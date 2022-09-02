В ЦБ объяснили, почему половина резервов страны хранилась в долларах и евро

После начала СВО на Украине Запад ввел ряд экономических ограничений против России. Одним из них стала заморозка наших золотовалютных резервов в размере примерно $300 млрд.
Вышеупомянутая сумма составляла порядка половины от всех резервов ЦБ и хранилась преимущественно в долларах и евро.
Стоит отметить, что данная мера стала беспрецедентной, а ее последствия сказались не только на нашем банковском секторе, но и на самих США. Все дело в том, что заморозка (по сути кража) золотовалютных резервов другого государства подорвала репутацию Штатов, как надежного партнера. В связи с этим, многие страны уже задумались об альтернативе доллару во внешних расчетах.
Между тем, многих наших сограждан интересует вопрос: почему ЦБ РФ не избавился от доли евро и долларов в своих запасах раньше? Ведь санкционное давление со стороны Запада началось еще в 2014 году.
В ходе интервью журналистам РБК первый заместитель председателя правления ЦБ РФ Дмитрий Тулин объяснил причину, по которой половина резервов страны хранилась в долларах и евро.
С его слов, избавиться от вышеупомянутых валют было невозможно, так как они наиболее активно использовались, как в международных, так и во внутренних расчетах. Кроме того, в долларах и евро производилось кредитование российских компаний.
Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы
- пояснил Тулин.
В то же время, первый заместитель председателя правления ЦБ РФ подчеркнул, что регулятор еще в 2014 году учитывал вероятность финансового кризиса. Именно поэтому вторая половина наших резервов хранится в активах, на которые не смогут повлиять иностранные государства.