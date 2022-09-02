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Секретарь СНБО Украины: В отличие от Арестовича являюсь лицом, принимающим решения всеукраинского масштаба

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Советнику Офиса президента Украины Алексей Арестовичу не стоит доверять. Особенно его словам о хаосе в управлении в Киеве в первые дни специальной военной операции России.


Так секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о советнике Офиса Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».

Арестович – это кто? Я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все, что угодно

- заявил чиновник.

Эта фраза была им произнесена после того, как телеведущая указала на разницу в оценке ситуации в Киеве Даниловым и Арестовичем сразу после начала российской военной спецоперации. Секретарь СНБО утверждает, что тогда Киев был под максимальным контролем властей. Арестович же ранее заявлял о полном хаосе в управлении в столице и появлении российских диверсантов на Банковой. Он даже заявил, что в первый день СВО ожидал падения власти Зеленского и собственной смерти.

Данилов намекнул, что он, в отличие от Арестовича, является лицом, принимающим ответственные решения всеукраинского масштаба.

Чиновник и ранее заявлял, что Арестович не занимает ответственной должности, позволяющей делать те заявления, которые можно от него услышать. То же самое секретарь СНБО говорил и о Михаиле Подоляке, когда эти два «деятеля», он и Арестович, называли Крымский мост законной целью для ВСУ.
Использованы фотографии:
СНБО Украины
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24 комментария
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 16:05
    +2
    «Арестович – это кто?»

    Болтун и врун.
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 16:10
      +3
      Секретарь СНБО Украины: В отличие от Арестовича являюсь лицом, принимающим решения всеукраинского масштаба


      На Украине началась предвыборная компания?Теперь и Данилов вслед за Арестовичем выдвигает свою кандидатуру.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:44
        +1
        Цитата: neworange88
        На Украине началась предвыборная компания?Теперь и Данилов вслед за Арестовичем выдвигает свою кандидатуру.

        Тараканы в банке, начали пожирать друг, друга. Все стараются быть первыми, в разваливающемся рейхе. Все как в Берлине - апрель 1945 года.
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 18:16
        +1
        Хммм, был паханом, стал лицом, принимающим решения "всеукраинского масштаба". what
    2. gansales
      gansales Сегодня, 17:06
      +2
      Цитата: Borik
      «Арестович – это кто?»

      Болтун и врун.

      Согласен ,но и у этого морда уголовная ..А решения там принимает госдеп ,а эти все исполнители .
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:50
        +3
        Цитата: gansales
        Согласен ,но и у этого морда уголовная .

        Так он и есть уголовник и давно был связан с криминалом - погоняло "Мячик", просто вынесло его на верх из за того, что был шнырём у "правильного" пахана. В принципе, не удивительно, если учесть то, что вся украинская власть это ОПГ государственного масштаба.
        1. gansales
          gansales Сегодня, 18:12
          0
          Цитата: Ныробский
          Цитата: gansales
          Согласен ,но и у этого морда уголовная .

          Так он и есть уголовник и давно был связан с криминалом - погоняло "Мячик", просто вынесло его на верх из за того, что был шнырём у "правильного" пахана. В принципе, не удивительно, если учесть то, что вся украинская власть это ОПГ государственного масштаба.

          Смотрика угадал сразу по морде ..
          Там по радио "Свобода" все Ройзмана нахваливают и т.д. А он то уголовник со стажем ..
          Наше дело правое Дмитрий ! Эту уголовно -бандеровскую власть раздолбаем к чертям собачьим ..
          Давай ВВП дави их и особенно хозяев -паханов за океаном .
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:12
    +3
    и этот с щетиной и в футболке поношенной...
    Что за мода у них такая - как бомжи ходить? Показывают как за Украину переживают, даже побриться некогда? Вот ч..шники.
  3. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 16:13
    +1
    2005 год.
    Очень важные вещи были высказаны А.Н.Арестовичем. «Оранжевая революция» — это революция «эры Водолея», антихристианская по своей сущности. Противопоставлять ей иерархические структуры бессмысленно. Она растворит их. Как у нас правительство за семь минут до конца перешло на сторону революции, так будет и у вас. Вы просто проснетесь в другом мире, и обратного пути не будет. Америка обезпечила себе тотальную поддержку всех — всех ваших соседей, друзей и родных, и ни вы, ни они не поймете, как это произошло.

    Не думайте, — добавил Д. Корчинский — что лидером «оранжевой революции» будет у вас Немцов или кто-то в этом роде. Она будет или социалистическая, или даже национал-патриотическая, а к власти придут США. Это национал-патриотическая халтура, подделка, — уточнил А. Арестович, — вроде нашей певицы Русланы с ее вышивками.
    ***
    Так же присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя партии "Братство" Алексей Аристович сообщил собравшимся журналистам некоторые подробности происходившего в Киеве во время оранжевых событий. Но для начала он отметил, что первое, с чем они столкнулись по приезду в Москву, "это полная недооценка степени опасности угрозы "оранжевой чумы". Мы находились в самом эпицентре событий и на собственном опыте узнали, насколько неэффективным оказывается государство, насколько быстро оно способно рухнуть. Происходит стремительная замена архетипа иерархии на архетип сети. Сеть побеждает и это блестяще продемонстрировано украинскими событиями" - заявил Аристович.

    Имеются даже совместное request фото Арестовича и Дугина. Арестович - профессиональный говорун
  4. Negruz
    Negruz Сегодня, 16:15
    +3
    Честно говоря, оба вы - резинизделия...
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:16
    +2
    Все они там... сплошное многоточие! fool
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:21
    +1
    «Арестович – это кто?»

    ***
    Синенькая юбочка,
    Ленточка в косе.
    Кто не знает Люсеньку?
    Люсю знают все...


    ***
  7. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:21
    +1
    Свиноукры (или укросвиньи) напрягаются и пыжатся - у кого пятачок крупнее и важнее. Было бы смешно, если бы эти мрази не замесили кровавую баню против славянских народов!
  8. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 16:24
    0
    Всеукраинского масштаба решения принимаешь?А как же те украинцы,кои сбежали от твоих "решений"в Россию?Пупок не развязался за всех отвечать?
    1. gansales
      gansales Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: dmi.pris
      Всеукраинского масштаба решения принимаешь?А как же те украинцы,кои сбежали от твоих "решений"в Россию?Пупок не развязался за всех отвечать?

      Да на его рожу глянешь и все понятно ..Решения там уже давно принимают за океаном ..Вон кровища полилась ,решалы чертовы ,трибунал по ним плачет
  9. SklochPensioner
    SklochPensioner Сегодня, 16:34
    +1
    У этого... лица, прости Господи, морда обреченного
    И правильно, ОБРЕЧЕН.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:36
    +1
    Да они все там малахольные от А до Я. Так что необязательно нам разбираться в сортах укропского навоза.
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 16:46
    +1
    После слов "всеукраинского масштаба" я как-то пригнулся, меня сразили эти слова своей масштабностью, как будто мы говорим о чём то величавом и не имеющим границ. Хотя на самом деле это захудалая страна, о которой добрая половина человечества что-то слышало, но не может точно указать на карте где же это находится. В общем, как говорил классик, скромнее надо ребята, скромнее.
  12. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 17:16
    0
    "Арестович – это кто?"(с) "Сестренка" твоя, такая же сволочь как и ты.
  13. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 17:42
    0
    он может говорить все, что угодно

    да ладно... :)
    когда другие несут все что угодно -их сбу вылавливает и отрабатывает...
    а тут такая лояльность...
    прям демократия и свобода слова... :)
  14. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:43
    +1
    Самомнение у винторогого свинорыла, просто зашкаливает.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Самомнение у винторогого свинорыла, просто зашкаливает.

      Это хлеб их ..Да еще на крови !
  15. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:42
    0
    Шоубизнес... Письками меряются.
  16. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 19:08
    0
    А нам как-то пофигу, они все для нас, как китайцы, на одно лицо: нахмуренные брови, небритая рожа, замызганная немаркого цвета футболка, поза облегчившегося, вышедшего из туалета похмельного бомжа.