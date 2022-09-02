Военное обозрение
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Эстония заявила о намерении укрепить оборону в ответ на «агрессию» российской армии против Украины

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Эстония намерена укрепить свою оборону в ответ на действия России на Украине. Как заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур усиление ожидается во всех видах Сил самообороны республики, т.е. на суше, на воде и в воздухе.


Эстонский министр, ранее предложивший Финляндии "перекрыть" Финский пролив для российских военных кораблей с помощью противокорабельных ракет и заявивший, что Балтийское море является "внутренним морем" НАТО, готов ответить России на ее "агрессию против Украины". Сделать он это предлагает усилив вооруженные силы республики сразу на суше, на море и в воздухе путем сотрудничества с другими странами балтийского региона. Объявил Певкур об этом, выступая на шведском острове Готланд.

Мы усилим его [сотрудничество] (...) Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны

- заявил он.

На заявление эстонского министра уже отреагировали в Дании, министр обороны этой страны Мортен Бедсков уже объявил о размещении в Прибалтике до 1200 датских военнослужащих, часть из них будет дислоцироваться в Эстонии.

Между тем в Москве отмечают сильно возросший уровень русофобских заявлений со стороны Прибалтики. Как заявил член Совета Федерации Андрей Климов, антироссийская политика Латвии, Литвы и Эстонии может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. По его словам, у России хватит сил провести демилитаризацию все Прибалтики.

Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен – можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут таки спровоцировать (...) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора

- написал сенатор в своем ТГ-канале.
Использованы фотографии:
https://mil.ee/
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37 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    +3
    Приба/Л/та/Н/утых пустили на заклание ... к тому все и идёт.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:37
      +3
      Для этих окапываться можно по любому поводу, можно даже не придумывать предлог.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:41
        +3
        Так то понятно, народец чем-то надо занять, а то думать начнут, о том, о сем, о разном.
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 18:12
          +2
          Абсолютно верно! Как говорится: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело!
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:05
          0
          Цитата: rocket757
          Так то понятно, народец чем-то надо занять, а то думать начнут, о том, о сем, о разном.

          Когда 1 куб газа стоит 2,65 евро, надо занять чем то народ.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:13
        +3
        Цитата: marchcat
        Для этих окапываться можно по любому поводу, можно даже не придумывать предлог.

        Ханно Певкур. Мы усилим нашу береговую оборону...

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    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:30
      +1
      Копай глубже, бросай дальше.
      Может, до Америки докопаешься wink

    3. hohol95
      hohol95 Сегодня, 18:31
      +2
      Почему они за 30-ть лет не объединились в "Три Штата Прибалтики"?
      Или боялись Гражданской войны между титульными нациями?
      А может быть боялись, что "пилить" деньги трём "ялитам" будет трудно - каждая ялита будеит одеяло на себя тянуть!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:34
    +4
    Маразм крепчал - трибалтика наглела... Как бы, и впрямь, не пришлось ставить на место...
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:09
      +1
      Сценарий точная копия xoxлядского положения дел
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 18:30
        +1
        Цитата: seregatara1969
        точная копия xoxлядского положения дел

        нет. там нет мятежных русскоговорящих областей.
        1. ПРАВОкатор
          ПРАВОкатор Сегодня, 18:48
          0
          Вот именно это и самое опасное. Выжить из страны русскоговорящих и им сочувствующих. И пожалуйста. Строй там там хоть что под сердцем РФ. Ни кто не будет возмущаться, наоборот будут помогать.
          В ВОВ был такой момент, когда наши войска вместо штурма Берлина повернули на Померанию. Вот примерно это нам и готовят.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:15
      +2
      Цитата: Лешак
      Маразм крепчал - трибалтика наглела... Как бы, и впрямь, не пришлось ставить на место...

      Очень стараются. Того и гляди от истерики свихнутся. Аж жалко бедных. Надо-бы уважить.
    3. Альф
      Альф Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Лешак
      Как бы, и впрямь, не пришлось ставить на место...

      Тем не менее, жемайты (рассказывают, что у них медвежьи уши, а жертвы они приносят огромной парфянской жабе, проданной племени недобросовестными торговцами) ужасно опасаются появления в сих землях легионов Рима, отчего тамошние жрецы даже вырезали на деревянных табличках указания для соплеменников. Квириты на Форуме покатывались со смеху, слушая рассказы путешественника, вернувшегося из жемайтских пределов.

      В частности, тамошние служители парфянской жабы советуют подвластным им варварам немедля сообщать совету старейшин в случае, если в окружающих лесах объявятся неизвестные люди в лорика сегментата, шлемах монтефортино и со скутумами, но без привычных аквил и вексиллумов. Особое внимание следует уделять незнакомцам в лориках, собирающихся большими группами.

      В случае же римского вторжения, жрецы рекомендуют повязать на руки шкурки черных белок или кротов, отказаться ходить на охоту и рыбалку и не разговаривать с жемайтами, которые признают власть Цезаря Августа. Заодно можно рассказывать римским легионерам о том, что Цезарь – никакой не божественный, а самый обыкновенный человек и не слушать разговоры римлян.

      Наконец, существует рекомендация делать всё медленно – медленно бежать за зайцем на охоте, неторопливо стрелять из лука в оленя, без особой охоты вынимать мед из пчелиных ульев, а выйдя в море с неводом – вообще сделать вид, что спишь или болен поносом.
      «Скажем, вышли вы в поле на косьбу, но работаете очень медленно – якобы у вас ничего не клеится, выпадает то и дело серп из рук и вы никак не можете скосить ни единого колоска. Вы не идете на собрание, которое организуется римлянами в вашей деревне в поддержку прокуратора провинции или оккупационных легионов» - так говорят жрецы жемайтов.

      Один из квиритов, надрывая от смеха живот, тут же не преминул заметить, что если бы божественный Цезарь Август возжелал присоединить к Империи скудные и пустынные земли этих варваров, потребовался бы даже не легион, а половина манипулы неопытных гастатов, будь они хоть с аквилами и вексиллумами, хоть без них.

      Что же до рекомендаций жрецов о медлительности, то в случае появления в жемайтских краях римлян, жизнь там вовсе остановится, ибо племена обитающие по берегам Balticum mare и так известны своей крайней неторопливостью – знающие люди рассказывают, что один из тамошних великих героев Lāčplēsis гнался за медведем не то десять, не то пятнадцать лет и догнал только когда медведь издох...

      «Даалекоо ли до talu linn? – шутят на форуме достойные граждане, подразумевая одну из тамошних деревень. – Дааа, тепееерь далекооо! Особенно если обожраться волшебных грибов, которыми пробавляются жрецы варварских племен, выдумывающие подобные бредни!»

      Всякому же римлянину оказавшемуся неподалеку от Balticum mare настоятельно не рекомендуется надевать лорику – ибо в этом случае жизнь в тех краях будет полностью парализована. Или, в лучшем случае, окажется до изумления замедленной!
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:37
    +2
    Неужели эта блоха намерена бросить вызов великому русскому медведю?
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 18:11
      +1
      "Бросить" может, но медведь не подберет :))
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:17
      +3
      Цитата: Carlos Sala
      Неужели эта блоха намерена бросить вызов великому русскому медведю?

      Вы, лучше скажите, в какое место эта блоха еще не укусила медведя? what
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 18:55
        0
        Великоиспаномедверосса Карлоса ваш комариный писк не беспокоит )
    3. Джексон
      Джексон Сегодня, 18:19
      +1
      Да сама то эта *блоха* едва ли рискнула бы ... За ней стоят наши "непортнеры".... Америкосы, по своему, молодцы... Умеют чужими руками жар загребать, зарабатывая на этом. Проведя удачную политику стравили накрепко украинцев с Россией, теперь Прибалтика, да и в средней Азии их уши торчат... Сами напрямую в конфликт не влазя, умудряются получить выгоду от противостояния вассальных, по сути, государств, против России ..
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:38
    +3
    Только отреагировали быстро они однако.
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 18:09
      +1
      Как раз 6 месяцев с начала СВО, ну дошло до них наконец , что Россия специальную операцию проводит на Украине.
      Еще через 7 месяцев поймут за что бьют новых фашистов.
      А через год осознают, что НАТО не должно продвигаться на Восток - от этого проблемы случаются.:)))
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:18
      +2
      Цитата: BARKAS
      Только отреагировали быстро они однако.

      Да и то, только заявила - о намерении...
    3. DigitalError
      DigitalError Сегодня, 18:32
      +1
      Ага, шел седьмой месяц СВО, эстонцы узрели агрессию и решили окопаться
  5. DrMad
    DrMad Сегодня, 17:38
    0
    я вот давеча заявил, что водку пить не буду
  6. 41 РЕГИОН
    41 РЕГИОН Сегодня, 17:43
    +2
    Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны

    На нефть у них денег нет , а на новые возможности есть laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:24
      +3
      Цитата: 41 РЕГИОН
      Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны

      На нефть у них денег нет , а на новые возможности есть laughing

      Им простительно. winked Практически все прибалты используют только 10% возможностей своего мозга!

      Вспомнился анекдот про возможности.
      - Анечка, привет! Как дела? Замуж ещё не вышла?
      - Да какое замуж? Университет надо окончить. Карьеру хочу сделать. Впереди целый мир непознанных возможностей! fellow
      - Не зовут?
      - Не зовут… crying
  7. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:51
    +2
    Фотография крайне занимательная. Морда вымазанная темно-зеленым на фоне бруствера отрытого окопа это +1000 к маскировке.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:53
    +2
    Там всей трибалтики то 3 пенсионера и правительство, остальные в европах подальше от забот любимых вождей ныкаются.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:57
    +2
    У Эстонии самая большая инфляция из стран ЕС. Самое время вложиться в укрепление обороны.
  10. Genry
    Genry Сегодня, 17:58
    +3
    Чего? Они, с населением меньше российской армии, ещё о чем-то надеются?
    Чем больше они наглеют - тем быстрее они получат.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:29
      +2
      Цитата: Genry
      Чем больше они наглеют - тем быстрее они получат.

      Что-то мне подсказывает, что этих ребятишек мы будем бить с удовольствием.
  11. Cвободный
    Cвободный Сегодня, 18:07
    +1
    Эстония намерена укрепить свою оборону

    судя по фото укрепят еще где-то на полметра
  12. valentin light
    valentin light Сегодня, 18:14
    +1
    Хочешь разорить маленькую страну , то подари ей военный корабль.

    А эстонцы хотят в небе самолет, в море корабль и на хуторе своем по танку "леопард" .
    Вопрос кто платить будет за содержание ? :))
  13. Cвободный
    Cвободный Сегодня, 18:21
    +1
    Эстонский министр, ранее предложивший Финляндии "перекрыть" Финский пролив для российских военных кораблей с помощью противокорабельных ракет и заявивший, что Балтийское море является "внутренним морем" НАТО, готов ответить России на ее "агрессию против Украины".
    До 1940г. ВС Эстонии насчитывали 25 тыс. человек, но решили помочь финнам в войне против СССР 39-40гг. В итоге 1940г. ВС Эстонии перестали существовать. Вновь созданы 1991 г., на сегодняшний день численность ВС Эстонии 6 400 человек. У эстонского министра видимо другая книжка истории
  14. мерцание
    мерцание Сегодня, 18:31
    +2
    Эстония заявила о намерении укрепить оборону в ответ на «агрессию» российской армии против Украины
    Ну да, вот только начинать надо было лет 30 назад.
    Едут по шоссе трое эстонцев. Двое сыновей, отец — за рулем. Вдруг перед машиной кто-то пробежал. Проходит 15 минут. Один из сыновей говорит:
    — заяц .
    Проходит 15 минут, второй сын отвечает:
    — белка.
    Проходит еще 15 минут. Оборачивается отец:
    — Не спорьте, горячие эстонские парни…
  15. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:34
    +1
    В рамках усилия обороны, Эстонцы закупят два-три двигателя на резиновые боевые лодки!
  16. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:43
    0
    Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны