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Новый морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470 вошёл в состав Черноморского флота

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Новый морской буксир «Капитан Найден» проекта 23470 вошёл в состав Черноморского флота

Силы обеспечения Черноморского флота пополнились новым морским буксиром "Капитан Найден" проекта 23470. Торжественная церемония подъема флага состоялась в Севастополе.


Новый буксир является третьим в серии из пяти судов данного проекта, строящихся для ВМФ на верфях Ярославского судостроительного завода. Первым двум буксирам были присвоены наименования "Сергей Балк" и "Андрей Степанов" в честь героев Русско-японской войны — командиров судов вспомогательного флота. Третий "Капитан Найден" получил название в честь капитана Сергея Анисимовича Найдена (1911-2003 годы), прослужившего на вспомогательных судах Черноморского флота с 1932 по 1978 годы, из них капитаном 38 лет. В годы Великой Отечественной войны Сергей Найден был капитаном спасательного буксира СП-13.

Буксир построен по модифицированному проекту с использованием отечественного оборудования. Заложен 9 ноября 2016 года, спущен на воду 28 ноября 2019 года. В июле 2021 года прибыл в Севастополь, где был достроен и дооборудован. Испытания начались 18 февраля 2022 года.

Данные морские буксиры предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолетов. Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.

Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2, водоизмещение - 3200 т. Автономность по запасам провизии - 30 суток, дальность плавания при скорости 14 уз. - 3000 миль. Район плавания - неограниченный в соответствии с классом ледовых усилений Arc 4.
Использованы фотографии:
http://www.kchf.ru/
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    +3
    Молодцы,Ярославцы свою верфь сохранили.Славно она поработала на ВМФ при СССР.
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:23
    -6
    Судя по опыту обороны острова Змеиный, нужны скоростные десантные корабли или самоходные баржи способные перевозить установки типа ТОР или Панцирь в непогоду. Насколько этим требованиям отвечает это судно, не вполне ясно.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:25
      +5
      Все, теперь всем флотом будет только остров Змеиный отбивать? Буксиры уже не нужны?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:26
        +1
        Буксиры нужны...как бы на него впихнуть Калибров :)
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:22
        0
        Тихоходы тоже нужны, но скоростные корабли нужнее.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 15:24
    +5
    Ну вот и замена "Василия Беха"...
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:38
      -1
      Цитата: svp67
      Ну вот и замена "Василия Беха"...

      Еще бы УДК быстрее достроить на замену "Москве". Плохо, что французы тогда "Мистраль" зажали. Он бы сейчас пригодился.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 15:46
        0
        Как бы их не приостановили... Сейчас все для фронта, все для победы (я имею в виду финансы).
        Цитата: barclay
        Плохо, что французы тогда "Мистраль" зажали. Он бы сейчас пригодился.

        А хранцузы своей изменчивостью нас подтолкнули свои технологии развивать. Это тоже нужно и полезно.
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 15:54
          0
          ЧФ нужно восстанавливать и развивать. Все уже заложенные корабли должны достроить. Это тоже для фронта и победы. ЧФ единственный воюющий флот.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 17:28
        0
        Надо Николаю Чудотворцу поставить самую большую свечку, которая есть в церкви, что это французское убожество не попало в наш флот. Во - первых, он построен по стандартам гражданского судостроения, отсюда и дешевизна. Во - вторых, он не соответствует концепции применения БДК в русском флоте. И в - третьих, чем он может помочь возле Змеиного? Огромная, беззащитная мишень. И кто бы его пропустил в Черное море?
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 18:58
          +1
          Еще тогда, в 2014 можно было включить "Мистраль" в состав ЧФ. Главная полезность "Мистраля" - это вертолеты. Сколько ударов с него можно было нанести по побережью? При чем здесь Змеиный? Кроме него у флота задач хватает. Хотя что уж теперь говорить.
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 19:02
            0
            У "Москвы" средства ПВО были намного более серьезные, а на "мистралях" их просто нет, если не считать несколько ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов.
            1. Хронос
              Хронос Сегодня, 19:16
              0
              Цитата: ТермиНахТер
              У "Москвы" средства ПВО были намного более серьезные, а на "мистралях" их просто нет, если не считать несколько ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов.

              Насчет серьезности ПВО "Москвы" есть сомнения, насколько ее ТТХ на бумаге соответствовали реальному состоянию. Я читал, что даже РЛС была в нерабочем состоянии. Так или иначе "Мистраля" не будет. На новом УДК должны "Панцыри" стоять
    2. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 15:53
      0
      Судя по оборудованию, это не совсем буксир, а ТБС-"транспорто- буксировочное судно". Причем буксировочные функции у него, далеко не основные.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +1
    Как то сегодня прошла мимо новость от Шойгу о начале работ по созданию тренажёра с электромагнитной катапультой для морской авиации.Дело конечно не ближайшего времени,но это радует.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 17:42
      +1
      Да, новость хорошая. Не скоро, но лет через 10 что - то будет.
  5. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 15:58
    0
    Теперь главное чтобы командование ЧФ также бездарно не подставило его как крейсер москва, БДК саратов и буксир"Василий Бех"
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: wladimirjankov
      Теперь главное чтобы командование ЧФ также бездарно не подставило его как крейсер москва, БДК саратов и буксир"Василий Бех"

      Командование новое.