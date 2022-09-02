Секретарь СНБО Украины: В отличие от Арестовича являюсь лицом, принимающим решения всеукраинского масштаба

Арестович – это кто? Я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все, что угодно

Советнику Офиса президента Украины Алексей Арестовичу не стоит доверять. Особенно его словам о хаосе в управлении в Киеве в первые дни специальной военной операции России.Так секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о советнике Офиса Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».- заявил чиновник.Эта фраза была им произнесена после того, как телеведущая указала на разницу в оценке ситуации в Киеве Даниловым и Арестовичем сразу после начала российской военной спецоперации. Секретарь СНБО утверждает, что тогда Киев был под максимальным контролем властей. Арестович же ранее заявлял о полном хаосе в управлении в столице и появлении российских диверсантов на Банковой. Он даже заявил, что в первый день СВО ожидал падения власти Зеленского и собственной смерти.Данилов намекнул, что он, в отличие от Арестовича, является лицом, принимающим ответственные решения всеукраинского масштаба.Чиновник и ранее заявлял, что Арестович не занимает ответственной должности, позволяющей делать те заявления, которые можно от него услышать. То же самое секретарь СНБО говорил и о Михаиле Подоляке, когда эти два «деятеля», он и Арестович, называли Крымский мост законной целью для ВСУ.