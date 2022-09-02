Военное обозрение
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Попытка поддержать наступление частей ВСУ с воздуха стоила ВВС Украины трёх боевых самолётов

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Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ продолжает бросать подразделения украинской армии в атаки на отдельных участках на николаевско-криворожском направлении. В основном бои свелись к позиционным, противник пытается закрепиться, но российские войска успешно этому противостоят.


Основной объем работы по уничтожению наступающих подразделений ВСУ, как и в предыдущие дни, выполняет ствольная и реактивная артиллерия, наземные ракетные комплексы и авиация. Они не только накрывают порядки наступающих украинских частей, но и отрабатывают по тылам, не давая подтянуть резервы и уничтожая их еще на подходе.

Согласно данным, представленным российским Минобороны, за минувшие сутки потери противника составили 330 военнослужащих, в основном из кадровых частей второго эшелона, которые должны были развить наступление, продвигаясь вслед за первым эшелоном. Однако большие потери в первые двое суток вынудили командование ВСУ бросить и второй эшелон на проламывание обороны российской армии. Это и привело к большим потерям.

По технике тоже не все хорошо для ВСУ, но очень прекрасно для нас. Только танков за минувшие сутки противник потерял 13 штук, к ним можно добавить 19 боевых машин пехоты, 12 других бронированных машин, в том числе иностранных, а также 11 пикапов с пулеметами, крупнокалиберными, естественно. Судя по предыдущим сводкам, в составе наступающих сил было более 50 современных "тачанок".

Также имеются потери и в авиации, попытка поддержать наступающие части с воздуха стоила ВВС ВСУ трех самолетов: двух штурмовиков Су-25 и одного истребителя МиГ-29, переоборудованного под носитель американских противорадиолокационных ракет HARM. Все они были сбиты в районе Андреевки, но без подробностей. Возможно сработали ПВО, а может и наши истребители.

Теперь к другим направлениям: В районе населенного пункта Березнеговатое и Белая Криница Николаевской области накрыты пункт временной дислокации 17-й танковой бригады и ангары с техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери - 40 военнослужащих и 10 единиц техники. В районе Михайловки уничтожен командный состав 56-й бригады. Ударом высокоточной ракеты уничтожен командный пункт вместе с находившимися в нем украинскими военными, ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров.

Артиллерия и авиация за сутки поразили личный состав и технику ВСУ в 134 районах. Уничтожено: шесть складов РАВ и боеприпасов, ЗРК "Бук-М1". Зенитчики приземлили двенадцать беспилотников и сбили одну американскую ракету HARM в районе Новой Каховки. Перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS.

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13 комментариев
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  1. литий17
    литий17 Сегодня, 16:39
    +2
    РСЗО HIMARS бы еще накрыть!
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:47
      -1
      позавчера подбивали как раз по Химерам - судя по информации (в т.ч.из украинских и западных источников) уничтожено уже около 60% Химер.
    2. gansales
      gansales Сегодня, 16:49
      -1
      Цитата: литий17
      РСЗО HIMARS бы еще накрыть!

      Накрывают вроде ! Ничего охота за ними идет по всей территории окраины ..Научимся мы их вычислять и уничтожать
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:50
      0
      Накроют. Отрадно слышать, что наши ПВО научились сбивать снаряды от Хаймарсов.

      Главный критерий истины - практика! (с)
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:39
    +4
    Все правильно, бандеростан должен быть уничтожен как явление. negative
    1. gansales
      gansales Сегодня, 16:47
      -2
      Цитата: Ros 56
      Все правильно, бандеростан должен быть уничтожен как явление. negative

      Так то да ,но сопротивляются заразы ,понимая что с ними будет потом ..Ну как говорится ,чем больше намолотим (оголтелых),тем легче будет в будущем
      Вроде инфа была сегодня ,что прорвали укрепрайоны в нескольких местах наши
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:46
    -2
    Елей на душу! Такие новости приходят! Наша Армия - реально самая сильная! Так держать!
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 17:16
      +2
      Новости с фронта приходят.
      .Харьковское направление. Плотная артиллерийская работа группировки Z дважды срывала начало наступления ВСУ, вышедших на рубежи развертывания. Интенсивные удары «Искандерами» стали ощутимыми, в т.ч. днем. Вынудили командование ВСУ просить у НАТО задействования спутниковой группировки для вскрытия позиций наших ОТРК. (Два майора)
      «ВСУшники уже три дня активно работают артиллерией на Харьковско-Изюмском участке фронта. И скорее всего они бы уже начали наступление, если бы не огонь нашей арты, удары воинов-ракетчиков и пилотов ВКС,которые вчера ночью устроили настоящее светопреставление, нанеся удар по развёрнутым в атакующий порядок подразделениям украинской армии. Особенно не повезло 14 механизированной бригаде ( хотя досталось и 93), которая прибыла на фронт совсем недавно, сменив 92 мехбригаду ВСУ. .....». (Старше Эдды)


      . На Ольгинском участке фронта за ночь ВС РФ восстановили уверенный контроль над южными половинами Ольгино и Высокополья. На северной окраине Архангельского идут бои, российские подразделения контратакуют при поддержке ствольной, реактивной артиллерии, вертолетов армейской авиации и самолётов тактической авиации.Несоразмеримые с результатами предыдущих дней потери вынудили украинские войска начать перегруппировку сил как на Николаевском, так и на Криворожском участках фронта. Первоначальные планы ВСУ по окружению Высокополья, Давыдова Брода, Снигиревки и Благодатного сорваны упорным сопротивлением российских военнослужащих. (Рыбарь)

      https://tehnowar.ru/381148-Komandovanie-VSU-V-ShOKE-ot-ogromnyh-potery-pod-Hersonom-Poslednie-novosti-s-Ukrainy-%E2%80%94-02092022-Karta-boevyh-deystviy-18-video.html
  4. Хронос
    Хронос Сегодня, 16:50
    0
    Не знаю, насколько можно доверять Файтербомберу, он написал про три самолета еще до сводки МО и утверждал, что это работа истребителей. Если честно, МиГ с Harm вряд ли ПВО сбило.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:10
    0
    А сколько самолетов у Зеленского? Кто их предоставляет?
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 18:01
      +1
      Запад, кто-же ещё. А вот откуда у него пилоты, это загадка.
      1. AAC
        AAC Сегодня, 18:17
        0
        Если на нашей стороне упал, то уже не загадка.
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:24
      +1

      Carlos Sala Кто их предоставляет?

      Страны постсоветского пространства. Вероятно, что и кое- кто из СНГ причастен.