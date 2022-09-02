Эстония заявила о намерении укрепить оборону в ответ на «агрессию» российской армии против Украины

Мы усилим его [сотрудничество] (...) Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны

Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен – можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут таки спровоцировать (...) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора

Эстония намерена укрепить свою оборону в ответ на действия России на Украине. Как заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур усиление ожидается во всех видах Сил самообороны республики, т.е. на суше, на воде и в воздухе.Эстонский министр, ранее предложивший Финляндии "перекрыть" Финский пролив для российских военных кораблей с помощью противокорабельных ракет и заявивший, что Балтийское море является "внутренним морем" НАТО, готов ответить России на ее "агрессию против Украины". Сделать он это предлагает усилив вооруженные силы республики сразу на суше, на море и в воздухе путем сотрудничества с другими странами балтийского региона. Объявил Певкур об этом, выступая на шведском острове Готланд.- заявил он.На заявление эстонского министра уже отреагировали в Дании, министр обороны этой страны Мортен Бедсков уже объявил о размещении в Прибалтике до 1200 датских военнослужащих, часть из них будет дислоцироваться в Эстонии.Между тем в Москве отмечают сильно возросший уровень русофобских заявлений со стороны Прибалтики. Как заявил член Совета Федерации Андрей Климов, антироссийская политика Латвии, Литвы и Эстонии может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. По его словам, у России хватит сил провести демилитаризацию все Прибалтики.- написал сенатор в своем ТГ-канале.