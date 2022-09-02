Военное обозрение
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Немецкий военный историк: На южном направлении армия Украины выбрала стратегию тысячи булавочных уколов

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Результатом украинского контрнаступления на южном направлении могут стать ожесточенные бои за Херсонщину. Об этом говорит немецкий военный историк и обозреватель Бастиан Маттео Шанна.


Как пишет немецкая пресса, украинское военное командование продолжает скрывать подробности контрнаступления на юге страны. ВСУ продолжают атаковать российские позиции, утверждает штаб украинской армии. При этом основное внимание уделяется ударам по складам боеприпасов и снабжения. Между тем, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете о текущей ситуации утверждает, что ВСУ пытаются атаковать на четырех направлениях в Херсонской области, а также ведут обстрел понтонных переправ, чтобы нарушить снабжение российской группировки.

Тем временем, российские Вооруженные силы активизировались на Донбассе. Одновременно они довольно успешно отбивают попытки украинских сил перейти в контрнаступление в Херсонской области. Об этом, кстати, свидетельствует и количество раненых украинских солдат, которыми переполнены госпитали в Николаевской области, все еще контролируемой Киевом.

Бастиан Маттео Шанна, военный историк из Потсдамского университета, считает целью украинского контрнаступления на юге крупное сражение за Херсон. ВСУ, по его мнению, пытаются лишить российскую армию возможности концентрировать в Херсонской области крупные силы. Киев тщательно готовится к контрнаступлению, используя весь свой военный потенциал. Украинские власти выбрали стратегию «булавочных уколов» вместо массированного наступления на одном направлении, считает аналитик.

Правда, не очень понятно, как эти «булавочные уколы» способны повлиять на реальную ситуацию. Более похоже на то, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно тянет время, чтобы получить от Запада побольше финансовой и военной помощи в преддверии зимнего периода.

События в Херсонской области, как считает еще один военный эксперт, австралиец Мик Райан, могут определить дальнейший успех украинского контрнаступления. Для Зеленского успешное контрнаступление будет ключом к выполнению обещания отбить у России южную часть Украины. Но эксперт не утруждает себя пониманием того, что Россия в Херсонской области не будет сдавать свои позиции. Москва просто не позволит Киеву это сделать, какие бы ресурсы не потребовались бы для сдерживания украинского контрнаступления.

Мик Райан считает, что бои в Херсонской области могут стать «битвой воли» двух противоборствующих сторон. Он затрудняется оценивать моральное состояние и мотивацию российских военнослужащих, но утверждает, что украинские военные якобы твердо знают, для чего и за что они сражаются. А за кого и за что сражаются там иностранных наёмники, Райан почему-то не говорит...

Немецкие СМИ обращают внимание и на еще один очень важный момент. В последнее время наблюдается рост напряженности вокруг Приднестровья. Этот регион также может быть втянут в конфликт. Россия имеет в Приднестровской Молдавской Республике миротворческий контингент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые действия, которые рассматриваются как угроза контингенту в ПМР, будут оценены как нападение на саму Россию. К этим словам и Украине, и Западу стоило бы отнестись серьезно. В конце концов, именно с нападения на миротворческий контингент в Грузии началась проигранная Тбилиси война 2008 года. Не повторится ли такой сценарий в ПМР, только в куда более масштабном и серьезном виде? Об этом немецкие авторы не рассуждают, как предпочитают они и хранить молчание о военном потенциале России, который использован на Украине едва ли на четверть.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Хронос
    Хронос Сегодня, 15:41
    +4
    Какие-то "пирровы"булавочные уколы получаются. Немцу бы с такой лекцией сегодня в Закарпатье выступить.
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 15:43
      +5
      Пусть продолжают в том же духе. За трое суток неудачного наступления на Херсонскую область, ВСУ потеряли уже 94 танка.
      Как следует из представленных данных, за период с 30 августа по 1 сентября, общие потери ВСУ только среди сил, пытавшихся развить контрнаступление на Херсонском направлении, достигли 94 танков, что соответствует потере трёх танковых батальонов. Потери оказались настолько масштабными, что ВСУ резко прекратили наступательные действия, вероятно, опасаясь, что могут понести и куда более серьёзные потери в случае контрнаступательных действий российской армии.


