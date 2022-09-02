Папа Римский Франциск: Сегодня человечество переживает Третью мировую войну

Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции, приветствуя польских католиков, заявил, что сегодня мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны. Аудиенция и выступление понтифика перед верующими были приурочены к годовщине вторжения немецко-фашистских войск в Польшу 1 сентября 1939 года. Именно эта дата считается началом Второй мировой войны, ставшей самой разрушительной и масштабной в истории человечества.
Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни
— призвал глава Римско-католической церкви жителей Земли.
Несколько лет назад Папа Римский Франциск уже высказывался, что мир проживает «Третью мировую войну частично». Об этом он напомнил во время беседы с главами европейских журналов Общества Иисуса, состоявшейся в середине июня. К такому заключению понтифик пришел, исходя из того, что кроме Украины, военные конфликты происходят и в других странах.
Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война все еще продолжается, и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны…. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие?
— заявил тогда глава Святого престола, добавив, что «это плохо для человечества, это бедствие».
Папа Римский Франциск не раз делал комментарии о происходящих в мире событиях, идущие в разрез с мейнстримной пропагандой Запада. Так, в начале марта он заявил, что спецоперацию России на Украине спровоцировал «лай НАТО» у западных границ государства. После того как понтифик назвал погибшую от рук украинских террористов российскую журналистку Дарью Дугину невинной жертвой войны, он сразу же был объявлен в Киеве «врагом Украины». Ватикану пришлось даже оправдывать своего главу в специальном заявлении, где было подчеркнуто, что Святой престол «осуждает Россию» из-за «широкомасштабной войны на Украине».
Получается, что даже «Наместник Сына Божьего» (Vicarius Filii Dei), как называют Папу римского католики, отнюдь не свободен и не всевластен в праве высказывать свое мнение, когда дело касается современных политических течений, поддерживаемых западными правителями.