Военное обозрение
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Экс-заместитель секретаря СНБО оценил безвозвратные потери Украины в сотни тысяч человек

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Экс-заместитель секретаря СНБО оценил безвозвратные потери Украины в сотни тысяч человек

С крайне неприятными для киевского режима заявлениями выступил генерал Сергей Кривонос, ранее занимавший должность заместителя секретаря Нацбезопасности и обороны Украины. Отвечая на вопросы украинских журналистов, генерал в отставке заявил о том, что безвозвратные потери украинской армии ни в какое сравнение не идут с теми цифрами, которые озвучиваются официальными лицами страны, включая представителей генерального штаба.

Сергей Кривонос отметил, что безвозвратные потери с 24 февраля для Украины исчисляются даже не десятками, а сотнями тысяч.

По словам Кривоноса, «выстояла Украина в феврале-марте-апреле» не из-за действий власти, а из-за «самоорганизации народа».

Отставной генерал:

Это именно народ самоорганизовался и делал всё, не дожидаясь каких-либо команд.

По словам экс-заместителя секретаря СНБО, он не понимает, за что погибли сотни тысяч украинских силовиков, включая мобилизованных.

Напомним, что несколько недель назад в ГШ ВСУ объявили, будто бы с 24 февраля безвозвратные потери украинской армии составили порядка 9,5 тысяч человек. Получается, что это занижение реальных цифр потерь в десятки раз.

Ранее в американской прессе выходил материал, в котором говорилось, что число погибших украинских военных с февраля по июль включительно составило не менее 58 тысяч человек, а число тяжело раненых – не менее 120 тысяч. Это больше 60% численного состава ВСУ на момент начала российской военной спецоперации.
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20 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:38
    -1
    Потрясающие новости. Если это правда, украинская армия находится на грани развала. Так что решение лейтенантов Зеленского отправить на фронт инвалидов и стариков имеет смысл.
    1. gansales
      gansales Сегодня, 18:57
      +2
      Нас звали на войну ,еще со дня "независимости" окраины ..
      Мы пришли на гиляку ,получите и распишитесь ..
      Вы же с западом этого добивались ? Но не учли ,что Россия экономически и в военном плане ОЧЕНЬ хорошо подготовилась !
      Так что ,теперь мы не виноваты ,кто не спрятался
      И главное,Россия еще и не начинала ..Просто артой пока балуется
      БЕГИТЕ свиды ! Донецкие вас не простят
      1. neworange88
        neworange88 Сегодня, 19:05
        +1


        Надо признать что большего всего сопротивлялся именно народ Украины,а не руководство Украины.Без этого СВО давно бы уже завершилась.
        .Военный подчеркнул, что сохранение Украины как государства – заслуга не высшего политического руководства во главе с Владимиром Зеленским, а "самоорганизовавшегося" народа.

        "То, что мы выстояли в феврале, марте и апреле, – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому, что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?" – риторически поинтересовался генерал Кривонос.

        https://ruposters.ru/news/02-09-2022/ukrainskii-general-pogibli-sotni-tisyach-chelovek
  2. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 18:39
    +1
    усе, завтра будет новость, что генерал Кривонос повесился, ну или бунт таки поднимется против Зе(что нам было бы ой как на руку)
    1. DigitalError
      DigitalError Сегодня, 18:52
      -1
      Цитата: Виталий161
      завтра будет новость, что генерал Кривонос повесился

      1. ПРАВОкатор
        ПРАВОкатор Сегодня, 19:09
        -1
        Думаю они все раскаялись.. yes .
        Ведь странно, что после их самоубийственного порыва поставки Газпрома стали реально "оружием"( по версии министров ЕС).
        1. DigitalError
          DigitalError Сегодня, 19:22
          0
          Цитата: ПРАВОкатор
          они все раскаялись

          Первое, что пришло в голову - все они имели счета, недвижимость, гражданство и обучали детей в европах-америках. С внесением изменений в Конституцию гражданство им запретили. С началом СВО лишили гражданства (вида на жительство) заморозили счета и арестовали имущество. На днях запретили выдачу виз. В их возрасте это крах всего, чем они жили. Лесные пожары уничтожают старую экосистему, формируя новую жизнь - хочется в это верить.
      2. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 19:20
        0
        А что странного в этих смертях? Сожрав всё вокруг олигархат начал жрать сам себя. Ничего нового. 90-ые рулят.
    2. gansales
      gansales Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: Виталий161
      усе, завтра будет новость, что генерал Кривонос повесился, ну или бунт таки поднимется против Зе(что нам было бы ой как на руку)

      Да что то там намечается госдепом ,типо зеленский сбежит ,а на его место хенерала бывшего Советского ..Типо прекращение огня и т.д. Я это чую уже ,а потом после перегруппировки ..Опять кровища ..А зеля с яйцеником и т.д. пузо греют на майами ..
      Неверьте мужики !
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:39
    +5
    Никому нельзя верить!
  4. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 18:42
    +2
    Каких журналистов? Где произошло интервью? Какие СМИ об этом написали?
  5. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 18:42
    +2
    Видел видео.С кладбищем.Так оно растет по словам снимавшего просто с ужасной скоростью.И это только те кто официально привезен и закопан.А неучтенных потерь и пропавших безвести....там потерь явно больше чем 100т....
  6. Andobor
    Andobor Сегодня, 18:47
    +2
    Украинское медийное поле раскорячено, с одной стороны это перемоги, всего 9 тысяч погибших и скоро Крым брать будем, с другой стороны - сотни тысяч погибших и скачки в окровавленном трусняке по всей Европе.
  7. volodimer
    volodimer Сегодня, 18:47
    +2
    Всё сложнее отрицать очевидное. Потери ВСУ огромные.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 19:00
      0
      воюя пехотой против арты + авиации по другому быть и не могло, каким макаром резервистов под арту загоняют украинцы, вот это мне не понятно, либо по укросводкам и правда уже Ростов взяли, либо у мыкол такое образование классное
  8. aleks700
    aleks700 Сегодня, 18:48
    +1
    Насчёт сотен тысяч это врят ли. Дезинформация скорее всего. Около сотни, возможно.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:54
      +1
      по оценкам Америко-британцев в июне было 58+ тычач погибших у ВСУ, безвозвратные(то бишь те кто уже не вернутся в строй, хоть и живы) не менее 150 тысяч, а наши за эти 3 месяца снарядов к арте не жалели, ровняя с землей артой каждый сарай, думаете до соточки 200х не наколотили еще?
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:01
    0
    Что такое 100 тысяч по сравнению с пятимиллионным моб резервом. Пшик
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 19:05
    0
    Цитата: ваш вср 66-67
    Никому нельзя верить!

    Мне можно! wink
  11. Борил
    Борил Сегодня, 19:20
    0
    Потери обоих сторон вероятно сопоставимые. Сколько они в реале, ни одна из сторон не скажет. Обуедная бойня, по другому назвать то что произходит, язык не переворачивается. А еще погибает гражданское население.