«1937 год» по-украински: СБУ задержала жену военнослужащего ВСУ за разговоры с супругом об украинской армии

Женщина задержана, она даёт показания. В ходе допроса она заявила, что Россия обещала ей высокий уровень жизни после того, как Днепропетровщина перейдёт под российский контроль.

Украинская репрессивная машина продолжает набирать обороты. При этом киевский режим, всякий раз «обличая» советские «репрессии», сегодня открыто занимаемся тем, что раскручивает репрессионный маховик в своей собственной стране в отношении собственного народа. При этом дошло до того, что специальные службы Украины теперь занимаются ещё и фактическим разделением украинских семей, сея раздор и взаимное неприятие.Так, спикер СБУ в ходе очередного брифинга о «борьбе с коллаборантами» заявил о том, что в Днепропетровской области «была выявлена пособница России». Оказалось, что 31-летняя местная жительница, являясь супругой военнослужащего украинской армии, говорила с ним о ситуации в регионе, о том, какие настроения царят среди украинских военных. Однако обычные житейские разговоры в семье военнослужащего, как выясняется, теперь тоже под запретом в «самой демократической стране Европы»…В СБУ теперь утверждают, что женщина якобы сознательно «выпытывала у мужу военные секреты, чтобы потом передавать их российским войскам». Якобы на основании этих данных российское командование «принимало решения о нанесении ударов (от миномётных до авиационных ) по тем или иным объектам».Из сводки СБУ:О том, какими методами выбивались из 31-летней жительницы Днепропетровской области показания, в украинской спецслужбе, конечно же, не сообщают. Донёс ли на женщину сам её супруг по какой-то причине, пока неизвестно.Сами заявления подобного рода от СБУ говорят о том, что ярлык о «1937 годе» (в СССР) в нынешней «демократической» Украине – объективная реальность. Следующий этап, судя по всему, привлечение к уголовной ответственность за родственные связи с теми, кого записали в коллаборанты. Хотя уже сейчас понятно, что для того, чтобы на Украине человека упрятали за решётку, «достаточно» самого обыкновенного доноса, имеет ли он под собой почву или нет.