Министры финансов «Большой семерки» согласовали вопрос введения «потолка» цен на нефть из России

Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции

Корреспондент британского телеканала Sky News Тамара Коэн написала в своем Twitter, что главы Минфинов стран, входящих в G7, таки согласовали установление предельного уровня цен на российскую нефть. Понимая, что соблюсти такое требование даже всемером будет затруднительно, в смысле невозможно, министры призвали к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на российское топливо. Думается, что с этим у них получится также, как с «общемировыми» санкциями против России.— сообщила Коэн.Механизм, с помощью которого страны «Большой семерки» собираются контролировать соблюдение предельного уровня цены на российские углеводороды, описал канцлер Казначейства Великобритании Надхима Захави. Как ранее уже обсуждали представители стран Западной коалиции, сделать это собираются путем «запрета таких услуг, как страхование и предоставление финансирования судам, перевозящим российскую нефть, по цене выше согласованного потолка». Захави, естественно, добавил, что такое решение направлено на то, чтобы ограничить «возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти».Еще весной, когда идея введения верхней планки цены на российскую нефть только обсуждалась западными странами, эксперты предсказывали, что такое ограничение может вынудить Россию резко сократить добычу сырья. Это, в свою очередь, сократит предложение «черного золота» на мировом рынке, что неминуемы приведет к росту цены. По мнению аналитиков, консервация нефтяных месторождений на территории РФ и падение поставок может поднять стоимость сырья до 380 долларов за баррель. Такая цена будет неподъемной для всех экономик мира и спровоцирует глобальную рецессию.Накануне вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов компаниям и странам, которые введут потолок цен на данный энергоресурс. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если недружественные страны введут потолок цен на российские энергоресурсы, РФ будет поставлять нефть тем странам, которые готовы сотрудничать на рыночных условиях.