Дмитрий Медведев: Европа останется без российского газа, если установит на него потолок цены

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет

Цена на газ для европейских потребителей на спотовом рынке с августа прошлого года выросла на 400%. Процесс удорожания топлива подстегнули пошаговые отключения поставок энергосырья «Газпромом», который в данный момент полностью остановил «Северный поток». В ЕС начали лихорадочно искать способы решения проблемы как с дефицитом, так и дороговизной сырья. Видимо, проведя «мозговой штурм», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила установить предельную цену на российский газ. Такое изящное решение европейских чиновников в свойственной ему манере прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.— предупредил Медведев сообразительных еврочиновников в своем телеграм-канале.В странах Евросоюза сейчас царит настоящая паника по поводу отсутствия необходимых запасов газа, а также вероятной полной остановки на неопределенный срок прокачки по «Северному потоку» после 3 сентября, когда должен завершиться ремонт единственной работающей газовой турбины на КС «Портовая». В ЕК подсчитали, что уже сейчас тринадцать государств ЕС оказались полностью или частично отрезаны от поставок газа из России.Не добавили оптимизма еврочиновникам и главам государств, да и рядовым гражданам вместе с владельцами промпредприятий Евросоюза, слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, что на пике осенне-зимнего периода цена на газ в Европе может превысить 4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Некоторые умные головы в ЕК предложили ввести дополнительные сборы с энергокомпаний и граждан, чтобы… субсидировать разницу в цене на газ для населения и бизнеса, но эта идея не нашла широкой поддержки у тех же предпринимателей и рядовых граждан.Вот тогда и родилась идея установить потолок цены на российский газ для европейских потребителей. Естественно, согласовывать с Россией этот вопрос в Еврокомиссии не считают нужным. А напрасно, судя по высказыванию Медведева. К слову, другие поставщики газа также отрицательно отнеслись к этой идее Урсулы фон дер Ляйен. Свое несогласие выразили в Норвегии, а до этого Катар не стал подписывать контракт с Германией на условиях немецкой стороны.Впрочем, руководству ЕС уже стало привычным загонять ситуацию с энергоносителями, и не только, в тупик. Потренировавшись на антироссийских санкциях, которые уже вгоняют экономику Евросоюза в рецессию, они, видимо, намерены идти до конца и оставить накануне зимы всех потребителей без голубого топлива. В то время как в России, сообщил Миллер, газовые хранилища заполнены на 92%, а разведанных запасов газа хватит на ближайшие сто лет.