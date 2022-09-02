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Дмитрий Медведев: Европа останется без российского газа, если установит на него потолок цены

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Цена на газ для европейских потребителей на спотовом рынке с августа прошлого года выросла на 400%. Процесс удорожания топлива подстегнули пошаговые отключения поставок энергосырья «Газпромом», который в данный момент полностью остановил «Северный поток». В ЕС начали лихорадочно искать способы решения проблемы как с дефицитом, так и дороговизной сырья. Видимо, проведя «мозговой штурм», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила установить предельную цену на российский газ. Такое изящное решение европейских чиновников в свойственной ему манере прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.


«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет

— предупредил Медведев сообразительных еврочиновников в своем телеграм-канале.

В странах Евросоюза сейчас царит настоящая паника по поводу отсутствия необходимых запасов газа, а также вероятной полной остановки на неопределенный срок прокачки по «Северному потоку» после 3 сентября, когда должен завершиться ремонт единственной работающей газовой турбины на КС «Портовая». В ЕК подсчитали, что уже сейчас тринадцать государств ЕС оказались полностью или частично отрезаны от поставок газа из России.

Не добавили оптимизма еврочиновникам и главам государств, да и рядовым гражданам вместе с владельцами промпредприятий Евросоюза, слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, что на пике осенне-зимнего периода цена на газ в Европе может превысить 4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Некоторые умные головы в ЕК предложили ввести дополнительные сборы с энергокомпаний и граждан, чтобы… субсидировать разницу в цене на газ для населения и бизнеса, но эта идея не нашла широкой поддержки у тех же предпринимателей и рядовых граждан.

Вот тогда и родилась идея установить потолок цены на российский газ для европейских потребителей. Естественно, согласовывать с Россией этот вопрос в Еврокомиссии не считают нужным. А напрасно, судя по высказыванию Медведева. К слову, другие поставщики газа также отрицательно отнеслись к этой идее Урсулы фон дер Ляйен. Свое несогласие выразили в Норвегии, а до этого Катар не стал подписывать контракт с Германией на условиях немецкой стороны.

Впрочем, руководству ЕС уже стало привычным загонять ситуацию с энергоносителями, и не только, в тупик. Потренировавшись на антироссийских санкциях, которые уже вгоняют экономику Евросоюза в рецессию, они, видимо, намерены идти до конца и оставить накануне зимы всех потребителей без голубого топлива. В то время как в России, сообщил Миллер, газовые хранилища заполнены на 92%, а разведанных запасов газа хватит на ближайшие сто лет.
Автор:
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51 комментарий
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  1. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 16:30
    +1
    Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 16:37
      +22
      Европа заморозила Российские активы, в ответ Россия заморозит Европу. Зеркальный ответ
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 18:28
        0
        Д. Медведев: ......Российского газа в Европе просто не будет

        Очень жду торжественного закручивания вентилей на всех трубах, тянущихся в Европу. Пора от слов, к делу.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 18:29
        +2
        В то время как в России, сообщил Миллер, газовые хранилища заполнены на 92%, а разведанных запасов газа хватит на ближайшие сто лет.

        А если прекратить продажу газа за границу, тогда и пра-пра-внукам что-то из газа достанется !
    2. gansales
      gansales Сегодня, 16:40
      +4
      Цитата: dmi.pris
      Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет

      Переживут конечно ,хотя есть надежда на всякие бунты и смена правительств и т.д. Европа вряд ли потерпит завязывание поясов и т.д. В этом весь расчет России .
      Ну по крайней время пока они там ругаться будут из-за газа ,мы тут с бандеровщиной покончим
      1. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 16:43
        +4
        Люди то переживут.А промышленность?Нет конечно и она полностью не рухнет,тем более в Европе далеко не весь газ-российский.Но придется очень туго.
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:44
        +4
        напечатают ещё "фантиков" и купят по любой цене, взвинтив цены на газ...в итоге пострадает опять Юго-Восточная Азия, которая не сможет покупать по такой цене (ведь печатать сами доллары и евро они пока не рискуют...). Переживут. Но радует другое - это консолидированная позиция наших политиков высокого уровня: сначала Новак, потом Медведев указали "шиш вам, а не нефть/газ, если будете мешать их продавать". Это внушает оптимизм, что никаких больше "переговоров" на условиях Запада от нас не будет!0
        1. dmi.pris
          dmi.pris Сегодня, 17:00
          +3
          Ну, с азиатами можно договорится в плане оптимизации цены и вообще взаимных поставок продукции.Есть множество вариантов.Главное что бы они устроили обе стороны
        2. DrMad
          DrMad Сегодня, 17:42
          +1
          у кого они купят его, газ? Арабы балалайку им показали. А Юго-восточная Азия газ возьмут у нас, по приемлемой цене
      3. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 17:10
        +4
        Мне вот интересно, а приходила кому нибудь из руководства в голову мысль от "Северных потоков 1-2" сделать ответвление газовой ниточки на Калининград, ведь проходят то рядом с ним.

        А в самом Калининграде можно и заводик поставить по сжижению газа (совсем не лишняя копеечка в бюджет, и клиенты все под боком, далеко возить не надо)
        1. dmi.pris
          dmi.pris Сегодня, 17:44
          0
          Насколько известно,для доставки газа есть "Маршал Василевский" СПГ и терминал приема в Балтийске.Хотя Ваше предложение интересное,но как это осуществить?
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 18:26
            0
            Цитата: dmi.pris
            ..... но как это осуществить?
            Думаю, технически это не сложно, но в этой трубе не только наши деньги, но и некоторых сотоварищей и этот вопрос надо будет согласовывать и с ними, а тем же немцам заход в Калининград уж совсем ни к чему.
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:43
        +2
        Цитата: gansales
        Переживут конечно ,хотя есть надежда на всякие бунты и смена правительств и т.д. Европа вряд ли потерпит завязывание поясов и т.д

        По ходу дела, пока они эту белокурую моль Урсулу фондер Ляйн и клопа Жозепа Борреля мухобойкой не пришибут, тепло в их домах не появится и промышленность к росту не перейдёт.
        Видать крепко их матрасы за клубни держат, раз они в ущерб своим странам и народам 24 часа в сутки и семь дней в неделю пашут.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 16:48
      +10
      Цитата: dmi.pris
      Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет

      Главное, чтобы в нас не заговорило русское сострадание.
      1. dmi.pris
        dmi.pris Сегодня, 17:02
        +3
        В этом случае(я надеюсь)мы будем твердыми и последовательными.
      2. dauria
        dauria Сегодня, 17:11
        -2
        Главное, чтобы в нас не заговорило русское сострадание.

        Забудьте. С этим у наших олигархов всё в порядке. Там пахнет еврейской расчётливостью и кавказской хитростью , а уж никак не русским состраданием.
        Хотя именно из-за расчётливости они смогут договориться с Западом для своей выгоды . А русский народ ? ему оставят "сострадание".
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:37
        -1
        Главное, чтобы в нас не заговорило русское сострадание.
        А мы газом не торгуем.
    4. kuztoday
      kuztoday Сегодня, 16:52
      -4
      Как бы нам не задергаться. Сжигаем газ уже сегодня. 8 лет назад разве нельзя было пригрозить этим газом??? Перебросить поставки на свою страну или на Восток и вынудить Запад или строить нитку в Африку или оставить в покое Украину и Донбасс.

      А начать убивать друг друга всегда бы успели. А мирно загнать их в угол — почему не сделали?? Нет. Еще СП-2 отстроили. Ну это не предательство разве? Или не идиотизм?..А теперь все равно будем без газовых денег так еще и тысячи людей потеряем.
      1. kuztoday
        kuztoday Сегодня, 18:03
        0
        Минусы:? А что не правда? Ну, давайте молчать и делать вид, что все по плану. Мало, видно, Горбачева. Перестройка продолжается. Чем больше угробят Россию, тем лучше. А мы как в 91-м будем молчать.
      2. Юра
        Юра Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: kuztoday
        8 лет назад разве нельзя было пригрозить этим газом???

        8 лет назад это 2014 год, а СП-1 начали строить в 2010 году, разработка проекта согласования, изучение шельфа всё это началось ещё раньше. Насчёт убивать друга, всегда есть тот кто первый выстрелил.
    5. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:54
      +1
      Кац предлагает...сдаться! (с)
    6. Крепость
      Крепость Сегодня, 17:13
      0
      Задёргаются,пустятся в пляс с распеванием весёлых песен,с восторженными криками :"Слава Украине !"
    7. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: dmi.pris
      Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет

      дело в том, что газ они все же купят на стороне, но ценник и так конский, так что производство выростит в цене до небес.....думаю, что будут вялотекущие выходы граждан ЕС с протестами, во сновном на рост цен...сейчас уже 2.2 евро-литр бензина по моему в Германии, сообщают сегодня еще +40 центов..а что будет через неделю или месяц....как это выдержит экономика?????
    8. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: dmi.pris
      Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет

      Ну с газом то Мы немножко позаботились с переориентацией на внутренний рынок, а с нефтью немножко не так. Танкерный флот только строиться. С потреблением мазута ну некуда девать. Нефтепроводов дофига. Перебросить тонны нефти на другие рынки не так просто. Разве что Мы построим кучу качественных автобанов
    9. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 19:20
      0
      А мне вообще интересно,чем весь этот треш закончится - санкции, военно-политическое нагнетание вокруг наших границ,давилка укропов, нарастающие возмущения в штатах и Европе...
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:31
    +10
    Газа нет! Но вы держитесь! Всего доброго! Хорошего настроения!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:55
      +1
      И все покупайте только за рубли!
  3. t200404
    t200404 Сегодня, 16:35
    +4
    Свойственно последний год - пытается крутизну показать
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:41
      +4
      Свойственно последний год - пытается крутизну показать
      Ну в России его старания вряд ли на кого то подействует)
  4. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 16:36
    +3
    ". Некоторые умные головы в ЕК предложили ввести дополнительные сборы с энергокомпаний и граждан, чтобы… субсидировать разницу в цене на газ для населения и бизнеса, но эта идея не нашла широкой поддержки у тех же предпринимателей и рядовых граждан."

    Совсем как у нас в девяностых. Дополнительные сборы, рост цен, инфляция. Счастье ЕЭС строилось на доступных ресурсах из России и там думали что все президенты России будут алкашами
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:36
    +5
    Европа останется без российского газа, если установит на него потолок цены

    ***
    Потолок ледяной, дверь скрипучая,
    За шершавой стеной тьма колючая.
    Как пойдёшь за порог — всюду иней...



    ***
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:37
    +5
    В то время как в России...

    Половина населения не имеет газоснабжения из-за "конских" цен на подключение.
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 16:42
      +1
      У меня сосед газифицируется подключение стоило 47 т.р.
    2. kuztoday
      kuztoday Сегодня, 16:55
      -7
      Так русский мир. кушайте.
      1. kuztoday
        kuztoday Сегодня, 17:23
        -7
        Можете минусовать дальше. От этого Россия не станет привлекательнее, богаче, чище, умнее и пр. Как известно и из ЛДНР многие уехали не в Россию. А в Европу.
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:42
    +9
    Давно пора зачислить этих гейропейцев в недружественные и перекрыть им все что можно. А ляхов и трибалтов вообще вычеркнуть из списков, как китайцы Литву.
  8. Комментарий был удален.
    1. Старый Доктор
      Старый Доктор Сегодня, 16:56
      +3
      Эдак живо себе представляю - некая врач акушер-гинеколог приезжает на АЗС: "Залейте мне 40 литров 98-го бензина". В ответ слышит: "Сейчас зальём, с вас 76 евро". На что акушер-гинеколог отвечает: "Нет, я вам заплачу за 40 литров только 50 евро, а ещё лучше я заплачу даже целых 40 евро". Зальют в бак бензин?
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 16:56
      0
      По этой цене мы им разве-что крышку от бочки можем подогнать. Даже не бочку. И это я еще про содержимое бочки молчу! smile
  9. moscowp
    moscowp Сегодня, 16:52
    +4
    Очередная «красная линия» и «удар по центрам принятия решений» от нашего политического руководства?
    Посмотрим-посмотрим.
    1. Cергей В
      Cергей В Сегодня, 17:14
      +1
      Сразу выпускай кракена,тьфу Медведева
  10. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:52
    +1
    Дмитрий Медведев: Европа останется без российского газа, если установит на него потолок цены

    Вероятно, эта фраза, сказанная ВВП, имела бы вес и значение. От ДАМ она звучит, как:
    Европа останется без российского газа, если установит на него потолок цены?
  11. Хронос
    Хронос Сегодня, 16:53
    +1
    Интересно, а как они установят потолок цены, если есть формула контракта или газ продается на бирже по спотовым ценам?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:58
      0
      Дешевле чем в США ,там 390 $ за 1000 кубов.Я так думаю.
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:07
    +2
    Очень хорошо "Меdvedev" выделяется силой своих заявлений.
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:08
    +2
    А я не против. Пусть устанавливают свой потолок.
    Но высооооооооокий!!!
    Например 10 000...
  14. Cергей В
    Cергей В Сегодня, 17:13
    +3
    Это уже мем,про завления Медведева.Они как правило,только и остаются заявлениями
  15. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Сегодня, 17:51
    0
    Нужно витсоздать золотой рубль и провести реформу как сделал виттэ с ю в 1895 г 6о р за 1 зол результате 81р курс рубля
  16. RVA
    RVA Сегодня, 18:00
    +2
    Да да да! Про красные линии мы уже слышали! Этому балаболу верить себя не уважать!
  17. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:06
    +2
    Цитата: dmi.pris
    Интересно,как они задергаются,когда газа от нас не будет

    Посмотрим.
    Но слов ДАМа нужно делить на семь.
    Помните как он грозил: " если хоть один снаряд упадёт на нашу землю, мы ударим по украинским ЦПР".
    Минобороны, СБУ , и.т.д. до сих пор стоят, а Киев живёт обычной жизнью.
  18. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 19:00
    0
    Дурная голова ногам покоя не дает.
    Хочешь задницу в тепле - включай мозги.
  19. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 19:10
    0
    Все так позитивно настроены, однако. Почему-то никто не вспомнил, что экспорт нефти и газа -- основа местного бюджета, и бо́льшая часть транспортной инфраструктуры ориентирована на продажу этого добра европейцам. Откуда деньги брать будем? Откуда такое веселье по поводу проблем у соседей? Рядовые люди что вам сделали?