Беспилотник тепловизионной разведки БПЛА400Т

БПЛА400Т в полетной конфигурации

Новейшая разработка

Летающий тепловизор

С очевидными преимуществами

Картинка с тепловизора в разных условиях

Развитие направления

Необходимость создания и развития легких беспилотных летательных аппаратов очевидна, и в этом направлении принимаются необходимые меры. Недавно российская промышленность разработала, довела до производства и начала поставлять в войска новый легкий аппарат БПЛА400Т. Он оснащается тепловизором отечественного производства и предназначен для ведения разведки в любое время суток.Проект БПЛА400Т был разработан оптико-механическим конструкторским бюро «Астрон» (г. Лыткарино). Основной сферой деятельности этого предприятия являются тепловизионные и иные оптические системы. Накопленный опыт и имеющиеся разработки в этой области были использованы при создании перспективного беспилотника.Как сообщается, проект БПЛА400Т был создан недавно, и его появление связано со Спецоперацией на Украине. Первые недели операции показали необходимость создания и выпуска отечественных тепловизоров, пригодных для использования на разведывательных БПЛА. Бюро «Астрон» предложило свои разработки в этой области, а также создало воздушную платформу для несения оптики.В ходе недавнего форума «Армия-2022» предприятие «Астрон» впервые показало новый беспилотник и раскрыло информацию о нем. Кроме того, рассказали о последних успехах производства и возможном развитии событий в будущем.Сообщается, что изделие БПЛА400Т уже пошло в серию. Первые аппараты уже попали в строевые части, задействованные в Спецоперации. При помощи новых беспилотников они ведут разведку, выявляют объекты противника и осуществляют целеуказание. В частности, такая техника применяется в интересах артиллерии.«Астрону» удалось выйти на высокие темпы производства. До конца текущего года предприятие планирует изготовить 1 тыс. летательных аппаратов нового типа. При этом производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. комплексов ежегодно. Будет ли министерство обороны заказывать такое количество техники, не сообщается.Таким образом, отечественное предприятие, используя имеющиеся наработки, смогло в минимальные сроки создать и довести до полноценной серии новый образец техники, нужный войскам. Серийные БПЛА400Т поступают в части и помогают решать боевые задачи. При этом они подтверждают расчетные характеристики и демонстрируют преимущества перед БПЛА коммерческих моделей.Изделие БПЛА400Т представляет собой компактный и легкий беспилотник-квадрокоптер с электрической двигательной установкой. В качестве полезной нагрузки на нем используется тепловизионная камера с передатчиком видеосигнала на операторский пульт. В связи с этим разработчик называет свой аппарат «летающим тепловизором».БПЛА имеет достаточно простую конструкцию и принципиально не отличается от других современных изделий. Имеется пластиковый фюзеляж, на котором шарнирно закреплены основания четырех винтомоторных групп. Для транспортировки последние складываются вдоль корпуса. Под фюзеляжем подвешены аккумуляторная батарея и оптическая система. Длина такого аппарата без учета винтов не превышает 400 мм, ширина – менее 350 мм. Высота с учетом всех приборов – 114 мм. Взлетная масса составляет всего 1195 г.Четыре электромотора с двухлопастными винтами и электронная система управления позволяют развивать горизонтальную скорость до 10 м/с и вертикальную (на подъеме) до 3 м/с. Высота полета достигает 3 км. Аппарат способен летать в течение 40 мин. (в штиль) или висеть до 50 мин. Радиус действия – до 6 км. Допускается применение в широком диапазоне температур воздуха и при ветре до 7 м/с.БПЛА400Т оснащен системой дистанционного управления, а также имеет средства спутниковой навигации. Управление в полете осуществляется по радио с операторского пульта. Вероятно, есть автономные режимы работы. Заявлено использование защищенных радиоканалов связи. Противник не имеет возможности перехватить управление или определить точку старта.Ключевой элемент комплекса – тепловизионная камера на гиростабилизированном подвесе. Камера имеет неохлаждаемую матрицу разрешением 384х288 и полем зрения 40° х 30°. Частота кадров – 30 к./сек. Такая камера позволяет вести наблюдение днем и ночью, а также распознавать различные объекты. Цель типа «автомобиль» распознается на дистанциях до 800 м. Человека можно различить с 350 м днем или с 400 м ночью.Иные оптические средства отсутствуют. Телевизионный канал и лазерный дальномер-целеуказатель не предусмотрены. Это ограничило возможности по наблюдению, но позволило сократить массу полезной нагрузки.Новый разведывательный беспилотник БПЛА400Т представляет интерес по целому ряду причин. Он обладает достаточно высокими характеристиками и имеет несколько важных особенностей. Высокий потенциал технического и иного характера уже подтверждается поставками в армию.В первую очередь, изделие БПЛА400Т интересно своим происхождением. Беспилотник в целом разработан в нашей стране, и его ключевые компоненты выпускаются отечественными предприятиями. За счет этого резко снижена зависимость от импорта, причем в критически важной части. Кроме того, удалось избавиться от потенциальных рисков.При создании БПЛА400Т предприятие «Астрон» использовало имеющийся опыт в области оптических систем и электроники. Применение готовых наработок позволило завершить разработку проекта и подготовить производство всего за несколько месяцев. Вполне возможно, что, при наличии соответствующего заказа, «Астрон» может в минимальное время разработать и другие БПЛА с иным оснащением.Большое значение имеют производственные возможности предприятия-изготовителя. Заявлена возможность выпуска до 5 тыс. БПЛА в год. Соответственно, в минимальные сроки «Астрон» может, как минимум, частично закрыть потребности войск в «летающих тепловизорах». Одновременные закупки БПЛА400Т и другой техники позволят ускорить процесс оснащения войск.Использованная платформа-квадрокоптер в целом показывает достаточные летные характеристики, и по своим возможностям не отличается от аналогичных разработок. При этом использована собственная система управления, рассчитанная на работу в сложных условиях. Приняты меры по защите радиоканалов, что выгодно отличает БПЛА400Т от гражданской техники.Малогабаритный тепловизор от «Астрона» имеет приемлемые характеристики. При малых габаритах и массе он позволяет вести наблюдение, а также уверенно распознавать цели на значительных дальностях. Как сообщается, такая оптика соответствует задачам разведки различных целей, а также справляется с корректировкой огня.Однако оптические средства БПЛА должны развиваться. В перспективе БПЛА400Т или его преемник должен получить камеру с увеличенным разрешением и большей дальностью наблюдения / распознавания. Рост этих параметров позволит увеличить общий радиус действия комплекса и повысит его практическую эффективность. Как показала практика, при наличии интереса со стороны армии и реального заказа Минобороны, разработка БПЛА с таким оснащением может занять минимальное время.Таким образом, наша оборонная промышленность вновь показывает свою способность создавать новую технику с требуемыми характеристиками, в т.ч. с минимальными затратами времени. Быстрому решению поставленных задач способствует накопленный ранее опыт и созданные в недавнем прошлом компоненты.Новым примером этого стал «летающий тепловизор» БПЛА400Т. Его создали всего за несколько месяцев, и первые серийные изделия этого типа уже участвуют в Спецоперации по защите Донбасса. В ближайшие месяцы ожидается появление новых крупных партий этой техники. Она поможет выявлять и уничтожать объекты противника, а также обеспечит наработку нового опыта, который ляжет в основу следующих проектов.