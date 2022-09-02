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Папа Римский Франциск: Сегодня человечество переживает Третью мировую войну

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Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции, приветствуя польских католиков, заявил, что сегодня мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны. Аудиенция и выступление понтифика перед верующими были приурочены к годовщине вторжения немецко-фашистских войск в Польшу 1 сентября 1939 года. Именно эта дата считается началом Второй мировой войны, ставшей самой разрушительной и масштабной в истории человечества.


Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни

— призвал глава Римско-католической церкви жителей Земли.

Несколько лет назад Папа Римский Франциск уже высказывался, что мир проживает «Третью мировую войну частично». Об этом он напомнил во время беседы с главами европейских журналов Общества Иисуса, состоявшейся в середине июня. К такому заключению понтифик пришел, исходя из того, что кроме Украины, военные конфликты происходят и в других странах.

Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война все еще продолжается, и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны…. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие?

— заявил тогда глава Святого престола, добавив, что «это плохо для человечества, это бедствие».

Папа Римский Франциск не раз делал комментарии о происходящих в мире событиях, идущие в разрез с мейнстримной пропагандой Запада. Так, в начале марта он заявил, что спецоперацию России на Украине спровоцировал «лай НАТО» у западных границ государства. После того как понтифик назвал погибшую от рук украинских террористов российскую журналистку Дарью Дугину невинной жертвой войны, он сразу же был объявлен в Киеве «врагом Украины». Ватикану пришлось даже оправдывать своего главу в специальном заявлении, где было подчеркнуто, что Святой престол «осуждает Россию» из-за «широкомасштабной войны на Украине».

Получается, что даже «Наместник Сына Божьего» (Vicarius Filii Dei), как называют Папу римского католики, отнюдь не свободен и не всевластен в праве высказывать свое мнение, когда дело касается современных политических течений, поддерживаемых западными правителями.
Автор:
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22 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 15:15
    +4
    Папик жжёт.
    Забыли новую методичку из Госдепа привезти?
    Восемь лет русских геноцидят на Украине, а Европка не замечает. Может каких-нибудь колбасников, лягушатников или макаронников загеноцидить, чтобы гейропейцам пацифизма добавить?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:36
      +1
      "Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни",— призвал глава Римско-католической церкви жителей Земли.

      А это правильно, что Франциск вспомнил про Польшу и нынешних поляков во власти, намекнув всем полякам про то, что именно Польшу во время ВМВ назвали тогда "гиеной Европы".

      Как была тогда Польша Пилсутского "гиеной Европы" - так "гиеной Европы" под властью современной партии "ПиС" братьев Качинских и осталась!

      1. gansales
        gansales Сегодня, 17:39
        0
        Цитата: Татьяна
        А это правильно, что Франциск вспомнил про Польшу и нынешних поляков во власти, намекнув всем полякам про то, что именно Польшу во время ВМВ назвали тогда "гиеной Европы".

        И именно с Польши началась Третья мировая Татьяна ..
        А ведь Сталин ,если не ошибаюсь предлагал полякам договор подписать и помощь оказать в случае чего ..Но увы пшеки высокомерно отказались
        Сейчас опять истерия от них нарастает и что хуже всего оружие на окраину потоком идет ..По сути Россия имеет полное право вдарить по территории ..Но это уже война
        Ну а папа Римских все же не ведется на истеричных бандеровцев ..А предъявы они ему высказывали ,типо он должен был прокричать слава усраине и т.д. Послал он их !
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 18:16
          0
          Что за Третья мировая Татьяна?
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:27
      0
      Понтифик - ээээээстоооонеееец?
    3. gansales
      gansales Сегодня, 17:44
      +1
      Цитата: Бородач
      Восемь лет русских геноцидят на Украине,

      Гораздо больше ,еще со времен Речи посполитой и т.д. .
      Цитата: Бородач
      а Европка не замечает.

      Европка помогает и активно любой войне против России ..
      Цитата: Бородач
      Может каких-нибудь колбасников, лягушатников или макаронников загеноцидить, чтобы гейропейцам пацифизма добавить?

      Этих мочили уже и не раз ..Остались англосаксы ,вот эти гадят и стравливают нас постоянно изподтишка ..
      Лондон мы еще не брали и Вашингтон тоже хе хе
      P.S. Осиное гнездо знаем где теперь уж ,но пока сложно все ..
      Но ЗНАНИЕ -ЭТО СИЛА !
    4. DrMad
      DrMad Сегодня, 17:50
      0
      а ты то же сразу умным стал? Хотя о чём я? Звездов много, но вот про методичку совсем уже не умно.
      У тебя тоже есть методичка? laughing
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:15
    +2
    Получается, что даже «Наместник Сына Божьего» (Vicarius Filii Dei), как называют Папу римского католики, отнюдь не свободен и не всевластен в праве высказывать свое мнение
    Был один который высказывался, что было дальше знают все...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    0
    Нам то чего с его осуждения,пусть католиками разбирается.И вспомнит о роли Ватикана в 30- 40 годах,прошлого века.
  4. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 15:16
    +8
    Его Святейшество подзабыл что Третья мировая началась с падения СССР, и первой жертвой стала Югославия,о которой ни католики,ни протестанты вспоминать не хотят,не удобно!
  5. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 15:17
    0
    Ну, понтифика-то комментирующие на ВО не осудят за слова? Или и понтифика тоже?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:47
      -1
      Или и понтифика тоже?

      Вы верите в непогрешимость папы ?
      Идея о папской непогрешимости является в догматике так называемого новейшего католичества, получающего свое историческое существование со времени тридентского собора (1545–1562) и известного под именем ультрамонтанства. Но и здесь идея эта до последнего времени оставалась простым богословским мнением, для верующего католика необязательным и для его спасения не необходимым. В догмат, т.е. в обязательный для каждого католика член веры, мнение о папской непогрешимости возведено недавно умершим папой Пием IX.
      (https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Yastrebov/katolicheskij-dogmat-o-nepogreshimosti-papy/ )
      1. Novosibirsk
        Novosibirsk Сегодня, 16:24
        0
        Причем тут непогрешимость?))) Просто меня за такую же фразу высмеяли пару дней назад.
      2. Novosibirsk
        Novosibirsk Сегодня, 16:25
        0
        Папа России подигрывает, вроде. В посольство наше ходил в самом начале
  6. spirit
    spirit Сегодня, 15:18
    +6
    Да ПАПА почему не высказался? Как так понимать что весь "демократичный" мир оплакивал одного гангстера которого пристрелили копы и тому же миру было наплевать на параллельно шедшую крупнейшую гражданскую войну в Африке где гибли сотни тысяч Негров от войны и голода!Как это понимать ПАПА?)))Сейчас происходит то же самое.Кто нам выгоден ,того мы любим, кто нет ,на тех плевать пусть хоть миллионами мрут.Эх Папа Папа am
  7. Negruz
    Negruz Сегодня, 15:22
    +2
    Так, по-моему, папа высказался в том смысле, что война давно уже идёт, а все только сейчас "на Украине" "проснулись"....
    1. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 16:26
      0
      Видимо. Как у Владимирова: из истории исчезает тот, кто не понимает, что против него воюет
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:29
    +1
    После того как понтифик назвал погибшую от рук украинских террористов российскую журналистку Дарью Дугину невинной жертвой войны, он сразу же был объявлен в Киеве «врагом Украины». Ватикану пришлось даже оправдывать своего главу в специальном заявлении

    Ладно Шольца окрестили "обиженной ливерной колбасой" - тот проглотил. Безнаказанность почувствовали, решили, что Шольц фигура мелковата, на Папу решили наехать - смелость показать? Кто следующий? Байдена матом покроют - он-то для Украины фигура покруче Папы.

    Совсем краёв не видят...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:19
      +1
      Вот когда Джонсона обматерят, тогда посмотрим.
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:17
    0
    Христианский священник свободен высказывать свою точку зрения на столько, на сколько ему велит его совесть. К нынешнему Папе Франциску отношусь с большим уважением. Он приверженец теологии освобождения, возникшей в южноамериканском анклаве католической церкви. Эта теология призывает священство идти к беднякам и рабочим, говорит о том, что сегодня Иисус Христос разделял бы коммунистические идеи и был бы вместе с народами Кубы, Венесуэлы, Чили и т.д. Поэтому Франциск, будучи епископом, ездил в автобусах, ходил в простой одежде и на свои излишки помогал беднякам. Для нас это дико, а там реально так священники живут. Ватикан ежегодно совершает благотворительность на миллиарды. Мать Тереза в пример - это же медицинские центры с оборудованием, кормление ежедневно тысяч людей и т.п. Я читал беседы Фиделя Кастро с фреем Бетто, где команданте признается в своем неверии, но говорит о единстве идей Христа и коммунистических идей. Ах, если бы такое было возможно у нас - все было бы спасено! Надо, чтобы правда имела голос! Надо, чтобы бы буржуи знали меру и страх обирать людей. Надо, чтобы они имели привычку возвращать людям свои излишки. На это направлена проповедь тех, кто принял и проповедует теологию освобождения.
    А у нас... Смотрите сами.
  10. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:27
    -1
    Who is папа римский? Сидит над величайшей библиотекой мира, которую вот вот могут поджечь...Библиотекарь, мать его...
  11. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 18:33
    0
    Папа Франциск и Ватикан прекрасно понимают чем закончится всё это бадание России с западом.
    Потому что и историю знает, и думать умеет, и свои интересы имеет пошире и подальше исторически, чем перезревшая политическая элита западных стран.