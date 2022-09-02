Отмечена результативная работа РСЗО по наступающим порядкам ВСУ
В течение нескольких месяцев власти незалежной усиленно готовились к реваншу, намереваясь провести операцию по разгрому ВС РФ на Херсонско-Криворожском направлении. Киевские «стратеги» планировали мощными атаками прижать к реке и уничтожить группировку российских войск, разместившуюся на правобережье Днепра, в том числе в Херсоне. К этому постоянно подталкивали западные кураторы Украины, указывая на необходимость перейти в наступление до осеннего размыва дорог и пересечённой местности.
ВСУ сделали ставку на пехоту с поддержкой механизированными подразделениями и долгое время создавали ударный кулак из польских танков, БМП и БТР, передававшихся европейскими странами. Однако первые же часы начала операции показали неспособность ВСУ взломать оборону российских войск. Прежде чем атакующие подразделения смогли приблизиться к позициям ВС РФ, они понесли серьёзные потери, будучи вынужденными проходить через обширные минные поля и заградительный огонь артиллерии и миномётов, под пристальным наблюдением разведывательных беспилотников.
Известна попытка прорыва одного из подразделений ВСУ из 28-й отдельной мехбригады. Наблюдение велось российским БПЛА «Орлан-10». Так стало известно о поражении дной из трёх БМП (из-за наезда на мину или огнём артиллерии). Это вызвало приостановку движения всей группы; пехота противника попыталась укрыться за посадками. Вторая часть видео снималась уже украинским разведывательным беспилотником, сопровождавшим эти же порядки ВСУ. Видео есть в сети. Результативная работа российских РСЗО по украинскому подразделению позволила разгромить боевую группу неприятеля ещё до прямого боестолкновения.
При этом на украинских и некоторых западных ресурсах пытались выдать эпизод за доказательство поражения российских войск. Однако сравнение позволило в итоге вскрыть этот фейк.
- Автор:
- Евгений Люшилин