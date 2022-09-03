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День окончания Второй мировой войны

30

Новым этот праздник назвать нельзя — памятная дата была учреждена 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Этот день по праву и считается окончанием самой жестокой, массовой и кровопролитной в истории человечества войны, длившейся шесть лет, начиная с 1 сентября 1939 года, когда немецко-фашистские войска вторглись в Польшу.


Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено в России памятной датой в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии». В апреле 2020 года по инициативе Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова Госдума РФ приняла решение восстановить историческую справедливость и вернуть дату празднования Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.

В Советском Союзе, а затем и Российской Федерации и некоторых других странах бывшего СССР, эта дата не столь известна и значима, как День Победы 9 мая, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны. В то же время, именно благодаря победам Красной Армии на фронтах ВОВ, а затем и разгроме нашими войсками японской Квантунской армии на Дальнем Востоке, была поставлена точка во Второй мировой войне. Тогда, 2 сентября 1945 года, на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».

Во Второй мировой войне, охватившей территории 40 стран трех континентов и всех четырех мировых океанов, участвовало 61 государство, в общей сложности в военные действия было вовлечено более 1,7 млрд человек. Это поистине самое страшное военное противостояние двух мировых коалиций, принесшее неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в нем государствам. Окончание Второй мировой полностью изменило геополитическую картину мира, привело к образованию двух противостоящих глобальных объединений международного уровня — социалистического лагеря и военно-политической коалиции западных стран.

Сегодня, когда уже нет ни СССР, ни социалистического лагеря восточноевропейских стран, а военный блок Варшавского договора прекратил свое существование, вроде как нет необходимости рассуждать о новом военном противостоянии общемирового масштаба. К сожалению, давние западные союзники, с которыми СССР одержал поистине великую победу над мировым фашизмом, быстро забыли уроки истории. В Европе, которая дважды становилась центром боевых действий в обе мировые войны, вновь зарождаются ростки неонацизма и фашизма. И снова, как много десятилетий назад, российский народ, наша армия сражается за будущее человечества на территории современной Украины.

Более того, в мире все чаще говорят о возможности развязывания третьей мировой войны, которая может стать последней для всего человечества. Причем те самые западные страны, которые или породили фашизм, или боролись с ним, неся многочисленные жертвы и потери, пытаются обвинить Россию в провокации нового общемирового военного конфликта. Страну, которая заплатила самую высокую цену миллионами жертв за победу во Второй мировой.

Это прямое следствие того, что многие политики, обычные жители Европы и США не просто забыли реальную историю, связанную со Второй мировой войной, но и пытаются переписать ее в угоду местечковым интересам. Поэтому так важно, чтобы сегодняшняя дата, одновременно радостная и трагичная, еще раз напомнила западным реваншистам, какой ценой досталась победа каждой нации и народу в том, далеком военном противостоянии.
Автор:
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30 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:04
    +1
    Во Второй мировой войне, охватившей территории 40 стран трех континентов и всех четырех мировых океанов, участвовало 61 государство, в общей сложности в военные действия было вовлечено более 1,7 млрд человек.
    И снова сбесившаяся гейропа жаждет людской кровушки. Видимо не пошли уроки впрок, и надо снова о них напоминать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:08
      +2
      Они опять нашей кровушки жаждут, нашей.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 08:11
        0
        меченый во время свалил, чтобы не видеть что накуролесил своей "дружбой" спустя ~20 лет
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:12
          +1
          одним либерастом стало меньше...
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 10:15
            0
            войны, длившейся шесть лет, начиная с 1 сентября 1939 года, когда немецко-фашистские войска вторглись в Польшу

            2-ая Мировая началась 1 октября 1938-ого.
            Когда Германия и Польша решили поделить Чехословакию.
            29 сентября 1938 года эта делёжка была официально санкционирована Британией, Францией и Италией.
            Так что не фиг всё на Гитлера валить.
            Поляки начали войну СОВМЕСТНО с Гитлером. С полного одобрения "цивилизованного" мира
            1. sagitovich
              sagitovich Сегодня, 10:32
              0
              Тогда поляки, со своими хотелками. Возможно они и спровоцировали Германию. Теперь украинцы (которые те же поляки) спровоцировали следующую войну. Опять из за укро-поляков! Похоже на закономерность. Может пора что то с ними предпринять, радикальное.
            2. фа2998
              фа2998 Сегодня, 10:55
              +2
              Цитата: Shurik70
              2-ая Мировая началась 1 октября 1938-ого.

