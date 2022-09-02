Попытка поддержать наступление частей ВСУ с воздуха стоила ВВС Украины трёх боевых самолётов
Несмотря на понесенные потери, командование ВСУ продолжает бросать подразделения украинской армии в атаки на отдельных участках на николаевско-криворожском направлении. В основном бои свелись к позиционным, противник пытается закрепиться, но российские войска успешно этому противостоят.
Основной объем работы по уничтожению наступающих подразделений ВСУ, как и в предыдущие дни, выполняет ствольная и реактивная артиллерия, наземные ракетные комплексы и авиация. Они не только накрывают порядки наступающих украинских частей, но и отрабатывают по тылам, не давая подтянуть резервы и уничтожая их еще на подходе.
Согласно данным, представленным российским Минобороны, за минувшие сутки потери противника составили 330 военнослужащих, в основном из кадровых частей второго эшелона, которые должны были развить наступление, продвигаясь вслед за первым эшелоном. Однако большие потери в первые двое суток вынудили командование ВСУ бросить и второй эшелон на проламывание обороны российской армии. Это и привело к большим потерям.
По технике тоже не все хорошо для ВСУ, но очень прекрасно для нас. Только танков за минувшие сутки противник потерял 13 штук, к ним можно добавить 19 боевых машин пехоты, 12 других бронированных машин, в том числе иностранных, а также 11 пикапов с пулеметами, крупнокалиберными, естественно. Судя по предыдущим сводкам, в составе наступающих сил было более 50 современных "тачанок".
Также имеются потери и в авиации, попытка поддержать наступающие части с воздуха стоила ВВС ВСУ трех самолетов: двух штурмовиков Су-25 и одного истребителя МиГ-29, переоборудованного под носитель американских противорадиолокационных ракет HARM. Все они были сбиты в районе Андреевки, но без подробностей. Возможно сработали ПВО, а может и наши истребители.
Теперь к другим направлениям: В районе населенного пункта Березнеговатое и Белая Криница Николаевской области накрыты пункт временной дислокации 17-й танковой бригады и ангары с техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери - 40 военнослужащих и 10 единиц техники. В районе Михайловки уничтожен командный состав 56-й бригады. Ударом высокоточной ракеты уничтожен командный пункт вместе с находившимися в нем украинскими военными, ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров.
Артиллерия и авиация за сутки поразили личный состав и технику ВСУ в 134 районах. Уничтожено: шесть складов РАВ и боеприпасов, ЗРК "Бук-М1". Зенитчики приземлили двенадцать беспилотников и сбили одну американскую ракету HARM в районе Новой Каховки. Перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS.