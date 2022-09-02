Немецкий военный историк: На южном направлении армия Украины выбрала стратегию тысячи булавочных уколов

Результатом украинского контрнаступления на южном направлении могут стать ожесточенные бои за Херсонщину. Об этом говорит немецкий военный историк и обозреватель Бастиан Маттео Шанна.Как пишет немецкая пресса, украинское военное командование продолжает скрывать подробности контрнаступления на юге страны. ВСУ продолжают атаковать российские позиции, утверждает штаб украинской армии. При этом основное внимание уделяется ударам по складам боеприпасов и снабжения. Между тем, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете о текущей ситуации утверждает, что ВСУ пытаются атаковать на четырех направлениях в Херсонской области, а также ведут обстрел понтонных переправ, чтобы нарушить снабжение российской группировки.Тем временем, российские Вооруженные силы активизировались на Донбассе. Одновременно они довольно успешно отбивают попытки украинских сил перейти в контрнаступление в Херсонской области. Об этом, кстати, свидетельствует и количество раненых украинских солдат, которыми переполнены госпитали в Николаевской области, все еще контролируемой Киевом.Бастиан Маттео Шанна, военный историк из Потсдамского университета, считает целью украинского контрнаступления на юге крупное сражение за Херсон. ВСУ, по его мнению, пытаются лишить российскую армию возможности концентрировать в Херсонской области крупные силы. Киев тщательно готовится к контрнаступлению, используя весь свой военный потенциал. Украинские власти выбрали стратегию «булавочных уколов» вместо массированного наступления на одном направлении, считает аналитик.Правда, не очень понятно, как эти «булавочные уколы» способны повлиять на реальную ситуацию. Более похоже на то, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно тянет время, чтобы получить от Запада побольше финансовой и военной помощи в преддверии зимнего периода.События в Херсонской области, как считает еще один военный эксперт, австралиец Мик Райан, могут определить дальнейший успех украинского контрнаступления. Для Зеленского успешное контрнаступление будет ключом к выполнению обещания отбить у России южную часть Украины. Но эксперт не утруждает себя пониманием того, что Россия в Херсонской области не будет сдавать свои позиции. Москва просто не позволит Киеву это сделать, какие бы ресурсы не потребовались бы для сдерживания украинского контрнаступления.Мик Райан считает, что бои в Херсонской области могут стать «битвой воли» двух противоборствующих сторон. Он затрудняется оценивать моральное состояние и мотивацию российских военнослужащих, но утверждает, что украинские военные якобы твердо знают, для чего и за что они сражаются. А за кого и за что сражаются там иностранных наёмники, Райан почему-то не говорит...Немецкие СМИ обращают внимание и на еще один очень важный момент. В последнее время наблюдается рост напряженности вокруг Приднестровья. Этот регион также может быть втянут в конфликт. Россия имеет в Приднестровской Молдавской Республике миротворческий контингент.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые действия, которые рассматриваются как угроза контингенту в ПМР, будут оценены как нападение на саму Россию. К этим словам и Украине, и Западу стоило бы отнестись серьезно. В конце концов, именно с нападения на миротворческий контингент в Грузии началась проигранная Тбилиси война 2008 года. Не повторится ли такой сценарий в ПМР, только в куда более масштабном и серьезном виде? Об этом немецкие авторы не рассуждают, как предпочитают они и хранить молчание о военном потенциале России, который использован на Украине едва ли на четверть.