              Празднуем окончание войны в день капитуляции Японии.Так когда эта Япония начала военные действия?Еще в 1937г..Причем жертвы в Китае оцениваются в 50 (ПЯТДЕСЯТЬ) миллионов.Так что есть место поспорить когда началась эта бойня. hi hi
        2. Сергей Жихарев
          Сергей Жихарев Сегодня, 09:20
          +1
          Не совсем.
          Если в 1985 - 1991 годах был уверен что "Запад наш друг", "заграница нам поможет", то в период с 1993, и позднее у него была куча времени понять что он ошибался (уж с 2005 г, и особенно 2014 г) и что "дружба" оказалась односторонней и не в пользу РФ. И понять, что он сделал не так....
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 10:01
            0
            вот для таких единолично понимающих и создали Государственный совет РФ в 2020 г
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 10:25
              +1
              Цитата: Сергей Жихарев
              Если в 1985 - 1991 годах был уверен что "Запад наш друг", "заграница нам поможет", то в период с 1993, и позднее у него была куча времени понять что он ошибался

              Вот не надо провокатора и предателя святым выставлять.
              Виноградники, что несколько столетий создавали, его тоже Запад заставил вырубить?
              А реформа 1991-ого, когда банкноты в 100 рублей объявил недействительными? Забыли, КОГО он тогда ограбил? Старушек, что деньги в чулках под матрасом хранили, и иностранных партнёров, что доверяли деньгам СССР. Разом всех!
              А "конверсия", когда на станках стоимостью миллиарды и с точностью в микроны кастрюли велел штамповать, расходуя их ресурс?
              Очень жаль, что в постели помер.
              Такие должны в петле дохнуть.
              Хорошо хоть могила в России - можно сходить, плюнуть.
              1. Romario_Argo
                Romario_Argo Сегодня, 10:29
                0
                вы просто не поняли или перевертываете суть
                почитайте принципы Гос.совета РФ - кто бы не пришел к власти в РФ
                - авторитарного правления уже не будет
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:12
    +4
    Памятная дата была учреждена 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне

    ***
    Дух японский протаранив,
    Победил Герой-Народ!
    И на Тихом океане
    Мы закончили поход…

    Знать и помнить это надо,
    Им и нам, тебе и мне,
    Как Квантунскую армаду,
    Миллионную громаду,
    Разгромили в десять дней!
    Были мы и здесь сильней…

    Так закончилась она,
    Позабытая война!..
    ---
    М. Ножкин


    ***
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:21
      +1
      на Дальнем Востоке, была поставлена точка во Второй мировой войне
    2. mann
      mann Сегодня, 08:34
      0
      И на Тихом океане
      Мы закончили поход…
      При всем уважении к Ножкину,резануло.
      Разгромили атаманов,
      Разогнали воевод
      И на Тихом океане
      Свой закончили поход.
      "По долинам и по взгорьям."
  3. Громобой
    Громобой Сегодня, 08:38
    -1
    Как то не зашол этот праздник.Девятое мая встречаю всем сердцем.А сегодня праздновать приказываете,господа хорошие,ВМВ.Празднуйте без меня,Мединский наверно такой праздник культуризирует.Нет,конечно.Группа ронтов тогда к АААк навалилась на япошек!Честь и хвала русскому ветерану,за рейдовое наступление в степи,пустыне,по горам.За десанты морские отдельное спасибо,парни в тельняшках,--- закусил ленты безкозырки и давай шмалять по морскому с дегтяря,.Когда освободится диск моего пулемёта,тогда мои братья успеют ступить на твёрдую землю.Морская братва со штыками на перевес.И громнет русское УРА в Китае и Корее.Василевский вообще красава,так спланировоть.Мозг операции.Но всё же я настаиваю,что девятого мая наш праздник,,а в сентябре ,вторую мировую,это Мединский,шоль придумал.?
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 09:09
      +3
      Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией был объявлен днём всенародного торжества, праздником победы над Японией и являлся выходным (нерабочим) днём в 1945, 1946 и 1947 годы. wiki
      Позже его, как и 9 мая праздновать перестали.
      Леонид Ильич в 1965 9 мая вернул, а вот 3му сентября повезло меньше.
      Так что Мединский тут никаким боком.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:39
        +2
        Цитата: volodimer
        Позже его, как и 9 мая праздновать перестали.
        Леонид Ильич в 1965 9 мая вернул, а вот 3му сентября повезло меньше.

