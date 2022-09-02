Папа Римский Франциск: Сегодня человечество переживает Третью мировую войну

Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни

Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война все еще продолжается, и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны…. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие?