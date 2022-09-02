Эстония заявила о намерении укрепить оборону в ответ на «агрессию» российской армии против Украины

Эстония намерена укрепить свою оборону в ответ на действия России на Украине. Как заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур усиление ожидается во всех видах Сил самообороны республики, т.е. на суше, на воде и в воздухе.
Эстонский министр, ранее предложивший Финляндии "перекрыть" Финский пролив для российских военных кораблей с помощью противокорабельных ракет и заявивший, что Балтийское море является "внутренним морем" НАТО, готов ответить России на ее "агрессию против Украины". Сделать он это предлагает усилив вооруженные силы республики сразу на суше, на море и в воздухе путем сотрудничества с другими странами балтийского региона. Объявил Певкур об этом, выступая на шведском острове Готланд.
Мы усилим его [сотрудничество] (...) Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны
- заявил он.
На заявление эстонского министра уже отреагировали в Дании, министр обороны этой страны Мортен Бедсков уже объявил о размещении в Прибалтике до 1200 датских военнослужащих, часть из них будет дислоцироваться в Эстонии.
Между тем в Москве отмечают сильно возросший уровень русофобских заявлений со стороны Прибалтики. Как заявил член Совета Федерации Андрей Климов, антироссийская политика Латвии, Литвы и Эстонии может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. По его словам, у России хватит сил провести демилитаризацию все Прибалтики.
Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен – можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут таки спровоцировать (...) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора
- написал сенатор в своем ТГ-канале.