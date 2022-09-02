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Министры финансов «Большой семерки» согласовали вопрос введения «потолка» цен на нефть из России

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Корреспондент британского телеканала Sky News Тамара Коэн написала в своем Twitter, что главы Минфинов стран, входящих в G7, таки согласовали установление предельного уровня цен на российскую нефть. Понимая, что соблюсти такое требование даже всемером будет затруднительно, в смысле невозможно, министры призвали к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на российское топливо. Думается, что с этим у них получится также, как с «общемировыми» санкциями против России.


Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции

— сообщила Коэн.

Механизм, с помощью которого страны «Большой семерки» собираются контролировать соблюдение предельного уровня цены на российские углеводороды, описал канцлер Казначейства Великобритании Надхима Захави. Как ранее уже обсуждали представители стран Западной коалиции, сделать это собираются путем «запрета таких услуг, как страхование и предоставление финансирования судам, перевозящим российскую нефть, по цене выше согласованного потолка». Захави, естественно, добавил, что такое решение направлено на то, чтобы ограничить «возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти».

Еще весной, когда идея введения верхней планки цены на российскую нефть только обсуждалась западными странами, эксперты предсказывали, что такое ограничение может вынудить Россию резко сократить добычу сырья. Это, в свою очередь, сократит предложение «черного золота» на мировом рынке, что неминуемы приведет к росту цены. По мнению аналитиков, консервация нефтяных месторождений на территории РФ и падение поставок может поднять стоимость сырья до 380 долларов за баррель. Такая цена будет неподъемной для всех экономик мира и спровоцирует глобальную рецессию.

Накануне вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов компаниям и странам, которые введут потолок цен на данный энергоресурс. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если недружественные страны введут потолок цен на российские энергоресурсы, РФ будет поставлять нефть тем странам, которые готовы сотрудничать на рыночных условиях.
Автор:
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82 комментария
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  1. Уральский_инженер
    Уральский_инженер Сегодня, 16:48
    +23
    Ну всё, тепреь цена на нефть рухнет вверх! drinks
    1. gansales
      gansales Сегодня, 16:55
      +12
      Цитата: Уральский_инженер
      Ну всё, тепреь цена на нефть рухнет вверх! drinks

      Посмотрим ,чья возьмет ..Путин вроде заявил,что "недружественным " странам продавать не будем ..Надеюсь это не просто слова .Дадим слабину и все сожрут Россию ..
      P.S. А еще лучше было бы ,это снизить цены на бензин в России в разы ..Эффект был бы огромный !
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 17:01
        +4
        И Путин, и Новак, и Медведев....шиш им а не нефть..то же самое с газом. Углеводороды мы всё равно продадим, причём Запад сам себе взвинчивает цены, а Восток с удовольствием будет покупать по тем ценам, что мы продавали Западу. Таким образом Запад сам своей промышленности уничтожает конкурентоспособность перед Востоком! Уже позакрывалось более трети предприятий химии, производивших из нашего газа удобрения...а нет удобрений - урожаи ниже в разы на их усиленно эксплуатируемых землях. Так что вслед за промышленностью рухнет и продуктовая безопасность Запада, если страны Востока договорятся продавать/покупать продукты за золото(или что-то аналогичное, чего напечатать невозможно без границ).
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 17:19
          +2
          Цитата: Fisherman
          Восток с удовольствием будет покупать по тем ценам, что мы продавали Западу

          Пока он с удовольствием покупает с дисконтом, то есть на тех самых "нерыночных условиях". Другими словами, уже делает то же самое, что предлагает Запад, только не за демократию и идеалы, а за ничего личного, просто бизнес.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 17:46
            +2
            Цитата: military_cat
            Пока он с удовольствием покупает с дисконтом, то есть на тех самых "нерыночных условиях".

            А, что поделаешь!? request
            Заманить покупателей на санкционный уголь удается за счет скидок.
            А, Китай преследует свои интересы. С точки зрения структуры импорта, Китай полностью рассредоточил источники импорта нефти, чтобы ни один крупный поставщик нефти не смог диктовать свои условия, в целом наибольший объем импорта нефти в Китай приходится на страны Ближнего Востока, за которым следует Россия.
            1. gansales
              gansales Сегодня, 19:12
              0
              Цитата: Теренин
              А, что поделаешь!? request
              Заманить покупателей на санкционный уголь удается за счет скидок.
              А, Китай преследует свои интересы. С точки зрения структуры импорта, Китай полностью рассредоточил источники импорта нефти, чтобы ни один крупный поставщик нефти не смог диктовать свои условия, в целом наибольший объем импорта нефти в Китай приходится на страны Ближнего Востока, за которым следует Россия.

