Военное обозрение
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Отмечена результативная работа РСЗО по наступающим порядкам ВСУ

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В течение нескольких месяцев власти незалежной усиленно готовились к реваншу, намереваясь провести операцию по разгрому ВС РФ на Херсонско-Криворожском направлении. Киевские «стратеги» планировали мощными атаками прижать к реке и уничтожить группировку российских войск, разместившуюся на правобережье Днепра, в том числе в Херсоне. К этому постоянно подталкивали западные кураторы Украины, указывая на необходимость перейти в наступление до осеннего размыва дорог и пересечённой местности.


ВСУ сделали ставку на пехоту с поддержкой механизированными подразделениями и долгое время создавали ударный кулак из польских танков, БМП и БТР, передававшихся европейскими странами. Однако первые же часы начала операции показали неспособность ВСУ взломать оборону российских войск. Прежде чем атакующие подразделения смогли приблизиться к позициям ВС РФ, они понесли серьёзные потери, будучи вынужденными проходить через обширные минные поля и заградительный огонь артиллерии и миномётов, под пристальным наблюдением разведывательных беспилотников.

Известна попытка прорыва одного из подразделений ВСУ из 28-й отдельной мехбригады. Наблюдение велось российским БПЛА «Орлан-10». Так стало известно о поражении дной из трёх БМП (из-за наезда на мину или огнём артиллерии). Это вызвало приостановку движения всей группы; пехота противника попыталась укрыться за посадками. Вторая часть видео снималась уже украинским разведывательным беспилотником, сопровождавшим эти же порядки ВСУ. Видео есть в сети. Результативная работа российских РСЗО по украинскому подразделению позволила разгромить боевую группу неприятеля ещё до прямого боестолкновения.

При этом на украинских и некоторых западных ресурсах пытались выдать эпизод за доказательство поражения российских войск. Однако сравнение позволило в итоге вскрыть этот фейк.

Автор:
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18 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:38
    +4
    Результативная работа российских РСЗО по украинскому подразделению позволила разгромить боевую группу неприятеля ещё до прямого боестолкновения.

    Это хорошо, good жизни наших солдат надо беречь!
    1. gansales
      gansales Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: Лешак
      Результативная работа российских РСЗО по украинскому подразделению позволила разгромить боевую группу неприятеля ещё до прямого боестолкновения.

      Это хорошо, good жизни наших солдат надо беречь!

      Берегут и главное молотят бандеровцев ..
      Я это не пафосно говорю ..Просто по утрам люблю вражеское радио послушать например " Свобода" ..Там как то обреченно об этом говорят ..Если бы ,там что то было ..Такой бы вой понднялся !
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:38
    +3
    Развернуть наступление на Кострому и прикончить плацдарм на реке Ингулец. Теперь они разбиты, понесли тяжелые потери и деморализованы, поэтому их наступление на Кострому необходимо обратить вспять. Чего ты ждешь?
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 17:42
      +5
      Вы меня напугали..Костромой.. crying wassat hi
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 18:14
        +1
        Товарищ, из Костромы хотят наступать на Новую Каховку, надо отбить Кострому и район наступления на Кострому.
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 18:21
          +2
          Правильно - Костромка.
          Пошло горяченькое):
          Потери вооруженных формирований киевского режима в ходе боевых действий против России насчитывают несколько сотен тысяч человек, заявил 2 сентября бывший замглавы киевского Совбеза, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос интернет-изданию UMN.

          Долой Зеленского! Даёшь военную диктатуру! Лёд не тронулся, но близенко-близенко)
          1. neworange88
            neworange88 Сегодня, 18:27
            +4
            В каком смысле лёд тронулся?Его просто посадят по новому закону и всё.За разглашение якобы недостоверной информации.
            1. А009
              А009 Сегодня, 18:40
              +2
              Что вы обманываете? У украинцев нет потерь совсем, ни одного человека! Более того, они приобрели (размножаются,видимо почкованием) Потому не нужно тут наводить тень на самодурство и измылшлять лишние лишения.
              1. Кеша1980
                Кеша1980 Сегодня, 18:55
                +1
                "Це было кремлёвска пропаганда" laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:39
    0
    При этом на украинских и некоторых западных ресурсах пытались выдать эпизод за доказательство поражения российских войск. Однако сравнение позволило в итоге вскрыть этот фейк.
    . Вопрос ... ну сбрешут они и на этот раз, что от того изменится в реале???
    Понятно, что девочки недоу у умные, будут доказывать, что их сбройные силы освободили то, се и это, а нам об этом не говорят, наше руководство!?!?
    Впрочем, они ж верят во всякое, типа море они вырыли, пирамиды построили и прочее, прочее ...
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 17:56
      +4
      По последним сведениям Джордж Вашингтон оказался украинцем. laughing Вот что пишут на Украине.
      Джордж Вашингтон (урожденный Георгий Ващенко) — Украинский и Американский государственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки (1789—1797), один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость США и Украины, создатель американского института президентства.Дата рождения: 22 февраля 1732, Запорожье, Украина

