«1937 год» по-украински: СБУ задержала жену военнослужащего ВСУ за разговоры с супругом об украинской армии

Украинская репрессивная машина продолжает набирать обороты. При этом киевский режим, всякий раз «обличая» советские «репрессии», сегодня открыто занимаемся тем, что раскручивает репрессионный маховик в своей собственной стране в отношении собственного народа. При этом дошло до того, что специальные службы Украины теперь занимаются ещё и фактическим разделением украинских семей, сея раздор и взаимное неприятие.
Так, спикер СБУ в ходе очередного брифинга о «борьбе с коллаборантами» заявил о том, что в Днепропетровской области «была выявлена пособница России». Оказалось, что 31-летняя местная жительница, являясь супругой военнослужащего украинской армии, говорила с ним о ситуации в регионе, о том, какие настроения царят среди украинских военных. Однако обычные житейские разговоры в семье военнослужащего, как выясняется, теперь тоже под запретом в «самой демократической стране Европы»…
В СБУ теперь утверждают, что женщина якобы сознательно «выпытывала у мужу военные секреты, чтобы потом передавать их российским войскам». Якобы на основании этих данных российское командование «принимало решения о нанесении ударов (от миномётных до авиационных) по тем или иным объектам».
Из сводки СБУ:
Женщина задержана, она даёт показания. В ходе допроса она заявила, что Россия обещала ей высокий уровень жизни после того, как Днепропетровщина перейдёт под российский контроль.
О том, какими методами выбивались из 31-летней жительницы Днепропетровской области показания, в украинской спецслужбе, конечно же, не сообщают. Донёс ли на женщину сам её супруг по какой-то причине, пока неизвестно.
Сами заявления подобного рода от СБУ говорят о том, что ярлык о «1937 годе» (в СССР) в нынешней «демократической» Украине – объективная реальность. Следующий этап, судя по всему, привлечение к уголовной ответственность за родственные связи с теми, кого записали в коллаборанты. Хотя уже сейчас понятно, что для того, чтобы на Украине человека упрятали за решётку, «достаточно» самого обыкновенного доноса, имеет ли он под собой почву или нет.