              Кстате в 90-х Россию так и опускали экономически занижая цены ..Банкротились все ..! Гайдар кующий про сметану нам что то врал ,а потом проще купит ,чем самим производить и т.д.
              А потом ,кровь полилась ..И семибанкирщина пришла к власти .готовя Россию к разделу и продажи ..
              Тьфу блин прям сердце закололо ,как вспомню эти рожи
          2. Tusv
            Tusv Сегодня, 17:48
            +1
            Цитата: military_cat
            Пока он с удовольствием покупает с дисконтом

            Вчера покупал с дисконтом 35, сегодня с удовольствием за 22. А так Юралс торгуется в среднем с 15% дисконта. На ВСТО дисконта нет. Очень дорогая марка нефти
          3. 41 РЕГИОН
            41 РЕГИОН Сегодня, 18:05
            0
            Цитата: military_cat
            Другими словами, уже делает то же самое, что предлагает Запад,

            Какой потолок установил запад пока не озвучили, очень надеюсь что мы прекратим продавать нефть этим потолочникам.
            1. Tusv
              Tusv Сегодня, 18:24
              0
              Цитата: 41 РЕГИОН
              Какой потолок установил запад пока не озвучили

              45 -50 баксов за бочку. Давно известно. При 35-40 верстается Наш бюджет
        2. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 17:28
          +1
          Вашими устами да медок бы попивать...
          Цитата: Fisherman
          Восток с удовольствием будет покупать по тем ценам, что мы продавали Западу.

          А почему, собственно, Восток это будет делать с удовольствием? Он сам себе враг? Почему бы ему не воспользоваться ситуацией и не диктовать свои цены? Далеко не в пользу России? Впрочем, Восток это уже и так делает. И в Китай, и в Индию Россия сегодня поставляет углеводороды с приличной скидкой. И эта тенденция будет только усиливаться.
          И еще. Потребности Китая и Индии ведь не безграничны. Ну, возьмут сколько надо. Ну, заполнят резервные емкости до упора (почему не заполнить по дешевке?). Дальше что?
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 17:38
            +1
            какие условия? варианта похоже будет 2, покупать по "380" за бочку, или по цене России(то бишь дешевле) и все, вы думаете нефти прямо таки вагон на рынке? вы ошибаетесь, стоит только одной стране как Россия уменьшить добычу, и все, в мире шухер
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 17:38
            +2
            Цитата: skeptikk2
            Вашими устами да медок бы попивать...
            Цитата: Fisherman
            Восток с удовольствием будет покупать по тем ценам, что мы продавали Западу.

            А почему, собственно, Восток это будет делать с удовольствием? Он сам себе враг? Почему бы ему не воспользоваться ситуацией и не диктовать свои цены? Далеко не в пользу России? Впрочем, Восток это уже и так делает. И в Китай, и в Индию Россия сегодня поставляет углеводороды с приличной скидкой. И эта тенденция будет только усиливаться.
            И еще. Потребности Китая и Индии ведь не безграничны. Ну, возьмут сколько надо. Ну, заполнят резервные емкости до упора (почему не заполнить по дешевке?). Дальше что?

            А, пАтАмуШтА, что еще в начале 2022 г. «Роснефть» заключила контракт на поставку Китаю нефти в течение 10 лет, а «Газпром» – в течение 25-ти.
            1. skeptikk2
              skeptikk2 Сегодня, 18:13
              0
              И что из этого следует? Ровным счетом ничего. Углеводороды будут поставляться по контрактам и дальше в оговоренных объемах. Но где сказано, что тому же Китаю нужно в 2 раза больше? А если и нужно (почему не воспользоваться ситуацией?), то почему он будет брать их по цене, дороже европейской, которая сложится? Или хотя по европейской? Почему бы Китаю не продиктовать свою цену на сверхоговоренные контрактом объемы? Там вроде дураков нет.
              1. Tusv
                Tusv Сегодня, 18:20
                0
                Цитата: skeptikk2
                Но где сказано, что тому же Китаю нужно в 2 раза больше?
                Венгрия дарует наценку на газ в районе 300% прибыли. Тем же занимается Китай с Индией. Ну в общем это Белорусские креветки в санкционном понимании. Но все это хавают
              2. Теренин
                Теренин Сегодня, 18:42
                +1
                Цитата: skeptikk2
                И что из этого следует? Ровным счетом ничего.
                laughing и сами же себе отвечаете
                Цитата: skeptikk2
                Углеводороды будут поставляться по контрактам и дальше в оговоренных объемах.


                А, остальное, типа
                Цитата: skeptikk2
                Но где сказано, что тому же Китаю нужно в 2 раза больше? А если и нужно (почему не воспользоваться ситуацией?), то почему он будет брать их по цене, дороже европейской, которая сложится? Или хотя по европейской? Почему бы Китаю не продиктовать свою цену на сверхоговоренные контрактом объемы?
                Это все теория, по формуле "а если-бы он вез патроны!?

                А, вот с этим
                Цитата: skeptikk2
                Там вроде дураков нет.
                согласен полностью. yes
        3. sagitovich
          sagitovich Сегодня, 18:59
          0
          Ладно, с нефтью понятно. Нам с Вами остается только посудачить на кухне. Но пример, каким образом можно бороться с завышением цен на прочие ТНП в Росии, может пригодится.
      2. Я_Ков
        Я_Ков Сегодня, 18:10
        0
        Ты что??? Сечин сразу по миру пойдёт laughing
    2. Маз
      Маз Сегодня, 17:04
      +6
      Сериал: " Убейся об Россию!" серия 10116-я. "Нефть или зима от дядюшки Билла"
    3. den3080
      den3080 Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: Уральский_инженер
      Ну всё, тепреь цена на нефть рухнет вверх! drinks

      Я как-то писал уже. Пытаются устроить типа кавказской мафии на каком-нибудь «колхозном» рынке. Типа скупаем огурцы у местных только по 10 рублей за кило…
      Ток не по Сеньке шапка уже давно, ноги разъедутся и рук не хватит - все рынки контролировать.
    4. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 17:32
      -1
      Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

      Население стран G7 - 777 млн потребителей.
      Ну, за 777 млн терпил drinks
      Кто-то явно "не впишется в рынок", а 0,01% - поднимет бабло. Обывателей - "в топку" laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:48
    +9
    Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть

    ***
    «G7» - Эти семеро козлят на свою шею докозлят...
    ***
    1. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Сегодня, 16:58
      +1
      причем козлят это глагол bully
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:59
      +6
      Отношения Путина с G7, можно охарактеризовать сказкой , Волк и 7 козлят, причем козлят - это глагол (бородатая шутка из КВН)
  3. Хронос
    Хронос Сегодня, 16:56
    +1
    Какой-то бред. В условиях мирового рынка директивно регулировать цены? При том, что G7 само ввело эмбарго на нашу нефть. Вот он совок в худшем смысле слова. Они все больше поздний СССР напоминают.
    1. Уральский_инженер
      Уральский_инженер Сегодня, 16:59
      0
      Они напоминают уже умерший СССР.
    2. ПРАВОкатор
      ПРАВОкатор Сегодня, 17:36
      -2
      Легко.... Достаточно перестать страховать суда с российской нефтью... Такие суда не будут принимать порты. Ремонт таких судов будет значительно дороже.
      Это как-будто Ингосстрах, Ресо и тд решили не страховать автомобили марки Рено. Основные страхователи судов это англия, сша,Япония, канада. У них можно сказать свой Клуб.
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 19:00
        0
        Суда и так почти не страхуют. Основные страхователи - да, страны семерки. Но не единственные. Нефть будет пользоваться спросом и значит найдутся мееханизмы по ее поставке.
        1. ПРАВОкатор
          ПРАВОкатор Сегодня, 19:14
          0
          Да ладно.... Предпоследнее проишествие в Суэцком канале стоило компании 500 млн.$. И то с начала выставляли счет на 1 лярд, как треть от суммы груза. Вот и подумайте сами.
        2. ПРАВОкатор
          ПРАВОкатор Сегодня, 19:16
          0
          Согласен механизмы контрабанды всегда есть и будут. Можно тупо не ходить через суэц, контролируемый Англией, а ходить вокруг Африки.
  4. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 16:56
    +6
    Шелупонь европейская и заморская...Потолок захотели?
    Будет вам и потолок, и крюк в нём с привязанной верёвкой и петлёй, и армейский табурет...
    С ног друг друга не сбейте, когда побежите за дешёвой нефтью...
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:06
      +5
      Цитата: yuriy55
      С ног друг друга не сбейте, когда побежите за дешёвой нефтью...

      Дешёвую в смысле нефть - в кавычки, в жирные !
      Всплыл в памяти анекдот - присказка, который образовался, когда мировые цены на нефть перепрыгивали кажется 150 баксов -
      Объявление на заправке - Кто заправит у нас полный бак, тот получит в подарок автомобиль !
  5. dmi.pris
    dmi.pris Сегодня, 16:57
    +5
    "Нефти нет,но вы держитесь#"Д.А.Медведев
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:48
      +3
      Цитата: dmi.pris
      "Нефти нет,но вы держитесь#"Д.А.Медведев

      По-моему, он еще добавил: "И всего вам доброго!" laughing
  6. hohohol
    hohohol Сегодня, 16:59
    +2
    Ну что сказать, 95-ый на сегодня стоит 2,02 , 98-ой скачет от 2,07 до 2,23 и дизель в районе 2,25 евроденег за литр. После такого решения цены попрут вверх стремительным домкратом. А мне через неделю в Италию ехать, вот эта поездочка мне встанет!
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:40
      0
      с учетом того что Российская нефть тяжелая, еще и ГСМ с пластиком и резиной полетят пробивать потолок...что то похоже кабы Европа в Россию жить не переехала(
  7. moscowp
    moscowp Сегодня, 17:00
    0
    Ну что ж. Помню в союзе продавали искусственную черную икру вроде как сделанную из нефти. Картошку опять же никто не отменял. Надеюсь батька поможет с бульбой.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:42
      0
      да у нас Россиян половина дачников) будем кормиться тем, что вырастим, да поймаем, благо рек и озер в России много
      1. moscowp
        moscowp Сегодня, 18:46
        +1
        Так-то да. Навык выживания богатый приобретён, продержимся какое-то время. Детей только жалко. Они росли в условно хорошее время и не готовы ко всему вот этому
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:00
    +2
    Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов компаниям и странам, которые введут потолок цен на данный энергоресурс.
    Я уже представляю как олигархат отказывается от прибыли laughing
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:44
      +1
      слушайте, им яйки сдавили так, что уж и пикнуть не получится, надеюсь Царь ежели что, вообще им яйцекрутку устроит
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:02
    +2
    А как Совкомфлот с российским страхователем? tongue
  10. Енох
    Енох Сегодня, 17:03
    +3
    hi , предлогаю установить потолок цен на айфоны и прочую шляпу из западных "дружественных" стран. И да, Макдональдс переименовали во вкусно и точка, в нем тоже потолок, чтобы люди кто там кушает, платили не дороже десяти рублей laughing
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:03
    +9
    главы Минфинов стран, входящих в G7, таки согласовали установление предельного уровня цен на российскую нефть.

    Как там в гробу вертится "мальчиш-плохиш" Е.Т.Гайдар, который утверждал, что мировой рынок определяет цены. И что теперь будут говорить его последыши из ВШЭ. Капитализм то оказывается использует директивные, социалистические методы.
    Грефы, кудрины и прочие гайдарёныши! Вам не стыдно?
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:03
    +2
    Ответ ясен. Не продавайте никому, кто ставит потолок цен.
  13. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:07
    +2
    Что за театр абсурда, как можно кого-то принудить продавать свои ресурсы не по реальной цене, а по чьей-то указки ?
    Мы ведь просто не будем продавать нефть и всё.
    И это может вызвать дефицит и как следствие рост мировых цен.
    Или я чего-то не понимаю?
    1. dauria
      dauria Сегодня, 17:32
      +2
      Или я чего-то не понимаю?


      Это давление не на Россию-продавца ( заставить продавать дёшево они не в силах ) , а на покупателей . Купите - получите большие проблемы от США. Вот и всё . Вариант эмбарго , только хитро поданный.
      Так что смеяться особо нечему . Фактически амбал с дубинкой отпугивает от вашего ларька покупателей , хотя вас не трогает.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Мы ведь просто не будем продавать нефть и всё.

      Самое время начать разрушать эту семёрку вычленив самое слабое, но не самое недоразвитое звено.
      G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
      Есть вариант усугубления экономического положения Германии до уровня, когда только сотрудничество с РФ будет спасением. Я имею ввиду поставки энергоносителей.
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      Разрушив порочный круг нужно начинать дробить этот ЕС и его экономику, организовав ситуацию 90-х в СССР.
      Предположил бы вовсе не начинать поставку газа по "СП-2" сославшись на объективную причину - неисправность турбины. Пусть вырвут все волосы из всех мест, где они ещё остались.
  14. болгарин
    болгарин Сегодня, 17:08
    0
    Чтоб они не делали не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:14
      0
      На проклятом острове нет календаря
  15. К-50
    К-50 Сегодня, 17:14
    +1
    главы Минфинов стран, входящих в G7, таки согласовали установление предельного уровня цен на российскую нефть.

    Походу о свободе торговли можно начать забывать.
    Если политики считают, что могут ограничивать стоимость российской нефти, а не рыночными регуляторами, то вообще им не продавать тогда.
    Выёживаетесь? Вот и не получите ни капли.
    А заправляться будете с помощью Василия Алибабаевича из "джентельменов удачи".
    Он вам раскроет секрет, как из ничего увеличить количество бензина. yes
  16. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:14
    +2
    Западные гос-ва сами того до конца не догоняя выплюнули меру в духе так любимого ими "совка". Законодательный потолок на цены...божее, это шедевр)
    Такое чувство что там образование экономистов пробивает плинтус и они думают что река потечет вверх .
  17. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:17
    0
    Опять ограбить Россию захотели... Посмотрим, как у них это получиться...
  18. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 17:20
    +2
    Чтобы подкинуть бензинчика в разгорающийся костёр повышения цен на энергоресурсы с выгодой для РФ нужно хотя бы пустить слух о законодательном ограничении добычи нефти в стране на уровне 500 млн тонн в год к 2025 году. Только источник должен быть авторитетный...
  19. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 17:22
    0
    Введение Западом лимита цен (https://t.me/rt_russian/125960) на российскую нефть может полностью обвалить мировой рынок сырья.

    Об этом заявил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

    По его словам, главная цель «семёрки» — лишить Россию крупного источника валютного дохода и, хотя технически план реализуем, есть много нюансов:

    «Как отреагируют Россия, ОПЕК, крупные покупатели, в первую очередь Индия и Китай, а также транзитные государства? Страны «Большой семёрки» запретят страховать танкеры с ценой отгрузки выше потолка (ранее обсуждалось $40—60 за баррель), а, кроме западных компаний, столь дорогие грузы мало кто покрывает.

    У России есть три варианта действий:

    — либо смириться и продавать на западные рынки практически в ноль [власти РФ уже чётко дали понять (https://t.me/rt_russian/125967), что этого не будет];

    — либо искать покупателей, готовых приобретать нашу нефть по большим скидкам;

    — либо полностью прекратить поставки, обвалив мировой рынок нефти».

    По мнению Емельянова, в первом случае ничего не произойдёт, во втором — ОПЕК может срезать добычу, чтобы «отправить цены на нефть в космос», а в третьем — Китай и Индия найдут способы покупать нефть из РФ через схемы обхода.
  20. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:23
    +1
    Цитата: hohohol
    Ну что сказать, 95-ый на сегодня стоит 2,02 , 98-ой скачет от 2,07 до 2,23 и дизель в районе 2,25 евроденег за литр. После такого решения цены попрут вверх стремительным домкратом. А мне через неделю в Италию ехать, вот эта поездочка мне встанет!

    Если вам так хочеться ехать в Италию - флаг в руки и попутного ветра в спину. Насчет высокой стоимости топлива - любите кататься, люби и денюжку выкладывать по полной.
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    +1
    Министры финансов «Большой семерки» согласовали вопрос введения «потолка» цен на нефть из России
    . Вопрос ... согласовали, а дальше то что???
    Ладно полосатики, им это в кайф, а остальные где будут брать НУЖНОЕ, когда им перестанут продавать по их "справедливой" цене?
    В общем, события интересные, особенно в преддверии зимы.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:40
      0
      Если в Российскую нефть добавить любую другую в соотношении 40/60 (а пока никто не видит, можно просто сделать вид) то оформить ее уже можно как не Российскую.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:43
        +1
        Трюк известный, но ... все это несколько удорожает конечную цену продукта ... накладные расходы.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... согласовали, а дальше то что???

