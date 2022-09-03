День окончания Второй мировой войны
Новым этот праздник назвать нельзя — памятная дата была учреждена 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Этот день по праву и считается окончанием самой жестокой, массовой и кровопролитной в истории человечества войны, длившейся шесть лет, начиная с 1 сентября 1939 года, когда немецко-фашистские войска вторглись в Польшу.
Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено в России памятной датой в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии». В апреле 2020 года по инициативе Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова Госдума РФ приняла решение восстановить историческую справедливость и вернуть дату празднования Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.
В Советском Союзе, а затем и Российской Федерации и некоторых других странах бывшего СССР, эта дата не столь известна и значима, как День Победы 9 мая, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. В то же время, именно благодаря победам Красной Армии на фронтах ВОВ, а затем и разгроме нашими войсками японской Квантунской армии на Дальнем Востоке, была поставлена точка во Второй мировой войне. Тогда, 2 сентября 1945 года, на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».
Во Второй мировой войне, охватившей территории 40 стран трех континентов и всех четырех мировых океанов, участвовало 61 государство, в общей сложности в военные действия было вовлечено более 1,7 млрд человек. Это поистине самое страшное военное противостояние двух мировых коалиций, принесшее неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в нем государствам. Окончание Второй мировой полностью изменило геополитическую картину мира, привело к образованию двух противостоящих глобальных объединений международного уровня — социалистического лагеря и военно-политической коалиции западных стран.
Сегодня, когда уже нет ни СССР, ни социалистического лагеря восточноевропейских стран, а военный блок Варшавского договора прекратил свое существование, вроде как нет необходимости рассуждать о новом военном противостоянии общемирового масштаба. К сожалению, давние западные союзники, с которыми СССР одержал поистине великую победу над мировым фашизмом, быстро забыли уроки истории. В Европе, которая дважды становилась центром боевых действий в обе мировые войны, вновь зарождаются ростки неонацизма и фашизма. И снова, как много десятилетий назад, российский народ, наша армия сражается за будущее человечества на территории современной Украины.
Более того, в мире все чаще говорят о возможности развязывания третьей мировой войны, которая может стать последней для всего человечества. Причем те самые западные страны, которые или породили фашизм, или боролись с ним, неся многочисленные жертвы и потери, пытаются обвинить Россию в провокации нового общемирового военного конфликта. Страну, которая заплатила самую высокую цену миллионами жертв за победу во Второй мировой.
Это прямое следствие того, что многие политики, обычные жители Европы и США не просто забыли реальную историю, связанную со Второй мировой войной, но и пытаются переписать ее в угоду местечковым интересам. Поэтому так важно, чтобы сегодняшняя дата, одновременно радостная и трагичная, еще раз напомнила западным реваншистам, какой ценой досталась победа каждой нации и народу в том, далеком военном противостоянии.
- Автор:
- Александр Григорьев