        Два года страна праздновала наряду с победой над Германией 9 мая и победу над Японией 3 сентября. Потом, как известно, эти дни стали рабочими, но праздник никто не отменял. Лишь в год двадцатилетия Победы 9 мая снова стал выходным днем и этот действительно народный праздник стал отмечаться ежегодно и торжественно. А что же 3 сентября? А про него... просто забыли. Забыли настолько, что в принятом в 1995 году федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России" этой даты не оказалось вовсе. Когда Сахалинская областная Дума стала возмущаться этим фактом, законодатели оправдывались: "Забыли..." Куликовскую битву (1380 год) не забыли, все победы над турками вспомнили, Ледовое побоище (1242 год) отметили. А 3 сентября 1945 года забыли!
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:43
    +3
    В апреле 2020 года по инициативе Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова Госдума РФ приняла решение восстановить историческую справедливость и вернуть дату празднования Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

    Не дожил мой отец, до это признанной даты. А сколько он и его друзья участники Японской войны писали в правительство СССР, чтобы признали день окончания Второй мировой 2 сентября, да и у американцев то же самое.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Не дожил мой отец, до это признанной даты. А сколько он и его друзья участники Японской войны писали в правительство СССР, чтобы признали день окончания Второй мировой 2 сентября

      На Сахалине всегда праздновали эту дату ! Можно сказать , на "официальном" уровне ...областного масштаба...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:41
        +2
        Цитата: Nikolaevich I
        На Сахалине всегда праздновали эту дату ! Можно сказать , на "официальном" уровне ...областного масштаба...

        На площади Славы в г. Южно-Сахалинске стоят бюсты 14 Героев Советского Союза - освободителей, а на стеле высечены имена 1945 солдат, матросов и офицеров, сложивших головы на Сахалине и Курильских островах уже после 15 августа 1945 года, после заявления о капитуляции Японии. Имена многих из них - на карте Сахалинской области. Мы - помним.
        Понадобилось 25 лет, сотни писем, открытое обращение к президенту Российской Федерации, чтобы исправить эту забывчивость. Исправили. Но очень странно. О победе над Японией по-прежнему ни слова. День воинской славы - Окончание Второй мировой войны (1945). Что это за день воинской славы, если о победе даже не упоминается? Между тем День Победы над Японией отмечается в Китае, Монголии, обеих Кореях, Нидерландах, и, наконец, в США и Великобритании, а в России — нет. В США и Великобритании День победы над Японией так прямо и называется: Victory over Japan Day или V-J Day. Неужели мы стыдимся своей победы?
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 10:04
          +1
          Вы правы... странно "стеснительные и стыдливые" в РФ "верхи" ! Чем-то "япона мать" им дорога ! Хорошо,что хоть на Сахалине в праздновании 2-3 сентября всегда присутствовал акцент : "празднуем победу над милитаристской Японией..." !
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:27
            +1
            Цитата: Nikolaevich I
            Хорошо,что хоть на Сахалине в праздновании 2-3 сентября всегда присутствовал акцент : "празднуем победу над милитаристской Японией..." !

            Не забыли и не забудем !
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 09:35
      +1
      Сколько дальневосточников, которые вроде воевали, подвиги совершали, но при этом были лишены своего праздника. Конечно 9 мая отмечали, с наградами выходили, их поздравляли.. Дед мне рассказывал, что всё равно был осадочек. Не хотели они к чужим заслугам примазываться, ведь своих достаточно было.
      Хотя и 9 мая и 3 сентября весь советский народ добывал.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:55
        +1
        Цитата: volodimer
        Сколько дальневосточников, которые вроде воевали, подвиги совершали, но при этом были лишены своего праздника. Конечно 9 мая отмечали, с наградами выходили, их поздравляли..

        Мой отец начал войну с Финской, затем ВОВ и Японской закончил, а вот его братья, двое воевали в артиллерии, один в ВМФ, они были пацаны 20 летние и участвовали только в Японской войне, двое были ранены, один стал инвалидом, но не получил статус "Инвалид ВОВ", когда начали выдавать статус "Ветеран ВОВ", они тоже его не получили.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:50
    +3
    Вечная слава и вечная память нашим предкам- героям победителям!
  6. Михаил Я2
    Михаил Я2 Сегодня, 09:07
    0
    А почему все же сменили со 2 сентября на 3? Разве это тоже не является искажением истории?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:43
      0

      2 сентября японцы подписали Акт о капитуляции, вот по этому....
  7. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 10:38
    0
    Советские офицеры с трофейными японскими флагами, 1945 год.



    Наши десантники на острове Шумшу, август 1945 года (3000 против 25000 и 100 танков)

  8. Александр Орешкин
    Александр Орешкин Сегодня, 13:30
    +1
    На Сахалине этот праздник праздновали всегда, с Советских времё.
  9. yakisam
    yakisam Сегодня, 14:59
    0
    В Советском Союзе, а затем и Российской Федерации и некоторых других странах бывшего СССР, эта дата не столь известна и значима, как День Победы 9 мая - странное мнение
    "Известна"? в моем детстве 1980-х вокруг меня все ЗНАЛИ даты не только даты провозглашенных побед, но и даты фактического завершения боев - у всех взрослых были родственники, которые сами в них участовали, поэтому у государства не было причин "напоминать".
    А вот сейчас осталась не сама память, а тольно праздники, о которых можно рассуждать в терминах сравнения.