      А тем временем.
      ."В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции", — указывается в сводке военного ведомства.


      Глава военного ведомства также добавил, что за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем — преимущественно западного производства.

      https://ria.ru/20220902/avdeevka-1814039190.html
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:36
        0
        Лечить придётся долго ...
        хотя, оптимальный вариант, оправить чокнутых куда угодно, лиш бы подальше!
        Эх жаль борюсика убрали, а то ю мы ему помогли переправить кастрюле головых в Уганду или куда ещё!
  4. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 17:41
    +3
    В телеге пишут.Последние сутки грохот нашей арты по украм на Харьковском направлении слышен в Белгороде.От Грайворона до Изюма грохот
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:47
      +3
      Последние сутки грохот нашей арты по украм на Харьковском направлении слышен в Белгороде.От Грайворона до Изюма грохот

      Видимо Жаренов Петухов команду как подобает отдал...
    2. neworange88
      neworange88 Сегодня, 17:49
      +1
      Прорежают ударные группировки ВСУ,вышедшие на рубежи развертывания.
      .Харьковское направление. Плотная артиллерийская работа группировки Z дважды срывала начало наступления ВСУ, вышедших на рубежи развертывания. Интенсивные удары «Искандерами» стали ощутимыми, в т.ч. днем. Вынудили командование ВСУ просить у НАТО задействования спутниковой группировки для вскрытия позиций наших ОТРК. (Два майора)
      «ВСУшники уже три дня активно работают артиллерией на Харьковско-Изюмском участке фронта. И скорее всего они бы уже начали наступление, если бы не огонь нашей арты, удары воинов-ракетчиков и пилотов ВКС,которые вчера ночью устроили настоящее светопреставление, нанеся удар по развёрнутым в атакующий порядок подразделениям украинской армии. Особенно не повезло 14 механизированной бригаде ( хотя досталось и 93), которая прибыла на фронт совсем недавно, сменив 92 мехбригаду ВСУ. .....». (Старше Эдды)



      На Ольгинском участке фронта за ночь ВС РФ восстановили уверенный контроль над южными половинами Ольгино и Высокополья. На северной окраине Архангельского идут бои, российские подразделения контратакуют при поддержке ствольной, реактивной артиллерии, вертолетов армейской авиации и самолётов тактической авиации.Несоразмеримые с результатами предыдущих дней потери вынудили украинские войска начать перегруппировку сил как на Николаевском, так и на Криворожском участках фронта. Первоначальные планы ВСУ по окружению Высокополья, Давыдова Брода, Снигиревки и Благодатного сорваны упорным сопротивлением российских военнослужащих. (Рыбарь)


      https://tehnowar.ru/381148-Komandovanie-VSU-V-ShOKE-ot-ogromnyh-potery-pod-Hersonom-Poslednie-novosti-s-Ukrainy-%E2%80%94-02092022-Karta-boevyh-deystviy-18-video.html
    3. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:17
      +1
      не дают протосвинам развернуться в боевые, хорошая тактика
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:08
    +2
    Коси укроп - спасай Россию!
  6. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:34
    +1
    Вторая часть видео снималась уже украинским разведывательным беспилотником, сопровождавшим эти же порядки ВСУ. Видео есть в сети. \...\При этом на украинских и некоторых западных ресурсах пытались выдать эпизод за доказательство поражения российских войск.

    Теперь понятно, почему такая развеселая музыка наложена, я уж подумал, что укропитеков веселит, как погибают их же особи.