      https://avia.pro/news/rossiyskie-voennye-unichtozhili-94-tanka-vsu-za-troe-sutok-popytok-kontrnastupleniya-ukrainskih
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 16:33
      0
      Не какие они не Пировы! no царь Пир всё таки победил Рим в своем сражении, но с катастрофическими потерями, из-за чего проиграл в итоге войну! feel
      А ВСУ в Херсонской области пока только несёт потери, без намека на победу! lol
      Тысячи уколов, это как раз тактика России, которая разматывает ВСУ на фронте в 1000км, без решительного наступления, с незначительным продвижение где ВСУ сдуваются bully
      ВСУ же наносит концентрированные удары, всего в нескольких местах.
    3. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 17:56
      0
      Ну пчёлки тоже мрут после укуса, однако, штук 200 способны убить вполне здорового взрослого человека, а при удаче и нескольких укусов в определённые места может хватить. Видимо на той стороне надеются, что Россия истечёт кровью после тысячи уколов булавкой.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:42
    +6
    Украинские власти выбрали стратегию «булавочных уколов» вместо массированного наступления на одном направлении, считает аналитик.
    Он не прав. Так четко видно направление главного удара на Херсон. к слову им удавалось дойти на удалении 12 км от окраин Херсона, но сейчас их уже отбросили. На остальных участках проводились отвлекающие удары, целью которых было частичное улучшение позиций и создание плацдармов для дальнейшего наступления, но а главное конечно оттягивание наших войск от направления главного удара
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:51
      +2
      12 км до окраин Херсона так себе достижение, учитывая максимальное продвижение на 6 км. До окраин Херсона им оставалось вдвое дольше и еще две линии обороны.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:07
      +1
      скорее всего там просто удалось глубже пробиться. Всегда где то будет оборона слабее
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:42
    +4
    Всё придумывают тактику ,как победить ядерную державу на поле боя и не отхватить при этом люлей самим.Украинцы не в счёт.Про булавочные уколы ,где то я это слышал раньше.
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 15:47
      +2
      Как на счёт булавочных уколов при помощи МБР Булава ?
    2. Дмитрий Потапов
      Дмитрий Потапов Сегодня, 15:52
      0
      После Перл Хабора, американцы нанесли массированный авианалет на Японию,мне помнится назвали " булавочные уколы"
      1. New-pechkin
        New-pechkin Сегодня, 16:04
        0
        После Перл Хабора, американцы нанесли массированный авианалет на Японию,мне помнится назвали " булавочные уколы"
        Да в фильме Перл Харбор, актер laughing Это был "Рейд Дулиттла" в 1942.
      2. Eroma
        Eroma Сегодня, 16:38
        +2
        Япония в Перл Харборе нанесли по США удар кувалдой! angry в ответ США нанесли "булавочной укол" зато в самое сердце Японии, они бомбили Токио! wink
        Кстати СССР тоже в начале войны, после получения веслом по морде от Германии, тоже сразу кольнули фашистов в сердце, бомбардировкой Берлина! soldier
        В Украине совсем другая история, больше похоже что Киев получает ремня по ж...е feel
        А в ответ бросается какашками lol
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:00
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Про булавочные уколы ,где то я это слышал раньше.

      Удар, крик перемога ! Доклад хозяину, доллары пошли. А там хоть трава не расти, может отступили, может костями полегли, главное доклад, а все западные СМИ кричат: "Украина наступает !"
    4. gansales
      gansales Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: tralflot1832
      Всё придумывают тактику ,как победить ядерную державу на поле боя и не отхватить при этом люлей самим

      Тактика у них одна нанести максимальный ущерб народу и территории окраины ,ну и нашим войскам ..
      Война до последнего украинца ...
      А у нас до последнего бандеровца и успехи неплохие
  4. Negruz
    Negruz Сегодня, 15:46
    +6
    Украинские власти выбрали стратегию «булавочных уколов» вместо массированного наступления на одном направлении, считает аналитик.