      Там в тексте опечатка - Министры финансов «Больной семерки» ...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:32
        +1
        Самоназначенные хозяева ... вот только не мира и уже давно. В общем пофиг, чего они там хозяева, своих лужаек, хотя ...
        Тоже новость ... в полосатики с ухоженными лужайками, похоже ВСЁ! Они им теперь не по карману!!! Будут бурьян выращивать!
        Зрада, однако ...
  22. senima56
    senima56 Сегодня, 17:35
    +1
    Надо поставки газа в Европу не поставлять до тех пор, пока не отменят это решение! good Хватит миндальничать! fool А то мы всё пытаемся решать "по закону", а они- "по понятиям"! negative
  23. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Сегодня, 17:36
    0
    Создайте мировую плановорыночную социальную экономику конгрес типа оон
  24. Борил
    Борил Сегодня, 17:38
    0
    Введения «потолка» цен на нефть из России имеет за цель омекотить удара при прекращения/отказа от поставок российских нефти и газа в переходного периода. Разсматривается активизирование других източниках, например из Ливии. Дальше ЕС собирается инвестировать 300 милиарда евро на замена российских энергоизточников. План предусматривает переход к возобновляемых източников, чья доля должна стать 45%, вместе с облегчение бюрократических процедур на внедрения иновациях. По замыслу ЕК ети инвестиции должные привести к ускоренное развитие и внедрение новых технологии. Вспомним в свое время аравийские страны обявили эмбарго на поставок нефти в связи с израело-аравийские войны что дало толчок для повышения эфективности техники потребляющая нефть. В переходного периода ожидается повышения цен, на чем предусмотренно оказание мащабной финансовой помощи для потребителях, а в последствие предполагается снижение ценах, после стабилизация рынка и введения новых мощностей. Цель окончательно избавится от энергийная зависимость от России. Как будет работать этот план предстоит увидеть.
  25. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:43
    +1
    В общем, не хотят покупать у производителя - будут покупать у спекулянта. laughing
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:44
    +1
    Сегодня Транснефть отчиталась о морских перевозках 82 млн тонн ,что на 30 % больше чем 2021 г.Экспортная составляющая неизвестна.Нефть вяло идёт вверх.Ждут наверно товарища Новака.Сахалин 2 ,под ограничения не подпадает.Японцы посторались,а то будет нога ,чья надо нога. laughing
  27. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:44
    0
    Мда. А дисконт то снизился с 35% до 22% к эталону марки Брент. Но и экспорт в Индию и Китай сократился на 8%. Итого пока 5% сверхприбылей и очень дорогая логистика на зиму.. Но смотрим на десятку крупнейших страховых. Там 2 китайские компании. Стоит ли на них рассчитывать? Не думаю.
    Так что Нам и Им придется пережить очень длинную и дорогую зиму. Кто не переживет, тот и оплатит сей банкет
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:52
      0
      За такие утверждения, сейчас придет Сармат Саныч (Сергей) и накидает Вам неиссякаемый поток своего сознания laughing
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:16
        +1
        Да пофигу на Сармат Саныча. На зиму логистика у Нас очень дорогая. Танкерного флота нету, хотя Большой камень почти построен. Так что эта хрень, как ограничение по Нам ударит нехило. Другое дело, каков будет ответный удар. В 70х Запад сдулся супротив ОПЕК. Изит нау ОПЕК это + Россия. Ни одна и стран картели не хочет дарить свои доходы
  28. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 17:57
    0
    Идея у них простая. Нефть возят в том числе на наливных танкерах морями-океанами. Задав потолок цены они хотят повлиять на страховщиков, которые откажутся страховать груз выше потолка. А ведь мы не СССР и своего флота танкеров у нас толком нет. Всё арендное. И таким образом нас вынудить или продавать в убыток или перестать торговать вовсе. Теперь вопрос что скажут Китай и Индия. КНР уже Union Pay ограничил в РФ, выданный. Боятся под санкции попасть.
    Надеюсь, хоть у Индии есть яйца.
    1. AML
      AML Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: Arisaka
      А ведь мы не СССР и своего флота танкеров у нас толком нет. Всё арендное. И таким образом нас вынудить или продавать в убыток или перестать торговать вовсе. Теперь вопрос что скажут Китай и Индия. КНР уже Union Pay ограничил в РФ, выданный. Боятся под санкции попасть.
      Надеюсь, хоть у Индии есть яйца.

