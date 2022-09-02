Экс-заместитель секретаря СНБО оценил безвозвратные потери Украины в сотни тысяч человек

Это именно народ самоорганизовался и делал всё, не дожидаясь каких-либо команд.

С крайне неприятными для киевского режима заявлениями выступил генерал Сергей Кривонос, ранее занимавший должность заместителя секретаря Нацбезопасности и обороны Украины. Отвечая на вопросы украинских журналистов, генерал в отставке заявил о том, что безвозвратные потери украинской армии ни в какое сравнение не идут с теми цифрами, которые озвучиваются официальными лицами страны, включая представителей генерального штаба.Сергей Кривонос отметил, что безвозвратные потери с 24 февраля для Украины исчисляются даже не десятками, а сотнями тысяч.По словам Кривоноса, «выстояла Украина в феврале-марте-апреле» не из-за действий власти, а из-за «самоорганизации народа».Отставной генерал:По словам экс-заместителя секретаря СНБО, он не понимает, за что погибли сотни тысяч украинских силовиков, включая мобилизованных.Напомним, что несколько недель назад в ГШ ВСУ объявили, будто бы с 24 февраля безвозвратные потери украинской армии составили порядка 9,5 тысяч человек. Получается, что это занижение реальных цифр потерь в десятки раз.Ранее в американской прессе выходил материал, в котором говорилось, что число погибших украинских военных с февраля по июль включительно составило не менее 58 тысяч человек, а число тяжело раненых – не менее 120 тысяч. Это больше 60% численного состава ВСУ на момент начала российской военной спецоперации.