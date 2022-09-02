Военное обозрение
Войти Регистрация

«1937 год» по-украински: СБУ задержала жену военнослужащего ВСУ за разговоры с супругом об украинской армии

16
«1937 год» по-украински: СБУ задержала жену военнослужащего ВСУ за разговоры с супругом об украинской армии

Украинская репрессивная машина продолжает набирать обороты. При этом киевский режим, всякий раз «обличая» советские «репрессии», сегодня открыто занимаемся тем, что раскручивает репрессионный маховик в своей собственной стране в отношении собственного народа. При этом дошло до того, что специальные службы Украины теперь занимаются ещё и фактическим разделением украинских семей, сея раздор и взаимное неприятие.


Так, спикер СБУ в ходе очередного брифинга о «борьбе с коллаборантами» заявил о том, что в Днепропетровской области «была выявлена пособница России». Оказалось, что 31-летняя местная жительница, являясь супругой военнослужащего украинской армии, говорила с ним о ситуации в регионе, о том, какие настроения царят среди украинских военных. Однако обычные житейские разговоры в семье военнослужащего, как выясняется, теперь тоже под запретом в «самой демократической стране Европы»…

В СБУ теперь утверждают, что женщина якобы сознательно «выпытывала у мужу военные секреты, чтобы потом передавать их российским войскам». Якобы на основании этих данных российское командование «принимало решения о нанесении ударов (от миномётных до авиационных) по тем или иным объектам».

Из сводки СБУ:

Женщина задержана, она даёт показания. В ходе допроса она заявила, что Россия обещала ей высокий уровень жизни после того, как Днепропетровщина перейдёт под российский контроль.

О том, какими методами выбивались из 31-летней жительницы Днепропетровской области показания, в украинской спецслужбе, конечно же, не сообщают. Донёс ли на женщину сам её супруг по какой-то причине, пока неизвестно.

Сами заявления подобного рода от СБУ говорят о том, что ярлык о «1937 годе» (в СССР) в нынешней «демократической» Украине – объективная реальность. Следующий этап, судя по всему, привлечение к уголовной ответственность за родственные связи с теми, кого записали в коллаборанты. Хотя уже сейчас понятно, что для того, чтобы на Украине человека упрятали за решётку, «достаточно» самого обыкновенного доноса, имеет ли он под собой почву или нет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:22
    +7
    "Эти бабы языком трепят ,как метлой метут":Ручечник.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:37
      -2
      Думаю, это просто такой анекдот, который пустили среди населения украины. Мол, вот что будет с изменниками и другим не повадно будет.
      1. DigitalError
        DigitalError Сегодня, 18:44
        +2
        Цитата: 4ekist
        это просто такой анекдот, который пустили среди населения украины

        «Прошу принять меры к моей жене, выражающей антироссийские настроения, связанные с проведением спецоперации, настраивая против нашего общего ребенка», - с таким заявлением накануне вечером житель Подмосковья обратился в районное отделение полиции.
        - Московский комсомолец, публикация от 14.07.2022
        1. midivan
          midivan Сегодня, 19:07
          0
          [/quote]«Прошу принять меры к моей жене, выражающей антироссийские настроения, связанные с проведением спецоперации, настраивая против нашего общего ребенка», а ещё она меня колотит,заставляет чистить картоху и мыть полы, памагииите crying [quote]
          Так наверное будет точнее lol
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 18:22
    +3
    В ходе допроса она заявила, что Россия обещала ей высокий уровень жизни после того, как Днепропетровщина перейдёт под российский контроль.
    Теперь у нее единственный шанс, выжить до обмена.
  3. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:24
    +2
    В СБУ теперь утверждают, что женщина якобы сознательно «выпытывала у мужу военные секреты, чтобы потом передавать их российским войскам». /.../ Женщина задержана, она даёт показания. В ходе допроса она заявила, что Россия обещала ей высокий уровень жизни после того, как Днепропетровщина перейдёт под российский контроль/ /.../ О том, какими методами выбивались из 31-летней жительницы Днепропетровской области показания, в украинской спецслужбе, конечно же, не сообщают. Донёс ли на женщину сам её супруг по какой-то причине, пока неизвестно.

    Как же неизвестно? Они же не во весь двор орали? Если мужик донес на свою жену, какой же он мужик? Тем более воин?
    Хана ВСУ, если там такие мужики служат.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 18:53
      0
      Скорее всего, так как если бы соседи донесли, то взяли бы обоих. Нашёл небось кралю на стороне, а от своей избавился не напрягаясь.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:25
    0
    Однако обычные житейские разговоры в семье военнослужащего, как выясняется, теперь тоже под запретом в «самой демократической стране Европы»…
    . Вопрос ... а кто заложил то зрадницу??? Они шо, во всеуслышание о том гутарили?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:46
      +1
      Развод дело долгое, мужик решил просто пойти кратчайшим путём. laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Развод дело долгое, мужик решил просто пойти кратчайшим путём. laughing

        Я тоже почему-то подумал про молодуху...
        А развод, кроме того, что дело долгое, ещё и затратное - движимое-недвижимое делить. А так - забрали и всё хорошо.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... а кто заложил то зрадницу??? Они шо, во всеуслышание о том гутарили?

      просто выборочно прослушивают телефоны, особенно в "спорных районах"
  5. polpot
    polpot Сегодня, 18:26
    +2
    Сжечь ведьму , резолюция Зеленского , скоро , очень скоро.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:27
    +6
    Даже украинская семья это "партизанский отряд с предателем"... Да уж... За что боролись на то и напоролись - демократия во всей красе.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:31
    +2
    "- Как вы живете, дети?
    - Мы живем хорошо, здоровье наше хорошее. Приезжайте.
    - Меня в газовку не надо, я могу еще давать кровь.
    - Мою пайку крысы съели, вот кровь и не пошла.
    - Я назначен загружать уголь в крематорий завтра.
    -А я могу сдать кровь. - И я..."(с) Как то так у них..
  8. valentin light
    valentin light Сегодня, 18:38
    +1
    "Чоловиче сдал жинку и шукает нову...яки гарну, як фарион":)))

    Им задуматься , как дальше быть, а они цирк устраивают.

    Поистине , каков поп, таков приход.
  9. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 18:38
    0
    Высосано из пальца.
    Если это -факт. То не "военнослужащий" ,а офицер.
    И именно она (а не он)рассказывает мужу о настроениях в армии.Согласен что контрразведка всегда слушала и будет негласно слушать командный состав. Это ясно всем.
    Но то, что РФ гарантирует ей высокий уровень жизни при падении Днепропетровской области полный маразм. На такое может купиться только Идиот. Хотя если это жена Авакова или Зелинского, то не исключаю. laughing