегодня, 16:23
        +1
        А где сейчас хранится валюта от продажи газа?
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 16:46
          -2
          Переводится в рубли и поступает продавцу.
  19. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:37
    +3
    Логичное объяснение но почему так много?! Ну 20-30%. Но половина! belay
  20. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:37
    +3
    ЦБ просто не мог представить, что американские "партнеры" могут вот так легко взять и "кинуть". Но те "кинули" и поэтому в ЦБ выдумывают самые фантастические истории, что бы уйти от ответственности.
    1. TEX-50
      TEX-50 Сегодня, 15:42
      -1
      Да ладно, представить они не могли, там не кретины работают. Все они понимали, но скорее всего верили в свою значимость и обещания. Как Фридман с Авеном.
  21. TEX-50
    TEX-50 Сегодня, 15:41
    -2
    Сказал бы честно: "Нас киданули".
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    +2
    В ЦБ объяснили, почему половина резервов страны хранилась в долларах и евро
    Так не хорошо, а по другому ещё хуже ... мы это уже слышали, слышали и ... дальше будем слышать
  23. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:54
    +2
    Не прошло и полугода...снизошли до объяснений...плебсу....ах как благородно...
  24. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:08
    +4
    Не убедительная отмазка.
    Это резервы и они не участвуют в расчетах! На мой взгляд, отдать врагу на хранение половину звр России-реальное вредительство. Да еще в валюте врага. Т.е. инвестировали средства России в экономику потенциального противника.
    Скажу больше: из-за действий ЦБ Россия, фактически, подарила природных ресурсов и иных материальных ценностей на 300млрд.долл. Или вернее, их украли, посулив в оплату не обеспеченую зеленую бумагу, которую тоже, в конечном итоге, украли...
  25. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:14
    +3
    И вот это они пытались сформулировать полгода?
    Если тут есть экономисты то объясните причем тут кредитование частных компаний частными банками и гос резервы. То есть банк из Вологды не выдаст кредит фермеру из калифорнии если минфин США не будет хранить свои резервы в Сбербанке?
  26. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:27
    +1
    В ЦБ объяснили

    Отмазка. no Не проканает. yes В детском саду может быть и поверили.
  27. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:27
    +1
    "В ЦБ заявили о превращении валютных счетов граждан в «де-факто рублевые»
    Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, уверен первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело», считает он."

    Кто-нибудь может объяснить, как и что это?
  28. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:47
    +2
    Ответил по полной.
    Держали... потому что держали.
    Почему?
    Потому!
    Может они над нами издеваются? Тот же Хазин,давно зная Набиуллину, оценивает ее как специалиста на три с минусом. Ее заместители не могут быть умнее ее - так сейчас не принято.
    Только они, считая себя талантливыми экономистами (об этом ведь на Западе пишут), будучи серыми троечниками о народе думают, что он вообще на уровне сено-солома? И горбатого ему тулить - милое и благое дело?
  29. gansales
    gansales Сегодня, 18:34
    -1
    Одним из них стала заморозка наших золотовалютных резервов в размере примерно $300 млрд.

    Эту жирную наживку запад заглотил и не подавился(план такой) ..
    После этого у России ,руки были развязаны . Продажа энергоресурсов за рубли и т.д. Эффект был ,как удар тактическим яо на мировых биржах ..
    Кстате эти 300 лярдов Россия буквально за пару месяцев отбила !
    Сейчас вроде начали покупать валюту разных стран ..
    Суть всего этого завалить доллар и печатный станок сша ..Они ведь бумажки выпускают ничем не обеспеченные ..
    Я коряво конечно все высказал ,но суть всего одна ..Вырвать Российскую экономику из цепких рук запада ..То то все заходило ходуном !
    Давай ВВП ,продолжай ..Россия за тебя ! И черти нам не братья
  30. fif21
    fif21 Сегодня, 19:14
    0
    Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы
    Говорит правильно ! Поэтому и нужна торговля за рубли.Санкции стали вводить не вчера , было время обезопасить себя , хотя бы минимизировать потери . hi