    Немецкой прессе спустили тот же "тёмник", что и офису зеленского?
    Похоже, мы даже не представляем себе реального уровня зазомбированности, управляемости и подконтрольности европейцев...
    what
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:46
    +3
    Бастиан Маттео Шанна, военный историк из .... Украинские власти выбрали стратегию «булавочных уколов» вместо массированного наступления на одном направлении, считает аналитик.
    Правда, не очень понятно .... Владимир Зеленский намеренно тянет время, чтобы получить от Запада побольше финансовой и военной помощи в преддверии зимнего периода.
    Зачем нам здесь печатают\ цитируют такое ид/И\ёто? Чего оно там на - анализировало\ рассмотрело?
    В общем, нет предмета обсуждения.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:25
      +1
      Нам тута выложили очередной перл "немецкой стратегической мысли", которая как известно заканчивается капутом самим "мыслителям". Немцы после ВОВ так и не выучили российскую пословицу "написали на бумаге, да забыли про овраги...а по ним ходить!", что опять заведёт все их планы уничтожить Россию в тупик немецкого "планирования".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:22
        0
        Слышал сегодня такое ... в неметчине появились фирмы принимщие книги, макулатуру, для переработки на брикеты для топки печей!!!
        Вопрос ... а сколько у обывателя может быть той макулатуры??? Сейчас сплошной пластик в быту.
        Что будут сдавать то???
        Вопрос ... это правда или пошутили?
  6. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 15:48
    +1
    у этих немцев очень странные формулировки... первый раз вижу что "200" называли "булавочными уколами". но по указанному количеству примерно понятно о чем речь.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:50
    0
    Из каждой щели вылезли тараканы и судят, комментируют, прогнозируют....Слушайте лучше Люсю, он точно не соврет...
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:55
    0
    Оказывается акупунктура, в украинской интерпретации, интересное зрелище с разницей обратного эффекта. good drinks
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:04
    +1
    Такая стратегия тоже имеет место быть laughing Так и запишем "Тактика булавочных уколов. Впервые была плотно применена, во время проведения СВО, против сил РФ, украинской военной группировкой. Отличительной чертой, является значительная, безвозвратная потеря в живой силе и военной технике, с целью истощения противника. Ввиду крупных потерь, не может повторяться и применяться в течении длительного времени, против подготовленного противника, без постоянного восполнения утерянных ресурсов в равном количестве потерь."
  10. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:07
    +2
    Жабьи стрыбки (типа стратегия жабьих прыжков) уже были, счас применяют стратегию комариных укусов, закончится стратегией паразитов-глистов.
  11. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 16:09
    +1
    Ага...нажрутся "мокрого сахара", нарежут "сегментарные наступы " и сядут жопой на тысячи булавок ! Так и воюют .
  12. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:09
    +1
    Если перевести на человеческий -так как собраться в большие кучи нельзя будем атаковать мелкими по всей линии. Авось где то и прорвемся.
  13. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:25
    +1
    Вообще-то с этими "уколами" пора как-то заканчивать. Глобально.
  14. Комментарий был удален.
  15. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:33
    0
    Ну вот скажи мне, историк, что с тобой будет, если я тебя тысячу раз уколю иголкой, верю, очень неприятно или один раз суну тебе пику под левую лопатку? На 100 % уверен, совсем другие ощущения и последствия. wassat
  16. ЮрийМосква
    ЮрийМосква Сегодня, 16:46
    0
    Ну,1000 таких уколов и 2 миллиона солдат ВСУ минус.На сколько уколов её хватит?
  17. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 18:44
    +1
    Не понимают немцы русских от слова совсем. И хорошо что автор это упомянул в статье:
    "Но эксперт не утруждает себя пониманием того, что Россия в Херсонской области не будет сдавать свои позиции. Москва просто не позволит Киеву это сделать, какие бы ресурсы не потребовались бы для сдерживания украинского контрнаступления." Если бы было бы по другому, РФ бы не владела бы сейчас такой территорией, не говоря уж об СССР. Если что русский человек посчитал своим, то лучше отдать сразу и по хорошему.