      Хрень не несите. В 21 году на 2 месте в мире по производимому тоннажу.

      Что касается юнионеэй. Не несите ещё одну хрень.
      Зайдите на оф сайт юнионеэй. Там все без изменений.
  29. Eug
    Eug Сегодня, 18:00
    0
    Будут покупать ту же росс.нефть через нескольких неросс.посредников по сильно взвинсенной цене.
  30. Luminman
    Luminman Сегодня, 18:02
    0
    Надо начать активно помогать хуситам в Йемене.
    Пусть покрепче долбят Саудовскую Аравию, может цена на нефть "упадет" еще больше... wink
  31. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:04
    0
    Понимая, что соблюсти такое требование даже всемером будет затруднительно, в смысле невозможно, министры призвали к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на российское топливо. Думается, что с этим у них получится также, как с «общемировыми» санкциями против России
    .

    Вот тут особенно смешно было. Сравнивать виртуальные экономики некоторых западных стран и реальную экономику России по величине ВВП выраженному в ничем не обеспеченной валюте и радоваться, могут только очень недалёкие люди.
    Где тот кто "разорвал экономику России в клочья" ещё в начале 2015 года? Вот там же будут и нынешние разрывальщики.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: Теренин
      Сравнивать виртуальные экономики некоторых западных стран и реальную экономику России

      Уточните пожалуйста, какие страны имеют виртуальные экономики, на фоне которых РФ имеет реальную. И да, критерии реальности пожалуйста уточните
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:03
        +1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Теренин
        Сравнивать виртуальные экономики некоторых западных стран и реальную экономику России

        Уточните пожалуйста, какие страны имеют виртуальные экономики, на фоне которых РФ имеет реальную.

        Да, хоть Германию, хоть Польшу, хоть Англию... с их ключевыми для бизнеса понятиями, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам... Это, не экономика мнимых сущностей?

        Цитата: Андрей из Челябинска
        И да, критерии реальности пожалуйста уточните
        А, Вы, не слышали про такую экономику реальных ценностей и активов России, как продовольствие и сырье?
  32. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:07
    +2
    интересно, если я прийду в магазин и попробую установить потолок цен, например на сахар, меня просто пошлют, или еще и морду набьют?!!
    1. New-pechkin
      New-pechkin Сегодня, 18:35
      0
      если я прийду в магазин и попробую установить потолок цен, например на сахар, меня просто пошлют, или еще и морду набьют
      Если вы глава ФАС, то нет.
  33. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 18:12
    0
    Следующий шаг будет, а давайте у России просто так заберём. Че это у неё всё а у нас цены. И полезут шоблой отбирать. Доллары же прижали наши.
  34. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:36
    0
    Ответ на введение потолка цен на нашу нефть можно придумать. Прямой как трехгранный штык - прекратить поставку газа в недружественные страны. Или кривой - подрыв газопровода в результате удара свинобандер с использованием химер. И продавать на спотовом рынке наш газ втридорога.
  35. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:50
    0
    если недружественные страны введут потолок цен на российские энергоресурсы, РФ будет поставлять нефть тем странам, которые готовы сотрудничать на рыночных условиях.





  36. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 18:55
    0
    Они так и не поняли, что времена изменились? Шаблонное мышление этих придурков до добра их не доведет. Они всё тщатся использовать ту же методу, при помощи которой обвалили экономику СССР, но в своем высокомерии они с исходными данными ложанулись.
  37. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:01
    0
    Я думаю России "пофиг на каком боку у них тюбетейка". Как говорится если дорого господа, то пройдитесь по рынку, поищите дешевле... Или вы думаете почему в последнее время вокруг Арктики такой ажиотаж? Из за них родимых - энергоресурсах. Но их добыча там будет возможна только лет этак через15.